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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:56JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか銀行業、卸売業、石油・石炭製品、ガラス・土石製品なども下落。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか空運業、小売業、精密機器、倉庫・運輸関連業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,604.38 ／ 3.25
2. 銀行業 ／ 754.92 ／ 2.13
3. 卸売業 ／ 5,839.83 ／ 1.84
4. 石油・石炭製品 ／ 2,811.67 ／ 1.45
5. ガラス・土石製品 ／ 2,463.65 ／ 1.41
6. 海運業 ／ 2,144.87 ／ 1.37
7. 鉱業 ／ 1,058.51 ／ 0.98
8. 保険業 ／ 4,079.51 ／ 0.91
9. 電気機器 ／ 8,426.9 ／ 0.83
10. 機械 ／ 4,976.61 ／ 0.78
11. 証券業 ／ 968.57 ／ 0.67
12. 繊維業 ／ 951.58 ／ 0.38
13. その他金融業 ／ 1,636.34 ／ 0.36
14. パルプ・紙 ／ 686.06 ／ 0.25
15. 電力・ガス業 ／ 677. ／ 0.17
16. 輸送用機器 ／ 4,745.39 ／ 0.11
17. 水産・農林業 ／ 752.07 ／ 0.07
18. 建設業 ／ 2,682.57 ／ 0.01
19. 化学工業 ／ 3,219.15 ／ -0.14
20. 食料品 ／ 2,830.52 ／ -0.18
21. 鉄鋼 ／ 769.88 ／ -0.24
22. その他製品 ／ 5,769.08 ／ -0.62
23. 情報・通信業 ／ 7,792.17 ／ -0.75
24. ゴム製品 ／ 6,007.14 ／ -0.76
25. 医薬品 ／ 3,920.56 ／ -0.77
26. 金属製品 ／ 2,087.41 ／ -0.84
27. 陸運業 ／ 2,311.84 ／ -0.92
28. 不動産業 ／ 2,601.55 ／ -0.96
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,909.13 ／ -1.02
30. 精密機器 ／ 13,879.98 ／ -1.33
31. 小売業 ／ 2,350.89 ／ -1.43
32. 空運業 ／ 238.23 ／ -1.45
33. サービス業 ／ 3,801.36 ／ -2.58《CS》
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