NASA、アルテミスIIIの4K生中継にStarlinkを採用──政府専用通信の時代が終焉へ

NASAは2026年7月16日、2027年後半に予定されている「アルテミスIII」ミッションにおいて、オリオン宇宙船にSpaceXの「Starlink」ミニレーザー端末を搭載すると発表した。これにより、有人宇宙船による軌道上でのドッキングの様子が、史上初めて4K画質のリアルタイム映像で生中継される見通しだ。この決定は、NASAが40年間にわたり依存してきた政府所有の通信衛星システムから、民間サービスへの本格的な移行を象徴するものとなる。

■レーザー通信がもたらす4Kリアルタイム中継の実現

NASAは2026年7月16日、2027年後半の実施を目指す「アルテミスIII」ミッションに先立ち、オリオン宇宙船の外部にSpaceX（スペースX）の「Starlink（スターリンク）」ミニレーザー端末2台を設置すると発表した。この端末は、オリオンからの4K映像とライブビデオを、テキサス州ヒューストンにあるジョンソン宇宙センターの管制室へ直接中継する。有人宇宙船が軌道上での船同士のドッキングの様子を、リアルタイムかつ高画質で生中継するのはこれが初の試みとなる。2026年2月に再設計され、月面着陸を即座に目指すのではなく、地球低軌道（LEO）で2機の民間月着陸船とのランデブーおよびドッキングを試験する内容となった同ミッションにおいて、この通信ハードウェアの採用は単なる補足事項ではない。これは、NASAが今後のすべての有人ミッションをどのように報道していくかを示す先行事例となる。

また、この発表はより大きな変革を意味している。それは、有人ミッションの通信において、NASAが40年間にわたり政府所有の中継衛星に依存してきた時代の正式な終焉だ。NASAの「通信サービスプロジェクト（CSP）」のページが認めているように、同局は追跡・データ中継衛星（TDRS）群を段階的に退役させ、2030年代初頭から将来のミッションを民間の中継プロバイダーへと移行させる計画を進めている。

■レーザー通信が無線通信を凌駕する理由

光レーザー通信（自由空間光通信：FSOとも呼ばれる）は、周波数割り当てや帯域幅の制限がある従来の無線周波数（RF）信号ではなく、目に見えない赤外線を使用してデータを送信する。その結果、1回の下り回線通信で送信できるデータ量が劇的に増加する。アルテミスIIの光通信端末がミッション全体で送信した高画質ビデオや飛行手順、エンジニアリングデータの総量が484ギガバイトであったのに対し、アルテミスIIIのStarlink端末は、ドッキング作業中に連続的な4Kライブストリーミングを提供できるように設計されている。

これら2つのアプローチの構造的な違いは極めて大きい。MITリンカーン研究所と共同開発されたアルテミスIIのオリオン光通信システム（O2O）は、宇宙船が地上局に対して直接視界が開けている時にのみデータを送信する「地上直接送信」端末だった。この制約のため、動的な軌道操縦中の連続的な生中継には適していなかった。一方、Starlinkのミニレーザー端末は全く異なる経路をたどる。地上を狙うのではなく、すでに軌道上で運用されているSpaceXのコンステレーションを相互接続する2万5000以上のレーザーリンクからなる「Starlink衛星間レーザーネットワーク」と通信する。データはオリオンから最寄りのStarlink衛星へ送られ、メッシュネットワークを経由して、最終的に地上向けのリンクを持つStarlink衛星を通じて地球へと届く。オリオンの視界に地上局が入っている必要は一切ない。

このメッシュネットワークは、アルテミスIIのO2Oでは到底及ばない容量を誇る。SpaceXのエンジニアであるトラビス・ブラッシャーズ氏によると、Starlinkの衛星間レーザーシステムは、コンステレーション全体で毎日42ペタバイトのデータを配信可能で、リンクの稼働率は99%を超えるという。個々の衛星間レーザーリンクは最大100Gbpsで動作する。その容量のわずか一部をオリオンのフィードに割り当てるだけでも、2週間にわたる地球低軌道ミッション中の4K生中継を途切れなく行うには十分すぎるほどだ。

ただし、NASAがまだ公に回答していない技術的な疑問も残されている。それは、Starlinkのメッシュネットワークからヒューストンの管制室へ、具体的にどのようにデータが伝送されるかという点だ。通常のStarlinkの商用中継経路では、SpaceXの地上局ネットワークを経由して顧客にデータがルーティングされるが、アルテミスIIIの管制室向けフィードにおける具体的なダウンリンク構成は、NASAの公開文書には記載されていない。この課題はミッション開始までに解決される必要がある。

■ドッキングを中心に再設計されたミッション

今回の通信ハードウェアの決定は、アルテミスIIIミッション自体の変更と密接に関連している。2026年2月、NASA長官のジャレッド・アイザックマン氏は、アルテミス計画の構造を根本的に見直すことを発表した。当初は1972年以来となる有人月面着陸を目指していたアルテミスIIIは、高度約463キロメートルの地球低軌道（LEO）における実証飛行へと変更された。コマンダーのランディ・ブレスニク氏、パイロットのルカ・パルミターノ氏、ミッションスペシャリストのフランク・ルビオ氏とアンドレ・ダグラス氏の4人のクルーは、LEOで約2週間を過ごし、SpaceXの「Starship HLS」とブルーオリジン（Blue Origin）の「Blue Moon」という2つの民間有人月着陸船の試験機とのランデブーおよびドッキング作業を実施する。アルテミス計画における初の有人月面着陸は、早くとも2028年を予定している「アルテミスIV」ミッションに割り当てられることになった。

このミッションの再設計により、既存のインフラでは対応が難しい通信上の課題が生じた。スペースシャトル時代から有人ミッションを支えてきた政府所有の静止軌道中継衛星群「TDRS」は、地球からはるかに離れたミッション向けに設計されており、現代のミッション要件によって帯域幅の制限がますます厳しくなっていた。NASAのTDRSミッション概要によると、同局は2022年からこの民間移行を計画していたという。LEOでのドッキング作業はデータ集中的なイベントだ。3機の異なる宇宙船が軌道上の正確な位置で合流し、接近操縦を行い、ドッキングを完了させる必要があり、その間、管制官が安全監視のために依存するテレメトリとビデオストリームが大量に生成される。高帯域幅の民間中継サービスは、この距離とデータ量においてTDRSでは提供できない能力を発揮する。

NASAは、Starlink端末の搭載にあたってオリオンの主要構造を変更する必要はないと明言している。端末は、既存の電力供給源と取り付けポイントを使用して宇宙船の外部に取り付けられるため、特注の専用端末を開発するよりも小さな設置面積で統合が可能となる。

■段階的に築かれたStarlinkの実績

アルテミスIIIの契約は、前例なしにもたらされたわけではない。SpaceXは2025年、初の極軌道有人ミッションとなった「Fram2」において、NASAとの資金提供を伴う宇宙行為協定（Space Act Agreement）の一環としてStarlinkのレーザー通信能力を実証し、有人宇宙飛行における衛星間中継の有効性を証明した。それ以前にも、SpaceXは「Starship」の飛行試験キャンペーンにおいて、通信にとって最も過酷な段階の一つであるプラズマ再突入時を含め、Starlinkコンステレーションを通じてリアルタイムのビデオとテレメトリを継続的に送信することに成功していた。

今回のアルテミスIIIの端末契約は、NASAの宇宙通信・ナビゲーション（SCaN）プログラム傘下の通信サービスプロジェクト（CSP）を通じて処理された。同プロジェクトは、地球低軌道ミッション向けの民間衛星中継を加速させるため、2022年4月にアメリカの企業6社に対して総額2億7850万ドル（約451億1700万円、1ドル＝162円換算）を分配した。SpaceXはそのうち6995万ドル（約113億3190万円、1ドル＝162円換算）を受け取り、Starlinkネットワークを用いた光リンクによる高速科学データ伝送の実証を行ってきた。アルテミスIIIの端末契約は、その初期投資が直接的な成果として結実した瞬間であり、資金提供された実証フェーズから実際の有人ミッションへの運用適用へと移行する節目となる。

■1社へのインフラ集中がもたらす懸念

このStarlink端末の契約は、政府の監視レベルでも議論されている組織的な背景を伴っている。現在、SpaceXは以下の契約を同時に保持している。まず、アルテミスIIIおよびIVの有人着陸システム（HLS）契約（Starship HLSは、NASA監察総監室の報告書IG-26-004によると、2026年3月時点で約6%のコスト増を伴い、約43億ドル（約6966億円、1ドル＝162円換算）と評価されている）。次に、国際宇宙ステーション（ISS）への唯一の認定有人輸送契約（NASA監察総監室の2026年6月の報告書IG-26-011によると、ボーイングのStarlinerは2024年の試験飛行での異常発生後、依然として未認定のままである）。そして今回、地球低軌道におけるオリオンの有人ミッションのための主要な通信中継も担うことになった。

この一極集中は、政府の監視機関によっても記録されている。米国外国政策評議会（AFPC）は2025年10月、米国の宇宙戦略がSpaceX一社に依存することはできないと指摘し、同社が米国の衛星打ち上げの90%以上を支配し、Starlinkを通じて約50の軍事司令部を支援している現状に言及した。また、戦略国際問題研究所（CSIS）の宇宙安全保障プロジェクトの副ディレクターであるクレイトン・スウォープ氏は2026年4月、改定されたアルテミス計画の構造は、多くの人々が長年議論してきた「有人着陸システムが予定通りに完成するか」というリスクを解決しておらず、むしろ新たなスケジュールや技術的リスクを導入していると指摘している。

これらの懸念は、技術的に健全であり実績に基づいているStarlink端末契約の価値を否定するものではない。しかし、これがNASAの意思決定の背景であり、2026年に新規株式公開（IPO）を申請した単一の民間企業に対して、有人ミッションのインフラにおける役割を次々と委ねることで、NASAが蓄積している組織的リスクでもある。

■「購入」へと舵を切るNASAのシグナル

スペースシャトルからアルテミスIに至るまで、すべての有人ミッションを支えてきた政府所有の中継ネットワーク「TDRS」は、2022年から段階的な廃止が計画されていた。NASAは2030年代初頭までに、有人および無人のミッションを民間の中継プロバイダーへ移行することを発表している。最後に個別に調達されたTDRS衛星の価格が2億8900万ドル（約468億1800万円、1ドル＝162円換算）に達したことも、この変革を後押しする要因となった。

オリオンに搭載されるStarlink端末は、この移行が有人宇宙船に及んでいることを示す、初期の目に見える現れだ。政府が独自に開発し、専用の地上局インフラを必要としたアルテミスIIのO2O端末とは異なり、Starlinkのミニレーザー端末は、すでに数万機のStarlink衛星で運用されている商用クロスリンクシステムから直接派生したハードウェアである。NASAは新しい技術をゼロから開発させているのではなく、市販の商用ハードウェアを有人宇宙飛行の文脈に適応させているのだ。

この論理は、民間の物資輸送や有人輸送で起きたことと重なる。NASAが開発資金を提供し、業界が能力を実証し、その後に運用サービスの契約が続くというモデルだ。通信分野でもCSPプログラムがこのモデルを再現しており、アルテミスIIIの端末契約はその有人ミッションにおける最初の成果となる。アルテミスIIIでの実証が計画通りに進めば、継続的な民間光中継は、アルテミスIVでの初の月面着陸から将来の深宇宙探査に至るまで、その後のすべてのNASA有人ミッションにおける標準的な構造となる可能性が高い。

■視聴者が目にする新たな宇宙中継の姿

一般の視聴者にとって、Starlink端末の採用がもたらす最も具体的な変化は、高度463キロメートルの軌道上でオリオンがStarship HLSやBlue Moonのドッキングポートに向けて操縦を行う際、NASAのライブ配信を通じて、その様子を宇宙船内からリアルタイムの4K映像で目撃できることだ。これは過去に例がない。ISS時代におけるこれまでのドッキング中継は、主にフレームレートや解像度が制限された外部カメラや、静止している側の宇宙船に取り付けられたカメラからの映像に依存していた。Starlinkの中継はこれを変える。オリオン自体が高帯域幅のダウンリンクを備えることで、ドッキングの様子は記録映像というよりも、テレビの生放送に近いものになる。

アルテミス計画のペースや方向性に対して世間の懐疑的な見方が続いており、2026年2月の構造変更によってミッション目的から月面着陸が除外されたことを踏まえると、この通信ハードウェアは、同ミッションがもたらす最も具体的な貢献の一つとなるかもしれない。かつては放送局の膨大なリソースを必要とした有人宇宙飛行の途切れない生中継を、民間の宇宙インフラが提供できることを示す2週間の実証となる。これが、有人ミッションのインフラを単一の民間プロバイダーに集中させるというNASAの決定を正当化するものになるかどうかは、答えが出るまでにさらに時間がかかるだろう。

■注目ポイントQ&A

●アルテミスIIIのStarlink通信システムは、アルテミスIIで使用されたものとどう違うのですか？

アルテミスIIの光通信端末（O2O）は、宇宙船が地上局に対して直接視界が開けている時にのみデータを送信する地上直接送信方式だったため、軌道操縦中の通信に制限がありました。これに対し、アルテミスIIIのStarlinkミニレーザー端末は、SpaceXの衛星間レーザーネットワークに接続するため、地上局が視界になくても衛星間でデータを中継できます。これにより、バッチ送信だったアルテミスIIとは異なり、ドッキング作業中も途切れることなく4Kライブストリーミングを行うことが可能になります。

●なぜNASAは有人ミッション用の通信衛星を自前で構築するのをやめたのですか？

スペースシャトル時代から有人ミッションを支えてきた政府所有の追跡・データ中継衛星（TDRS）システムは、地球から遠く離れたミッション向けに設計されており、大容量データを必要とする地球低軌道（LEO）での運用には帯域幅の制限がありました。そのためNASAは2022年にTDRSを段階的に廃止し、2030年代初頭までに民間プロバイダーへ完全移行する方針を発表しました。総額2億7850万ドルの通信サービスプロジェクト（CSP）を通じて民間企業を支援しており、SpaceXへの6995万ドルの支援が今回のアルテミスIIIでの成果につながっています。

●SpaceXがオリオンの着陸船と通信中継の両方を提供する意義は何ですか？

これは、アルテミスIIIにおいて、有人着陸システム（Starship HLS）、ISSへの唯一の認定有人輸送（Crew Dragon）、そして地球低軌道における主要な通信中継という極めて重要なインフラを、すべて単一の民間企業であるSpaceXが担うことを意味します。米国外国政策評議会やNASAの監察総監室は、米国の有人宇宙飛行インフラにおけるこのような1社への過度な依存リスクを指摘しています。技術的には健全な契約ですが、NASA全体の有人ミッションにおける依存度をさらに深めることになります。

●一般の視聴者もアルテミスIIIのドッキングの様子をリアルタイムで視聴できますか？

はい、NASAはオリオンのStarlink端末からの4K映像フィードをジョンソン宇宙センターの管制室に中継し、そこから一般向けに公開する意向を示しています。端末が計画通りに機能すれば、視聴者はオリオンの視点から、Starship HLSやBlue Moonとのドッキングシーケンスをリアルタイムかつ4K画質で視聴できるようになります。これは過去の有人ミッションでは実現できなかったレベルの生中継となります。

元記事: NASA Picks Starlink to Stream Artemis III Docking Live: Government Relay Era Ends