EUの異例の独禁法命令により、MetaがWhatsAppでのChatGPT提供を再開

欧州経済領域（EEA）において、WhatsApp上でChatGPTを利用できる機能が復活した。これはMetaの自発的な決定ではなく、欧州委員会（EC）による極めて稀な独占禁止法上の暫定措置に基づくものである。AI市場の急速な変化を理由に発動されたこの命令は、他のプラットフォーム企業にも影響を及ぼす可能性がある。

■WhatsApp上でChatGPTが利用可能に

MLQ Newsの報道によると、2日前となる7月13日（月）、欧州経済領域（EEA）30カ国の約5億人のユーザーに向け、WhatsAppの連絡先としてChatGPTが密かに復活した。Houthoffのケース文書に関する法的分析が示すように、この復活は商業的な取引やMetaの心変わりによるものではない。欧州委員会（EC）が2019年以来発動していなかった、極めて稀な執行命令によって強制されたものだ。

EEAのユーザーにとって、実質的な結果は即座に現れている。WhatsAppで「+1-800-242-8478（1-800-CHATGPT）」に直接メッセージを送り、質問したり、画像や音声メモを送信したり、画像を生成したりすることが、OpenAIのアカウントを作成することなく可能になった。The Decoderが最初に報じたところによると、ボットに基盤モデルについて尋ねるとGPT-5.5で稼働していると回答し、画像生成のリクエストはOpenAIのgpt-image-2システムを経由しているとみられる。

利用を開始する前に、データルーティングに関する一つの詳細に注意する必要がある。単独のChatGPTセッションとは異なり、WhatsAppボットを通じて送信されたメッセージは、WhatsApp Business API経由でOpenAIのインフラに到達する前に、Metaのサーバーを経由する。WhatsAppのエンドツーエンド暗号化はデバイスとMetaのサーバー間のリンクを保護するが、その時点でAPIレイヤーがコンテンツを復号し、処理のためにOpenAIに渡す。機密性の高い業務文書、顧客データ、個人の財務情報などをこのチャネルで送信しようとする人は、他の外部AIツールと同様の注意を払うべきである。WhatsAppのインターフェースによってデータのプライバシーが向上するわけではない。

一部の初期ユーザーからは、認証済み番号にメッセージを送信した後にWhatsAppアカウントが停止されたとの報告があり、WhatsAppの自動スパム検出システムとの衝突の可能性がある。MetaもOpenAIもこの問題について公式な説明を行っていない。模倣アカウントではなく、認証済みの「1-800-CHATGPT」の連絡先を使用することが、最も直接的な軽減策となる。

■Metaによる競合排除と違法性の背景

背景は2025年10月に遡る。MetaはWhatsApp Business Solutionの利用規約を改定し、AIを主な機能とするサードパーティの汎用AIアシスタントがプラットフォーム上で動作することを禁止した。改定された規約は2026年1月15日に発効し、同日、ChatGPT、Microsoft Copilot、PerplexityがWhatsAppから削除された。残ったAIアシスタントはMeta独自のものだけであった。

大量のAIメッセージングが過剰なサーバー負荷を生み出すというMetaの主張は、規制当局を納得させなかった。同等のメッセージ量を生成するMeta AIが、同じ負荷の懸念から免除されていたという明白な理由からだ。イタリアの競争当局（AGCM）は、正式な禁止前の2025年7月にすでに市場支配的地位の濫用に関する調査を開始していた。欧州委員会は2025年12月に独自の正式な独占禁止法調査（Case AT.41034）を開始し、MetaがWhatsAppの支配的地位（規制当局の調査では、いくつかのEU加盟国のメッセージング市場で90%を超えるとされた）を利用して、自社のAIアシスタントに競合他社に対する不当な構造的優位性を与えていると告発した。

2026年2月、欧州委員会は異議告知書（MetaがEU競争法に違反しているとする正式な暫定見解）を発行した。Metaは2026年3月、競合のAIアシスタントの再参加を認める改定ポリシーで回答したが、国に応じて1メッセージあたり0.049ユーロから0.13ユーロの料金を課す有料でのみ許可するものだった。欧州委員会の2026年4月の補足的異議告知書は、この料金体系が機能的に当初の禁止と同等であると結論付けた。欧州委員会の暫定的な見解によれば、競合他社を価格で締め出し、自社を無料で提供することは、依然として反競争的な行為である。

■EUが発動した「最も稀な法的手段」

2026年6月9日、欧州委員会は規則（Regulation）1/2003の第8条(1)に基づき、Metaに対する暫定措置（interim measures）を発動した。Houthoffの執行メカニズムに関する分析が説明するように、暫定措置の法的基準は2つの条件を同時に満たすことを要求している。欧州委員会は、競争法が侵害されていると「一見して（at first sight）」判断しなければならず、また、本案が終結する前に「競争に対する深刻かつ回復不能な損害」が生じるため、保護措置が緊急に必要であると判断しなければならない。

2004年に発効した規則1/2003の下で、欧州委員会がこの両方のテストを満たしたのはわずか2回である。1回目は2019年の半導体部品の供給条件に関するBroadcomに対する措置であり、今回のMetaのケースが2回目となる。この権限の基礎となる以前の行使（2001年のIMS Healthに対するもの）は、規則1/2003より前のものであり、以前の執行枠組みの下で生じた。

Metaのケースで欧州委員会が用いた緊急性の主張は、現在係争中の他のすべてのAIプラットフォームの紛争にとって重要な意味を持つ。テレサ・リベラ上級副委員長は、AI市場の発展のペースを考慮すると、競争上の損害は完全な調査の終了を待つことができないと述べ、欧州委員会の公式発表の中で「急速に進化する市場においては、最終決定が採択されるずっと前に競争が失われる可能性がある」と明言した。正式な命令は、Metaに対し、2025年10月15日以前に適用されていたのと同じ条件で、サードパーティの汎用AIアシスタントに対するWhatsApp Business APIへの無料アクセスを5営業日以内に回復することを求めた。これに従わない場合、Metaは全世界の年間売上高の最大10%の罰金と、1日あたりの平均収益の最大5%の連続的制裁金を科される可能性があった。

欧州委員会はまた、2026年4月にイタリアの並行調査を吸収し、その裁定がイタリアだけでなくEEA全体に適用されることを確実にするためにAGCMの手続きを引き継いだ。

Metaのグローバル担当責任者であるジョエル・カプラン氏は、これや同様のEUの執行措置を「成功している米国企業にハンデを負わせる」試みであると特徴づけている。Metaは、根底にある法的な問題について正式に認めることなく、暫定命令に従った。

■OpenAIのメッセージングアプリ展開と企業への影響

WhatsAppでの復活は、OpenAIによるより広範な配信推進の一環である。同社は6月16日に韓国のKakaoTalkでChatGPTボットを立ち上げ、一部の市場でViberに翻訳、要約、画像リミックスツールを統合した。この戦略は、何億人ものユーザーが専用のAIインターフェースよりもメッセージングアプリで多くの時間を過ごしていること、そして質問から有能な回答を得るまでの摩擦を減らすことが、専用アプリでの機能の差別化よりも普及にとって重要かもしれないという実用的な認識を反映している。

EEAでの復活は、EU加盟27カ国にアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを加えた全30カ国のEEAのユーザーを対象としている。EEA圏外では、Metaは競合するチャットボットの再受け入れを義務付けられていないため、米国、英国、ラテンアメリカ、南アジアのユーザーは、Metaが個別の商業的取り決めを通じて許可した場合にのみ、引き続きWhatsApp上でChatGPTにアクセスできる。

企業のチームは、この復活が生み出すシャドーITの厄介な問題に直面している。WhatsAppはすでに多くの企業用デバイスにインストールされ、コミュニケーションツールとして承認されている。ChatGPTがWhatsAppを通じてアクセス可能になったことで、従業員は、標準的な情報漏洩防止（DLP）コントロールや企業のAIガバナンスポリシーの対象外となる可能性のあるチャネルを通じて、画像、音声メモ、文書を取り込むAIモデルにアクセスできるようになった。メッセージングアプリを通じたAIとのやり取りをカバーするように利用許諾ポリシーをまだ更新していないITチームは、組織的なリスクが拡大する前に更新すべきである。

■今回の先例がAI市場全体に意味するもの

Case AT.41034におけるEUの独占禁止法調査は現在も継続中である。最終決定の期限は設定されておらず、暫定措置はその決定が下されるまで有効である。欧州委員会の最終裁定で、Metaが支配的地位を濫用したと認定された場合（欧州委員会は「一見して」そうであると暫定的に結論付けている）、同社は現在のアクセス要件をはるかに超える罰金や構造的救済措置に直面する可能性がある。

1月にChatGPTと同日にWhatsAppから削除されたMicrosoft CopilotとPerplexityは、EEAでの復活をまだ発表していない。ChatGPTを復活させたのと同じ法的経路が彼らにも適用される。

より大きな問題は、Metaが法廷で暫定命令に異議を唱えた場合、第8条(1)を発動するための欧州委員会の「AI市場の緊急性」という根拠が維持されるかどうか、そしてそれが将来のケースで利用可能なテンプレートになるかどうかである。Appleは、AI機能の統合ポリシーをめぐってEUの別途の監視に直面している。デジタル市場法（DMA.100220）に基づくGoogleのAndroid AI相互運用性に関するケースは、2026年7月27日までに拘束力のある決定が下される予定である。規制当局が緊急性のトリガーとして「AI市場は通常の調査には動きが速すぎる」と主張できるのであれば、プラットフォームのAI紛争における決定前の介入のハードルはかつてないほど低くなり、その影響はMetaやWhatsAppをはるかに超えて広がる。

EEAのユーザーにとって、6ヶ月間アクセスできなかった競争的なダイナミクスが今日再び利用可能になった。それが欧州委員会の調査期間を超えて存続するかどうかは、ケースの結果と、オープンなプラットフォームでのAI配信を、裁判所から課された譲歩としてではなく、自社のビジネスモデルの恒久的な特徴として受け入れるMetaの意欲にかかっている。

■注目ポイントQ&A

●ヨーロッパにいる場合、WhatsAppでChatGPTをどのように利用できますか？

認証済みの連絡先「+1-800-242-8478（1-800-CHATGPT）」をWhatsAppの連絡先に追加し、メッセージを送信してください。基本的な利用にはChatGPTのアカウントは必要ありません。ボットは、複数言語でのテキストによる質問、画像のアップロード、音声メッセージ、画像生成に対応しています。セッションをまたいで会話履歴を保持したい場合は、任意でWhatsAppのIDを既存のChatGPTアカウントにリンクさせることができます。利用可能かどうかはWhatsAppの番号に関連付けられた国番号によって決定され、EEAの全30カ国をカバーしています。

●なぜWhatsApp上のChatGPTは世界中ではなくヨーロッパでのみ利用可能なのですか？

2025年10月のMetaのポリシー変更により、サードパーティのAIアシスタントによるWhatsApp Business APIの利用が世界的に禁止されました。欧州委員会の執行管轄権はEEAにのみ及ぶため、6月9日の暫定措置命令はEEAのユーザーに対してのみ復活を強制しました。Metaは、米国、英国、ラテンアメリカなどのユーザーに対して、競合するAIへのアクセスを回復することは義務付けられていません。他の管轄区域が同様の執行措置をとった場合、この状況は変わる可能性があります。

●EUがMetaに対して「暫定措置」を用いたことは、法的にどのような意味があるのですか？

規則1/2003の第8条(1)に基づく暫定措置は、欧州委員会が完全な独占禁止法調査を完了する前に発動できる緊急命令です。これには、通常の調査スケジュールを待つことができない「競争に対する深刻かつ回復不能な損害」が必要です。欧州委員会が現在の規則の下でこの権限を行使したのは、2019年の半導体メーカーBroadcomに対するケースの1回のみであり、今回のMetaに対する措置は、現代のEU競争法の下で史上2回目の発動となります。この命令は、Case AT.41034の最終裁定が下されるまで、競合するAIアシスタントに対する無料のAPIアクセスを維持することをMetaに強制するものです。なお、このケースに期限は設定されていません。

●EUの「AIの緊急性」という根拠は、他のプラットフォーム企業にとっての先例となりますか？

はい、その可能性があります。欧州委員会は、AI市場の動きが速すぎるため、締め出された競合他社が数年にわたる通常の調査が完了するまで生き残ることはできないと主張しており、過去のほとんどの競争法関連のケースよりも緊急性を証明しやすくなっています。この根拠が支持されれば、AppleのAI機能の統合ポリシーや、GoogleのAndroidにおけるAIの相互運用性義務は、通常適用されるよりも低いハードルで決定前の執行措置に直面することになります。完全な影響は、Metaまたは他の当事者がMetaの暫定命令に対して法廷で異議を唱えるかどうか、そしてEUの裁判官がどのように対応するかにかかっています。

元記事: EU Forces Meta to Reopen WhatsApp to ChatGPT After Rare Antitrust Order