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前日に動いた銘柄 part2フェローテック、LiNKX、アイズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2フェローテック、LiNKX、アイズなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
グロービング＜277A＞ 1617 -61
決算発表後は売り優勢の展開が続く。
Appier Group＜4180＞ 876 -24
情報サービスセクターの株安も響く。
住友不動産＜8830＞ 3695 -98
ゴールドマン・サックス証券では売り推奨に格下げ。
日本電気＜6701＞ 4240 -112
決算発表受けてIBMは時間外伸び悩む。
富士通＜6702＞ 3244 -67
NECと同様にIBMの時間外伸び悩みなどマイナス視。
太陽誘電＜6976＞ 12155 -380
22日は高寄り後も伸び悩む展開で。
三菱地所＜8802＞ 4060 -144
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。
テルモ＜4543＞ 2158 -41
一目均衡表雲下抜け。
フェローテック＜6890＞ 8940 +1500
業績予想を大幅に上方修正。
アウンコンサル＜2459＞ 211 +50
ChatGPT広告の運用支援を開始と発表で。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1054 +150
米エヌビディアイベントへの社長招待を材料視続く。
YE DIGITAL＜2354＞ 1440 +220
安川電機の最先端工場へのWES導入を材料視など続く。
HODL 1＜2345＞ 104 +9
ベルウッドグループとXR映像など共同事業設立の検討に合意。
AIメカテック＜6227＞ 7240 +610
大口受注の獲得を発表で。
坪田ラボ＜4890＞ 273 +40
バイオレットライト照射デバイスでマイルストーン達成。
GRCS＜9250＞ 887 +42
継続認証セキュリティソリューションの取り扱い開始。
ジィ・シィ企画＜4073＞ 480 -36
キャッシュレス決済端末等のリプレイスで大型案件を
受注したと発表し22日ストップ高。23日は売り買い交錯。
ステムリム＜4599＞ 300 +6
メキシコで再生誘導医薬レダセムチドの特許登録。
Globee＜5575＞ 1083 -143
22前日までの連騰の反動安。
フライヤー＜323A＞ 387 +17
コンサルティングファームのアイディール・リーダーズと業務提携。
アーキテクツSJ<6085> 119 -9
22日大幅安の売り地合いが継続。
LiNKX<584A> 3070 +504
22日まで8日続落で売り飽き気分。
サクシード<9256> 2620 -700
22日ストップ安の売り地合いが継続。
アイズ<5242> 1990 +400
広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が14万人を突破。《CS》
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