*13:13JST TalentX---住友林業ホームテックが「MyTalent Platform」を導入

TalentX ＜330A＞は21日、住友林業＜1911＞のグループ会社である住友林業ホームテックが、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のAIネイティブ採用CRM「MyTalent CRM」を導入し、タレントプール採用を本格始動したと発表した。

住友林業ホームテックは、リフォーム・リノベーション事業を展開し、「木を活かした空間づくり」を強みに数年連続で過去最高益を更新しており、事業拡大に向けて新卒・中途を問わず専門人材の採用を強化している。その取り組みの一環として、これまで積み上げてきた選考辞退者や退職者などとの「ご縁」を将来の採用につなげるタレントプール採用基盤として構築するよう、「MyTalent CRM」の導入を決定した。

「MyTalent CRM」は、過去の候補者や転職潜在層のデータをタレントプールとして一元管理し、AIが候補者の行動履歴から転職意向度を可視化するとともに、最適なタイミングで求人やコンテンツを自動提案する採用CRMである。スカウト文面の作成や配信などの採用業務もAIが自動化し、人材紹介や求人広告などの外部サービスへの依存を抑えながら、自社データのみを活用した持続的な人材獲得を支援する。《KT》