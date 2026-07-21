BMW「i5」2027年モデル、バッテリー据え置きで航続距離が約528kmに向上、NACSポートも標準搭載へ

BMWの電動セダン「i5 eDrive40」の2027年モデルが、バッテリー容量を変更することなく、米国環境保護庁（EPA）基準の航続距離を約528kmに向上させたことが業界報道で明らかになった。この改良は、競合であるテスラの「モデルS」が2026年第2四半期に生産を終了したとされるタイミングと重なり、高級電動セダン市場におけるi5の存在感を高めるものとみられる。さらに、北米充電規格（NACS）ポートをネイティブ搭載したことで、アダプターなしでテスラのスーパーチャージャーを利用可能になるなど、実用性も大幅に向上している。

■バッテリー容量を変えずに航続距離を約29km伸ばした手法

BMWの電動セダンが、バッテリーに手を加えることなく、過去最高のEPA（米国環境保護庁）基準値を記録した。業界の報道によると、2027年型のBMW「i5 eDrive40」（19インチホイール装着車）は、EPA公認の航続距離328マイル（約528km）、総合電費116 MPGeを達成したという。これは2026年モデル of 310マイル（約499km）から18マイル（約29km、約6%）の向上にあたる。この性能向上は、新しいハードウェアによるものではなく、同じ84.3 kWhの実質利用可能バッテリーから、ドライブトレインの段階的な改良によって引き出されたものだ。このニュースは、i5が2023年から追い続けてきた高級セダンのベンチマークであるテスラ「モデルS」が生産最終年を迎える中で届いた。テスラは2026年初頭に、モデルSの生産を2026年第2四半期に終了することを認めている。

この結果により、2027年型i5は、事実上の絶対的王者を失うこのセグメントにおいて、買い手にとって最も信頼できる代替選択肢としての地位を確立することになる。

■同じバッテリーパックからいかにして約29kmの航続距離を絞り出したのか

2027年型i5の航続距離328マイル（約528km）を実現した効率向上は、二段階のエンジニアリングプログラムの成果である。その基礎は2025年初頭に築かれた。BMWが春のモデルアップデートに関するプレスリリースで認めた通り、i5のパワーエレクトロニクスインバーターにシリコンカーバイド（SiC）半導体コンポーネントが導入された。シリコンカーバイドインバーターは、従来のシリコンベースの設計と比較して、3つの明確な利点を持つ。第一に、シリコンの性能を低下させる熱損失を伴わずに高い動作電圧を維持できること。第二に、バッテリーからの直流（DC）をモーター用の交流（AC）に変換する際の損失を低減できること。そして第三に、実際の走行における熱サイクルに対して長期にわたり高い耐性を持つことだ。これらの変更に、転がり抵抗の低いタイヤと機械的抵抗を減らす最適化されたホイールベアリングを組み合わせることで、2025/2026年型のeDrive40の航続距離は、19インチホイール装着時で295マイル（約475km）から310マイル（約499km）へと約5%向上していた。

InsideEVs of 報道によると、2027年モデルのアップデートでは、このハードウェアの基礎の上に、ソフトウェアのキャリブレーションとドライブトレインの効率チューニングが施された。回生ブレーキのマップ、熱管理パラメータ、モーター制御アルゴリズムを調整することで、同じ物理コンポーネントからさらなる効率を引き出している。その結果、総合電費は2026年モデルの110 MPGeから116 MPGe（同じホイール径での比較）へと向上した。EVオーナーにとってより実用的な単位に換算すると、2027年型eDrive40の消費電力は100マイルあたり約29 kWhとなり、前モデルの約31 kWhから改善している。

116 MPGeという数値は、EPAの換算基準（ガソリン1ガロン＝33.7 kWh）に基づくと、ガソリン1ガロン相当のエネルギーで116マイル走行できることを意味する。全米平均の電気料金である1kWhあたり約0.17ドル（約28円、1ドル＝162円換算）で年間1万5000マイル（約2万4000km）を走行するドライバーの場合、100マイルあたり31 kWhから29 kWhへの改善は、年間約51ドル（約8,300円）の節約に相当する。個々の金額としては控えめだが、リースやローンの期間全体を通してみれば意味のある差となる。

なお、大径ホイールを選択すると、これらの数値は低下する。InsideEVsのスペック詳細によると、2027年型eDrive40に20インチホイールを装着した場合の航続距離は299マイル（約481km）に下がり、21インチホイールでは262マイル（約422km）まで低下する。最も大きいオプションを選択した場合、66マイル（約106km）の航続距離減少というペナルティを伴うことになる。

■2027年型i5はNACSに対応しているか：全グレードでアダプター不要に

航続距離の向上も重要だが、多くの購入者にとってより影響が大きいのは、2027年型i5に北米充電規格（NACS）ポートがネイティブ搭載されたことだろう。BMWの米国製品ページによると、これは米国の全ラインナップで標準装備となっている。2024年型および2025年モデルはCCS1（Combined Charging System）ポートのみを搭載し、2026年3月以前に製造された2026年モデルはテスラのスーパーチャージャーを利用するためにアダプターが必要だったが、2027年型i5は工場出荷時から「SAE J3400」ポートを標準装備している。

SAE J3400は、2024年9月にNACSを正式に規格化したオープンスタンダードであり、1つのコンパクトなポートでACレベル2充電とDC急速充電の両方に対応する5ピンコネクタである。J1772 ACポートと2つの独立したDCピンを組み合わせた大型でかさばるCCS1コネクタとは異なり、NACSはCCS1の約半分のサイズで両方の機能を果たし、ケーブルも軽く、人間工学的に優れている。BMWはすべての2027年型i5に、従来のJ1772充電スタンド用の「J1772-to-NACS」アダプターと、NACS非対応の急速充電スタンド用の「CCS1-to-NACS」アダプターの2種類を同梱している。

2026年7月時点で、テスラは米国で3万7000基以上のスーパーチャージャーDC急速充電スタンドを運営しており、これは米国の公共DC急速充電インフラの過半数を占めている。そして、これらのスタンドの3分の2以上がテスラ車以外の車両にも開放されている。2027年型i5のオーナーは、アダプターやモバイルアプリでの複雑な操作、追加の設定を行うことなく、互換性のあるすべてのスーパーチャージャーを利用できる。

また、BMWは「IONNA」およびテスラのスーパーチャージャーにおいて、車両が自らを識別して充電スタンドと直接決済を行うISO 15118プロトコルである「Plug & Charge」に対応している。充電スタンドに乗り入れ、プラグを差し込むだけで、充電セッションが自動的に開始される。

DC急速充電の最大出力は205 kWで、BMWによると、理想的な条件下では約30分で10%から80%まで充電できるという。また、10分間の急速充電で約80〜86マイル（約129〜138km）の航続距離を追加できるため、予想以上にバッテリー残量が減っていることに気づいてから、次の目的地までの距離を補うには十分な性能だ。

■BMW i5 vs. テスラ モデルS：縮まる航続距離の差、しかしその前提は？

2027年型i5と2026年型テスラ「モデルS」の比較は、前提条件を整理して考える必要がある。なぜなら、モデルSはテスラが今後開発を継続する予定のない製品だからだ。テスラは2026年初頭に、モデルSの生産が2026年第2四半期に終了し、14年間の生産の歴史に幕を閉じたことを認めている。現在、テスラ・モデルSを新規に購入するユーザーは、継続的な製品ラインではなく、残された在庫車両を購入することになる。

この前提を踏まえて数値を比較すると、特定の事実が見えてくる。2026年型モデルSの「ロングレンジAWD」（19インチホイール装着車）は、EPA基準の航続距離が410マイル（約660km）、総合電費が124 MPGeで、デュアルモーターから670馬力を発生させる。i5 eDrive40の328マイル（約528km）という航続距離は、モデルSに82マイル（約132km）及ばない。この差は、14年間にわたるプラットフォームの最適化、より大容量のバッテリー、そして航続距離を最優先の設計目標としてゼロから開発された車両であるという事実を反映している。

しかし、電費効率の面ではその差は縮まる。モデルSロングレンジは124 MPGeと、i5 eDrive40の116 MPGeを明らかに上回っている。しかし、3モーターを搭載しパフォーマンスを重視した「プラッド（Plaid）」グレードのEPA総合電費は、19インチホイール装着時で110 MPGeとなり、i5 eDrive40を下回る。ロングレンジではなく、特にプラッドとi5 eDrive40を比較検討する購入者にとっては、BMWの方が電費効率で優位に立つことになる。

多くの購入者にとって、より直接的な比較対象となるのは価格だ。2027年型BMW i5 eDrive40の価格は6万8550ドル（約1111万円）から。これに対し、2026年型テスラ・モデルSの発売時のメーカー希望小売価格（MSRP）は9万4990ドル（約1539万円）からで、その差は2万6000ドル（約421万円）以上に達していた。モデルSの生産が終了し在庫が限られている現在、残る在庫の価格は変動している。プラッドと比較した際のi5の電費効率の優位性や価格差は、モデルSが持つ82マイル（約132km）の航続距離のリードを完全に相殺するものではないが、モデルSほどの極限の航続距離を必要としない購入者にとっては、選択の前提を大きく変える要素となる。

モデルSはテスラのスーパーチャージャーV3で最大250 kWの充電に対応しているのに対し、i5 eDrive40のピーク出力は205 kWだ。400マイル（約644km）を超えるような長距離ドライブではこの充電速度の差が影響するかもしれないが、日常的な使用や中距離の移動においては、その差を実感することはほとんどないだろう。

■NACS採用への道のり：業界全体の移行に3年を要した理由

2027年型i5へのNACSポートのネイティブ搭載は、BMWグループが2023年10月に発表した「2025年から米国およびカナダ向けのEVに北米充電規格を採用する」という約束の実現である。この発表は、2023年5月のフォード、同年6月のGMに続くものであり、SAE Internationalが正式に規格を公開する前に、テスラの独自コネクタを事実上の業界標準へと押し上げる流れの一部だった。

SAEによるJ3400の技術情報レポートは2023年12月に発行され、正式な推奨プラクティスは2024年9月に公開された。SAEによる正式な規格化が完了するまでに、北米で車両を販売する主要自動車メーカーのほぼすべて（GM、リヴィアン、現代、起亜、ホンダ、日産、メルセデス・ベンツ、ボルボ、ポールスター、そして今回のBMW）がNACSポートのネイティブ採用を表明していた。Alternative Fuels Data Centerのデータによると、2026年初頭時点で、NACS規格のDC急速充電器は米国の公共DC急速充電ポート全体の約48%を占めている。

北米の標準規格がCCS1からNACSへと移行したことで、テスラ以外のEVオーナーを長年悩ませてきた構造的な問題が解決される。CCS1は異なるケーブルやハードウェアを必要とし、多くの従来型充電スタンドではNACSに比べてソフトウェアの統合が遅れていた。2027年型i5のオーナーが利用できる「Plug & Charge」機能は、CCS1ではなくNACSおよびISO 15118プロトコルに依存している。ネイティブNACSの搭載は、単にコネクタの形状が変わるだけでなく、充電をシームレスにする認証レイヤーへのアクセスを意味している。

■パワートレインのラインナップと標準装備

BMWは米国市場において、2027年型i5を2つの構成で提供している。eDrive40は後輪駆動で、リアに搭載されたシングルモーターが最高出力335馬力、最大トルク295 lb-ftを発生し、BMWの公式スペックによる0-60マイル/h（約96km/h）加速は5.4秒、価格は6万8550ドル（約1111万円）から。xDrive40はフロントにモーターを追加した全輪駆動（AWD）構成で、システム総合出力389馬力、0-60マイル/h加速は4.9秒、価格は7万1550ドル（約1159万円）からとなる。xDrive40は、追加されたモーターによる効率低下のため、EPA航続距離はeDrive40よりも低くなる。

InsideEVsのスペックレポートによると、デュアルモーターから593馬力を発生し、0-60マイル/h加速3.7秒を誇る高性能モデル「i5 M60」は、2026年モデルからのキャリーオーバーとして継続される。このモデルには、すでにネイティブのNACSポートが搭載されている。

eDrive40の標準装備には、12.3インチのインストルメントディスプレイ、ヴィーガンレザーのシート、フロントシートヒーター、アンビエントライト、そして328マイル（約528km）の最大航続距離を引き出す19インチのバイカラーエアロダイナミックホイールが含まれる。BMWの米国製品ページによると、240Vコンセントを使用したレベル2充電での満充電時間は約10〜12時間となっている。

■航続距離の向上がもたらす実質的なメリット

電費116 MPGe、100マイルあたり約29 kWhを消費する2027年型i5 eDrive40は、一般的な複合走行において1時間あたり12 kWh弱の電力を消費する。米国の平均的な住宅電気料金である1kWhあたり約0.17ドル（約28円）で充電する場合、バッテリーがほぼ空の状態から実質容量の84.3 kWhまで満充電するのにかかる費用は約14.33ドル（約2,320円）となる。1日100マイル（約161km）走行する場合の電気代は約4.93ドル（約800円）だ（深夜割引料金の適用や勤務先での充電クレジットなどは考慮していない）。

2026年モデルからの18マイル（約29km）の向上は、実用面では、これまで30分の充電が2回必要だった600マイル（約966km）のルートにおいて、スーパーチャージャーでの停車を1回減らせる可能性を意味する。頻繁に長距離を走るドライバーにとって、この計算は重要だ。一方で、EVの一般的なユースケースの大半を占める、往復100マイル（約161km）以内の日常的な通勤においては、310マイルと328マイルの差が実世界で影響を与えることはほとんどない。

2027年型i5の強みは、航続距離の絶対的な優位性にあるのではない。十分な航続距離、エネルギー効率に優れたドライブトレイン、シームレスなスーパーチャージャーへのアクセス、そして生産最終年を迎えた老朽化する競合車よりも2万6000ドル（約421万円）以上安く設定された価格、これらが高度に融合している点にある。

■注目ポイントQ&A

●バッテリー容量が変わっていないのに、なぜ2027年型BMW i5の航続距離が伸びたのですか？

BMWは2つのアプローチで効率向上を実現しました。まず、バッテリーの直流（DC）電力をモーター用の交流（AC）電力に変換するインバーターに、シリコンカーバイド（SiC）半導体を採用し、熱損失を大幅に削減しました。さらに、2027年モデルでは回生ブレーキ、熱管理、モーター制御アルゴリズムなどのソフトウェア調整を施すことで、同じ84.3 kWhのバッテリー容量からより多くの走行距離を引き出すことに成功しました。

●2027年型BMW i5をテスラのスーパーチャージャーで充電する際、アダプターは必要ですか？

いいえ、不要です。米国仕様の2027年型BMW i5には、テスラの充電規格であるNACS（SAE J3400）ポートが標準で搭載されているため、アダプターなしで直接スーパーチャージャーに接続できます。なお、従来のJ1772規格やCCS1規格の充電器も利用できるよう、2種類のアダプターが車両に同梱されています。

●2027年型BMW i5 eDrive40とテスラ・モデルSの電費効率はどちらが優れていますか？

総合電費では、テスラ・モデルSの「ロングレンジ」が124 MPGeと、i5 eDrive40の116 MPGeを上回っており、航続距離もモデルSの方が約132km長くなっています。しかし、モデルSの高性能版である「プラッド（Plaid）」は110 MPGeに低下するため、プラッドとの比較ではi5 eDrive40の方が電費効率に優れています。また、i5 eDrive40はモデルSよりも2万6000ドル（約421万円）以上安く設定されています。

●テスラ・モデルSは現在も生産されていますか？

いいえ、テスラは2026年初頭に、モデルSの生産を2026年第2四半期に終了したことを発表しました。これにより14年間にわたる生産の歴史が幕を閉じました。現在販売されているモデルSは、メーカーやディーラーの在庫車両となります。

元記事: BMW i5 eDrive40 Scores 328-Mile EPA Range, Native NACS as Tesla Model S Exits