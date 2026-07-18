PS5『Marvel's Wolverine』最新トレーラーでレディ・デスストライクの登場が判明、SDCCパネルも間近に

Insomniac Gamesは、PS5向け新作アクションゲーム『Marvel's Wolverine』の最新シネマティックトレーラーを公開し、レディ・デスストライクの登場を正式に発表した。映像では長年の宿敵セイバートゥースとの一時的な共闘や、ジーン・グレイの存在も示唆されている。日本時間7月24日にはサンディエゴ・コミコン（SDCC）でのパネルディスカッションが控えており、さらなるストーリーの全貌公開に期待が高まっている。

■レディ・デスストライクが「Earth-1048」に降臨

Insomniac Gamesは2026年7月16日（現地時間）、PlayStation公式YouTubeチャンネルにて『Marvel's Wolverine』のサプライズシネマティックトレーラー「Ain't No Hero」を公開した。これにより、約5年前のゲーム発表以来ファンが抱いていた2つの疑問に答えが出された。レディ・デスストライクが登場すること、そしてセイバートゥースが（少なくとも現時点では）ローガンの味方であることだ。

約90秒のトレーラーの終盤、ユリコ・オオヤマ（レディ・デスストライク）が初のゲーム内ビジュアルを披露した。彼女は新しい衣装を身にまとい、映画『X-MEN2』の格納式とは異なり、原作コミックに近い爪が伸びるタイプのアダマンチウムの爪を装備している。映像では、彼女がローガンに向かって突進したところでタイトルカードが挟まれ、対決の行方は遮られる。

彼女の登場は、原作ファンにとって大きな意味を持つ。マーベル・コミックにおいて、デスストライクは「ロード・ダークウィンド」ことケンジ・オオヤマの娘である。彼はアダマンチウムの結合プロセスを発明した科学者だが、その技術はカナダ政府の極秘作戦プログラム「ウェポンX」に盗まれ、ローガンを人間兵器へと改造するために使用された。この出自により、彼女のウルヴァリンに対する恨みは個人的かつ家族的なものとなっている。ローガンの骨には、彼女の父親から盗まれた研究成果が埋め込まれているからだ。Insomniacがこのバックストーリーを完全に踏襲するかは不明だが、望まぬ共通のトラウマで結ばれた2人のアダマンチウム戦士という構図は、X-MEN神話の中でも極めて魅力的な人間関係の一つである。

また、トレーラーではデスストライクが戦闘集団を率いている様子も描かれている。これは、彼女がコミックで長年率いてきたサイボーグ民兵組織「リーバーズ（Reavers）」の役割と一致する。リーバーズは、2026年6月の「State of Play」にて、マドリプール、カナダ、東京でミュータントを狩る主要な敵対勢力として登場することが確認されている。コミックでのリーバーズはサイボーグ集団だったが、Insomniacは本作向けにそのビジュアルを再解釈しているようだ。しかし、ローガンに立ち塞がる致命的で組織化された部隊という構造的な役割は、原作を忠実に踏襲している。

■セイバートゥースとの一時的な共闘、そしてジーン・グレイの記憶

同様に注目すべきは、ビクター・クリード（セイバートゥース）の描かれ方だ。ローガンの最も執念深い宿敵であるセイバートゥースが、襲撃者に追い詰められたローガンを雪の中から救い出す場面があり、純粋な敵対関係ではなく、不本意ながらも協力し合うパートナーとして描写されている。6月の「State of Play」の映像では、ローガンとセイバートゥースがかつてウェポンXの前身である極秘部隊「チームX」のメンバーだったことが明かされており、この不安定な同盟には単なる利害関係以上の深いルーツがあることが示唆されている。

トレーラーの視覚的な一貫性として描かれるのが、ローガンとジーン・グレイが並んだ写真だ。赤髪のジーン・グレイは、キャストを務める女優のクリジア・バホス（Krizia Bajos）によって重要なキャラクターであることが確認されている。雨の降る東京の路地裏や雪に覆われた荒野など、さまざまな場所で敵がその写真を脅かすと、ローガンは「バーサーカー・レイジ（狂戦士の怒り）」を爆発させる。この戦闘状態はゲームの核となるシステムでもあり、ダメージを受けることで体力が減るだけでなく怒りゲージが蓄積されるという、従来のスーパーヒーローの耐久システムを覆す設計になっている。

トレーラーには、ウェポンXのイメージやチームXの制服を思わせる視覚的な言及も含まれている。これは、組織としてのX-MENが存在しないマーベル宇宙のバージョンを舞台にしたストーリーにふわしい。Insomniacは、本作が同スタジオの『Spider-Man』シリーズと同じ世界線「Earth-1048」を舞台にしつつも、完全に独立したストーリーになると明言している。

■オープンワールドの廃止と、劇場でのトレーラー上映

『Marvel's Wolverine』は、Insomniacの『Spider-Man』シリーズを特徴づけていたオープンワールド構造を採用していない。スタジオは、よりリニア（一本道）でストーリー主導のデザインを選択したことを認めている。自由に街を探索するのではなく、3つの主要なロケーション（マドリプール、カナダ、東京）の中に広大な探索可能エリアを設ける構造だ。これは、街をパトロールするのではなく、自らの苦痛に満ちた過去と向き合うキャラクターの物語に適した選択と言える。また、M指定（17歳以上対象）の暴力描写、詳細な流血システム、部位欠損などの要素により、これまでのInsomniac作品とは一線を画すトーンになっている。

この最新トレーラー「Ain't No Hero」は、YouTubeだけでなく米国の映画館でも上映が開始された。現地時間7月16日（木）から映画『The Odyssey』の上映前に流されており、ゲームニュースを熱心に追わない一般層に対してもレディ・デスストライクの登場をアピールしている。これは、既存のファン層を超えてマーケティングを拡大しようとするソニーの意図的な戦略だ。

■SDCCの「Deep Cuts」パネルで明かされる新情報

次の大きな情報公開は数日後に迫っている。PlayStationとマーベルは、サンディエゴ・コミコン（SDCC）のホールHにて、現地時間7月23日（木）午前11時15分から正午まで（太平洋時間。日本時間では7月24日金曜日の午前3時15分から午前4時00分まで）、パネルディスカッション「Wolverine: Deep Cuts」を開催する。

登壇者には、クリエイティブディレクターのマーカス・スミス氏、ゲームディレクターのマイク・デイリー氏、ナラティブディレクターのウォルト・ウィリアムズ氏、シニアプロジェクトディレクターのジェス・ライナー＝リード氏といった開発陣に加え、ローガンの声とパフォーマンスキャプチャーを担当する俳優のリアム・マッキンタイア氏、ジーン・グレイ役のクリジア・バホス氏が名を連ねている。主役キャスト2人の登壇が確認されていることから、実質的なストーリーの全貌が明かされる可能性が高い。司会はメディアパーソナリティのナオミ・カイル氏が務める。ソニーはこのパネルを「ゲームのストーリーやキャラクターの舞台裏、そして初公開となる独占コンテンツの紹介」と説明している。

マッキンタイア氏はドラマ『スパルタカス』や『THE FLASH/フラッシュ』で知られるほか、ゲーム『Gears of War』シリーズのJDフェニックス役でも出演している。

■2026年9月15日発売、パッケージ版も提供

『Marvel's Wolverine』は、PlayStation 5独占で2026年9月15日に発売予定だ。価格は通常版が69.99ドル（約1万1338円、1ドル=162円換算）、デジタルデラックス版が79.99ドル（約1万2958円、1ドル=162円換算）となっている。本作はディスク（パッケージ）版も発売される。ソニーが2028年までに自社タイトルにおける物理メディア（パッケージ版）の生産を終了する計画を発表していることを考えると、パッケージ版を希望する購入者にとって、本作はディスクで手に入る最後の主要なソニー独占タイトルの一つとなる。

本作は、Insomniacにとって2023年の『Marvel's Spider-Man 2』以来となる大型新作だ。しかし、異例の形で事前に情報が漏洩した経緯がある。2023年12月、ハッカー集団「Rhysida」によるランサムウェア攻撃を受け、ストーリーのアセットや初期のゲームプレイ映像を含む1.67テラバイトの内部ファイルが流出した。Insomniacは200万ドル（約3億2400万円、1ドル=162円換算）の身代金支払いを拒否し、開発を継続。多くのファンが意図しない形で事前に詳細を知ることとなったが、スタジオは公式のマーケティングキャンペーンを力強く推し進めている。

■注目ポイントQ&A

●レディ・デスストライクとはどのようなキャラクターで、なぜウルヴァリンを恨んでいるのですか？

レディ・デスストライク（本名ユリコ・オオヤマ）は、ミュータントではなくサイボーグのキャラクターです。彼女の父親であるケンジ・オオヤマ（ロード・ダークウィンド）は、アダマンチウムの結合プロセスを発明しましたが、その技術は「ウェポンX」プログラムによって盗まれ、ウルヴァリン（ローガン）の骨に移植されました。彼女は家族の不名誉をそそぐため、そして個人的な執着から、自ら手術を受けてアダマンチウムの爪と自己修復能力を持つサイボーグとなりました。望まぬ形でアダマンチウムを移植された2人の対比が、コミックにおける彼らの関係性の核心となっています。

●本作において、セイバートゥースは敵ですか、それとも味方ですか？

ストーリーの進行状況によって変化する可能性があります。最新トレーラー「Ain't No Hero」では、雪山で襲撃者に追い詰められたローガンをセイバートゥースが救出する場面があり、一時的な協力関係にあることが示されています。Insomniacは、両者がゲームのイベント前にウェポンXの前身である極秘部隊「チームX」のメンバーだったことを明かしており、この同盟には深い歴史があります。彼がそのまま協力し続けるのか、それとも敵対するのかは、日本時間7月24日のSDCCパネルで明らかになる可能性があります。

●『Marvel's Wolverine』は『Spider-Man』のようなオープンワールドですか？

いいえ、オープンワールドではありません。Insomniacは本作において、自由に探索できる都市ではなく、マドリプール、カナダ、東京という3つの主要なロケーションの中に広大な探索エリアを設けた、リニア（一本道）でストーリー主導の構造を採用していることを認めています。この設計は『ゴッド・オブ・ウォー』に近く、街をパトロールするのではなく、自身の過去と向き合うローガンの物語に適した選択となっています。

●SDCCの「Deep Cuts」パネルはいつ開催され、視聴することはできますか？

パネルディスカッションは、サンディエゴ・コミコンのホールHにて、現地時間7月23日（木）午前11時15分から正午まで（日本時間7月24日金曜日の午前3時15分から午前4時00分まで）開催されます。開発陣や、ウルヴァリン役のリアム・マッキンタイア氏、ジーン・グレイ役のクリジア・バホス氏らが登壇し、初公開コンテンツの紹介が予定されています。配信についてソニーからの正式な発表はまだありませんが、PlayStationの公式YouTubeやTwitchチャンネルでの配信が期待されています。

元記事: Lady Deathstrike Confirmed in Marvel’s Wolverine Trailer as SDCC Panel Looms