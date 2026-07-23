YouTube、再生リストを番組化する「Show」機能を導入　テレビ視聴拡大を見据えた新展開

YouTubeは2026年7月、YouTubeパートナープログラム（YPP）参加クリエイターを対象に、既存の再生リストをシーズンやエピソード番号が付与された「Show（番組）」機能へ変換できる新機能を導入した。テレビ画面での視聴拡大に対応し、「続きを観る」や「おすすめの番組」欄など、動画配信サービスと同様の発見・維持機能を提供する。一方で、利用がYPP参加者に限定されているため、クリエイター間の露出格差の拡大も指摘されている。

■DisneyやNetflixを上回るテレビ視聴時間の獲得

YouTubeは2026年7月9日、YouTubeパートナープログラム（YPP）に参加する主要クリエイター向けに、既存の再生リストをシーズン、エピソード番号、大画面向けのカスタムアートワークを備えた公式な「Show（番組）」へ変換できる新機能を発表した。YouTubeの公式ドキュメントによると、Showに変換されたコンテンツは検索結果での専用表示、「おすすめの番組」行、さらに従来の動画配信サービスが視聴者を呼び戻すために活用してきた「続きを観る」機能の対象となる。ただし利用には、チャンネルがYPPに登録済みであることが条件となる。

この機能は公式アカウント「@YouTubeCreators」を通じて「エピソード形式のコンテンツをグループ化する新しい方法」として静かに告知された。実質的には、YouTubeの最も古い整理ツールに対する構造的なアップデートであり、リビングルームでのテレビ視聴において同社が他のどのメディア企業よりも大きな影響力を持つようになった時代を象徴している。

Nielsenが発表した2026年4月の「Media Distributor Gauge」レポートによると、同月の米国における全テレビ視聴時間のうちYouTubeが占める割合は13.4％に達した。これはアメリカ人がテレビを観る時間の約7分に1分に相当し、同期間にNetflixが記録した7.8％のほぼ2倍に及ぶ。また、YouTubeのニール・モーハンCEOが2024年のクリエイター向け書簡で明かした通り、視聴者は毎日10億時間以上のYouTubeコンテンツをテレビ画面で視聴している。コネクテッドTV（CTV）はもはや副次的な視聴環境ではなく、メインの視聴環境へと変化している。

■YouTube Showsの具体的な仕組みとデザイン要件

Show機能は、動画のアップロードや管理を行う「YouTube Studio」内に配置されている。有効化するには、クリエイターが再生リスト一覧から該当する再生リストにカーソルを合わせ、「Show（番組）機能を追加」を選択する。これにより、再生リスト内の各動画にはシーズン1、エピソード1、2、3といった順序が割り当てられる。並び順は手動で変更しない限り、元の公開日時順となる。

クリエイターは「ノンシリアル（非連続型）」と「シリアル（連続型）」の2つの構造から選択できる。最も一般的なノンシリアル設定では、各エピソードを順不同で観られる独立したコンテンツとして扱い、新しい順に一覧表示する。シリアル設定は順を追って視聴するコンテンツ向けで、時系列に従って古い順に表示される。

従来機能との最大の差はアートワークの階層構造にある。クリエイターは、タイトルロゴ入りの「ポスター」、番組専用ページの「バックドロップ画像」、背景の上に重ねる「タイトルロゴ（透過PNG）」の3種類の視覚素材をアップロードできる。推奨解像度は1080p以上で、4K（3840×2160ピクセル）も推奨されている。これは、YouTubeの利用割合で大きな位置を占めるようになった65インチなどの大型テレビ画面向けに設計されたインターフェースを反映したものだ。

これらの要件を満たすことで、従来の再生リストでは利用できなかった「検索結果でのShow表示」「おすすめの番組欄」「続きを観る機能」という3つの発見面（ディスカバリーサーフェス）にアクセスできるようになる。特に「続きを観る」機能は、他社アプリへの離脱を防ぎ、次回エピソードへの視聴を促す強力な維持メカニズムとして機能する。

■YPP限定によるクリエイター間の発見可能性の二極化

YouTube Showsの利用資格は、YouTubeパートナープログラム（YPP）に登録しているクリエイターのみに制限されている。収益分配やShow機能が解放されるフル機能のYPP参加には、YouTubeの規定によれば、チャンネル登録者数1000人に加え、「過去12か月間での有効な公開動画の総再生時間4000時間」または「過去90日間での有効な公開Shorts視聴回数1000万回」が必要とされる。

YouTubeはこの制限を品質シグナルとして説明している。持続的なエンゲージメントを証明したチャンネルにShow機能を限定することで、実績のあるクリエイターのコンテンツを優先的に露出させる狙いがあり、視聴者体験の観点からは合理的なロジックといえる。

しかし一方で、この制限はクリエイター間の構造的な格差を深めるとの指摘もある。CreatorIQによる調査データ「State of Creator Compensation」によると、2025年におけるYouTubeの広告支払額の62％を上位10％のクリエイターが占めていた。YPPの閾値によって新たな露出機能が制限されることで、すでに実績のあるクリエイターのアルゴリズム上の優位性が高まり、新規クリエイターがYPPの参加基準に達するために必要なインプレッションを得ることが難しくなる可能性がある。

現在のYouTubeエコシステムは、コンテンツをShowとしてパッケージ化し専用の露出面を利用できる「YPPチャンネル」と、従来の再生リストと一般的な推薦プールで競合し続ける「非YPPチャンネル」の二層構造に分かれつつある。

■テレビ戦略との連動とストリーミング市場での位置付け

Show機能の導入は、2026年5月にニューヨークのデイヴィッド・ゲフィン・ホールで開催された広告主向けイベント「Brandcast 2026」でYouTubeが表明したテレビ戦略の一環である。ニール・モーハンCEOは広告主に対し「YouTubeの時代」を宣言し、テレビ局が番組枠に対して広告を販売するのと同様の手法で、クリエイターによる連続番組をブランドに売り出す方針を示した。

Tubefilterの報道によると、YouTubeがShowフォーマットで目指すゴールは「エピソード間に明確なつながりがある再生リストのユーザー体験と発見可能性を高めること」であり、テレビ局と同等のサポートをクリエイターに提供する動きとされる。

視聴者に追加コストを課さずにこのモデルを維持できる理由は、Alphabetが保有する既存の広告・コンテンツ配信インフラにある。定期購入型で独自のグローバル配信網の全コストを負担するNetflixとは異なり、YouTubeはGoogle検索やディスプレイ広告と共通のインフラ上で広告収益化を行っている。この構造的なコスト差により、プラットフォームを無料で提供しながら、動画配信サービスの中核となる視聴維持機能をクリエイターに開放することが可能となっている。

自社でドラマを制作したり脚本家を雇うわけではないものの、YouTubeは番組構造、検索配置、続きを観るルーティン、専用推薦枠といったテレビ局と同等のインフラを独立系クリエイターに提供している。独立系クリエイターによるテレビフォーマットのコンテンツが、YouTubeの画面においてもはや二等市民ではないという事実を示す構造的変化といえる。

■注目ポイントQ&A

●YouTube Shows機能と通常の再生リストの違いは何ですか？

YouTube Showは、公式なシーズン・エピソード番号や3つのフォーマットのカスタムアートワークを備え、専用の検索表示、「おすすめの番組」行、「続きを観る」機能といった特別な露出面にアクセスできる構造化された番組形式です。一貫したホスト、統一されたオープニング、サムネイルデザインなど、質の高い一貫性のあるコンテンツが想定されています。

●YouTube Shows機能は誰でも利用できますか？

現在はYouTubeパートナープログラム（YPP）のフルメンバーシップに登録しているクリエイターのみが利用可能です。参加にはチャンネル登録者数1000人に加え、過去12か月で4000時間の再生時間、または過去90日間で1000万回のShorts再生回数が必要です。基準を満たしていないクリエイターは利用できません。

●YouTubeはリビングのテレビ視聴でNetflixとどのように競合していますか？

Nielsenの2026年4月のデータによれば、米国におけるテレビ視聴時間のシェアでYouTubeは13.4％を記録し、Netflixの7.8％を大きく上回っています。Show機能の追加により、独立系クリエイターにもストリーミングサービスと同等の番組構造を提供していますが、有料サブスクリプション主体のNetflixに対し、YouTubeは無料の広告モデルというビジネスモデルの違いがあります。

元記事: YouTube Shows Upgrades Playlists to Netflix-Style Series for YPP Creators