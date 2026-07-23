フランス、EU初の15歳未満SNS禁止法を可決　具体的な執行メカニズムは削除

フランス議会は2026年7月21日、15歳未満の子どもによるSNS利用を全面的に禁止する法案を可決した。しかし最終条文からは、プラットフォームに年齢確認システムの構築を求める規定や、当局が遵守措置を課す権限など、具体的な執行メカニズムが削除された。新規アカウントの作成禁止は同年9月1日に発効する予定だが、年齢をどのように確認するかは明確になっておらず、実効性はフランスのプライバシー規制当局とEUのデジタルサービス法（DSA）の運用に大きく依存する。

■法律は可決されたものの、独自の執行メカニズムを削除

フランスは2026年7月21日、15歳未満の子どもによるSNS利用を一律に禁止する法律を可決したEU初の国となった。法案は上下両院で承認され、国民議会では279対81で可決された。しかし両院合同委員会を通過した最終条文からは、プラットフォームにフランスの視聴覚・デジタル通信規制機関Arcomの承認を受けた年齢確認システムの構築を求める条項が削除された。期限までに提案を提出しなかったプラットフォームに対し、Arcomが遵守措置を課す権限も取り除かれた。

つまり、フランスが可決したのは、具体的な手続きが定められていない禁止規定である。法律は、15歳未満の子どもが対象となるSNSプラットフォームのアカウントを保有することを禁止しているが、利用者が15歳以上であることをプラットフォームがどのように確認すべきかは定めていない。その問題はフランスのプライバシー規制当局CNILに委ねられ、プラットフォームが選択したツールはCNILの承認を受ける必要がある。ただし、それもEUのデジタルサービス法（DSA）が何らかの対応義務を生じさせる範囲に限られる。

修正履歴を確認したSpirit Legalのプライバシー・デジタル法専門家、ロサリア・アンナ・ダゴスティーノ氏によると、執行条項は偶然消えたわけではない。国民議会と上院は、迅速審査手続きの過程で法案を複数回修正した。当初の条文は、9月1日の施行日までにプラットフォームが年齢確認方法の提案をArcomへ提出し、承認を受けることを義務付けるものだった。また、期限までに適切な提案を提出しなかったプラットフォームに対し、Arcomが一方的に確認措置を課す権限も規定していた。

これらの条項はいずれも最終採決前に削除された。ダゴスティーノ氏は、その結果について「フランスによるデジタルサービス法の批准に依存することになる、一般的で、より具体性に欠ける禁止規定だ」と説明している。

法律からはさらに、子どもが有害な形でSNSを利用することを許した親の過失を対象に刑法を改正する条項も削除された。

最終的に残ったのは、「デジタル経済における信頼に関する2004年法」に新設された第6-9条である。同条は、15歳未満の未成年者によるオンライン・ソーシャルネットワークサービスへのアクセスを禁止する。オンライン百科事典、教育・科学分野のディレクトリ、教育目的のオープンソースソフトウェア開発プラットフォームの3カテゴリーは対象外となる。新規アカウントの作成禁止は2026年9月1日に発効し、15歳未満が保有する既存アカウントは2027年1月1日までに閉鎖しなければならない。

自身の任期最後の重要政策として禁止法を推進したエマニュエル・マクロン大統領は、SNSに投稿した動画で、今回の採決を「大きな前進」と評価した。「子どもや若者を守るという点で、フランスは欧州を先導している」と述べている。

フランスの憲法審査機関である憲法評議会は9月までに同法を審査するとみられるが、具体的な日程は確認されていない。憲法上の問題が認定された場合、9月1日の施行が遅れる可能性がある。

■法案成立の背景にある国内調査と家族の声

法案の推進派は、フランス国内で行われた大規模な調査を根拠としている。フランスの公衆衛生当局によると、12～17歳の子どもの90％が毎日スマートフォンでインターネットにアクセスし、58％はSNSを利用する目的で端末を使用している。フランスの若者の2人に1人は、1日に2～5時間をスマートフォンに費やしている。Arcomによると、フランスの12～17歳の子どもは、TikTokだけで1日平均1時間21分を費やしている。

同じ公衆衛生当局は、TikTok、Snapchat、Instagramなどのプラットフォームについて、自尊心の低下や、自傷行為、薬物使用、自殺を助長するコンテンツへの接触増加との関連を指摘している。特に女子への影響が大きいとされる。フランスでは、TikTokが10代の若者の自殺を招く一因になったとして、複数の家族が同社を相手取って訴訟を起こしている。

パリ地域に住む52歳のガエル・ベルボンド氏は、娘がTikTokを利用した後に深刻なメンタルヘルス上の問題を抱えるようになったことを受け、支援団体e-Enfanceとともに法制化を求めてきた。「率直に言えば、巨大IT企業に対抗するほかの選択肢も、ほかの方法もないため、私たちは当初からこの法案を求めて活動してきた」と同氏は語った。「私たちにできるのは、子どもをアルコールから守るのと同じように、子どもを守ることだけだ」

SNS禁止法には、2018年から小学校と中学校で実施されている携帯電話の使用制限を高校へ拡大する別の規定も伴う。この変更は2026～2027学年度の開始時に発効する。

■年齢確認の仕組みと、法律に残された空白

削除された執行条項が答えるはずだった中心的な技術課題は、「アカウントを作成しようとしている人物が14歳なのか15歳なのかを、SNSプラットフォームがどう判断するのか」という点だ。主な方法は5つあり、それぞれプライバシーへの影響が異なる。

1つ目は、フォームに生年月日を入力する自己申告方式である。現在、多くのプラットフォームが採用しているが、未成年者が虚偽の生年月日を入力できるため、効果が乏しいことが広く指摘されている。

2つ目は、クレジットカードの保有者は成人であるとの前提に基づくクレジットカード認証である。保護者のカードを使用すれば回避できるうえ、確認の過程で金融情報が収集される。

3つ目は、パスポート、運転免許証、国民身分証明書などの公的文書をアップロードする、身分証明書のスキャン方式である。本人確認の確実性という点では最も信頼できる一方、プライバシーへの侵害度も最も高い。利用者は、機密性の高い文書の一つを民間の第三者認証会社へ提出しなければならないためだ。

この方法の危険性は2024年6月、TikTok、Uber、Xにサービスを提供していたイスラエルの本人確認企業AU10TIXが、管理者用の認証情報を18カ月以上にわたってオンライン上で露出させていたことが研究者によって発見され、現実のものとなった。この間、利用者の氏名、生年月日、国籍、身分証番号、身分証明書の顔画像を記録したログ管理プラットフォームが、認証情報を発見した者なら誰でもアクセスできる状態だった可能性がある。その認証情報は2023年3月、公開されたTelegramチャンネルに投稿されていた。

4つ目は、機械学習を利用して自撮り写真を分析し、利用者の年齢を推定する顔年齢推定である。Metaは2026年5月時点で、EU、ブラジル、米国のFacebookにこの技術を導入している。公的文書の保存は避けられるが、精度やバイアスを巡る懸念がある。

5つ目は、プライバシーとのトレードオフを回避できる技術的手法であるゼロ知識証明（ZKP）だ。ZKPに基づく確認では、政府、銀行、国の身分証明機関など、信頼できる資格情報の発行者が、その人物が年齢要件を満たしていることを証明する。プラットフォームが受け取るのは、その事実を示す暗号学的証明だけであり、本人確認の基礎となる情報は受け取らない。氏名、身分証明書の画像、生年月日が確認の経路を通じてプラットフォームに渡ることはない。

2025年9月に採択された欧州データ保護会議のガイドライン3/2025は、この方式を明示的に支持している。サービス提供者は利用者の年齢または年齢層を恒久的に保存せず、サービスを利用する資格の有無だけを記録すべきだとしている。2025年7月の文書で説明された欧州委員会の年齢確認アプリもこの仕組みを採用し、発行者側で利用者の生年月日を使って年齢を確認したうえで、オンラインサービスには成人であることの証明だけを送信する。

しかし、フランスの新法はこうした方法を何も定めていない。禁止規定を置き、確認方法はプラットフォームの選択に全面的に委ね、選ばれたツールをCNILが承認する仕組みである。ZKPに基づく方法の採用も、身分証明書を保存しないことも義務付けていない。

左派政党「不服従のフランス」などの批判派は、審議中、すべての利用者を対象とする年齢確認は、フランスにおけるオンライン上の匿名性を事実上終わらせると警告した。このリスクに関する技術的な指摘は正しい。対象プラットフォームが身分証明書のスキャン方式を選べば、SNSアカウントを持ちたいフランスの成人全員が、民間企業へ公的身分証明書を提出するよう求められることになる。CNILが承認権限を行使し、プライバシーを保護する代替手段を義務付けるかどうかは、現時点では分からない。

オンライン保護団体e-Enfanceの法律顧問、イネス・ルジャンドル氏は、採決直後に実務上の課題を指摘した。「15歳未満が保有する既存アカウントの問題にも対応しなければなりません。どうやって特定するのでしょうか。どうやって停止するのでしょうか。そして、すべての新規アカウントについて年齢を確認するという問題もあります」

■先行するオーストラリアの事例が示す課題

未成年者に対する一律のSNS禁止を試みた国は、フランスが初めてではない。オーストラリアは2024年11月、16歳未満を対象とする禁止法を可決した。Facebook、Instagram、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube、Reddit、Kickの9つのプラットフォームを対象とする制限は、2025年12月10日に発効した。アカウントへのアクセスを防ぐ合理的な措置を講じなかったプラットフォームには、最大4,950万オーストラリアドル、約3,500万米ドル（約57億500万円、1ドル＝163円換算）の民事制裁金が科される。

禁止措置の開始から6カ月後の2026年6月に公表された調査では、この政策が若者の実際のアクセスに与えた影響はごくわずかだった。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は議会で、依然として多くの子どもがSNSを利用しており、規則を守らない企業には責任を負わせなければならないと述べた。子どもたちは、年上の人物の名義で登録されたアカウントを使ったり、偽のプロフィールを作ったり、プライベートブラウジングを利用したりして制限を回避していた。

オーストラリアの法律は、対象プラットフォームを明示し、制裁も定めていた。フランスの法律はいずれも定めていない。また、オーストラリアは少なくとも、プラットフォームに「合理的な措置」を講じるという明確な義務を課していた。これに対しフランスの条文は、執行規定が削除された結果、プラットフォームが遵守を証明するための手続き上の道筋を示さず、達成すべき結果だけを定めている。

フランスは以前にも同様の法整備を試みている。2023年には、15歳未満がアカウントを作成する際、プラットフォームに保護者の同意を得るよう求める法律を成立させた。しかし、技術的な問題によって施行が妨げられ、EU規制との摩擦によって全面的な実施も阻まれた。

2026年の法律は、2023年法で実現できなかったことを実行しようとするものだ。しかし、以前の法律より具体性に乏しい法的メカニズムしか持たない状態で、同じ執行上の問題に直面している。

■EUのデジタルサービス法（DSA）依存への懸念

フランスの新法が現在依存している枠組みは、2024年2月に全面適用されたEUのデジタルサービス法（DSA）である。DSAは、EU域内の月間利用者が4,500万人を超えるサービスである「超大規模オンラインプラットフォーム（VLOP）」すべてに適用される。

DSAは子どもの安全に関する義務を定めており、プラットフォームが未成年者を対象に広告を配信することを禁止し、機微な属性に基づくプロファイリングを制限している。欧州委員会は、子どもに関する違反を理由にプラットフォームへ対応する際にもDSAを利用してきた。

欧州委員会は2026年4月29日、MetaのInstagramとFacebookについて、13歳未満の利用者がサービスへアクセスするリスクを特定、評価、軽減しなかったことでDSAに違反したとの予備的見解を示した。フランスでの採決直前の7月10日には、InstagramとFacebookの依存性を高める設計についても追加の予備的見解を示した。無限スクロール、自動再生、プッシュ通知、パーソナライズされたレコメンドシステムが調査対象の仕組みとして挙げられている。DSA違反が確定すれば、世界全体の年間売上高の最大6％に相当する制裁金を科される可能性がある。

ただし、これらの手続きは予備的な段階にある。子どもの安全を巡り、大手プラットフォームに対して確定したDSA上の遵守命令が出された例はまだない。フランスは、執行実績がなお形成途上にある同じ枠組みに、15歳未満を対象とする禁止措置を委ねようとしている。

管轄権を巡る別の問題もある。フランスで事業を行う大手プラットフォームの多くは、別のEU加盟国に設立されている。Metaはアイルランドに拠点を置き、TikTokの欧州法人もアイルランドにある。

この場合、EUの「原産国原則」が適用されるため、フランスがこれらのプラットフォームに直接遵守を命じることはできない。措置を取る前に、欧州委員会とプラットフォームの本拠国の規制当局へ通知するなどの手続きを踏まなければならない。欧州連合司法裁判所は、こうした手続き上の条件を満たすことを前提に、加盟国が別の加盟国で設立された事業者へ年齢確認を課すことができると確認している。

当初の法案にあったArcomの承認制度は、フランス国内での明確な遵守手続きを設けるものだった。これがなくなったため、フランスはDSAの国境を越えた執行制度を通じて対応しなければならない。しかし、この制度は各国の年齢制限を執行する目的で設計されたものではない。

EUもこの構造的な圧力を認識している。ウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長は、未成年者のSNS利用に対するEU全域での制限を求めている。EUの専門家委員会は、プラットフォームの安全性が認証されるまで、13歳未満のアクセスを禁止するよう勧告した。EU全27加盟国を対象とする欧州委員会レベルの提案は、今後数カ月以内に示されるとみられている。

EU全体の枠組みが、フランスの国内法に欠けている実効的な執行手段を備えたものになれば、2026年7月21日にフランスが可決した法律を後から補強する可能性がある。そうならなければ、フランスは、施行から6カ月後にもほとんど効果を上げていなかったオーストラリアの制度と同様の、象徴的な禁止規定を作っただけになる可能性がある。

■世界的な規制の波と今後の展望

フランスでの採決は、世界的な法規制の波の中で行われた。スペインの首相は2026年2月、16歳未満のSNS利用を制限する方針を発表した。デンマークとギリシャも同様の計画を明らかにしている。

英国政府は2026年6月15日、プラットフォームが16歳未満の利用者にサービスを提供することを禁止し、2027年春の施行を目指すと発表した。英国政府の発表によると、Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、Xが対象となる一方、WhatsAppとSignalは明示的に除外されている。

米国では2026年7月、連邦最高裁判所が、テキサス州による州レベルのアプリ年齢確認法の施行を可能にした。この判断が直接の対象としたのは、テキサス州のApp Store Accountability Actである。これは、2025年のFree Speech Coalition対Paxton事件以降に形成されてきた、年齢確認を巡るより広範な判例の流れの中で生じた。同事件では、連邦最高裁が成人向けコンテンツサイトに年齢確認を義務付けるテキサス州法を6対3で支持した。

電子フロンティア財団（EFF）と米国自由人権協会（ACLU）はいずれも、Paxton事件の判断に使われた憲法上の論理は、未成年者にとってわいせつとされるコンテンツだけに適用され、一般利用者向けのSNSには適用されないと指摘している。したがって、フランスの法律や同様のSNS禁止法は、米国における成人向けコンテンツ規制とは異なる法理論に基づいている。

フランスの禁止法は、EU加盟国が可決したものとしては最も包括的である。これが機能するEU全域の子ども保護制度の始まりになるのか、それとも立法上の意図とデジタル空間での執行との隔たりを示す教訓になるのかは、法律自体が答えを示さなかった問いにほぼ全面的にかかっている。誰が、どのような方法で、誰の監督の下で年齢を確認するのか、という問いである。

■注目ポイントQ&A

●フランスの15歳未満SNS禁止法では、具体的に何が義務付けられますか？

2026年9月1日以降、15歳未満の子どもは、TikTok、Instagram、Facebook、Snapchat、Xなどの主要SNSで新規アカウントを作成できなくなります。15歳未満が保有する既存アカウントは、2027年1月1日までに閉鎖しなければなりません。

法律は、「デジタル経済における信頼に関する2004年法」におけるソーシャルネットワークサービスの定義に該当するプラットフォームを対象とします。オンライン百科事典、教育・科学分野のディレクトリ、教育目的のオープンソースソフトウェア開発プラットフォームは対象外です。法律自体は対象となるプラットフォーム名を明示しておらず、2004年法の定義に基づいて対象が決まります。

●なぜこの法律によって「匿名性が損なわれる」と批判されているのですか？

年齢制限を執行するには、アカウントを作成する人物が15歳以上であることを確認する方法が必要です。個人情報を送信せず、年齢要件を満たしていることだけを暗号学的な資格情報で証明するゼロ知識証明など、プライバシーを保護する方法が使われなければ、プラットフォームが利用者に公的身分証明書を第三者の認証会社へアップロードするよう求める可能性があります。

その場合、SNSアカウントを持ちたいフランスの成人全員が、パスポート、運転免許証、国民身分証明書などを民間企業へ提出するよう求められる可能性があります。2024年6月に明らかになったAU10TIXのセキュリティ問題では、TikTok、Uber、Xにサービスを提供していた同社が、顔画像や身分証明書の画像を含む利用者データへアクセスできる可能性のある状態を18カ月以上にわたって放置していました。

フランスの法律は、プラットフォームにプライバシーを保護する方法の採用を義務付けていません。方法の選択はプラットフォームに委ねられ、フランスのプライバシー規制当局CNILが承認する仕組みです。

●2023年に成立したフランスのSNS法とは何が違うのですか？

2023年の法律は、15歳未満の利用者がアカウントを作成する際、プラットフォームに保護者の同意を得るよう求めるものでした。しかし、技術的な問題によって施行が妨げられ、EU規制との摩擦もあって全面的な実施には至りませんでした。

2026年の新法は、保護者の同意を求める制度に代えて、法律上の禁止規定を設けようとするものです。ただし、制度を機能させるには技術的な仕組みが必要であり、その仕組みに関する条項は最終採決前に削除されました。このため、2023年法と同じ根本的な執行上の問題に直面しています。

●この禁止令によって、子どもたちのSNS利用は実際に止まりますか？

現時点では分かりません。オーストラリアは2024年11月に16歳未満を対象とする同様の禁止法を可決し、2025年12月10日から9つの主要プラットフォームで施行しました。しかし、2026年6月に公表された調査では、施行から6カ月が経過しても、若者の実際のアクセスへの影響はごくわずかだったとされています。子どもたちは、年上の人物の名義で登録されたアカウント、偽のプロフィール、プライベートブラウジングなどを使って制限を回避していました。

オーストラリアの法律は、対象プラットフォームと制裁を明示していましたが、フランスの法律は、執行条項の削除後、いずれも明示していません。フランスの制度が機能するかどうかを左右するのは、現在唯一の実質的な執行枠組みとなっているEUのデジタルサービス法（DSA）を通じて、プラットフォームに意味のある対応を取らせることができるかどうかです。これまでプラットフォームは、子どもの安全に関する指摘に対し、対応の遅れ、異議申し立て、部分的な措置などで応じてきました。

元記事: France Bans Social Media for Under-15s But Cut the Enforcement Mechanism