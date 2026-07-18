Sakana AIの「Fugu」がNVIDIAの「Nemotron」を統合、オープンモデルの連携でプロプライエタリの壁に挑む

東京を拠点とするSakana AIは、マルチモデルオーケストレーションプラットフォーム「Fugu」にNVIDIAのオープンウェイトモデル「Nemotron」ファミリーを統合することを発表した。この連携は、単一の巨大モデルを開発するよりも、多様なモデルを賢く組み合わせる技術が重要になるという2026年のAIトレンドを象徴している。ただし、統合の具体的な提供時期は未定であり、初期ユーザーが指摘する遅延やコストの課題が改善されるかは今後の検証が待たれる。

■「Fugu」と「Nemotron」の統合がもたらす意味

NVIDIAは、Sakana AIが開発するマルチモデルオーケストレーションプラットフォーム「Fugu」に、オープンウェイトモデル「Nemotron」ファミリーを統合することを発表した。この提携は、2026年現在において、単一の巨大なAIモデルを所有することよりも、複数のモデルをどのように組み合わせて制御するかが重要であるという主張を裏付けるものとなる。

東京で開催された日本のAIエコシステムに関するNVIDIAの発表の一環として公表されたこの統合により、Fuguの学習型ルーティングアーキテクチャに、コーディング、ツール呼び出し、指示追従に特化した米国発の専門モデルが加わる。これにより、開発者や企業、政府機関を特定のプロバイダーのAPIにロックインすることなく、最先端クラスの成果を提供できるインテリジェントなオーケレーターとしての価値がさらに高まるとみられる。

Fuguは、2026年6月22日の商用ローンチ時点で、ソフトウェアエンジニアリングタスクにおいてGPT-5.5やClaude Opus 4.8を上回るベンチマークスコアを達成している。今回のNemotronの統合は、既存のモデルを置き換えるものではなく、プール内の専門役割を補強するものとして、今後のアップデートで提供される予定だが、具体的なリリース日は発表されていない。この追加によってFuguの性能がさらに向上するのか、あるいは初期ユーザーを悩ませた遅延やコストのオーバーヘッドが改善されるのかは、統合後の第三者による評価を待つ必要がある。

■Fuguのルーティングエンジンはどのように機能するのか

Fuguは従来の単一モデルとは異なる。ユーザーがリクエストを送信すると、直接回答するかチームを編成するかを判断するように訓練されたコンパクトな「コーディネーター」がタスクを評価する。そして、プール内の専門モデルにサブタスクを割り当て、中間出力を検証した上で、最終的な回答を合成する。ユーザー側からはこの複雑な仕組みは見えず、単一のOpenAI互換APIとして機能する。

このコーディネーターのアーキテクチャは極めてユニークである。Sakana AIは、AI分野の国際会議「ICLR 2026」に採択された2つの論文に基づいてこれを構築した。1つ目の「TRINITY」は、一般的な勾配降下法ではなく、進化アルゴリズムの一種であるCMA-ESを用いて最適化された約6億パラメータのコーディネーターである。これはプール内のエージェントに「Thinker（思考者）」「Worker（実行者）」「Verifier（検証者）」の役割を割り当て、タスクの種類や難易度に応じてターンごとに動的に役割を調整する。

2つ目の「Conductor」は、強化学習によって訓練された約70億パラメータのモデルであり、ハードコードされたルールではなく、自然言語による協調戦略を自律的に発見する。これにより、多様なモデルが互いにどのようにコミュニケーションを取れば、グループ全体として個々のモデルを上回るパフォーマンスを発揮できるかを学習する。さらに、Fuguは自身を再帰的に呼び出す機能（テスト時計算量スケーリング）を備えており、過去の出力を読み込んで欠陥を特定し、修正ワークフローを実行してから最終回答を返すことができる。

このアーキテクチャの実用的なメリットは、LangGraphやCrewAIのような既存のオーケストレーションフレームワークとの違いに現れている。既存のフレームワークでは、エンジニアが「タスクがXならモデルYを呼び出す」といったルーティングロジックをコードで記述する必要がある。一方、Fuguのルーティングインテリジェンスは訓練されたモデルの重み（ウェイト）自体に組み込まれている。そのため、プールはモジュール化されており、コーディネーターを再構築することなくモデルの追加や入れ替えが可能である。今回のNemotronの統合も、このモジュール性を活かしたものだ。

■「Nemotron 3 Ultra」がもたらす専門能力

NVIDIAが2026年6月1日のComputex（台北）で披露し、同月4日にリリースした「Nemotron 3 Ultra」は、第三者評価機関であるArtificial Analysisの分析によると、米国の研究所が開発したオープンウェイトモデルの中で最も高い能力を持つとされる。推論、知識、数学、コーディングを網羅する同機関の「インテリジェンス・インデックス」において、量子化フォーマットに応じて47.7〜48のスコアを記録しており、中国の「Kimi K2.6」（スコア53.9〜54）に次ぐ位置につけている。

この性能を支えるのが、総パラメータ数5500億、1回のフォワードパスあたりのアクティブパラメータ数約550億（約10%のスパース性）を持つ、ハイブリッドなMamba-Transformer Mixture-of-Experts（MoE）設計である。推論時にパラメータの一部のみをアクティブにすることで高いスループットを実現しており、NVIDIA Blackwellハードウェア上では毎秒300トークン以上を達成している。これは、現在インテリジェンスランキングで上位に位置する中国製の同等オープンウェイトモデルと比較して3〜6倍高速である。ただし、この速度の優位性は、中国製MoEモデルに対する根本的なアーキテクチャの優位性というよりも、BlackwellのFP4演算やNVIDIAのNeMo推論スタックといったハードウェアとソフトウェアの協調設計による部分が大きい。

また、同モデルはLinux Foundationの「OpenMDW-1.1」ライセンスの下で提供されており、一般的なオープンウェイトモデルよりも真にオープンである。重み、訓練データ、訓練レシピのすべてがHugging Face上で公開されているため、外部のチームが訓練プロセス全体を検証、再現、カスタマイズすることが可能だ。このレベルのオープン性は、データの出所やモデルの監査可能性が調達要件となる、規制の厳しい業界でAIを運用する企業にとって極めて実用的な意味を持つ。

さらに、Nemotronファミリーには、テキスト、画像、ビデオ、オーディオを処理できるマルチモーダルモデル「Nemotron 3 Nano Omni」も含まれている。軽量な推論エンドポイントから5500億パラメータの推論モデルまでをカバーするこの多様性は、オーケストレーションされたプール内の専門家として適している。Fuguは、同一のリクエスト内で、文書処理のサブタスクをマルチモーダルなNanoモデルにルーティングし、複雑な推論ステップをUltraモデルにルーティングするといった処理が可能になる。

■ベンチマークスコアの強みと、留意すべき限界

公表されている「Fugu Ultra」のベンチマークスコアは強力である。実際のGitHubの問題を読み込み、複数ファイルの変更を行ってテストを通過するパッチを作成する能力を測定する「SWE-Bench Pro」において、Fugu Ultraは6月22日のローンチ時に73.7を記録した。これはClaude Opus 4.8の69.2、GPT-5.5の58.6、Gemini 3.1 Proの54.2を上回る。また、「LiveCodeBench」で93.2、「GPQA-Diamond」で95.5、「TerminalBench 2.1」で82.1と、いずれも高いスコアを示している。

ただし、これらの数値は慎重に読み解く必要がある。これらはすべてSakana AIが報告したベンチマークであり、競合モデルの基準値は各社の公式ドキュメントから引用されたものです。現時点で、第三者の独立した研究所によってこれらの結果が再現されたわけではない。また、Fuguのスコアはオーケストレーションのオーバーヘッドを伴うマルチエージェントのアンサンブル結果であるのに対し、比較対象のモデルは異なる環境下で単一システムとして実行されたものである。つまり、これらのベンチマークは、厳選された難解なタスクにおけるオーケレーターの「限界値」を測定したものであり、実際の運用環境における平均的なパフォーマンスを示すものではない。

さらに、比較が不可能なためベンチマーク表に含まれていないモデルもある。米商務省が2026年6月12日に輸出規制の対象としたAnthropicの「Fable 5」は、SWE-Bench ProでFugu Ultraを上回る80.0を記録しており、「Humanity's Last Exam」でも首位に立っている。したがって、Fuguが主張する「Fable 5と同等」という表現は、直接対決の結果ではなく代替手段としての評価であり、一部のベンチマークでは成立するものの、主要なコーディングベンチマークでは及んでいない。

初期の運用実績も、こうした懸念を裏付けている。ウォートン校の教授でAI研究者のイーサン・モリック氏が、ローンチ翌日にシェーダーやインタラクティブシーンのコーディングタスクでFugu Ultraをテストしたところ、結果は「良好」であったものの、予想よりも遅く、一般的な実行に30分を要したと報告している。他の初期ユーザーからも、20ドル（約3,240円、1ドル＝162円換算）のエントリープランにおいて、1回の複雑なプロンプトで5時間の利用枠を使い果たしてしまったという報告がある。こうした遅延や利用枠の制限は、設定ミスによるものではなく、マルチエージェントオーケストレーションの構造的な特徴である。リクエストを複数のモデルに分散させ、検証ステップを実行し、結果を合成するプロセスは、設計上、単一モデルの呼び出しよりも多くのトークンと時間を消費するためだ。

■「AI主権」の主張と、その構造的限界

Fuguのローンチ時期は意図的なものであった。東京を拠点とするSakana AIがこの製品をリリースしたのは、米商務省がAnthropicの「Fable 5」および「Mythos Preview」への海外からのアクセスを一時停止した10日後のことだった。Sakana AIの共同創業者兼CEOであるデビッド・ハ氏は、この背景に直接言及している。かつてGoogle Brainの日本研究グループを率い、Stability AIの研究責任者を経て、2023年にTransformerの共同執筆者であるライオン・ジョーンズ氏と共にSakanaを共同創業したハ氏は、Fuguのモジュール式プールを、まさにこうしたアクセス遮断に対する構造的なヘッジ手段として位置づけている。つまり、1つのプロバイダーがアクセスを制限した場合でも、Fuguが動的にその穴を回避してルーティングを行うという考え方だ。

Nemotronの追加は、この主張をより具体的なものにする。公開された訓練レシピと寛容なライセンスを持つ完全なオープンウェイトモデルをプールに含めることで、米国の特定の最先端研究所のAPIポリシーに依存しない体制が整う。Nemotron 3 Ultraの重みは自社でホスト可能であり、訓練データの監査も行える。また、ライセンス上、利用制限やプロバイダーの承認なしに商用展開が可能だ。厳格なデータ主権要件を持つ政府機関や企業にとって、この組み合わせは、API経由でGPT-5.5のアクセスをレンタルするのとは根本的に異なる運用上の選択肢をもたらす。

しかし、この主権の議論には、Sakana AIもNVIDIAも直接言及していない構造的な限界がある。Fuguの現在のプール（GPT-5.5、Claude Opus 4.8、Gemini 3.1 Proなど）は、依然として主に米国のプロプライエタリAPIの集合体である。Fuguを介して顧客の入力をこれらのAPIにルーティングする限り、各プロバイダーを管轄する法制度の影響から逃れることはできない。複数のプロバイダーを同時に制限するような規制措置が取られた場合、Fuguの能力は大幅に低下することになる。なぜなら、プールそのものが製品だからだ。Fugu의 回復力は、Nemotronのようなオープンウェイトモデルを含むプールの多様性から生まれるものであり、米国のAPIエコシステム全体からの独立によって得られるものではない。

■ビジネスモデルとしての「オープンモデル・ルーティング」の挑戦

Sakana AIは、他のほぼすべてのAI研究所とは異なる仮説に基づいて、2023年7月に東京で設立された。それは、「最も有能なAIシステムは、巨大な単一モデルではなく、協調的なアンサンブル（集合体）になる」というものだ。Fuguのリリース前にも、同社は進化的モデルマージや、科学的プロセスの自動化を行う自律型研究エージェント「AI Scientist」に関する研究を発表してきた。また、再帰的自己改善に焦点を当てた社内研究グループ「RSI Lab」は、AI開発パイプラインそのものをターゲットにしている。

Fuguはこの仮説を商業的に具現化したものであり、Nemotronとの提携はその重要性を際立たせている。Fuguの基盤となるICLR 2026の2つの論文（TRINITYとConductor）は、小規模で専門化されたルーティングモデルが、プール内の個々のモデル単体での実績を上回るベンチマーク性能を引き出せることを示している。このコーディネーターの開発に必要な計算資源は、ルーティング対象となる最先端モデルの開発に必要な資源よりもはるかに少なくて済む。

この知見は、ベンチマーク以上の意味を持つ。もし0.6億パラメータのルーティングモデルが、相補的な専門モデルにサブタスクを賢く委ねることで、特定のタスクセットにおいて700億パラメータの巨大モデルを凌駕できるのであれば、AIにおける競争優位性は「巨額の資金を投じて最大の単一モデルを訓練する能力」から、「多様なプール全体で最適な協調戦略を学習する能力」へとシフトすることになる。これは根本的に異なる種類の「堀（優位性）」であり、東京のスタートアップが、はるかに膨大な訓練予算を持つ競合に対して維持できる強みとなる。Sakana AIの製品ページでもこの協調仮説が直接語られており、同社が「AI主権」と呼ぶものの実用的な基盤として位置づけられている。

一方、NVIDIA側の提携の動機もこれと補完関係にある。Fuguの実際の運用プールにNemotronを追加することで、NVIDIAはマルチエージェントワークフロー内での自社モデルのパフォーマンスに関する実際の展開データを獲得できる。これは、合成ベンチマークでは再現できないテスト環境である。両社は統合後もNemotronのプール内パフォーマンスの継続的な監視と最適化に取り組むことを約束しており、NVIDIAは評価やモデル構成に関する技術的なガイダンスを提供する予定だ。

Nemotronの専門能力の追加が、Fuguのスコアを測定可能なレベルで向上させるのか、遅延を短縮するのか、あるいは現在GDPR対応のために利用不可となっているEU/EEA地域での提供開始につながるのかは、統合が開始された後の独立した検証を待つ必要がある。アーキテクチャ上の議論の基盤は整いつつあるが、実際の運用における真価はこれから証明されることになる。

■注目ポイントQ&A

●Fuguの学習型オーケストレーションは、他のAIルーティングフレームワークとどう違うのですか？

Fuguのルーティングロジックは、訓練されたモデルの重み（ウェイト）自体に組み込まれています。コーディネーター自体が言語モデルであり、コードで記述されたルールのセットではありません。これが、エンジニアが明示的なルーティングロジックを記述する必要があるLangGraphやCrewAIなどのフレームワークとの大きな違いです。Fuguのコーディネーターは、ICLR 2026で発表されたTRINITY（約6億パラメータ）とConductor（約70億パラメータ）のアーキテクチャに基づいており、設計されたワークフローに従うのではなく、経験から協調戦略を学習します。また、専門モデルのプールはモジュール化されているため、コーディネーターを再構築することなく、Nemotronのような新しいモデルを追加できます。

●Fuguのベンチマークスコアの信頼性はどの程度ですか？

スコア自体は強力ですが、現時点で第三者による検証は行われていません。Fugu Ultraが公表しているSWE-Bench Proでの73.7、LiveCodeBenchでの93.2、GPQA-Diamondでの95.5といったスコアは、すべて Sakana AI による自己申告であり、競合モデルの基準値も各社の公式ドキュメントから引用されたものです。また、これらのスコアはオーケストレーションのオーバーヘッドを伴うマルチエージェントのアンサンブル結果であり、単一モデルの基準値と比較されています。主要なコーディングベンチマークであるSWE-Bench Proでは、一般公開されているモデルを上回っていますが、米国の輸出規制によりアクセスできないAnthropicのFable 5（スコア80.0）には及びません。初期の実際の利用でも、処理に30分を要したり、実用的なコーディングタスクでFable 5に及ばないといった報告があります。

●FuguのプールにNemotronを追加することで、ベンダーロックインの問題は解決しますか？

部分的には解決します。Nemotron 3 Ultraは完全なオープンウェイトであり、訓練データも公開され、OpenMDW-1.1ライセンスが適用されているため、企業はAPIポリシーに依存せず自社でホストして監査することができます。これはプロプライエタリなAPIをレンタルするよりも確実な進歩です。しかし、Fuguの現在のプールには依然としてGPT-5.5、Claude Opus 4.8、Gemini 3.1 Proといった米国のプロプライエタリAPIが含まれており、これらはFugu開発の契機となった輸出規制やアクセス制限のポリシーに左右されます。Nemotronのようなオープンウェイトモデルの追加によって主権AIの主張は強化されていますが、完全な解決には至っていません。

●FuguとNemotronはヨーロッパで利用できますか？

FuguおよびFugu Ultraは、現時点でEUおよびEEA（欧州経済領域）では利用できません。Sakana AIはこれらの市場でのアクセスを可能にするため、GDPR（一般データ保護規則）への準拠を進めていますが、具体的なスケジュールは発表されていません。一方、Nemotron 3 Ultraの重み（ウェイト）は、自社ホスト環境での展開向けにHugging Faceを通じて世界中で利用可能です。制限はFuguのAPIサービスにのみ適用されます。

元記事: Sakana Fugu Adds Nemotron to Prove Open Models Can Route Past Proprietary Walls