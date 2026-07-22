ロンドン証券取引所、AIエージェント向け24/5取引市場「LSE 24」を発表――オンチェーン決済への対応も計画

ロンドン証券取引所（LSE）は、AIエージェントによる自動取引を想定した新しい24時間・週5日（24/5）運用の取引市場「LSE 24」の開設を発表した。既存システムの取引時間を延長するのではなく、マシン間の直接接続や、将来のオンチェーン決済への対応を見据えてゼロから構築する新市場となる。規制当局の承認を前提に、2026年末の顧客向けテスト、2027年上半期の上場取引型金融商品（ETP）を対象とした稼働開始を目指している。

■AIエージェント向けにゼロから構築される「LSE 24」

ロンドン証券取引所（LSE）は2026年7月21日、AIエージェントによる取引を想定して設計された新しい24/5（24時間・週5日）運用の取引市場「LSE 24」を開設すると発表した。これは既存のインフラに取引時間を付け足したものではなく、マシン間のネイティブな接続性、ハイブリッドな注文マッチング・アーキテクチャ、そしてオンチェーン決済への計画上の経路を備えた、完全に新規構築される市場である。Investegateを通じてレギュラトリー・ニュース・サービス（RNS）で公表された発表によると、LSE 24は、アルゴリズム取引やAI駆動の取引デスクを抱える金融機関が直面している「自律型エージェントは実際にどこで取引すべきか」という問いに対する、既存の主要取引所によるこれまでで最もアーキテクチャ面の野心に富んだ回答となる。

この問いが商業的な緊急性を帯びている背景には、現在、世界の株式取引量の推定89％でAIが利用されており、業界が固定ルール型のアルゴリズムから「エージェント型システム」へと構造的に移行しつつあることがある。エージェント型システムとは、人間が継続的に監視しなくても、市場環境に応じて推論、記憶、計画、実行を行うAIモデルである。Robinhoodは2026年5月にエージェント型取引口座を発表した。しかし、これらのAIエージェントが直面する課題は、従来の規制取引所が人間を基準とした市場として運営されてきたことだ。取引時間は午前9時30分から午後4時までであり、決済インフラは翌日の一括処理を前提とし、接続性は自律型ソフトウェアではなくブローカー向けに設計されている。LSE 24は、これら3つの制約を同時に取り除くことを目指して構築されている。

取引所の24/5化を巡る競争は現実に進んでいるが、AI駆動の市場参加者に異なる結果をもたらす、2つの根本的に異なるアプローチを区別しておく必要がある。

■既存インフラの延長ではないLSE 24の独自性

第1のアプローチは、既存の取引セッションを延長するもので、米国の主要取引所が現在進めている手法である。米証券取引委員会（SEC）は2025年2月、NYSE Arcaによる平日22時間取引の提案を承認した。また、Nasdaqは「グローバル・トレーディング・アワーズ」構想のもと、1日23時間、週5日の取引スケジュールについて2026年4月10日に承認を得ている（SECリリース番号：34-105199）。これは米東部時間午前4時から午後8時までの「デイ・セッション」と、午後9時から翌午前4時までの「ナイト・セッション」で構成され、その間に1時間のメンテナンス休止を挟む。Nasdaqは、証券情報プロセッサー（SIP）とDTCCの清算システムの最終的な準備が整うことを条件に、2026年12月6日の稼働開始を目指している。さらに、米国の新興取引所である24Xも、2024年11月下旬にSECから23時間セッションの承認を受け、2026年後半に本格的な23/5運用を開始すると見込まれている。これらはすべて、同じマッチングエンジンや接続モデルを使いながら運用時間を延ばす、既存の株式取引インフラの拡張である。

LSE 24はそれらとは異なる。ロンドン証券取引所のメインマーケットとは完全に分離して構築される、新しい独立した規制取引市場である。メインマーケットは、既存の午前8時から午後4時30分までの取引スケジュールを維持する。LSE 24の取引時間は午後5時から翌午前7時50分までで、日次処理のために午後6時30分から午後7時まで30分間休止する。しかし、取引時間以上に重要なのは、その基盤となる仕組みだ。AIエージェント向けに設計された接続レイヤー、CLOB（中央指値注文板）とRFQ（見積もり依頼）を組み合わせたハイブリッドな注文マッチング方式、そしてブロックチェーンネイティブな証券預託機関との統合計画が組み込まれている。

■ハイブリッドな注文マッチング・アーキテクチャ

LSE 24が採用する取引マッチングの仕組みは、ロンドン時間の午前2時といった時間帯にAIエージェントや機関投資家が実際に直面する市場環境を考慮した、慎重なエンジニアリング上の選択を反映している。

世界の株式取引の多くは、中央指値注文板（CLOB）を中核としている。これは匿名かつ透明性が高く、価格優先・時間優先の原則に基づいて注文をマッチングする。最も高い買い注文と最も低い売り注文が約定し、指値注文を出すAIエージェントを含むすべての参加者が同じ条件で競い合う。Nasdaqやニューヨーク証券取引所（NYSE）など、主要な株式市場で採用されているモデルだ。しかし、このモデルには、効率的に機能するために十分な注文の厚みが必要という制約がある。板が薄い場合、スプレッドが拡大し、価格発見機能が低下する。

一方、RFQ方式では、参加者が特定の規模で取引したい意向を示すと、限られた数のマーケットメーカーが買い気配値と売り気配値を提示し、参加者がその中から最良のものを選択する。顧客同士が直接取引することはできず、ディーラーとのみ取引を行う。RFQ方式は、流動性が低い状況や、公開注文を出すと約定前に価格が発注者に不利な方向へ動きかねない大口のブロック取引に適している。

LSE 24は、これら両方を採用する計画だ。CLOBレイヤーは、機械的な速度で指値注文の提示、変更、取り消しを行えるAIエージェントに対し、十分な流動性がある時間帯に透明で競争的な環境を提供する。一方、RFQレイヤーは、CLOBの板が薄くなる可能性がある夜間などに、機関投資家が必要に応じて大口取引の流動性を確保する手段を提供する。このハイブリッドモデルは、ロンドンの取引が活発な時間帯と平日午前3時の夜間セッションとの間で流動性の状況が大きく変化する24/5体制に、特に適している。

取引時間延長に伴う流動性への懸念は現実のものであり、広く指摘されている。学術研究やウォール街の実務家は、時間外取引では注文フローが取引開始時と終了時に集中する一方、夜間セッションの参加者が少なくなると一貫して警告してきた。Nasdaqのデータによると、2025年時点でも夜間取引は株式取引全体の約0.2％にすぎなかった。2025年12月に出回ったWells Fargoのトレーディングデスクのメモでは、既存の取引量がすでに特定の時間帯に集中している中で、取引時間を延長することが市場構造上の問題を解決するのか疑問が呈されていた。また、NYSEのベテランフロアブローカーで、Freedom Capitalのチーフ・グローバル・ストラテジストを務めるジェイ・ウッズ氏はCNBCで、絶え間ない取引は、情報を処理する時間を必要とする企業や投資家に「新たな一連の課題をもたらす」と警告している。これらは取引時間延長全般に対する構造的な懸念であり、LSE 24が克服するには、マーケットメーカーの十分な参加を確保する必要がある。

■AIネイティブな接続性の実態

LSE 24を今年発表された他の取引所の計画と明確に区別する表現が、RNSの発表でLSEGが用いた「次世代のエージェント型取引機能に向けた安全なネイティブ接続性」だ。

実務上、「ネイティブ接続性」とは、市場データ、注文管理、執行ワークフローへの直接的なAPIアクセスを意味する。従来のブローカーを経由したり、人間向けのインターフェースに適応させたりすることなく、マシン同士を直接接続するものだ。大規模言語モデル（LLM）、メモリーモジュール、執行レイヤーを組み合わせ、リアルタイムデータに基づいて推論し、取引計画を立てて実行するエージェント型取引システムは、現在、ほとんどの規制取引所との接続に根本的な摩擦を抱えている。取引所が提供する接続モデルが、営業時間内に機関投資家のトレーディングデスクで人間が操作することを前提としており、キーボードの前に人間がいない状態で継続稼働するソフトウェアシステム向けには設計されていないためだ。

LSEGの発表で説明されているLSE 24の設計は、AIエージェントを、既存のブローカー接続に適合させるべき一用途としてではなく、対等な市場参加者として扱う。これが構造的な違いである。LLMベースのポートフォリオ管理エージェントを導入する金融機関は、原理的には、そのエージェントをLSE 24の注文管理レイヤーに直接接続し、市場データへのアクセスを与え、ガバナンス上の制約を設定したうえで、人間が手作業で介入せずに夜間セッションで運用させることができる。それを、監督を受ける規制市場の枠組みの中で行えるということだ。このような組み合わせは、現在の主要な既存取引所には存在しない。

■デジタル証券預託機関（DSD）によるオンチェーン決済

LSE 24において、長期的に最も大きな構造的意味を持つ構成要素は、2026年2月に発表されたLSEGデジタル証券預託機関（DSD）との統合計画である。

DSDはオンチェーン決済インフラであり、既存の決済プラットフォームとの相互運用性を維持しながら、複数の分散型台帳ネットワークにまたがるトークン化証券の発行、取引、決済を可能にする、ブロックチェーンネイティブな預託機関である。これは、2024年9月から運用され、2026年4月1日に追加の政策ガイドラインが発効した、金融行動監視機構（FCA）とイングランド銀行による共同規制枠組み「デジタル証券サンドボックス（DSS）」のもとで構築されている。DSDについてLSEGとの関与を公表している金融機関には、Barclays、Lloyds Banking Group、NatWest Markets、Standard Chartered、Brookfield、State Streetが含まれる。

LSE 24にとってDSDとの統合が意味するのは、同市場で取引された証券が、将来的にはEuroclearやCrestのような従来の中央証券預託機関（CSD）によるバッチ処理を経ることなく、オンチェーンで直接決済される可能性があるということだ。これにより、決済に要する時間が短縮され、カウンターパーティーリスクが軽減されるほか、従来のCSDでは効率的に扱いにくい新しい資産クラス、例えばトークン化債券やプライベートファンド持分なども取り扱えるようになる。LSEGが掲げるビジョンは、「取引所で発行され、取引可能な債券の大半、そして最終的には証券の大半がトークン化され」、T+1やT+2ではなくリアルタイムで決済される市場である。

ここに、アーキテクチャとしての新しさがある。LSE 24で稼働するAIエージェントは、原理的には、ロンドン時間の午前2時に取引を実行し、CLOB／RFQレイヤーを通じて取引確認を受け取り、オンチェーンで決済が完了するのを確認できる可能性がある。その一連の流れは、英国の規制市場のガバナンス枠組みの中で行われる。現在、このようなエンドツーエンドの機能を提供している主要な既存取引所はなく、取引時間延長のインフラと同時に構築している取引所もない。

■初期資産クラスとしてETPを選択した理由

LSE 24の稼働開始時における最初で唯一の取引可能な資産クラスは上場取引型金融商品（ETP）であり、株式は次の拡大対象に位置づけられている。

この選択は、DSDが完全に稼働する前の24/5体制において、何が現実的に可能かという実務的なエンジニアリング上の判断を反映している。ETPは、ポストトレード、すなわち取引後処理の観点から、個別株よりも構造的にシンプルである。決算発表、委任状による議決権行使、配当落ち日、株主割当増資など、取引休止時間中に処理する必要があるコーポレートアクションが、個別株ほど発生しないためだ。これは、LSE 24が日次処理のために設ける30分間の取引休止時間、すなわちロンドン時間午後6時30分から午後7時までの時間帯において、特に重要となる。証券ごとの複雑性が高いほど、限られた夜間の処理時間内にコーポレートアクションが誤って処理されるリスクが高まるからだ。

また、ETPを足がかりにすることで、LSE 24は既存の流動性基盤を活用できる。ロンドン証券取引所はすでに欧州を代表するETP市場であり、メインマーケットには3,600を超えるETFが上場し、2024年のETPオーダーブックにおける取引額は1,700億ポンドを超えた。この機関投資家向けインフラ、すなわち発行体、マーケットメーカー、指定参加者の基盤があることで、新規市場が直面しがちな流動性を巡る「鶏と卵」の問題を軽減できる。LSE 24はマーケットメーカーの基盤をゼロから築く必要はなく、メインマーケットですでに活動している関係者とのつながりを、取引時間を延長した市場へ移すことができる。

同様の論理は米国でも見られる。Cboeが2026年7月13日に開始した株式オプションの取引時間延長について、SECの承認対象は当初、最も流動性の高いオプション銘柄に限定されていた。条件は、1日平均取引量が15万枚を超え、原資産の時価総額が500億ドルを超え、1日平均取引量が1,000万株を超えることだった。S&P 500やVIXを含む指数オプションのCboeグローバル・トレーディング・アワーズおよびCurbの取引量は、アジア太平洋地域の需要に大きく牽引され、2026年第1四半期に過去最高を記録し、2025年第1四半期比で32％増加した。パターンは一貫している。最も流動性の高い商品から始め、モデルが機能することを示してから拡大するというアプローチだ。

■取引所競争におけるロンドンの戦略的な賭け

LSE 24の発表は、単なる技術的な製品発表以上の意味を持つ。ロンドン証券取引所では2024年に88社が上場を廃止したのに対し、新規上場はわずか18社にとどまり、純上場数では少なくとも過去10年間で最悪の年となった。また、LSEGの株価はそれまでの1年間で35％以上下落した。その一因には、大規模な株式を取得して業績改善を求めたアクティビスト投資家Elliott Managementからの圧力があり、これは2025年2月の英国貴族院の審議でも確認されている。

LSE plcのCEOで、LSEGのデジタル・証券市場部門責任者でもあるジュリア・ホゲット氏は、発表の中で明確に競争を意識した言葉を使い、LSE 24を「主要なグローバル金融センターとしてのロンドンの地位を強化するもの」と位置づけた。この言葉選びは意図的なものだ。ロンドンは英国のEU離脱以降、上場先としての地位を巡る継続的な疑問に直面しており、ARM Holdingsを含む著名企業が米国上場を選択している。LSE 24は、こうした上場を巡る懸念に対する直接的な回答ではない。AIエージェント向けの取引市場が、半導体企業のIPOを呼び込むわけではないからだ。しかし、LSEGが米国の取引所に主導権を明け渡すのではなく、市場構造のイノベーションで競争する意思を示すシグナルではある。

LSE 24が狙う具体的な競争優位性は、世界の時間帯とエージェント型取引インフラが交わる領域にある。Nasdaqがまとめたデータによると、海外投資家は推定17兆ドル、1ドル＝163円換算で約2,771兆円相当の米国株を保有している。アジア太平洋地域の投資家による取引時間延長への需要の急増は、過去18カ月間に米国の各取引所が承認を得る原動力の一つとなってきた。アジアの営業時間と欧州市場の開始時刻の隔たりを埋める位置にあるLSE 24は、同じ投資家層を狙っている。ただし、機関投資家向けAIインフラとの接続を想定した規制取引市場として参入する点が異なる。

■LSE 24の開設までに必要なプロセス

今後のマイルストーンは明確だが、すべての段階で規制当局の承認が前提となる。

顧客向けテストの目標は2026年末、ETPを対象とする稼働開始は2027年上半期に計画されている。また、DSDの統合は、2028年12月まで実施されるデジタル証券サンドボックス（DSS）のもとで規制当局の承認を得ることが条件となる。株式への拡大はETPフェーズの後に予定されているが、具体的な時期は示されていない。

FCAにとっての主な論点は、24/5運用のAIネイティブ取引市場に適したガバナンスとレジリエンスの基準となる。既存の市場サーキットブレーカー制度、すなわち米国のリミットアップ・リミットダウンや市場全体サーキットブレーカーに相当する英国の制度は、多くの法域で通常の取引セッション中にしか適用されない。米国も夜間取引セッションの準備を進める中で、同様の設計上の空白に直面している。LSE 24が夜間セッション中にどのように市場監視、取引停止、秩序ある市場環境の維持を行うかは、規制設計上の未解決の課題である。

また、DSDも、枠組みは整備されているものの新しい規制プロセスに依存している。DSSの申請受付期間は2027年3月ごろに終了すると見込まれている。LSEGは、DSDによる決済をLSE 24のポストトレードインフラへ統合する前に、ゲート2以降で実際のデジタル証券を使ったライブテストを行うなど、DSSのゲート方式のプロセスを進める必要がある。

スケジュールどおりに進めば、ロンドンは2027年に、ネイティブなAIエージェント接続性とオンチェーン決済への実用化経路を備えた、規制下の24/5取引市場を運営する唯一の主要な伝統的取引所となる可能性がある。この組み合わせが、金融センターとしてのロンドンを巡るより広範な競争環境を変えるのに十分かどうかは、さらに大きな問いである。しかし、今回の発表からは、LSEGが構築しようとしているアーキテクチャが、現在米国の取引所で実稼働しているものよりも、明らかに野心的であることが分かる。

■注目ポイントQ&A

●LSE 24とは何ですか？ロンドン証券取引所のメインマーケットとは何が違うのですか？

LSE 24は、LSEGが2026年7月21日に発表した、新しい独立した規制取引市場です。ロンドン時間の午前8時から午後4時30分まで稼働するメインマーケットとは異なり、LSE 24は月曜日から金曜日まで、午後5時から翌午前7時50分まで稼働します。午後6時30分から午後7時までは、日次処理のため30分間休止します。アーキテクチャもメインマーケットとは異なり、CLOBとRFQを組み合わせたハイブリッドな注文マッチングシステムを採用し、AI取引エージェント向けの直接API接続を提供します。さらに、ブロックチェーンネイティブなデジタル証券預託機関（DSD）と統合し、オンチェーン決済に対応する計画です。稼働開始時の最初の資産クラスは上場取引型金融商品（ETP）で、規制当局の承認を前提に2027年上半期の開始が計画されています。その後、株式への拡大も予定されています。

●LSE 24のアプローチは、NasdaqやNYSEが構築している時間外取引とどのように違うのですか？

NasdaqやNYSE Arcaは、既存のインフラで取引時間を延長するアプローチを採っています。現在使用しているものと同じマッチングエンジン、接続モデル、決済経路に夜間の取引時間帯を追加する形です。Nasdaqの1日23時間のグローバル・トレーディング・アワーズは2026年4月に承認され、同年12月の開始が目標とされています。NYSE Arcaも22時間取引の承認を得ています。これに対し、LSE 24はゼロから構築される新しい取引市場であり、マシン間取引を想定して設計されています。AIエージェント向けのネイティブな接続性を備え、LSEGのデジタル証券預託機関（DSD）を介したオンチェーン決済への経路が計画されている点が、既存の主要取引所にはない特徴です。AI駆動の取引企業にとって、LSE 24は、自律型エージェントが単一の管理されたインフラ内で認証、市場データの受信、注文の提示・変更を行い、将来的にはオンチェーン決済まで完了できる規制取引市場となる可能性があります。

●夜間セッションを伴う24/5取引市場での取引には、どのようなリスクがありますか？

最も懸念されているのは流動性リスクです。学術研究や市場の実務家は、夜間取引の取引量が市場全体のごくわずかな割合にとどまることを一貫して指摘しています。Nasdaqのデータでも、2025年時点で夜間取引は株式取引全体の約0.2％にすぎませんでした。夜間セッションのように取引が薄い時間帯には、買い気配値と売り気配値の差であるスプレッドが大きく広がり、注文が一部しか約定しなかったり、まったく約定しなかったりする可能性があります。また、通常の取引時間中に急激な価格変動を抑えるサーキットブレーカー制度が、時間外取引には適用されない可能性があります。これは、規制当局や取引所が現在も解決に取り組んでいる設計上の課題です。AIエージェントを導入する投資家や取引会社は、流動性が低い状況に対応できるリスク管理機能や緊急停止機能をシステムに組み込む必要があります。

●LSEGのデジタル証券預託機関（DSD）とは何ですか？なぜLSE 24にとって重要なのですか？

LSEGデジタル証券預託機関（DSD）は、LSEGが2026年2月に発表したブロックチェーンネイティブな決済インフラです。EuroclearやCrestなど、既存の伝統的な決済システムとの相互運用性を保ちながら、複数のブロックチェーンネットワークにまたがって、債券、株式、プライベート市場資産などのトークン化証券を発行、取引、決済できるようにすることを目指しています。DSDは、2024年9月に運用が始まった英国のデジタル証券サンドボックス（DSS）という規制枠組みのもとで構築されています。LSE 24にとってDSDとの統合は、取引された証券が将来的にオンチェーンでリアルタイム決済される可能性があることを意味します。これが実現すれば、従来のT+1やT+2といった決済の時間差をなくせます。規制された24/5取引とオンチェーン決済の組み合わせにより、AIエージェントが夜間に実行した取引を、翌営業日の清算サイクルを待たずに決済できる可能性があります。

元記事: London Stock Exchange Builds AI-Native 24/5 Trading Venue With On-Chain Settlement Path