『CoD: BO7』と『Warzone』シーズン05が7月24日開幕、新マップやゾンビ完結編が登場

ActivisionとTreyarchは、『Call of Duty: Black Ops 7』および『Warzone』のシーズン05を日本時間7月24日午前1時に開始すると発表した。本シーズンでは、マルチプレイヤーの新マップや『Warzone』の新ロケーションに加え、ゾンビモードのストーリー完結編が実装される。10月に控える『Modern Warfare 4』の発売前としては、最後の大規模アップデートになる可能性が高いとみられている。

■シーズン05は7月23日（日本時間24日）開幕 ―― アップデート内容

ActivisionとTreyarchは、『Call of Duty: Black Ops 7』および『Call of Duty: Warzone』のシーズン05のロードマップ全容を公開し、Xbox、PlayStation 5、PC向けに太平洋時間7月23日午前9時（日本時間7月24日午前1時）に配信開始することを確定させた。7月13日に公式Call of Dutyブログ、PlayStation Blog、Xbox Wireで同時発表されたこのアナウンスでは、ローンチ時の3つのマルチプレイヤーマップ、Verdansk（ヴェルダンスク）の新たな注目ポイント（POI）、そしてミッドシーズンにおける『Black Ops 7』ゾンビストーリーの完結など、シーズン全体のコンテンツが確認されている。

シーズン05は、2026年10月23日に『Call of Duty: Modern Warfare 4』が発売される前の、フランチャイズにとっておそらく最後となる本格的なシーズンアップデートになる可能性が高いとみられている。Activisionは5月、『Modern Warfare 4』がローンチ時のXbox Game Passに含まれないことを確認しており、新作のCoDタイトルが発売初日からGame Pass加入者に提供されないのは『Black Ops 7』以来となる。Xboxはその後、初日からアクセスするにはゲームの完全な購入が必要であることを加入者に直接通知している。また、全プラットフォームのプレイヤーは、シーズン05の開始時にリセットされるため、シーズン04のバトルパスティアとランクプレイの進行を太平洋時間7月23日までに完了させる必要がある。

シーズン05は全プラットフォームで太平洋時間7月23日午前9時（日本時間7月24日午前1時）に開始され、Battle.netのPCプレイヤーは太平洋時間7月21日（日本時間22日）頃から事前ダウンロードが可能になると予想されている。

マルチプレイヤーにはローンチ時に3つのマップが追加される。1つ目は「Jubilee」で、祭りの最中の日本の田舎町を舞台にした新しい6v6の中規模アリーナであり、博物館の中庭から祭りの屋台、パチンコ店まで近接戦闘が繰り広げられる。残り2つはリマスターマップで、『Black Ops 4』から登場する山中の監視施設を舞台にした「Frequency」（特徴的なキャットウォークの射線とウォールジャンプのギミックを備える）と、『Black Ops 2』から登場するAvalonの小さな遺跡を舞台にした「Dig」（狭い側面ルートを中心に構築されている）だ。ミッドシーズンにはさらに2つのマップが登場する。Nuketownをテーマにしたピンボールアリーナで、マップのコンセプトを文字通りアーケード筐体に縮小した「Turbo Tilt」と、新しいフリーラン：ディセントのパルクールステージである。

シーズン05のゲームモードには、ローンチ時に2つの新しい期間限定モードが含まれる。「Overdrive Domination」は、目標ベースの拠点制圧にOverdriveバフシステムを重ね合わせたもので、スタイリッシュなキルに対してオペレーターボーナスが与えられる。「Gauntlet Rush」は、チームデスマッチ、キルコンファームド、ドミネーション、ハードポイント、ルーレットを1つのマッチ内で2分ごとに切り替えるモードだ。ミッドシーズンには「Cranked Moshpit」が『Black Ops 7』で初めて復帰する。マルチプレイヤーのランクプレイも再開され、シルバーからトップ250までのランクマイルストーンに紐づいた武器設計図、迷彩、コーリングカードなどの新しいシーズン報酬が用意されている。

■『Warzone』に新POI「Drone Labs」と新要素が登場

Verdanskが拡張される。「Automaton Labs」が運営する新しい注目ポイント（POI）「Drone Labs」が、TV Stationの東、Quarryの南に登場する。ジップラインとスカイブリッジで繋がれた2つのL字型の建物で、複数階にわたって管理オフィスと研究施設が収容されている。装備を運ぶサプライドローンがバトルロイヤルゾーンを飛び回るようになり、撃ち落とす意思のある分隊なら誰でも利用できる。新しいジャガーノートアーマーがリサージェンスとバトルロイヤルに登場し、1人のオペレーターを重装甲のダメージスポンジに変える所有権争奪戦を引き起こす。ハンターキラードローン（HKD）のキルストリークが、展開可能な航空ペイロードストライクとしてリサージェンスとバトルロイヤルに追加される。

リサージェンスのランクプレイが、Rebirth Island、Fortune's Keep、Haven's Hollowにまたがる新しいシーズン報酬トラックとともに戻ってくる。2つの新しい期間限定モードには、「Lockdown Casual」（Drone Labsでの12v12で、ジャガーノートを含むローテーションキルストリークが登場）と「Heavy Metal Heroes」（バトルロイヤルでの50v50の車両戦闘モードで、車両でのキルによりオペレーターバフが得られる）が含まれる。

プレイヤーは注意が必要だ。「Endgame」はシーズン05の期間中、『Warzone』メニューから引き続き無料でプレイできる。しかしシーズン06が始まると、このモードは『Warzone』ランチャーから削除され、『Black Ops 7』購入者限定となる。シーズン05は、「Endgame」に無料でアクセスできる最後の期間となる。

■ゾンビモードのストーリーがミッドシーズンで完結へ

ローンチ時にはゾンビモードに2つの追加要素が登場する。1つ目は「Eidskallen Lighthouse」で、Totenreichの隔離された区画にある凍てつく島を舞台にした新しいサバイバルマップだ。ゴブルガムやXPなどのラウンドマイルストーン報酬が用意されている。2つ目は「Kowakujō」向けのディレクテッドモードで、画面上のクエストガイダンスが追加され、「Kowakujō」のメインクエストを進めるプレイヤー向けにラウンド上限が15に設定される。「Rogue Run」は3つのAstra Malorumプレイリスト（カジュアル、ノーマル、ハードコア）に拡張され、ティア別のコーリングカードとゴブルガム報酬が用意される。

シーズンの目玉はミッドシーズンに登場する「Rex Infernus」だ。これは『Black Ops 7』のゾンビストーリーを締めくくる最後のラウンドベースマップであり、Wardenとの対決が描かれる。ミッドシーズンアップデートでは、Perk-a-Colaの「Widow's Wine」、ゴブルガムの「Fully Packed」、そしてレガシー武器として「Olympia Shotgun」と「TR2 Marksman Rifle」も追加される。Treyarchはまだ「Rex Infernus」の詳細を明らかにしておらず、ミッドシーズンの配信前に専用のシーズン05リローデッドブログが公開されると予想されている。

■4つの新武器、40種以上の迷彩、Spectreが目玉のバトルパス

シーズン05では、共通のCoD武器庫に4つの新武器が追加される。アサルトライフル「FG42」とサブマシンガン「Gremlin」（強力な腰撃ち精度を持ち、エイム（ADS）ができないデュアルサブマシンガン）はどちらもバトルパスを通じてアンロックされる。FG42はページ3、Gremlinはページ6にあり、プレミアムティアを購入しなくても、これらのページを完了することで全プレイヤーが両方にアクセスできる。ライトマシンガン「Mammoth」（双発の往復銃身、50発マガジン）は「Machine of War」イベントの主な報酬であり、近接武器「Mace」はウィークリーチャレンジを通じてアンロックされる。4つの武器アタッチメント（Jäger 45 Grid-Breaker Kit（EMPコンバージョン）、M34 Novaline Garand Conversion、EAM IR-VIZ Thermal Reflexサイト、M15 Mod 0 AMR .50 Cal Kit）は、シーズン中のウィークリーチャレンジを通じて登場する。

シーズン05のバトルパスの価格は1,100 CODポイント（約1,620円、1ドル=162円換算）で、バンドル版は20トークンが追加されて2,400 CODポイントとなる。シーズン05のバトルパスオペレーターは「Spectre」で、その身元と経歴は公式には黒塗りされている機密のJSOCアセットだ。BlackCell加入者は、死刑囚と戦闘用オーグメンテーションを融合させた極秘実験から生まれたギルドオペレーター「Cipher」をアンロックできる。シーズンを通して、ランクプレイ、イベント完了、ウィークリーチャレンジ、武器プレステージトラック、『Warzone』の連勝記録を通じて、40種類以上の武器迷彩を獲得できる。

シーズン05はTreyarchの30周年（同スタジオは1996年設立）にもあたり、専用のログインイベントで「Treyarch 30th」コーリングカード、エンブレム、「Gunniversary」MK35 ISRアサルトライフル設計図が報酬として与えられる。

■7月23日週は大型タイトルが競合

シーズン05がローンチされる太平洋時間7月23日には、他の2つの重要なゲームリリースも重なっている。『Splatoon Raiders』は、Nintendo Switch 2向けのシングルプレイヤーに焦点を当てたスピンオフ作品で、すりみ連合（Deep Cut）のキャラクターたちがSpirhalite諸島で宝探しのアドベンチャーを繰り広げる内容となっており、同日にSwitch 2専用で発売される。また同日には、『Halo: Campaign Evolved』（2001年の『Halo: Combat Evolved』をUnreal Engine 5でゼロからリメイクした作品で、シリーズ史上初めてPS5でも発売される）のプレミアムエディションまたはコレクターズエディションの購入者向けに、5日間のアーリーアクセス期間が開始される。『Halo: Campaign Evolved』のフルローンチは7月28日で、通常版は49.99ドル（約8,098円）、Xbox Game Passでは初日から提供される。

CoDのクロスプラットフォーム同時展開、そしてシーズン05がGame Pass加入者に追加費用なしで提供されることは、プラットフォーム固有の競争が激しいこの週において構造的な強みとなる。『Splatoon Raiders』はSwitch 2専用であり、『Halo』のアーリーアクセスには69.99ドル（約11,338円）のプレミアムエディションまたは199.99ドル（約32,398円）のコレクターズエディションの購入が必要だ。一方、シーズン05は既存の『Warzone』プレイヤーには無料で、『Black Ops 7』の所有者およびGame Pass Ultimate加入者には含まれている。

■シーズン05に向けたスケジュール

シーズン05ローンチ：太平洋時間2026年7月23日午前9時（日本時間7月24日午前1時）、全プラットフォームで開始。

Battle.net事前ダウンロード（予想）：太平洋時間2026年7月21日（日本時間22日）頃。

シーズン04の期限：シーズン04のすべてのバトルパスティア、ランクプレイのランク、未完了のウィークリーチャレンジ武器は、シーズン05が開始される前に完了する必要がある。

Endgame（基本プレイ無料）：シーズン05の期間中、追加費用なしでアクセス可能。シーズン06開始時に『Warzone』メニューから削除される。

シーズン05リローデッド（ミッドシーズン）：2026年8月下旬と推定。「Rex Infernus」ゾンビフィナーレと「Cranked Moshpit」が含まれる。

『Modern Warfare 4』：2026年10月23日発売。ローンチ時のXbox Game Passには含まれない。

■注目ポイントQ&A

●『Black Ops 7』シーズン05はいつ開始されますか？

シーズン05は、太平洋時間2026年7月23日木曜日午前9時（日本時間7月24日午前1時）に、Xbox Series X/S（Game Pass Ultimateを含む）、PlayStation 5、Battle.net、Steamの全プラットフォームで同時に開始されます。Battle.netのPCプレイヤーは、太平洋時間7月21日（日本時間22日）頃から事前ダウンロードが可能になると予想されています。このローンチ時間は、現在のサイクルのこれまでのすべてのCoDシーズンアップデートと一致しています。

●『Black Ops 7』シーズン05は、『Modern Warfare 4』前の最後の大規模アップデートですか？

事実上その通りです。シーズン05は、CoDを扱うメディアによって『Black Ops 7』の最後となる本格的なシーズンアップデートとして広く報じられています。『Modern Warfare 4』が10月23日に発売される前にシーズン06が配信されると予想されていますが、大規模なコンテンツ追加というよりは、短い締めくくりのシーズンになる可能性が高いとみられています。コミュニティの関心が『Modern Warfare 4』に移る前に、マスター迷彩を完了させたり、ランクプレイを進めたり、ゾンビストーリーの結末を体験したいプレイヤーは、シーズン05をメインの期間として扱うべきです。なお、『Modern Warfare 4』はローンチ時のXbox Game Passには提供されません。これは『Black Ops 7』以来、初日からGame Passに含まれずフルプライスで登場する初めての年次CoDタイトルとなります。

●『Warzone』しかプレイしておらず、『Black Ops 7』を所有していない場合、「Endgame」はどうなりますか？

シーズン05は、『Warzone』メニューから「Endgame」を無料でプレイできる最後の機会です。シーズン05リローデッドのミッドシーズンアップデート後のどこかで開始されると予想されているシーズン06になると、「Endgame」は『Warzone』ランチャーに表示されなくなり、『Black Ops 7』を所有しているプレイヤーのみがアクセスできるようになります。Activisionは「Endgame」の単体価格を発表していません。シーズン05以降もプレイを続けたい場合は、『Black Ops 7』（Game Pass Ultimateまたは小売店で入手可能）を購入することが今後の道となります。

●7月23日のシーズン04終了前に何を終わらせておくべきですか？

優先順位順に以下の通りです。（1）残りのシーズン04バトルパスページをすべて完了し、まだ受け取っていない有料または無料の報酬を確定させる（ティアは引き継がれません）。（2）リセット前に目標のランクプレイのランクに到達する（シルバーからトップ250までのシーズンランクの装飾アイテムであるコーリングカードや武器迷彩は、シーズン04で期限切れとなります）。（3）80%以上完了しているウィークリーチャレンジの報酬を終わらせる（未完了の武器やアタッチメントのアンロックはシーズン05の武器庫に引き継がれ、武器庫チャレンジを通じて引き続き獲得可能になるため、期限切れとなるバトルパスコンテンツよりも優先度は低くなります）。

元記事: Black Ops 7 and Warzone Season 05 Set for July 23 With New Maps and Zombies Finale