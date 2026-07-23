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【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は1969年来で最低、ドル買い強まる
記事提供元：フィスコ
*22:29JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は1969年来で最低、ドル買い強まる
米労働省が発表した米・先週分新規失業保険申請件数（7/18）は8000件減の18.7万件と、前回20.9万件から増加予想に反し減少し、1969年来の低水準となった。米失業保険継続需給者数（7/11）は179.6万件と、やはり前回179.8万件から予想外に減少し、5月来の低水準となった。
米6月シカゴ連銀全米活動指数は－0.02予想外に、5月- 0.19に続き2カ月連続のマイナスとなった。
先週分新規失業保険申請件数の大幅減少で労働市場が健全である証拠となり、ドル買いが強まった。ドル・円は163円47銭から163円85銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1393ドルから1.1368ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3356ドルから1.3327ドルまで下落した。
【経済指標】
・米・先週分新規失業保険申請件数（7/18）：18.7万件（予想：21万件、前回：20.9万件←20.8万件）
・米・失業保険継続需給者数（7/11）:179.6万件（予想：180.9万件、前回：179.8万件←180.5万件）
・米・6月シカゴ連銀全米活動指数：－0.02（予想0.00、5月：- 0.19←－0.10）《KY》
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