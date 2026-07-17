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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:04JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか金属製品、電気機器、ガラス・土石製品、銀行業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか医薬品、水産・農林業、食料品、小売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 2,096.74 ／ 2.30
2. 医薬品 ／ 3,912.95 ／ 1.23
3. 水産・農林業 ／ 751.73 ／ 1.03
4. 食料品 ／ 2,824.7 ／ 1.00
5. 小売業 ／ 2,376.51 ／ 0.77
6. 陸運業 ／ 2,316.14 ／ 0.70
7. その他製品 ／ 5,887.67 ／ 0.57
8. サービス業 ／ 3,873.29 ／ 0.51
9. 空運業 ／ 240.63 ／ 0.48
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,883.62 ／ 0.12
11. 精密機器 ／ 14,002.81 ／ 0.08
12. ゴム製品 ／ 5,947.47 ／ 0.06
13. パルプ・紙 ／ 667.99 ／ -0.30
14. 鉄鋼 ／ 755.68 ／ -0.33
15. 輸送用機器 ／ 4,674.32 ／ -0.60
16. 鉱業 ／ 997.69 ／ -0.92
17. 電力・ガス業 ／ 665.07 ／ -1.06
18. 保険業 ／ 3,861.42 ／ -1.23
19. 不動産業 ／ 2,570. ／ -1.24
20. 繊維業 ／ 933.85 ／ -1.58
21. 卸売業 ／ 5,543.87 ／ -1.77
22. 化学工業 ／ 3,180.92 ／ -2.10
23. 石油・石炭製品 ／ 2,654.46 ／ -2.12
24. 建設業 ／ 2,646.32 ／ -2.16
25. 情報・通信業 ／ 7,697.43 ／ -2.61
26. その他金融業 ／ 1,563.88 ／ -3.64
27. 機械 ／ 4,806.92 ／ -4.32
28. 証券業 ／ 927.03 ／ -4.82
29. 銀行業 ／ 711.46 ／ -4.86
30. ガラス・土石製品 ／ 2,375.11 ／ -5.05
31. 電気機器 ／ 8,095.75 ／ -5.30
32. 金属製品 ／ 2,092.32 ／ -5.60
33. 非鉄金属 ／ 5,202.69 ／ -6.30《CS》
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