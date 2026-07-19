米コカ・コーラ傘下Fairlifeにランサムウェア攻撃、全米の牛乳生産が停止――IT・OTへの侵入範囲は未確認

コカ・コーラ傘下で年間売上高約40億ドル（約6480億円、1ドル=162円換算）を誇る乳製品大手Fairlifeがランサムウェア攻撃を受け、全米の生産施設が一時停止した。コカ・コーラは2026年7月16日に米証券取引委員会（SEC）へ報告したが、攻撃が制御システム（OT）にまで達したのか、あるいは予防的措置として生産を停止したのかは未だ確認されていない。この事態は、全米の乳製品供給網やコカ・コーラの成長戦略に影響を及ぼす可能性がある。

■コカ・コーラがSECに報告、全米の生産施設が一時停止

コカ・コーラは2026年7月16日、米証券取引委員会（SEC）への提出書類（Form 8-K）において、傘下のFairlifeがランサムウェア攻撃に関連して「生産関連システムを含むシステムの一部」に第三者による不正アクセスがあったことを公表した。この影響により、全米にあるすべてのFairlife生産施設での操業が一時的に停止している。なお、カナダでの事業および製品の安全性には影響がないとされている。

2026年7月17日の時点で、この攻撃に対する犯行声明を出したランサムウェアグループは確認されていない。コカ・コーラは、データが外部に流出したか、あるいは攻撃者から身代金の要求があったかについては明らかにしていない。同社は外部のサイバーセキュリティ顧問を起用し、法執行機関に通報して対応を進めている。

■「生産関連システム」という表現が意味する不確実性

コカ・コーラがSECへの提出書類で用いた「生産関連システム（production-related systems）」という言葉は、今回のインシデントの深刻度を測る上で極めて重要な意味を持っている。同社は、攻撃者が工場内の制御システム（OT）に直接侵入したのか、それとも製造を支える社内ITシステムがダウンしたために予防措置として生産を停止したのかについては、明言を避けている。

乳製品工場におけるOTには、殺菌装置やろ過膜、充填ラインを駆動するPLC（プログラマブルロジックコントローラ）、センサーデータを集約するSCADA、オペレーターが操作するHMI（ヒューマンマシンインターフェース）などが含まれる。これらは厳密な温度管理（Fairlifeの特許技術である冷風ろ過法は10℃以下で動作）を伴う物理的プロセスを制御している。

もしランサムウェアが企業のITシステム（注文管理やERPなど）のみを暗号化したのであれば、2021年のコロニアル・パイプラインの事例のように、業務システムの停止に伴う品質・運用リスクを避けるために自主的に生産を停止した可能性がある。この場合、ITシステムが復旧・クリーンアップされれば、数日から数週間で再開できる。

しかし、ランサムウェアがOT層に直接到達していた場合、復旧への道のりは長く複雑になる。制御パラメータが改ざんされていないか、安全インターロックが操作されていないかなどを検証する必要があり、これには多くのITセキュリティ企業が持ち合わせていないOT専門のフォレンジック技術が必要となる。

■急拡大を遂げるブランドへの打撃と消費者への影響

サイバーセキュリティ研究者であり、Arcovaのアドバンスドサービスリードを務めるジョセフ・ペリー氏は、どちらのシナリオであっても財務的な影響は急速に拡大すると指摘する。コカ・コーラはFairlife買収に関連して61億ドル（約9882億円、1ドル=162円換算）の条件付対価を支払っており、生産停止が長引けば、出荷遅延や回収コスト、小売業者への混乱を通じて損失が膨らむ。

Fairlifeは全米に3つの生産拠点（ミシガン州クーパーズビル、アリゾナ州グッドイヤー、ニューヨーク州ウェブスター）を持つ。これら全米の生産が停止しているため、店頭の在庫が減少すれば、乳糖フリーの超ろ過ミルクやプロテイン飲料「Core Power」などを頼りにする消費者に影響が及ぶ可能性がある。

Fairlifeの年間小売売上高は2014年の1000万ドル（約16億2000万円、1ドル=162円換算）から、2024年には約40億ドル（約6480億円、1ドル=162円換算）へと急拡大している。ジェフリーズは2026年3月に、新工場の稼働により今年の供給量が25%増加すると予測していたため、今回の攻撃は最悪のタイミングとなった。

■食品・飲料セクターを狙うランサムウェアの脅威

今回の攻撃は、コカ・コーラがFairlifeブランドに対して過去最大規模の製造投資を行っている最中に発生した。ニューヨーク州ウェブスターの巨大工場は2026年初頭に生産立ち上げを開始したばかりで、ミシガン州クーパーズビル工場の拡張工事も進められていた。

ランサムウェアグループは、食品・飲料製造業者への攻撃を意図的に強化している。Dragosの2026年第1四半期インダストリアル・ランサムウェア分析によると、同期間に産業組織に影響を与えたランサムウェア事案は1,020件に上り、そのうち製造業が62%を占めた。

乳製品生産は一時も止められない。農場から生乳が定期的に届き、腐敗しやすい原材料はITチームのサーバー再構築を待ってくれない。ランサムウェア攻撃者は、こうした業界が身代金を支払わざるを得ない非対称な圧力に直面していることを理解している。

■SEC開示ルールと今後の不透明感

コカ・コーラは、サイバーセキュリティ専用の開示条項である「Item 1.05」ではなく、一般的な「その他の事象」を扱う「Item 8.01」で報告を行った。これは、現時点でインシデントの「重大性（materiality）」が確定していないことを示唆している。

2026年7月17日時点で、OTシステムへの直接侵入の有無、データの窃取（二重脅迫）の有無、犯行グループの特定、生産再開の目処という4つの重要な事実が未解決のままである。

■注目ポイントQ&A

●店頭でFairlife製品が手に入らなくなりますか？

短期的には流通経路や店頭にある既存の在庫が利用可能です。しかし、米国の生産停止が数日から数週間に及ぶ場合、特にミシガン州やアリゾナ州の施設から供給を受けている市場では、製品の供給が滞る可能性があります。カナダの生産拠点は影響を受けていませんが、物流の都合上、米国の需要を完全に代替することは困難です。現時点で生産再開の目処は公表されていません。

●今回の攻撃で製品の安全性に問題は生じていますか？

コカ・コーラはSECへの提出書類およびプレスリリースにおいて、製品の品質と安全性に影響はないと明言しています。攻撃は情報システムを対象としたものであり、すでに流通している製品の物理的な内容物には影響していません。現在店頭にある製品や家庭にある製品は攻撃前に製造されたものであり、安全です。

●ITシステムとOTシステムのどちらが攻撃されたかで、何が違うのですか？

ITシステムは注文管理や財務などの業務運営を担い、OTシステムは殺菌装置や充填ラインなどの物理的な製造機械を制御します。ITシステムが攻撃された場合、企業は安全や品質管理のリスクを避けるために自主的に生産を停止することがありますが、ITのクリーンアップ後の復旧は比較的容易です。一方、OTシステムが直接攻撃された場合は、機器を再起動する前に制御パラメータや安全装置が改ざんされていないかを専門的に検証する必要があり、復旧にはより高度な技術と長い時間が必要になります。Fairlifeの発表では「生産関連システム」と表現されており、どちらの状況もあり得るため、復旧の難易度や期間は依然として不透明です。

●顧客データが盗まれた可能性はありますか？

コカ・コーラはデータ流出の有無について確認していません。近年のランサムウェアグループは、システム暗号化の前にデータを盗み出し、身代金を支払わなければ公開すると脅迫する「二重脅迫」の手口を一般的に用います。現時点で犯行声明が出ていないことは、データが盗まれなかったことを意味するわけではなく、交渉中であるか、攻撃者がデータを整理している段階である可能性もあります。

元記事: Fairlife Ransomware Attack Stops All US Milk Production: IT-OT Breach Unconfirmed