YouTubeクリエイター経済圏、米GDPに600億ドル超貢献も収入中央値は生活賃金未満

YouTubeのクリエイティブエコシステムが米国経済に与える影響は新たな節目に達した。Oxford Economicsが7月16日に発表したYouTube委託調査によると、同エコシステムは2025年に米国の国内総生産（GDP）へ600億ドル（約9兆7200億円、1ドル＝162円換算）超を貢献し、54万人分のフルタイム相当雇用を支えた。一方で、独立調査では全クリエイターの半数以上が年間1万5000ドル（約243万円）未満しか稼いでおらず、フルタイムのクリエイターの大半も米国の生活賃金を下回るとされる。2026年にYouTubeチャンネルで生計を立てようとする人にとって、この巨大な経済圏の成長と、個々の収益の現実とのずれを理解することが重要だ。

■600億ドルという数字が実際に測定しているもの

YouTubeの年間ベースの経済的足跡は、今週新たな節目に達した。Oxford Economicsが7月16日に発表した委託調査によると、同プラットフォームのクリエイティブエコシステムは2025年に米国GDPへ600億ドル（約9兆7200億円）超を貢献し、54万人分のフルタイム相当雇用を支えた。BusinessWire経由で公表された2022年の米国影響度レポートでは、同じ調査会社が350億ドル（約5兆6700億円）、約39万人分の雇用としていたため、測定されたGDP貢献額は2022年から71%増えたことになる。

この数字は実在するものであり、成長軌道も目を引く。しかし、このヘッドラインの数字だけでは、2026年にYouTubeチャンネルを育てる一般的なクリエイターが、生活できるだけの賃金を得られると期待できるかどうかは分からない。Influencer Marketing HubとNeoReachによる「2025 Creator Earnings Report」の最新の独立分析によれば、全クリエイターの半数以上は年間1万5000ドル未満しか稼いでおらず、フルタイムクリエイターの大半も米国の生活賃金を下回っている。

YouTubeのGDPレポートと独立系の収益データは、同じエコシステムについて異なる物語を示している。その違いを理解するには、600億ドルという数字がどのように組み立てられたのかを見る必要がある。

Oxford Economicsは、2025年米国影響度レポートの作成にIMPLAN産業連関モデルを用いた。これは米国の地域経済影響分析で最も広く使われているツールで、1940年代に経済学者ワシリー・レオンチェフが開発したノーベル賞受賞の枠組みに基づく。Oxford Economicsの方法論ページによると、IMPLANは産業間の売買関係を対応付けることで機能する。クリエイターが動画編集者を雇い、スタジオを借り、カメラ機材を購入すると、その取引はサプライヤーの仕入れや労働者の地域での消費を通じて、より広い経済へ波及する。IMPLANは直接効果、間接効果、誘発効果の3層を捉え、それらを合計して全体の経済的足跡を算出する。

Oxford Economicsがレポートと併せて公表した方法論文書は、重要な制約を unusually transparent と言えるほど明確に示している。結果は「グロスベース（総額ベース）」で提示されているという点だ。この表現には、600億ドルというヘッドラインをどう解釈すべきかを左右する重要な技術的意味がある。グロスベースの数値は、YouTubeクリエイターが生み出す経済活動をすべて数える一方で、同じ人材、時間、資源が別の仕事で生み出したかもしれない価値を差し引かない。給与所得の仕事を辞めてYouTubeチャンネルを育てるフルタイムクリエイターは、IMPLANモデル上ではプラットフォームを通じて現在生み出している価値の全額分を経済貢献として扱われる。以前の職場で得ていたはずの給与は、その数値を減らさない。Oxford Economicsはこの点を明示しており、これは同調査に限らず、IMPLANに基づく経済影響分析に共通する標準的な特徴である。

実務的には、グロスベースの手法は、600億ドルという数字がYouTubeクリエイターエコシステムを通じて流れる経済活動の規模を正確に測ったものだということを意味する。一方で、YouTubeが、同じ人材や資本がほかの場所で生み出す以上の経済価値を創出しているかという、より難しい問いへの答えではない。

Oxford Economicsは2026年1月から3月にかけて、米国のクリエイター6100人超、米国ユーザー5700人を調査し、さらに企業回答者600社を加えた。クリエイター調査はYouTubeを通じて同社のクリエイターコミュニティへ配布された。これは標準的な手法であり、Oxford Economicsはチャンネル規模で重み付けを行っているが、YouTubeからの調査依頼に対して、不満を持つクリエイターや低収益のクリエイターが成功しているクリエイターより関与しにくい可能性を完全に補正できるわけではない。

■3年間の成長軌跡と1000億ドルの累積分配金

測定された数値の成長は一貫しており、大きい。Oxford Economicsが同じく作成したYouTubeの2024年米国影響度レポートでは、同プラットフォームの貢献額は550億ドル（約8兆9100億円）、フルタイム相当雇用は49万人分とされていた。2022年のレポートでは、これらの数字は350億ドル、約39万人分だった。3年間で、測定されたGDP貢献額は70%超増えたことになる。

YouTubeが米国レポートと併せて強調した1000億ドル（約16兆2000億円）の累積支払額は、公式YouTubeブログの発表によれば、2021年から2025年までに世界のクリエイター、アーティスト、メディア企業へ支払われたローリングベースの世界累計である。同じ数字は2025年10月のYouTube欧州影響度レポートにも登場した。この欧州レポートでは、Oxford Economicsが同プラットフォームのエコシステムは2024年にEUのGDPへ70億ユーロ超を貢献したと分析している。YouTubeは、クリエイターの生計へのコミットメントを示す最も目立つ根拠として、この累積支払額を複数の地域別レポートで用いているようだ。

■YouTubeの収益モデルがもたらす構造的優位性

レポートの経済的主張の中心にあるのは、競合の多くとは構造的に異なるYouTubeの収益分配アーキテクチャだ。YouTubeパートナープログラムを通じ、現在の参加条件である登録者1000人、総再生時間4000時間を満たしたチャンネルのクリエイターは、長尺動画に付随して発生する広告収入の55%を受け取る。これはYouTubeのパートナー収益に関する文書で説明されている。残りの45%はYouTubeが保持し、プラットフォームのインフラに再投資するとしている。

YouTubeショートでは分配が逆になる。2025年2月に公開されたYouTubeパートナープログラムの解説によると、YouTubeが収益プールの55%を保持し、残り45%をショート全体の視聴回数に占める割合に応じて対象クリエイターへ分配する。長尺動画と短尺動画の収益化におけるこの構造的な違いは大きい。主にショートで視聴者を獲得しているクリエイターは、従来の長尺投稿で総再生時間を積み上げるクリエイターに比べ、収益の上限が意味のある水準で低くなる。

競合する短尺動画プラットフォームと比べると、YouTubeの長尺動画の分配率は、大規模プラットフォームでは業界をリードする水準だ。TikTokのクリエイター向け実質収益分配率は10〜20%と推定され、Twitchは多くの配信者におよそ50%を支払っている。YouTubeの分配率は交渉不可で一律であり、登録者1001人のクリエイターにも、登録者1億人のクリエイターにも同じ条件が適用される。そのため、MrBeastも新興の教育系チャンネルも、プラットフォームから同じ割合条件を受ける。

■地理的拡大と所得集中

YouTubeは、クリエイター活動がもはや沿岸部のメディア市場に集中していないことを強調している。2025年レポートでは、米国50州すべてに、月間100万回超再生されるチャンネルが少なくとも10以上存在することが分かった。公式YouTubeブログの発表で述べられているように、これはクリエイター経済が本当に全国的な現象になったことを示す根拠として、同プラットフォームが用いている数字だ。このレポートに伴うブログ投稿を書いたのは、YouTubeの米州担当政府渉外・公共政策責任者であるAlexandra Veitch氏だった。この著者選択からは、想定読者が見えてくる。地理的な広がりをめぐる議論は、YouTubeを沿岸部テック文化の産物とみなしかねない規制当局や議員に向けた、政策上の主張でもある。

ただし、地理的な広がりは所得の広がりを意味しない。CreatorIQが2026年1月に発表した「State of Creator Compensation」レポートによると、2025年には上位10%のクリエイターが広告支払い全体の62%を獲得した。2023年の53%から上昇した数字である。上位1%だけでも、支払い総額の21%を占めた。これは2023年の15%から上昇している。同じCreatorIQ調査によれば、キャンペーンあたりのクリエイター平均収入は1万1400ドル（約184万6800円）に上がったが、中央値は3000ドル（約48万6000円）だった。この乖離は、正規分布ではなく、べき乗則（パワーロー）分布を示している。

この所得集中は、クリエイター経済の不具合ではない。経済学者が「スーパースター理論」と呼ぶ考え方によって、理論的に予測される現象である。才能や人気の差が放送技術によって増幅される市場では、人気のわずかな差が収入の巨大な差に変わる。YouTubeで視聴者の注意を分配するアルゴリズムによる推薦システムは、まさにこの種の増幅装置として機能している。

■「54万人の雇用」に含まれる実態

Oxford Economicsの方法論文書では、経済モデルに含まれるクリエイターを「クリエイティブ起業家」と定義している。対象は、登録者1万人以上の個人または事業者、あるいはそれより小規模でも、YouTubeから直接収入を得ている、YouTube上の存在感を通じてブランド案件、グッズ販売、ライブイベントなど別の収入を得ている、またはチャンネル運営を支えるために恒常的に他者を雇っているクリエイターである。週にYouTubeへ費やす時間が8時間未満のクリエイターは、フルタイム相当の計算から除外される。

この基準は、54万人という数字を解釈するうえで重要だ。このモデルは、動画をアップロードするすべての人を数えているわけではない。対象となるすべてのクリエイターと、そのサプライチェーン上の事業、すなわち編集者、カメラオペレーター、スタジオ管理者、機材サプライヤー、さらにそれらサプライヤーが雇う労働者にまたがる、YouTube活動に向けられたフルタイム相当の経済的努力を数えている。1フルタイム相当は、週40時間働く1人のクリエイターを表すこともあれば、それぞれ週10時間働く4人のクリエイターを表すこともある。54万人という数字は、それらの相当量の合計であり、個別の人数を数えたヘッドカウントではない。

このモデルはまた、YouTube自身の企業活動による経済貢献や、同プラットフォーム上で広告を出す企業が得る売上増を明示的に除外している。クリエイターエコシステムを限定して測る調査としては妥当な除外だが、それは、プラットフォームとしてのYouTube全体の経済的足跡が600億ドルという数字よりかなり大きいことも意味する。

■調査、サンプル規模、信頼性の問題

この規模の調査として、Oxford Economicsは大規模なデータ収集を行った。Oxford Economicsの方法論文書によると、米国のクリエイター調査は6100人、ユーザー調査は5700人、企業調査は600社に達した。これらのサンプル規模は大規模な学術調査に匹敵し、人口レベルの傾向を推定するには一般に十分な規模である。

授業にYouTubeコンテンツを取り入れていると回答した教師は94%、子どもの学習または娯楽に質の高いコンテンツを提供していると回答した保護者は78%だった。これらの教師・保護者調査は、ユーザー調査の代表サンプリング手法に依拠している。Oxford Economicsは、一般の米国人口ではなく、YouTubeユーザー層の年齢・性別の特徴を反映するよう、ユーザー回答に重み付けを行った。

メディア・エンターテインメント分野でのキャリアがYouTubeから始まったと答えたクリエイターは77%だった。この数値は、YouTubeが自社のクリエイターコミュニティに配布したクリエイター調査に基づく。方法論上、この部分は無回答バイアスの影響を最も受けやすい。YouTubeが自分のキャリアを支えていないと感じるクリエイターは、同社の調査依頼に関与する可能性が低いからだ。Oxford Economicsはこの配布経路を開示しているが、その数値への潜在的影響は定量化していない。

■クリエイターの現実的な収入水準

レポートで最も目立つ個別データである、2021年以降に世界のクリエイターへ1000億ドルを支払ったという数字は、かなり均一性を欠くクリエイター収入の独立した実態と並んでいる。Influencer Marketing HubとNeoReachによる「2025 Creator Earnings Report」によれば、プラットフォームをまたいだ全クリエイターの半数以上は年間1万5000ドル未満しか稼いでおらず、フルタイムクリエイターの大半は米国の生活賃金を下回っている。コンテンツ制作をフルタイムの専門ビジネスとして扱うクリエイターでは、2025年の中央値は13万3000ドル（約2154万6000円）に達した。ただし、この層はクリエイター全体のごく一部にすぎない。

クリエイター経済における平均収入と中央値収入の差は、統計上の偶然ではない。それはK字型分布のシグナルである。つまり、高収入を得る薄いプロフェッショナルクリエイター層と、YouTube収入が生活できる賃金に届かない広範なパートタイムまたは趣味のクリエイター層で構成されている。IMPLANモデルのフルタイム相当の数字は、週8時間という基準を超えた場合に両方の層を含む。したがって54万人分の雇用という数字は、プロフェッショナル層だけではなく、分布全体からの経済的努力を反映している。

2026年にYouTubeチャンネルを育てるべきか判断するクリエイターにとって、データから導ける最も率直な要約はこうだ。YouTubeの経済エコシステムは本当に大きく、成長している。同プラットフォームの長尺動画における55%の収益分配は、大規模な主要配信プラットフォームの中で最も有利である。参加における地理的な障壁も実際に低下した。同時に、このエコシステムにいる人々の大半はYouTube単体では生活賃金を大きく下回る収入しか得ておらず、上位層への所得集中は加速し、クリエイターへの総支払額が増えているにもかかわらず、キャンペーンあたりの中央値収入は下がっている。

■注目ポイントQ&A

●Oxford EconomicsはどのようにしてYouTubeのGDP貢献度を算出しましたか？

Oxford Economicsは、ワシリー・レオンチェフのノーベル賞受賞の枠組みに基づく、米国の地域経済影響分析で標準的なIMPLAN産業連関モデルを使いました。このモデルは、直接的な経済活動であるクリエイター収入、サプライヤーやベンダーからの購入による間接効果、クリエイターや従業員が地域経済で使う支出による誘発効果を推計します。重要なのは、結果がグロスベースである点です。つまり、同じ資源が別の用途で生み出したかもしれない価値を差し引かず、YouTubeクリエイターエコシステムを通じて流れる総経済活動を測っています。Oxford Economicsの方法論文書によれば、2025年のYouTubeからの総支払額はYouTube自身が提供し、Oxford EconomicsがIMPLANモデルを適用してサプライチェーンと労働者支出の波及効果を推計しました。

●ほとんどのクリエイターはYouTubeだけで生計を立てられていますか？

いいえ。Influencer Marketing HubとNeoReachによる「2025 Creator Earnings Report」によれば、プラットフォームをまたいだ全クリエイターの半数以上は年間1万5000ドル未満しか稼いでおらず、フルタイムクリエイターの大半も米国の生活賃金を下回っています。CreatorIQの「State of Creator Compensation」レポートによると、2025年のブランドキャンペーンあたりのクリエイター中央値収入は3000ドル（約48万6000円）で、平均は1万1400ドル（約184万6800円）でした。この乖離は、上位への深刻な所得集中を示しています。Oxford Economicsのモデルにおける54万人分のフルタイム相当雇用には、YouTubeで週8時間以上働くクリエイターが含まれ、6桁収入の層から、コンテンツ単体では最低賃金を大きく下回る層まで、収入分布全体にまたがっています。

●なぜ実際の人数ではなく「フルタイム換算（FTE）の雇用数」が使われているのですか？

フルタイム相当は、働かれた総時間を、それに相当するフルタイム職の数へ換算する標準的な経済指標です。1 FTEは、週40時間YouTubeに取り組む1人のクリエイターを表すこともあれば、それぞれ週10時間取り組む4人のクリエイターを表すこともあります。Oxford EconomicsがFTEを使うのは、クリエイターの労働力が圧倒的にパートタイム中心だからです。YouTubeから何らかの収入を得る人の多くは、フルタイムでは取り組んでいません。ヘッドカウントを示すには、どのパートタイムクリエイターを含めるかを恣意的に決める必要があり、研究間で比較しにくい数字になります。FTEは年や市場をまたいで一貫した比較を可能にしますが、Oxford Economicsの方法論文書が説明するように、54万人という数字は経済的努力の総量を示すものであり、YouTubeから収入を得ている個別人数を示すものではありません。

●この経済効果報告書は第三者による検証が可能ですか？

方法論は公開されており、標準的で独立に開発されたIMPLANモデルを使っているため、同じ入力値にアクセスできる経済学者であれば、数値の内部整合性は確認できます。Oxford Economicsは公共・民間顧客向けの経済影響分析で実績を持つ信頼性のあるグローバル助言会社です。一方で、独立に検証できないのは、2025年のYouTubeの総支払額です。Oxford Economicsの方法論文書は、この数字がモデルへの入力値として「YouTubeから提供された」としています。つまり、調査のヘッドラインの数字は、YouTube自身だけが監査している数値に依存しています。独立検証にはYouTubeの内部収益データへのアクセスが必要ですが、それは公開されていません。読者は600億ドルという数字を、方法論上は妥当な推計である一方、その正確性はYouTube自身の支払額開示の正確性に依存するものとして受け止めるべきです。

元記事: YouTube Creator Economy Grows to $60B GDP: Median Earnings Still Below Living Wage