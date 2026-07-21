米テスラの人型ロボット「Optimus」、量産開始の実態は？　22日のQ2決算が焦点

テスラは2026年7月22日午後5時30分（米国東部時間、日本時間7月23日午前6時30分）に、2026年第2四半期（Q2）の決算説明会を予定している。投資家や業界関係者が最も注目しているのは、人型ロボット「Optimus」の実際の生産台数だ。これまで検証可能な生産実績が公表されていない中、今回の決算説明会は、テスラが掲げる野心的な量産計画がどこまで現実に近づいているのかを確かめる重要な節目となる。

■Q2決算説明会で問われる「Optimus」の実数

テスラが2026年7月22日午後5時30分（米国東部時間、日本時間7月23日午前6時30分）に2026年第2四半期（Q2）の財務決算を発表する際、同社はどれほど未来像を語っても答えを避けられない一つの問いに直面することになる。それは「実際に何台のOptimus（オプティマス）が製造されたのか」という疑問だ。同社はir.tesla.comで日程とウェブキャストの詳細を公表しており、世界中がその動向を注視している。

2026年7月20日（月曜日）朝の時点で、テスラ外部の人間でこの答えを知る者はなく、テスラ側も明らかにしていない。この沈黙こそが、決算説明会を前にした最も重要な事実である。

テスラの人型ロボット「Optimus」開発プログラムは、同社の約1.3兆ドル（約210兆6,000億円、1ドル＝162円換算）という巨大な時価総額の中で、過大ともいえる期待を担っている。イーロン・マスクCEOはこれを繰り返し「史上最大の製品」と呼んできた。アーク・インベスト（ARK Invest）の期待値ケースでは、主にロボタクシーの前提に基づきつつ、後年にはOptimusが相当な規模で貢献することも織り込み、2029年までにテスラ株価が2,600ドルに達すると試算している。一方で、アダム・ジョナス氏の後任としてモルガン・スタンレーの新たなリード・アナリストとなったアンドリュー・パーココ氏は、就任直後にテスラ株の投資判断を「イコールウェイト（中立）」に引き下げ、Optimusプログラムが株価に与える1株あたり60ドル分の評価価値に対して50%のディスカウントを適用した。これは、生産ラインでの実証がまだなされていない主張に対し、市場がどれほど大きな実行リスクを見積もっているかを示している。したがって、7月22日の決算説明会は単なる財務報告にとどまらず、テスラが現在の米国産業技術における最も重大な未検証の主張を裏付けるのか、あるいはさらに先送りするのかを見極める最初の信頼できる節目となる。

■テスラが公表した事実と、依然として残る不透明さ

現時点で判明している事実は極めて限定的だ。2026年7月1日、マスク氏はテスラのフリーモント工場にあるOptimusの生産ラインを自身が歩く写真を投稿した。この画像は市場の期待感を高め、量産間近とする報道を新たに呼び込んだ。しかし、マスク氏はすぐにこの期待を修正した。同日、Xでの返信において、同氏はOptimusの生産について「すべてが新しいため、最初は極めて緩やかになる。自動車の製造とは異なる」と述べた。

その後、SNS上では「すでに数万台が配備されている」「大規模な生産が始まっている」といった数字が飛び交ったが、これらには明確に特定できる情報源がない。テスラは監査済みかどうかにかかわらず、Optimusの生産台数を一切公表していない。Technology.orgが7月18日に発表した分析では、業界全体で広く流布している配備に関する主張を調査した結果、「数万台が配備されているという広く流布した主張は、実際の企業開示資料と照らし合わせると成り立たない」と指摘している。この指摘は、競合他社と同様にテスラにも当てはまる。

情報源が明示された直近の独立した報道としては、2025年中頃の「The Information」によるものがあり、そこではOptimusの累計製造台数は合計で数百台程度とされていた。また、2026年1月に開催された2025年第4四半期（Q4）決算説明会において、マスク氏は既存のOptimusユニットが「主に学習用であり、生産的なタスク用ではない」と認めており、これは複数の決算要約でも確認されている。さらに、7月2日に発表されたテスラの2026年第2四半期（Q2）の納車・生産報告書にも、Optimusの台数は記載されていなかった。

2026年4月の第1四半期（Q1）決算説明会で示された公式スケジュールでは、フリーモント工場での生産開始は「7月下旬または8月」とされている。マスク氏はそのペースについて、Optimusが全く新しい生産ライン上の約1万点の独自部品で構成されており、利用できる確立済みのサプライチェーンが存在しないことから、「予測することは文字通り不可能だ」と率直に語っていた。

■工場の転換は本物だが、まだ完了していない

フリーモント工場における物理的な転換は本物であり、大規模に進められている。テスラは2026年5月初旬に「Model S」および「Model X」の生産を終了した。これにより、約14年間で累計61万台以上を生産した両モデルの歴史に幕が下ろされた。現在、その生産ラインが占めていたスペースは、Optimusの第3世代（Gen 3）の組み立て用に再構成されている。

テスラのバイスプレジデントであるラース・モラヴィ氏は、この新しいラインについて、Optimusのハードウェアの進化に適応できるよう設計されたモジュール式システムであると説明している。これにより、ロボットの設計が変更されるたびに製造設備全体を刷新する必要がなくなるという。フリーモント工場は、最終的なフル稼働時に年間最大100万台のOptimusを生産できる設計容量を目指しており、約40のサブ生産ラインが計画されている。また、テキサス州のギガ・テキサスに建設中の第2のより大規模な工場は、最終的に年間1,000万台の生産能力を目指しているが、稼働開始は2027年まで見込まれていない。

テスラの2026年における公式な生産目標は5万〜10万台である。7月10日頃に流れた報道によると、テスラはサプライヤーに対し、9月までに週1,000台、年末までに週2,000〜2,500台規模に引き上げるよう指示したとされる。これらの数値が事実であれば、大幅な増産を意味するが、これらはテスラの公式開示ではなく、未検証のサプライヤー関連情報に基づくものであるため、22日の決算説明会で確認されるまでは慎重に扱う必要がある。

■自動車製造とは異なる、人型ロボット生産の特殊性

決算説明会でのマスク氏の発言を評価する前に、製造業の歴史において同等のサプライチェーンが存在しない人型ロボットにとって、「生産」が何を意味するのかを理解しておくことが有益だ。

Optimusは約1万点の独自部品を必要とする。40個以上のサーボモーターには、それぞれ50〜100グラムの高性能なネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）系永久磁石が必要となる。特に、高温の動作環境でも磁気特性を維持できるジスプロシウムやテルビウムを添加した磁石が必要であると、人型ロボットにおけるレアアース磁石需要に関するIDTechExの調査で報告されている。業界アナリストが証券時報（Securities Times）のデータを基に試算したところによると、ロボット1台あたり約3.5キログラムのこれらの磁石が必要になるという。中国は、このサプライチェーンのあらゆる段階において、これらの材料の加工および生産の90%以上を支配している。この支配的な地位は、国際エネルギー機関（IEA）や米国政府の分析でも確認されている。

2025年4月、中国はジスプロシウムやテルビウムを含む7つのレアアース元素に対して輸出許可を義務付ける輸出規制を導入した。マスク氏はこの影響について、2025年第1四半期（Q1）の決算説明会で直接言及し、「磁石の問題」があるとし、テスラが「解決に向けて中国と協力している」と述べていた。部分的な外交的解決により、中国は2025年夏に輸出を一部再開したものの、現在の規制猶予期間は2026年11月10日に期限を迎える。構造的な依存関係は解決されたわけではなく、一時的に停止されているにすぎない。

さらに、Optimus Gen 3には新たな半導体基盤が導入される。このロボットには、テキサス州テイラーにあるSamsung Foundryの2nmプロセスで製造されるテスラの「AI5」チップが初めて搭載される予定だ。このチップは、前世代の約5倍のメモリ帯域幅を持つ。SamsungでのAI5のテープアウトは2026年7月初旬に完了しており、エンジニアリングサンプルは2026年第4四半期（Q4）に提供され、量産は2027年に続く見通しだ。このチップは車両よりも先にOptimusに搭載される予定であり、自動運転タクシー「Cybercab（サイバーキャブ）」にはAI4ハードウェアが搭載され、車両へのAI5の搭載は早くとも2028年以降になるとみられている。

地政学的に対立する素材に依存する1万点の部品からなる機械であり、前世代に相当する例のないラインで組み立てられ、まだ量産に達していない半導体で動作するという技術的プロファイルこそが、マスク氏による生産ペースは「予測することは文字通り不可能だ」という説明を、Optimusについての発言の中で最も正確なものにしている。標準的な自動車生産の立ち上げモデルは、長年かけて構築されたサプライヤーのエコシステムを前提としているが、Optimusはそれがない状態でスタートしている。

■株主が求める具体的な回答と、先行する競合他社

テスラは、決算説明会に向けた株主からの質問を収集するために「Say Technologies」プラットフォームを使用しており、質問は各投稿の背後にあるTSLA株の保有株数に応じて重み付けされる。7月22日の決算説明会に向けて、すでに300件近い質問が寄せられている。上位に支持された質問のトーンからは、投資家の忍耐に変化が生じていることがうかがえる。テスラの長期的なビジョンを尋ねるのではなく、なぜそのビジョンのほとんどが予定通りに実現していないのかを問う声が多くなっている。

最も多くの支持を集めた質問は、「Optimus Gen 3の生産立ち上げの現状」と、2027年末までにロボットがどのようなタスクを実行できるようになるのかを尋ねるものだ。他にも、自社工場への配備状況、2027年の外部への商業販売計画、そしてロボットが本格的な量産に達するまでにどのような技術的・製造上の課題が残されているのかといった詳細を求める質問が並ぶ。また、ロボタクシーの展開範囲に関する短期的な見通しが3回の決算説明会にわたって外れ続けていることへの不満も根強く反映されている。

アナリストらは、テスラが確約している2026年の250億ドル（約4兆500億円）の設備投資計画（Optimus、Cybercab、AIインフラ、およびSpaceXやIntelとの共同半導体製造プロジェクト「TERAFAB」を含む）が、本業である自動車およびエネルギー事業のキャッシュ創出によって維持できるかどうかに注目している。テスラ株は決算発表を控える週に380ドル前後で取引されており、50期間および100期間の移動平均線を下回っている。第2四半期（Q2）の納車台数は48万126台と過去最高を記録し、アナリストによる非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）予測は0.36〜0.54ドルとなっている。

今回の決算説明会への注目がさらに高まっているのは、競合他社が実際の配備データを公表しているためだ。これらのデータは、この分野においてプロトタイプと実生産の間にどれほどの距離があるか、そしてテスラがその具体的な指標においてどれほど遅れをとっているかを浮き彫りにしている。

アジリティ・ロボティクス（Agility Robotics）の「Digit（ディジット）」ロボットは、2026年6月24日に提出されたSPAC（特別買収目的会社）関連の開示資料によると、GXOロジスティクス、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダ、メルカド・リブレを含む9つの商業顧客施設で累計6万5,000時間以上の稼働実績を積み上げている。オレゴン州セーラムにある同社の「RoboFab」工場は、フル稼働時に年間最大1万台のDigitを生産できるよう設計されている。この配備実績を背景に、アジリティ・ロボティクスは25億ドル（約4,050億円）規模のSPAC取引を完了し、米国上場の人型ロボティクス専業企業として初の存在となった。

また、フィギュアAI（Figure AI）の「Figure 02」は、サウスカロライナ州スパータンバーグにあるBMWの工場で10カ月間の配備を完了した。これは、人型ロボットが稼働中の商業自動車生産施設で生産ラインのタスクを実行した初の検証済み事例であり、BMWの公式プレスリリースによると、3万台以上の「BMW X3」の製造において溶接用の板金部品の挿入作業を行った。フィギュアAIはその後、同工場での物流シーケンス作業に「Figure 03」を投入しており、BMWは欧州でのパイロットプロジェクトの一環として、ドイツのライプツィヒ工場にも人型ロボットの配備を拡大する計画を発表している。

両社とも、市場の評価額が示唆するほどの規模で操業しているわけではない。しかし、両社は第三者が検証可能な配備データを公表している。テスラにはそれがない。

中国のユニツリー・ロボティクス（Unitree Robotics、宇樹科技）は、欧米のどの競合他社よりも多くの人型ロボットを出荷しており、価格はおよそ10分の1で、「G1」モデルは約1万6,000ドル（約259万2,000円）からとなっている。しかし、人型ロボット関連株が7月10日に急騰する中でも、ユニツリーの2026年第1四半期（Q1）の純利益は前年同期比で52%減少していた。このデータが示すように、出荷台数の多さは必ずしも利益や実証された能力と同じではない。さらに、ユニツリーは中国企業であるため、中国の国家情報法（2017年）の適用を受ける。同法は、中国の管轄下にあるすべての組織に対し、要請に応じて国家の情報活動を支援することを法的に義務付けており、これは同社が製品やサーバーをどこに配備しているかにかかわらず適用される。

■決算説明会で明らかにすべき論点

アナリストやロボティクス分野の追跡調査員らは、22日の決算説明会でテスラが取り上げると期待される、あるいは取り上げなければ目立つことになる具体的なデータポイントのリストを挙げている。

現在までに何台のOptimusが製造され、それはどのような検証方法に基づいているのか。テスラ自身の工場で、監視なしで生産的なタスクを実行しているユニットはあるのか、それとも依然としてトレーニングや評価モードの段階なのか。生産は業務上の意味で技術的に「開始」されたのか、されているなら週に何台のペースなのか。当初は2026年第1四半期（Q1）に予定され、その後2度延期されているGen 3のフルボディ公開の新たなスケジュールはどうなっているのか。そして、テスラはいつから外部顧客からの注文受付を開始し、その価格帯はいくらになるのか。

価格について、マスク氏は2026年3月の「アバンダンス・サミット（Abundance Summit）」で、量産時のGen 3の目標価格は2万ドル（約324万円）未満になると述べていた。しかし、この数値は長期的に量産規模へ到達した際の目標であり、アナリストによる現在の製造コスト見積もりは1台あたり5万〜10万ドル（約810万〜1,620万円）である。現時点で、注文ページやウェイトリスト、公式な発売日は存在しない。

■決算説明会が明らかにすること、しないこと

7月22日の決算説明会によって、Optimusがテスラの時価総額が示唆するような変革的な産業プラットフォームになるかという長期的な疑問が解決するわけではない。それはサプライチェーンの成熟、ソフトウェアの自律性、規制の姿勢、および資金力のある多くの競合他社との競争に依存する、複数年にわたる課題であり続ける。

しかし、今回の発表で明らかになる、あるいは少なくともかなり明確になるのは、第1四半期（Q1）決算説明会で示された「7月下旬または8月」の生産開始という見通しが、文字通りの操業現実を反映しているのか、それともさらなる修正を伴う願望的な言葉にとどまっているのかという点だ。たとえ少数であっても、具体的な生産台数が公表され、それらのユニットが何を行っており、今後どのようなペースで増産されるのかが率直に説明されれば、それは真の開示となる。逆に、具体的な数値が示されなかったり、スケジュールが2026年後半や2027年へと再設定されたりすれば、第2四半期（Q2）の納車報告書における沈黙がすでに示唆していた通り、Optimusの量産は現在ではなく未来の話であることが確認される。

どちらの結果になろうとも、人型ロボティクス分野、そしてテスラの投資価値の根幹が実際にどこにあるのかが再評価されることになるだろう。マスク氏の壇上での言葉だけに頼って判断してきた投資家にとっては、過去18カ月間のデータが、それが信頼性の低い判断材料であることを示してきた。22日の夜は、異なる種類のデータを要求すべき瞬間である。

テスラの2026年第2四半期（Q2）決算説明会は、7月22日午後5時30分（米国東部時間、日本時間7月23日午前6時30分）に開始される。ウェブキャストはir.tesla.comでライブ配信およびアーカイブ配信される。

■注目ポイントQ&A

●テスラはOptimusロボットの生産を開始しましたか？

2026年7月20日現在、テスラは検証済みのOptimus生産ユニットを1台も公表していません。同社の2026年第1四半期（Q1）決算での見通しでは、フリーモント工場で「7月下旬または8月」に生産を開始するとしており、7月2日に発表された第2四半期（Q2）の納車報告書にはロボットの台数は記載されていませんでした。イーロン・マスク氏は7月1日、生産が開始されてもそのペースは「最初は極めて緩やかになる」と述べています。7月22日の第2四半期（Q2）決算説明会が、検証された数値が公表される可能性のある最初の節目となります。

●テスラのOptimusは、AgilityのDigitやFigure AIなどの競合他社と比べてどうですか？

最大の違いは、第三者が検証可能な実際の配備データの有無です。Agility Roboticsの「Digit」は、GXO、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダ、メルカド・リブレを含む9つの商業施設で累計6万5,000時間以上の稼働実績があります。また、Figure AIの「Figure 02」は、BMWの工場で10カ月間にわたり、3万台以上のBMW X3の生産において生産ラインのタスクをこなした検証済みの実績があります。テスラにはこうした数値がありません。Optimusの技術が必ずしも劣っているということではありませんが、評価するための同等の実世界での生産実績が存在しないのが現状です。

●Optimusにおけるレアアース磁石の問題とは何ですか？解決されましたか？

Optimusは1台あたり約3.5キログラムの高性能なネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）系永久磁石を必要とします。中国がこの材料の加工・生産の90%以上を支配しており、Optimusに必要なジスプロシウムやテルビウムを添加したタイプを生産できる唯一の国とされています。

2025年4月、中国はこれらの材料に輸出規制を導入しました。2025年夏に部分的な外交合意によって一部輸出が再開されたものの、その取り決めは条件付きのままです。米国向け輸出は2025年10月以降、毎月減少しており、現在の規制猶予期間は2026年11月10日に期限を迎えます。構造的な依存関係は解決されておらず、一時的に停止されているにすぎません。その期限は、Optimusが生産を拡大するとされる時期と重なります。

●Optimusの「生産開始」は、自動車のような「量産」とどう違うのですか？

人型ロボットは、自動車の規模で生産された前例がありません。人型ロボットの生産立ち上げには、自動車製造の「生産開始」を信頼できるものにしているような、確立された多層的なサプライヤーネットワークが存在しません。そのため、Optimusにおける「生産開始」とは、新しいラインで1日に数台を組み立てながらデバッグや工程検証を進める段階を指す可能性が高いです。

そこには、構造的に未解決のレアアース依存や、代替調達のエコシステムがまだ存在しない部品も含まれます。週あたりの台数や年間生産能力といった自動車の生産指標を、このような形で生産された実績のないカテゴリーにそのまま適用することは、人型ロボティクスがまだ検証していない枠組みを使うことになります。22日の決算説明会は、テスラがどの意味で「生産」と言っているのかを明確にする助けになるでしょう。

元記事: Tesla Optimus Production Count Remains Zero as Q2 Earnings Call Looms Wednesday