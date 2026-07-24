*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2フェローテック、LiNKX、アイズなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

グロービング＜277A＞ 1617 -61

決算発表後は売り優勢の展開が続く。

Appier Group＜4180＞ 876 -24

情報サービスセクターの株安も響く。

住友不動産＜8830＞ 3695 -98

ゴールドマン・サックス証券では売り推奨に格下げ。

日本電気＜6701＞ 4240 -112

決算発表受けてIBMは時間外伸び悩む。

富士通＜6702＞ 3244 -67

NECと同様にIBMの時間外伸び悩みなどマイナス視。

太陽誘電＜6976＞ 12155 -380

22日は高寄り後も伸び悩む展開で。

三菱地所＜8802＞ 4060 -144

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

テルモ＜4543＞ 2158 -41

一目均衡表雲下抜け。

フェローテック＜6890＞ 8940 +1500

業績予想を大幅に上方修正。

アウンコンサル＜2459＞ 211 +50

ChatGPT広告の運用支援を開始と発表で。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1054 +150

米エヌビディアイベントへの社長招待を材料視続く。

YE DIGITAL＜2354＞ 1440 +220

安川電機の最先端工場へのWES導入を材料視など続く。

HODL 1＜2345＞ 104 +9

ベルウッドグループとXR映像など共同事業設立の検討に合意。

AIメカテック＜6227＞ 7240 +610

大口受注の獲得を発表で。

坪田ラボ＜4890＞ 273 +40

バイオレットライト照射デバイスでマイルストーン達成。

GRCS＜9250＞ 887 +42

継続認証セキュリティソリューションの取り扱い開始。

ジィ・シィ企画＜4073＞ 480 -36

キャッシュレス決済端末等のリプレイスで大型案件を

受注したと発表し22日ストップ高。23日は売り買い交錯。

ステムリム＜4599＞ 300 +6

メキシコで再生誘導医薬レダセムチドの特許登録。

Globee＜5575＞ 1083 -143

22前日までの連騰の反動安。

フライヤー＜323A＞ 387 +17

コンサルティングファームのアイディール・リーダーズと業務提携。

アーキテクツSJ<6085> 119 -9

22日大幅安の売り地合いが継続。

LiNKX<584A> 3070 +504

22日まで8日続落で売り飽き気分。

サクシード<9256> 2620 -700

22日ストップ安の売り地合いが継続。

アイズ<5242> 1990 +400

広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が14万人を突破。《CS》