インド初の民間軌道打ち上げへ、Skyrootの「Vikram-1」が最終準備段階に

インド初の民間開発ロケットによる軌道打ち上げを目指し、Skyroot Aerospaceの「Vikram-1」が最終的な打ち上げウィンドウに入った。打ち上げ期間は7月12日から8月4日まで設定されているが、確定した日時はまだ発表されていない。本ミッションが成功すれば、インドの宇宙産業における民間主導の新たな段階を示す試金石となる。

■4つのペイロードを搭載する前例のないミッション

Space.comは本日（7月14日）、この初飛行となるVikram-1の搭載物について報じた。ペイロードには、Skyroot独自の「SCOPE」衛星、ドイツ企業DCUBEDの技術実証機、インドのスタートアップGrahaa Spaceの「SOLARAS S3」衛星、そして同じくインド企業Cosmoserve Spaceの軌道上デブリ捕獲用ロボットアーム「Embrace」が含まれる。また、人工ダイヤモンド企業Cosmos Diamondsによる花をモチーフにしたアート作品「Cosmic Bloom」と、インドの科学的先駆者であるヴィクラム・サラバイ、C.V.ラマン、A.P.J.アブドゥル・カラムを称える純金製のミニチュアロケットという2つの象徴的なペイロードも搭載されている。

Skyrootは、ミッション「Aagaman（サンスクリット語で『到着』の意）」を部分的な商業飛行と位置づけている。ペイロードは実際の顧客のものだが、主目的は同社が地上で長年テストしてきた全システムの飛行中データを収集することにある。打ち上げウィンドウ発表時、CEOのPawan Kumar Chandana氏は「ミッションAagamanの最も重要な単一の目的は、Vikram-1の全システムから実際の飛行性能データを取得することだ。このデータは地上テストでは完全に再現できない」と述べている。

本格的な商業運用は、1〜2回の軌道実証を成功させた後に開始される予定だ。Skyrootは、このアプローチを米Rocket Labのモデルに明確になぞらえている。Rocket Labは2017年5月の最初の試みで宇宙空間には到達したものの軌道には乗れず、2018年1月に軌道投入を成功させた。Chandana氏は本日、Space.comに対し、Aagamanは「技術実証と学習ミッションの両方として設計されている」と語った。

■固体段と液体キックステージ：Vikram-1のエンジニアリング上のトレードオフ

Vikram-1は高さ24メートルの4段式軌道打ち上げロケットで、機体はすべて炭素繊維強化プラスチック（CFRP）で作られている。CFRPの密度は約1.6g/cm³であり、アルミニウム（2.7g/cm³）や鋼鉄（約8g/cm³）と比較して軽量だ。この構造的な重量の優位性が、機体全体の経済性を支えるエンジニアリングの基盤となっている。

元大統領でロケット科学者のA.P.J.アブドゥル・カラムにちなんで名付けられた第1〜第3段（Kalam-1200、Kalam-250、Kalam-100）は固体推進剤を使用する。第1段のKalam-1200は離陸時に約1,200キロニュートンの推力を発生させる。第2段のKalam-250（2024年3月に85秒間の燃焼試験を実施）は真空中で最大250kNの推力を発揮し、上昇中の機体を制御するためにエンジンノズルを傾けるコンピューター制御のフレックスノズル推力偏向制御システムを備えている。第3段のKalam-100は2025年4月に102秒間の燃焼試験を完了しており、同クラスの炭素複合材モーターとしては業界トップクラスとなる94%の推進剤体積充填率が実証されている。

第4段で、Skyrootは固体燃料アーキテクチャから離れる。ノーベル賞受賞者C.V.ラマンにちなんで名付けられた4基の「Raman-I」エンジンのクラスターは、モノメチルヒドラジンと四酸化二窒素を燃焼させる。これは接触するだけで自然発火する自己着火性推進剤であり、重要なことに、再着火と推力調整が可能だ。この再着火能力こそがVikram-1の商業的な中核であり、1回のミッションで複数の顧客衛星を異なる目標軌道に投入することを可能にする。すべてのRaman-Iエンジンは3Dプリントで製造されており、従来の機械加工エンジンと比較して部品点数を減らし、生産サイクルを短縮している。

商業的な核心は、このアーキテクチャが長期的に競争力を持てるかどうかだ。固体ロケットモーターは機械的にシンプルで、特別なインフラなしで保管でき、統合も迅速であるため、軌道ロケット市場に参入するスタートアップにとっては有利だ。しかし、推進剤の消費量あたりの推力を示す比推力（Isp）が約250秒にとどまるという効率面のペナルティを抱えている。ペイロードクラスでVikram-1に最も近いRocket LabのElectronロケットが搭載するRutherford液体エンジンは、真空比推力で約327秒を達成している。この30%の効率の差は、Vikram-1の固体段が軌道に1キログラムを運ぶために、比例してより多くの推進剤質量を消費しなければならないことを意味する。

Skyrootの設計上の回答は構造面にある。炭素複合材の機体による軽量化で推進剤効率のペナルティを部分的に相殺し、3Dプリントエンジンと炭素複合材製造の組み合わせによって、低いIspが価格上昇につながらないレベルまでユニットあたりの生産コストを下げることを意図している。TechTimesによる以前のVikram-1の経済性分析では、地球低軌道（LEO）への目標価格を1キログラムあたり約15,000ドル（約243万円、1ドル=162円換算）と試算していた。ミッションAagamanは、実際の性能データがその予測を裏付けるか、あるいは課題を突きつけるかを明らかにし始めるだろう。

■Vikram-Sの成果を基盤に

Vikram-1のエンジニアリング基盤はゼロから構築されているわけではない。Skyrootは、元ISRO（インド宇宙研究機関）の科学者であるPawan Kumar Chandana氏とNaga Bharath Daka氏によって2018年に設立され、2022年11月18日にスリハリコタのサウンディングロケット施設からサブオービタルロケット「Vikram-S」を打ち上げ、インドの民間企業として初めて宇宙空間に到達した。「Prarambh（始まり）」と呼ばれたこのミッションは高度89.5キロメートルに達し、炭素複合材構造、固体推進システム、アビオニクス、熱保護材料など、現在Vikram-1に搭載されている技術の約80%を実証した。

しかし、Vikram-1は規模と難易度の点で根本的に異なる。軌道に到達するには、高度450キロメートルでペイロードを秒速約7.66キロメートルまで加速させる必要がある。これは、4つの飛行フェーズすべてにおいて、点火、正確な誘導、クリーンな段分離を立て続けに成功させることを要求する速度であり、固体段がいったん点火すれば飛行中の修正の余地はない。インドの民間企業でこれを成し遂げたところはまだない。Chandana氏はSpace.comに対し、Vikram-SからVikram-1へのタイムラインに関する楽観的な見通しが現実を先行していたと語った。「そこから2、3年で軌道打ち上げに到達できると非常に楽観視していた。しかし、ロケット工学はやはりロケット工学だった」

■今回の打ち上げウィンドウが持つ特別な意味

このタイミングは示唆に富んでいる。インドの国家機関であるISROは、極軌道衛星打ち上げロケット（PSLV）で2回連続の失敗を経験した。2025年5月のPSLV-C61ではレーダー画像衛星EOS-09を喪失し、2026年1月12日のPSLV-C62では第3段燃焼中のチャンバー圧力低下により16基の衛星を喪失した。1月のミッションには、DRDO（防衛研究開発機構）のハイパースペクトル衛星EOS-N1、ブラジル、スペイン、ネパール、欧州からの国際商業ペイロード、そしてインドのスタートアップの衛星が搭載されており、ISROが国際商業顧客を乗せて軌道到達に失敗したのはこれが初めてだった。

これらの連続した失敗は、インドが世界の衛星オペレーターを誘致しようとしているまさにその時期に、同国の宇宙機関内部に信頼性に関する不都合な疑問を投げかけた。Vikram-1の飛行が成功すれば、PSLVが現在できないこと、すなわち、インドの信頼できる軌道アクセスの道が、政府が直接管理していない企業を通じても開かれていることを実証することになる。

Vikram-1とPSLVは推進系のカテゴリーを共有している（どちらも下段に固体ロケットモーターを使用）が、製造の系譜は異なる。SkyrootのKalamシリーズは、PSLVの第3段で使用されている従来材料ではなく、炭素繊維複合材を巻き付けて製造されており、具体的な故障モードも異なる。Skyrootの製造品質と地上テストの検証プログラムが、最初の上昇時の音響、振動、熱条件を正確に予測できているかどうかが中心的な問題であり、これはどれだけ地上燃焼試験を追加しても決定的な答えは出せない。

■Skyrootの市場と競争コスト

Chandana氏は、ターゲット市場について商業的な論理を明確にする言葉で説明している。現在の衛星オペレーターは、大型ロケットの二次ペイロードとして相乗りし、主要顧客が選んだ軌道に到着するか、あるいは小型ロケットの専用ミッションを予約し、実際に必要なスケジュールと軌道で打ち上げるかのいずれかを選択できる。「Vikramシリーズで私たちがマークしたいのは『タクシー』市場だ」と同氏はSpace.comに語った。「現在、顧客がカスタマイズされた軌道に到達する機会は非常に少ない」

Vikram-1は、傾斜角45度の地球低軌道に最大480キログラム、または高度500キロメートルの太陽同期極軌道に最大290キログラムを運ぶように設計されている。傾斜角60度でのAagamanのミッション固有の搭載量は約350キログラムだ。

Skyrootは2026年5月、シンガポールの政府系ファンドGICと、Googleの初期支援者であるRam Shriram氏が設立したSherpalo Venturesが共同主導したシリーズBラウンドで6,000万ドル（約97億円）を調達し、ユニコーン企業の地位を獲得した。このラウンドにはBlackRockが管理するファンドも参加しており、2026年3月にはBlackRockからの非転換社債による資金調達も行われている。11回の資金調達ラウンドを通じた総調達額は約1億6,000万ドル（約259億円）に達し、従業員数は1,160人を超えている。Chandana氏によれば、予想される需要の約3分の1はインドの顧客から、残りは国際的なオペレーターからのものだという。

Aagamanの後、Skyrootは商業運用に移行する前に少なくとも2回の追加テスト飛行を計画しており、ハイデラバードの製造キャンパスから月産1機の軌道ロケットを生産するペースを目標としている。この生産ペースは、2025年11月にナレンドラ・モディ首相が同地のInfinity Campus施設を落成したことで、運用上現実味を帯びてきた。より大型の打ち上げロケット「Vikram-II」の開発もすでに進行中だ。同機は極低温エンジン「Dhawan-III」を搭載し、2026年2月に145秒間の耐久燃焼試験を完了しており、早くとも2027年後半のテスト飛行を目指している。

■インドの84億ドル規模の宇宙経済と法整備の空白

この結果がもたらす影響は、一企業のバランスシートをはるかに超える。インドの民間宇宙経済は約84億ドル（約1兆3600億円）と評価されており、世界市場の約2%を占めている。政府はこれを2033年までに440億ドル（約7兆1280億円）に引き上げる目標を掲げており、そのためには衛星製造、地上インフラ、そして商業バリューチェーン全体を支える機能的な国内打ち上げ産業が必要となる。現在、エコシステム全体で400社以上の宇宙スタートアップがIN-SPACe（インド国立宇宙推進認可センター）に登録されており、累計投資額は5億ドル（約810億円）を超えている。

政府はこの野心を資金面でも後押ししている。連邦内閣は2024年10月に宇宙スタートアップ向けの100億ルピーのベンチャーキャピタルファンドを承認し、続いて2026年2月には50億ルピーの技術導入ファンドの計画を発表した。2024年に制定された自由化された海外直接投資（FDI）規則により、特定の製造サブセクターでは自動承認ルートで最大100%の海外資本の参入が可能になった。

しかし、政策枠組みがまだ提供できていないのが、拘束力のある法律だ。インドの宇宙活動法案（Space Activities Bill）は、IN-SPACeの認可権限に議会としての根拠を与え、国内法を通じて民間宇宙活動を認可し継続的に監督することを国家に義務付ける宇宙条約第6条にインドの規制アーキテクチャを適合させるものだが、本記事の公開時点では未成立のままである。IN-SPACeは現在、他のすべての主要な宇宙開発国が民間事業者にセクターを開放する前に制定した立法的基盤を持たず、行政権限のみで運営されている。法学者はこれを、商業事業者が大規模な資本投下を行う際に無期限に見過ごすことのできない憲法上の空白であると指摘している。

Vikram-1の打ち上げが成功すれば、議会に対する法案可決の圧力はほぼ確実に強まるだろう。法的基盤が争われている産業を生み出すマイルストーンは、その争いを解決するための根拠を生み出すマイルストーンでもあるのだ。

■注目ポイントQ&A

●Vikram-1は正確にはいつ打ち上げられますか？

Skyroot Aerospaceは具体的な打ち上げ日を発表していません。打ち上げウィンドウは2026年7月12日に開き、2026年8月4日まで設定されています。この期間内の各打ち上げの試みには、IN-SPACeからの許可に加え、サティシュ・ダワン宇宙センターからの標準的な気象および射場承認が必要です。7月13日現在、ロケットは第1発射施設に完全に組み立てられ、約200人の打ち上げチームが配置されていますが、確定した日時は公式に確認されていません。

●ミッションAagamanは、2022年のVikram-Sの打ち上げと何が違いますか？

Vikram-Sは、高度89.5キロメートルに到達した単段式のサブオービタル（弾道飛行）ロケットで、宇宙の境界に短時間入ったものの、軌道を周回することなく地球に帰還しました。Vikram-1は、ペイロードを秒速約7.66キロメートルまで加速させ、4つの段でクリーンな分離を実行し、再着火可能な液体上段を精密な軌道投入マニューバを通じて誘導し、4基の顧客衛星を傾斜角60度の高度450キロメートルの軌道に届ける必要があります。必要な運動エネルギーはサブオービタル飛行の約25倍であり、エンジニアリングの要求もそれに応じて高くなります。

●なぜSkyrootはRocket Labのようにすべて液体エンジンにせず、固体ロケット段を使用したのですか？

これがVikram-1の設計における中心的なエンジニアリングのトレードオフです。固体ロケットモーターはよりシンプルで、極低温インフラなしで保管でき、統合が迅速です。これらはすべて、初の軌道ロケットをスケールアップするスタートアップにとって価値のある特性です。トレードオフとなるのは効率です。固体モーターの比推力は約250秒ですが、Rocket LabのElectronに搭載されているRutherford液体エンジンは約327秒です。この30%の差は、Vikram-1の固体段がペイロード1キログラムあたりより多くの推進剤を消費することを意味します。Skyrootの設計上の回答は構造面にあり、オールカーボン複合材の機体で質量を節約して部分的に補い、3DプリントされたRaman-Iエンジンで製造コストを削減しています。この組み合わせが規模の面で商業的に競争力があるかどうかが、ミッションAagamanが明らかにし始める疑問の一つです。

●もしVikram-1が最初の試みで軌道に到達しなかったらどうなりますか？

SkyrootはミッションAagamanを商業ミッションではなく、技術実証飛行として明確に位置づけており、本格的な商業運用は1〜2回の軌道実証を成功させた後にのみ開始すると述べています。例えば上段の異常により目標高度には達したものの軌道速度に達しなかったという部分的な成功であっても、地上テストでは再現できない飛行中の推進、分離、誘導、ナビゲーション、制御のデータが得られます。打ち上げウィンドウは8月4日まであり、最初の試みが中止された場合でもウィンドウ内に追加の機会が提供されます。同社のCEOは、このアプローチをRocket Labの軌跡（2017年5月の最初の試みでは軌道に到達せず、2018年1月に軌道成功）に明確に例えています。

元記事: Vikram-1 on the Pad: India’s First Private Orbital Launch Enters Final Window