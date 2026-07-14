日経平均は556円安でスタート、安川電やKOKUSAIなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;66685.77;-556.96TOPIX;4001.39;-6.10



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比556.96円安の66685.77円と、前引け（66678.36円）とほぼ同水準でスタート。ランチタイム中の日経225先物は66530円-67170円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝162.20-30円と午前9時頃から10銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が上値が重く0.6％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は概ねマイナス圏で推移し0.5％ほど下落している。後場の日経平均は前引けとほぼ同水準で始まった。日経平均は昨日1300円を超す下げとなった後ということもあり、下値では買いが入りやすいようだ。一方、米国で今晩、6月の米消費者物価指数（CPI）の発表、ウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証言が予定されているほか、米主要金融機関の4-6月期決算が発表されることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもある。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品が下落率上位となっている一方、鉱業、サービス業、海運業が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、安川電＜6506＞、KOKUSAI＜6525＞、パナHD＜6752＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、三井金属＜5706＞、村田製＜6981＞、ソシオネクスト＜6526＞、SMC＜6273＞が下落。一方、OLC＜4661＞、サンリオ＜8136＞、リクルートHD＜6098＞、INPEX＜1605＞、NEC＜6701＞、良品計画＜7453＞、ソニーG＜6758＞、ホンダ＜7267＞、SUMCO＜3436＞、三井物＜8031＞が上昇している。《CS》