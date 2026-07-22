中国Moonshotの「Kimi K3」が新規登録を一時停止、背景にあるGPU不足とオープンウェイト戦略の思惑

中国のAIスタートアップMoonshot AIは、新型AIモデル「Kimi K3」のリリースからわずか48時間後の7月19日、新規サブスクリプションの受付を一時停止した。急増する需要に対して同社のGPUクラスターが処理能力の限界に達したためとみられる。同社は7月27日にこの超巨大モデルの重み（ウェイト）をオープンソースとして公開する予定であり、この戦略は米政府による中国製AIモデルへの規制の試みを無効化する可能性を秘めている。

■ローンチ後48時間での一時停止とオープンウェイトの賭け

Moonshot AIは7月19日、Kimi K3モデルの新規サブスクリプションを一時停止した。ローンチからわずか48時間後のことだった。ユーザー需要の急増により、北京を拠点とする同社のGPUクラスターが容量限界に達したためとみられる。この一時停止は供給側の問題であり、既存のサブスクライバーには影響していない。同社は可能な限り迅速に計算資源を追加していると説明している。

しかし、この発表に内包されているインフラの制約は、Moonshotが仕掛ける戦略的な賭けを浮き彫りにしている。それは、世界最大のオープンウェイトAIモデルを構築し、7月27日にその重みを一般公開することで、中国の半導体サプライチェーンでは賄いきれないサーバー負荷を世界の開発者コミュニティに吸収させるというものだ。

この賭けこそが、トランプ政権が現在対処に苦慮している問題そのものである。Axiosは7月20日、米政府高官が米国内における中国の最先端AIモデルに対する規制を積極的に検討していると報じた。検討されている法執行ツール（エンティティ・リストへの指定、調達規則、世論喚起キャンペーンなど）は、AIがサーバーを介して提供される世界を想定して設計されている。しかし、Kimi K3のウェイトがインターネット上に公開されてしまえば、プライベートなインフラ上でモデルを実行する開発者に対して、これらの規制は一切適用できなくなる。

■2.8兆パラメータを支えるアーキテクチャとハードウェアの現実

Kimi K3は、2.8兆パラメータを持つMixture-of-Experts（MoE：混合専門家）モデルであり、総パラメータ数としてはこれまでにリリースされたオープンウェイトAIシステムの中で最大規模となる。この2.8兆という数値は、計896の専門化されたサブネットワーク（エキスパート）をカバーしている。任意の入力トークンに対して、実際に活性化するのはそのうちの16のエキスパートのみである。「Stable LatentMoE」と呼ばれるコンポーネントによって制御されるこの疎なルーティング（Sparse-routing）アーキテクチャにより、実質的な1トークンあたりの計算コストは300億〜500億のアクティブパラメータ相当に抑えられている。これは、膨大な表現能力を持ちながらも、経済的には中規模のデンス（密）モデルと同等であることを意味する。この疎な活性化メカニズムは、公式のKimi K3技術ブログやNvidiaのMoE用語集に記載されている。

このルーティングメカニズムは極めて重要である。標準的なMoE設計では、学習された離散的なルーティング割り当てが使用されるが、極端なスケールでは「ルーティング崩壊」（入力の種類に関係なく、システムが特定のいくつかのエキスパートばかりを優先して選択する現象）が発生することがある。Kimi K3技術ブログの説明によると、Moonshotの実装では、ルータースコアの分位数統計からエキスパートの割り当てを導出することで、2.8兆パラメータの領域でもより安定した学習を実現しているという。

さらに、従来のKimiモデルとは異なる2つのアーキテクチャ上の革新がある。1つ目は「Kimi Delta Attention」で、ほとんどのレイヤーで標準的な2次自己アテンションを線形ハイブリッドに置き換えることで、Key-Value（KV）キャッシュメモリを削減し、100万トークンのコンテキスト長における高速なデコードを可能にしている。2つ目は「Attention Residuals」で、各トランスフォーマーレイヤーが、一様に累積するのではなく、任意の過去のレイヤーから表現を選択的に取得できるようにする。Moonshotの測定（第三者による検証は未実施）によれば、これにより2%未満の追加計算コストで、約25%高い学習効率を実現したという。

ただし、この効率性も無限ではない。Moonshotは、K3の運用において、エキスパート並列ルーティングのトラフィックを単一の広帯域インターコネクトドメイン内に収めるため、少なくとも64基のアクセラレータで構成されるスーパーノードでのサービングを推奨している。7月27日に「Modified-MIT」ライセンスの下で公開予定のフルオープンウェイトをセルフホストする場合、フル精度で約1.5テラバイト、INT4量子化版でも約600ギガバイトのGPUメモリが必要となる。これこそがサブスクリプション一時停止の背後にあるハードウェアの現実である。2.8兆パラメータのMoEモデルを消費者規模の需要に対してサービングするには、資本集約的で特別に構成されたインフラが必要となるが、中国の半導体サプライチェーンの現状では、その拡張には多大なコストと時間がかかる。

■輸出規制が形成したアーキテクチャと届かない規制の手

サブスクリプション一時停止の背景にある半導体の制約は、一時的なものではなく構造的な問題である。米国の輸出規制により、中国企業は2022年以降、NvidiaのH100チップや最新のBlackwell世代のアクセラレータへのアクセスを禁止されている。H200は、トランプ政権の方針転換を受けて2026年1月に条件付きで利用可能となったが、産業安全保障局（BIS）による個別審査が必要であり、出荷ごとに関税が課され、中国向けの販売数量制限も設けられている。Blackwellチップについては、米政権の輸出規制姿勢に関する報道が裏付けるように、依然として完全に制限されたままである。

MoonshotによるK3 of kernel最適化ベンチマークは、NvidiaのH200ハードウェア（場所は非開示）と、同社の技術ブログで「代替ベンダーのGPGPU」とだけ説明されている名前の明かされないチップの上で実行された。また、同ブログでは、現在の輸出規則の下で中国向けに販売されているAda Lovelaceベースのチップ「Nvidia L20」への言及もある。

Moonshot AIのプレジデントであるYutong Zhang氏は、2026年始めに開催された世界経済フォーラム（ダボス会議）で、より広い文脈について次のように語っている。「私たちは、単に計算資源をスケールアップする余裕がないことを分かっていた。そのため、基礎研究と効率性に焦点を当てざるを得なかった」。疎な活性化を採用したMoEアーキテクチャは、この制約から直接生まれたものである。ハードウェアを投入して問題を解決するという選択肢がなかったため、より低いトークンあたりの計算コストでフロンティアに近い能力を達成するという設計思想が採用された。IBMによるMoEの経済性分析でも、この規模においてアーキテクチャによる計算コスト削減がどれほど重要であるかが説明されている。

アメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）のフェローであるRyan Fedasiuk氏は、7月19日に発表したレポートの中で、Kimi K3が中国と米国のモデル能力の格差を数ヶ月からわずか数週間にまで縮めるのに貢献したと指摘した。一方で、計算資源の制約が、これらのモデルを世界規模でサービングする中国の能力の重荷になるだろうとも述べている。

■ベンチマークの評価と実用上のトレードオフ

7月27日の公開までは、ベンチマークスコアはベンダー側の自己申告に基づくものとなる。独立調査機関のArtificial Analysisによるテストでは、Kimi K3は同組織の「Intelligence Index v4.1」で4位にランクインし、57.1点を記録した。これはK3がフロンティアレベルにあることを示しており、「Claude Opus 4.8」を上回り、「Claude Fable 5」や2つの「GPT-5.6 Sol」構成の下に位置する。K3の57.1点というスコアは、GPT-5.6 Solの58.9点に約1.8ポイント及ばないものの、その差はわずかであり、上位のプロプライエタリ（商用・非公開）モデルに迫る実力を見せている。

Moonshot自身が公表しているベンチマーク結果はさらに強力である。最大の推論実行時において、K3はArena.aiの「Frontend Code」リーダーボードでEloスコア1,679を記録して首位に立ち、ブラインドテスト（目隠しテスト）による人間の好みの評価では7カテゴリ中6カテゴリで1位を獲得した。また、Moonshotのブログでは、「Terminal-Bench 2.1」で88.3%（GPT-5.6 Solは88.8%）、「DeepSWE」で67.5点、「ProgramBench」で77.8%を記録したと主張している。一方で、Moonshot自身も、K3の全体的なパフォーマンスが「最も強力なプロプライエタリモデルであるClaude Fable 5やGPT-5.6 Solには依然として及ばない」ことを認めている。

しかし、Moonshotのベンチマークチャートに含まれていないデータがある。それはK3のハルシネーション（幻覚）率である。Artificial Analysisが独自に測定したところ、K3のハルシネーション率は約51%に達しており、前世代モデル「K2.6」の39%から上昇している。このモデルは、前世代よりも正解する質問の絶対数が増えている一方で、同時に誤った回答を自信満々に捏造する割合も高くなっている。事実関係の正確さが求められるワークフローにおいて、このトレードオフはベンチマークの順位では見えにくい性能上の欠陥となる。

また、Moonshotはローンチ資料の中で、K3における3つの制限事項を開示している。1つ目は、会話のターンをまたいで思考履歴（thinking history）をどのように保持するかに敏感であること。2つ目は、エージェントタスクを実行する際に「過剰な積極性（excessive proactiveness）」を示す傾向があること。3つ目は、会話の洗練度において、Fable 5やGPT-5.6 Solと比較して「ユーザー体験に顕著なギャップ」が存在することである。これら3点はすべて、Kimi K3技術ブログの「制限事項（Limitations）」セクションに明記されている。

開発者がコスト面でK3を評価する際の最後の注意点として、このモデルは同等のタスクを完了するためにGPT-5.6 Solの1.9倍の出力トークンを消費する。これは、常時オンの「最大思考モード（max-thinking mode）」が、最終的な回答を出力する前に膨大な推論プロセス（reasoning traces）を生成するためである。100万入力トークンあたり3ドル（約486円、1ドル=162円換算）、100万出力トークンあたり15ドル（約2,430円、1ドル=162円換算）という見出し価格は、実際のトークン消費量を考慮すると、見え方が異なってくる。

■米国によるオープンウェイト禁止措置が直面する技術的限界

トランプ政権が検討しているとされる規制案（中国のAI研究所のエンティティ・リストへの追加、連邦政府契約業者によるモデル利用の抑制、世論喚起キャンペーンなど）は、クラウドAPIサービスに対しては有効である。しかし、オープンウェイトとして配布されるモデルに対しては、ほとんど強制力を持たない。

大統領科学技術諮問委員会（PCAST）の共同議長であるDavid Sacks氏は7月17日、この緊張関係を端的に表現した。同氏によれば、米国のAI規制環境が「自ら足枷をはめている」間に、中国はモデルを出荷し続けているという。同氏は、Kimi K3のリリースを、米国のAI規制が中国に主導権を明け渡している証拠として位置づける一方で、規制の導入はOpenAIとAnthropicによる「閉ざされた研究所の二頭体制（closed-lab duopoly）」を利するだけだと警告している。この構図は、翌日のDaily Callerの報道でも繰り返された。

モデルのウェイトが一度公開されると、それは恒久的かつ不可逆的に世界中で利用可能になる。コピーはミラーサイト、分散型リポジトリ、プライベートインフラへと急速に拡散する。サーバーのIPアドレスをブロックするような強制メカニズムは存在しない。AI Weeklyの報道によると、ワシントンで議論されている具体的な手段（連邦調達規則、AI Overwatch Act、MATCH Act、参議院国防権限法（NDAA）への組み込みが提案されている半導体セキュリティ法（Chip Security Act）など）は、政府や規制対象企業によるAPI利用を制限するように設計されており、開発者がモデルのウェイトをダウンロードすることを防ぐようにはできていない。Axiosおよびその後のDaily Callerの報道でも、商務省が全面的な禁止措置を講じる計画はないことが個別に確認されている。

Kimi K3'sのウェイトは、あと6日でインターネット上に公開される。その時点で、米政権が現在適合させようと設計している規制の窓口は、恒久的に閉ざされることになる。

■中国の法律がMoonshotに義務付けていること

Moonshot AIはシンガポールで「MOONSHOT AI PTE. LTD.」として法人登記されている。しかし、この法的な登記住所によって、適用される法制度が変わるわけではない。北京を拠点とする運営会社として、Moonshot AIは中国の国家情報法（2017年）第7条の適用を受ける。同条は、すべての中国の組織および市民に対し、「国家の情報活動を支持、援助、および協力すること」を義務付けている。また、同法第14条は、情報機関に対してその協力を要求する明示的な権限を与えている。China Law TranslateのJeremy Daum氏をはじめとする法学者らは、第7条には主体的なデータ共有を強制する直接的な執行メカニズムが欠けており、同条項の適用範囲には議論があると指摘しているが、同時に、関連法がその隙間を埋めているとも述べている。

関連法における規定はより明確である。2026年1月1日に改正施行された中国のサイバーセキュリティ法（2017年）は、政府による検査およびアクセス規定をAIシステムに明示的に拡大している。また、データセキュリティ法（2021年）および個人情報保護法（2021年）は、データのローカライズ義務と政府のアクセス権限をさらに強化している。これらが組み合わさることで、中国当局は、中国企業のAI推論インフラを通過したデータを含め、あらゆる中国企業が保有するデータの開示を要求できる法的枠組みを手にしている。

これらの義務は、すでに記録に残る結果をもたらしている。2026年4月、KimiはPowerPointの翻訳タスク中に、あるユーザーの完全な履歴書（氏名、電話番号、職歴を含む）を、無関係な別のユーザーに開示してしまった。OECDのAI Incidents Monitorは、これをユーザー間でのデータ分離の失敗が確認された事例として登録している。Moonshotはこの件に関して公式声明を出していない。これとは別に、中国の国家コンピュータネットワーク緊急技術処理調整センター（CNCERT）は、2025年にKimiが「その機能とは無関係な」ユーザーデータを収集しているとして警告を発していた。

企業環境において、Harmonic Securityの調査によると、2026年初頭時点でKimiはDeepSeekの約3.5倍の「シャドーAI（管理外のAI利用）」トラフィックを生成しており、共有されているカテゴリで最も多いのはソースコード、財務予測、M&A（企業の合併・買収）関連資料であった。

2026年2月、Anthropicは、DeepSeekやMiniMaxと並んで、Moonshotが同社の「Claude」モデルに対して「産業規模の蒸留攻撃（distillation attacks）」を行っていると公表した。これには2万4,000以上の不正アカウントと、Claudeとの約1,600万回のやり取りが含まれており、そのうち約340万回のクエリがMoonshotによるもので、特にエージェントの推論、ツールの利用、コーディング能力を標的にしていたとされる。Moonshotはこの主張を認めても否定してもいない。中国大使館はこれらの疑惑を根拠がないとして否定している。K3の技術ブログは、トレーニングデータの出所に関する問題には触れず、アーキテクチャ上の革新による成果であるとしている。

7月27日に公開されるオープンウェイトを用いてK3をローカルでセルフホストする（これにより推論時にデータがMoonshotのインフラを経由するのを防ぐ）というアプローチをとっても、この法的な状況が解決されるわけではない。国家情報法の義務は、個々の推論実行のデータ経路に対してではなく、企業としてのMoonshotに対して課されるためである。

■Moonshotの成長とIPOへの準備

サブスクリプションの一時停止は、同社が急成長を遂げている最中に発生した。Moonshotの年間経常収益（ARR）は、2026年4月の2億ドル（約324億円、1ドル=162円換算）から、6月には3億ドル（約486億円、1ドル=162円換算）に達し、有料サブスクリプションや「Kimi Work」などの企業向け製品に牽引されて3倍の成長を遂げた。Moonshot AIのWikipediaプロファイルによると、企業への導入実績には、AIコーディングツールのCursorやフードデリバリープラットフォームのDoorDashなどが含まれている。

The Japan Timesの報道によると、同社の直近のプライベートラウンドでは、美団（Meituan）、アリババ（Alibaba）、テンセント（Tencent）などが参加し、200億ドル（約3兆2,400億円、1ドル=162円換算）を超える評価額で約20億ドル（約3,240億円、1ドル=162円換算）を調達した。また、Moonshotは香港証券取引所での新規公開株（IPO）を準備している。Bloombergが引用し、複数のメディアが報じた情報筋によると、同社は6ヶ月以内の香港上場への承認を求める株主決議案を回覧しており、ゴールドマン・サックスと中国国際金融（CICC）を財務アドバイザーとして起用している。Yang Zhilin CEOは、同社が100億人民元（約14億ドル / 約2,268億円、1ドル=162円換算）以上の現金を保有しており、上場のスケジュールを急いではいないと述べている。

香港でのIPOを実現するには、企業構造の再編が必要となる。BigGo Financeの報道によると、Moonshotは現在、ケイマン諸島の持株会社が香港の子会社を支配し、その子会社が契約上の取り決めを通じて中国の運営会社を支配する「VIE（変動持分実体）レッドチップ構造」を採用している。中国の証券監督管理委員会（CSRC）は、海外上場を承認する前に、企業に対してこの構造の正当化または解体を求めている。Yahoo Financeによると、Moonshotが計画している合弁事業（JV）モデルへの移行は、同様の経路を検討しているDeepSeekなどの他の中国AI研究所からも注目されている。

■オープンウェイトと競争環境

サブスクリプション一時停止と同じ週末、アリババは、Claude Fable 5に次ぐ性能を主張する2.4兆パラメータのモデル「Qwen3.8-Max-Preview」をオープンウェイトとして公開すると発表した（MarkTechPost報道）。中国のフロンティアモデルが数日のうちに相次いでオープンウェイトを公開することは、オープンソースAIの競争環境における構造的なシフトを意味しており、単発の出来事ではない。

■開発者と企業バイヤーのための意思決定フレームワーク

コスト比較は正確であるが、それが全体像を示しているわけではない。Kimi K3のAPI価格は、実際のワークロードにおいてタスクあたり約0.94ドル（約152円、1ドル=162円換算）であり、GPT-5.6 Solの約1.04ドル（約168円、1ドル=162円換算）やClaude Opus 4.8の約1.80ドル（約292円、1ドル=162円換算）と比較して、現在利用可能なフロンティアグレードの商用APIの中で最もコスト競争力が高い。長期的なコーディング、エージェントによるソフトウェア開発、大規模リポジトリのナビゲーションなど、K3が明らかに強みを持つ特定のワークロードにおいて、このコストメリットは大量導入の際に大きな意味を持つ。

しかし、性能面のギャップも無視できない。Artificial Analysisの「AA-Omniscience」ベンチマークにおける51%のハルシネーション率や、1秒あたり62トークンという出力速度（同価格帯の中央値である1秒あたり72.7トークンを下回る）は、事実関係の正確さや低遅延が求められるワークフローにおいて、コスト削減が実際のトレードオフを伴うことを意味している。また、エージェント環境における過剰な積極性という傾向があるため、本番環境への導入においては、慎重なプロンプトエンジニアリングと人間による監視（Human-in-the-loop）が不可欠である。

エコシステムにおける摩擦も実質的なコストとなる。7月27日までは、コミュニティによる量子化モデルや、独立して再現されたベンチマークスコア、サードパーティによるファインチューニングモデルは存在しない。ドキュメントは主に中国語が優先されている。国際的な企業向けサポートは、米国のプロバイダーが提供するアカウントレベルのチャネルと同等のものは存在しない。

法的な状況は明確である。ネットワークのセグメンテーション、Azureルーティング、データの最小化設定など、どのような運用上の工夫を凝らしても、中国の国家情報法や関連法が企業としてのMoonshotに課す法的な義務を排除することはできない。個人データ、独自のソースコード、または規制対象の情報を扱うワークフローにおいて、この義務はコスト比較では解決できない構造的な制約となる。もし7月27日のウェイト公開が予定通り行われ、その後の独立した評価でベンチマークの主張が確認されれば、プライベートインフラでのセルフホストによってデータ移行の依存関係は完全に排除される。しかし、モデルを構築・配布した企業に対する法的な義務が消えるわけではなく、またセルフホストには、ほとんどの組織が保有していない高度なインフラが必要となる。

サブスクリプションの一時停止は需要のシグナルであった。そして、オープンウェイトの公開こそが、当初から意図されていた戦略的な一手である。この両者を、その順序で理解することが重要である。

■注目ポイントQ&A

●Moonshot AIがKimi K3の新規サブスクリプションを一時停止したのはなぜですか？

Moonshotは7月19日、Kimi K3への需要がローンチから48時間以内に「現在の処理能力の限界近く」に達したためと発表しました。同社はインフラを追加する間、既存の有料サブスクライバーの体験を保護するために新規受付を一時停止しました。根本的な原因は構造的なもので、2.8兆パラメータのMixture-of-Experts（MoE）モデルを消費者規模で提供するには、緊密に結合されたスーパーノード構成に64基以上の広帯域アクセラレータが必要ですが、中国による最先端チップ（Nvidia H100やBlackwell世代）へのアクセスが米国の輸出規制で制限されているため、インフラの拡張には多大なコストと時間がかかります。

●トランプ政権は実際にKimi K3を米国から排除（禁止）できますか？

7月27日にモデルのウェイトが一般公開された後は、包括的に排除することは不可能です。検討されているとされる規制（エンティティ・リストへの追加、連邦政府の調達制限、世論喚起など）は、クラウドAPIへのアクセスや政府での利用を制限するためのものです。米国の開発者がモデルのウェイトをダウンロードし、プライベートインフラ上で実行することを防ぐメカニズムはありません。ソフトウェアのウェイトは一度公開されて世界中に拡散すると、回収することは不可能です。商務省が全面的な禁止措置を計画していないという報道は、この法執行の現実を反映しています。

●KimiのAPIに送信されるデータにはどのような法的リスクがありますか？

Moonshot AIは北京を拠点とする企業であり、中国の組織に国家情報活動への協力を義務付ける「国家情報法」（2017年）第7条の適用を受けます。また、2026年1月に改正された「サイバーセキュリティ法」や「データセキュリティ法」（2021年）により、政府の検査権限やデータローカライズ義務が課されています。これらの義務は、サーバーの場所やシンガポールでの法人登記に関わらず適用されます。2026年4月には、データ分離の失敗によりユーザーの履歴書が無関係な他者に開示される事案が発生しています。機密データを扱う場合、データ移行を回避する唯一の方法は、7月27日に公開されるオープンウェイトを用いたセルフホスト（約1.5TBのGPUメモリが必要）のみです。

●2.8兆パラメータもの巨大モデルを経済的に運用できるのはなぜですか？

Mixture-of-Experts（MoE：混合専門家）アーキテクチャを採用しているためです。Kimi K3の2.8兆パラメータは896の専門的なサブネットワークに分散されており、任意の入力トークンに対して活性化するのはそのうちの16のみです。そのため、1トークンあたりの実質的な計算コストは300億〜500億パラメータ相当（中規模のデンスモデルと同等）に抑えられます。この疎な活性化により、はるかに小規模なシステムと競合できるAPI価格での提供が可能になります。ただし、トークンを適切なエキスパートにルーティングするために広帯域のインターコネクトが必要となり、64基のアクセラレータで構成されるスーパーノードが推奨されるなど、インフラ面での資本集約的な投資が必要となります。

元記事: Kimi K3 Subscription Pause Exposes GPU Crunch Behind Open-Weight Strategy