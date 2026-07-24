

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;51,711.65;-506.93Nasdaq;25,137.69;-553.21CME225;65395;-1005(大証比)

[NY市場データ]

23日のNY市場は大幅続落。ダウ平均は506.93ドル安の51711.65ドル、ナスダックは553.20ポイント安の25137.70で取引を終了した。

検索グーグル運営するアルファベット（GOOG）や電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）決算を受け人工知能（AI）過剰投資懸念が再燃したほか、トランプ米大統領の対イラン大規模攻撃警告を受けた原油高が警戒され、寄り付き後、下落。雇用関連指標が堅調で連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げ確率上昇で相場は続落した。終日軟調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が大きく下げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1005円安の65395円。ADR市場では、対東証比較（1ドル163.85円換算）で、東京エレク＜8031＞、スズキ＜7267＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、やや買い優勢。《YY》