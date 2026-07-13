Swiftのブロックチェーン台帳が本番稼働へ、世界17銀行が24時間365日の決済実証に参画

国際銀行間通信協会（Swift）は、ブロックチェーン技術を活用した共有台帳が本番稼働の段階に達したと発表した。世界6大陸から三菱UFJ銀行（MUFG）を含む主要金融機関17行が参画し、実際の取引を用いたパイロット運用（実証実験）の準備を進めている。この取り組みにより、ステーブルコインや暗号資産独自のネットワークに頼ることなく、規制された銀行システムの枠内で24時間365日のトークン化預金移動が実現する可能性がある。

■メッセージ仲介から「価値移動の調整レイヤー」への転換

53年間にわたり世界のクロスボーダー（国境を越えた）銀行業務の大半を支えてきた銀行出資の協同組合であるSwiftが、大きな構造転換を迎えている。今回の発表は、単なる新製品の立ち上げにとどまらない。Swiftは創業以来、決済指示を伝達するものの資金自体は保有せず決済の執行も行わない「純粋なメッセージ仲介者」としての役割に徹してきた。しかし今回、発表からわずか9カ月で本番稼働可能なインフラを構築し、価値の移動そのものを能動的に調整するレイヤーへと踏み出した。このインフラへの投資は、銀行業界とステーブルコイン業界との競争における中心的な一手となる。

■Swiftの台帳が果たす役割と限界

この共有台帳は「調整レイヤー」であり、既存のコルレス銀行（中継銀行）実務を完全に置き換えるものではない。各銀行は、自行のバランスシート上の預金と1対1で対応し、規制された商業銀行貨幣をデジタル化した「トークン化預金」を自行の内部分類帳で発行する。Swiftの共有台帳は、これらのトークン化預金の金融機関間における移動を調整する役割を担う。これにより、銀行は夜間や週末、異なる時間帯をまたいで顧客資金を移動させることが可能になり、最終的な資金決済は既存の決済インフラが稼働を再開した際に行われる。

この仕組みは、ステーブルコインによる決済とは明確に異なる。ステーブルコインは、移転と資金の最終確定がオンチェーン上で同時に発生する「アトミック決済」を提供し、決済ウィンドウ（処理時間帯）が存在しない。一方、Swiftのトークン化預金モデルは、常時稼働の流動性管理と事前移動を提供するものの、最終的な資金決済は依然として既存のコルレス銀行網を経由する。しかし、銀行側にとっては、週末や夜間の取引を妨げていた「人為的な締め切り時間（カットオフ）」という障壁が解消されるメリットがある。例えば、シンガポールの企業財務担当者が土曜日の午後11時にフランクフルトの口座へ送金する際、資金を事前に配置（プリポジション）しておき、決済処理は後から追いかける形で実行できるようになる。

この設計上のトレードオフは意図的なものだ。トークン化預金は規制された銀行システムの枠内にとどまるため、従来の預金と同様の与信管理、KYC/AML（本人確認・マネーロンダリング防止）義務、中央銀行の準備預金制度が適用される。厳格なコンプライアンスやリスク管理が求められるグローバル銀行にとって、この違いは純粋なオンチェーン上の即時確定性よりも大きな意味を持つ。

■Hyperledger Besu、Chainlink CCIP、ISO 20022による技術スタック

Swiftは、Linux FoundationのDecentralized Trustプロジェクトのもとで開発された、オープンソースのEthereum Virtual Machine（EVM）互換クライアント「Hyperledger Besu」を採用してこの台帳を構築した。Besuは企業向けに設計されており、許可されたノードのみが参加するプライベート（許可型）ネットワークとして動作する。また、QBFT（Quorum Byzantine Fault Tolerant）合意形成アルゴリズムを使用することで、分岐（フォーク）のない即時の取引確定を実現し、スマートコントラクト実行のためのフルEVM規格をサポートしている。Besuの採用により、Swiftの台帳はイーサリアムのメインネットと同じEVM規格で動作し、Solidityスマートコントラクトや成熟した開発者エコシステムを活用できる一方で、ネットワークへの参加は審査済みの加盟銀行のみに制限される。

スマートコントラクトは、トークン化預金の移動ごとに取引ルールを強制する。従来は、支払いの開始、コンプライアンスチェック、取引先確認など、各段階でバックオフィスシステムによる手動の確認が必要だったプロセスが、ブロックチェーンレイヤーにプログラム化される。また、Swiftがネットワーク全体での移行を進めている国際金融メッセージング規格「ISO 20022」に準拠したメッセージにより、コンプライアンス、与信、リスクに関するデータが取引フロー全体に伝達される。これにより、銀行が長年使用してきた構造化メッセージフォーマットを介して、既存のKYC/AMLコンプライアンスインフラをオンチェーンレイヤーと統合できる実用的な効果が生まれる。

複数のブロックチェーンネットワークとの相互接続性を確保するクロスチェーン相互運用性には、Chainlinkの「CCIP（Cross-Chain Interoperability Protocol）」が採用されている。Swiftは2025年11月にChainlink CCIPの統合をパイロットから本番環境へと移行させた。これにより、銀行は標準的なISO 20022メッセージを使用してCCIP経由でトークン化資産の指示をルーティングし、支払い指示にブロックチェーンのウォレットアドレスを直接添付できるようになった。国際資本市場協会（ICMA）が2026年6月4日に発表したDLT（分散型台帳技術）とレポ取引に関するレポートの第1部では、Swiftのブロックチェーンが「他の複数の分散型台帳への単一の参入点（シングルポイント・オブ・エントリー）を提供する」と言及されている。この相互運用性により、各銀行がアクセスを希望する個々のブロックチェーンネットワークに対して、個別に接続を構築・維持する必要がなくなる。

■世界6大陸から17行が参画する意義

実取引を用いたパイロット運用への準備を進めている17の金融機関は、世界の主要な機関投資家向け銀行業務を網羅している。北米からはBNY、Citi、Wells Fargo。欧州からはBNP Paribas、HSBC、Lloyds Banking Group、Standard Chartered、UBS。アジア太平洋地域（オーストラリア、日本を含む）からはANZ、DBS、三菱UFJ銀行（MUFG）、OCBC、UOB。中東（UAE）からはFirst Abu Dhabi BankとMashreq。中南米からはItaú Unibanco。アフリカからはFirstRandが参画している。

この地理的および機関的な広がりは偶然ではない。ステーブルコイン市場の成長に伴い、常時稼働の決済対応は、単なる付加機能ではなく競争上の必須要件となっている。Citiの決済部門責任者であるデボパマ・セン氏は、この台帳を「常時稼働の決済と流動性を実現するための重要な一歩」と評価している。また、UBSのデジタル資産担当マネージングディレクターであるアンドレアス・クブリ氏は、相互運用性が極めて重要な変数であると指摘し、「Swiftの台帳は、デジタルマネーネットワークの接続を支援する重要な業界の取り組みである」と述べた。DBSのリム・スーン・チョン氏は、規模拡大の条件として「既存の決済網との相互運用性や、実世界でのユースケースへの適用が、これらの機能を拡張する上で極めて重要になる」と強調している。

決済サービスを提供するフィンテック企業Form3の米国CEO、デイブ・スコラ氏が提起した「銀行間でのクリティカルマス（普及の臨界点）の達成が、トークン化決済を主流にするために重要である」という指摘も、同様の課題を示している。6大陸にまたがる17行によるパイロット運用は、そのクリティカルマスを構築するための確かなスタートラインと言える。

■断片化するインフラとSwiftの優位性

Swiftの取り組みは、競合のない分野で進められているわけではない。2026年6月、JPMorgan Chase、Citigroup、Bank of America、Wells Fargoなど米国の10数行の銀行が、別の共同イニシアチブを発表した。これはThe Clearing Houseが運営するトークン化預金ネットワークで、2027年上半期の立ち上げを目指している。このネットワークは国内市場に焦点を当てており、The Clearing HouseのCEOであるデビッド・ワトソン氏は、ステーブルコインとの競争に対抗する「銀行にとっての大きな動き」と表現している。ただし、このイニシアチブに参加しているCiti、BNY、Wells Fargoなどの米国銀行は、Swiftの17のパイロット銀行にも名を連ねており、これらのシステムは競合するのではなく共存することが想定されている。

Swiftの構造的な強みは、その圧倒的な「リーチ（接続性）」にある。Swiftはすでに、地球上のほぼすべての銀行を結ぶネットワークを構築している。200以上の国と地域における1万1500以上の銀行や証券会社を接続しており、ネットワークを流れるメッセージの価値は、2〜3日ごとに世界のGDPに匹敵する規模に達する。既存のネットワーク上の決済の75%はすでに10分以内（多くは数秒以内）に受取銀行に到達している。今回のブロックチェーン台帳は、既存のコルレス銀行システムに変更を強いることなく、その高いパフォーマンスの上に常時稼働のトークン化価値移動レイヤーを重ね合わせるものである。

Swiftのチーフ・ビジネス・オフィサーであるティエリー・チロシ氏は、この戦略的ポジショニングについて、この台帳が「確立された金融の信頼性と安定性をデジタルマネーのフロンティアへと拡張するもの」であり、これによりトークン化された価値が「現代の商業が求める速度と柔軟性を持って移動できるようになると同時に、グローバル金融が必要とする高い回復力、セキュリティ、コンプライアンスを維持できる」と説明している。

■今後の展望と課題

このパイロット運用の当面の限界は、そのアーキテクチャ自体に起因している。Swiftの台帳を移動するトークン化預金は「事前決済」であり、「アトミック決済」ではない。企業財務担当者が週末に資金を移動させる場合、トークン化預金は台帳上を移動するが、裏付けとなる現金決済は月曜日の朝にコルレス銀行網が再開した際に行われる。財務担当者はリアルタイムの可視性と事前配置のメリットを得られるが、ブロックチェーン固有のステーブルコインネットワークが一部の取引タイプで提供できるような、即時かつ取り消し不可能な最終確定性は得られない。

Swiftは、トークン化預金のユースケースをこの台帳の最初のアプリケーションと位置づけており、さらなる機能拡張を計画している。Swiftが次世代のアプリケーションとして明示している方向性には、「プログラマブルマネー」や、AIシステムによって開始される自動財務取引である「エージェンティック・コマース」が含まれる。これらのアプリケーションがどの程度迅速に発展するかは、2026年後半に17行のパイロット運用でどれだけの取引量が生成されるか、そして三菱UFJ銀行の松本雅博氏が「安全で拡張性があり、顧客中心の」既存金融エコシステムへの統合に不可欠な前提条件として指摘した「規制の明確化」がどの程度進むかにかかっている。

概念実証（PoC）の段階は終了した。2026年後半に試されるのは、地球上のすべての銀行をすでに接続しているインフラを経由する「許可型の銀行発行トークン化預金」が、グローバルな企業財務における標準的な決済レイヤーとなるに足る機関投資家の取引量と規制上の信頼を獲得できるか、あるいはパイロット段階で立ち往生する新たな概念実証の一つに終わるかという点である。

■注目ポイントQ&A

●Swiftのトークン化預金は、ステーブルコインとどのように異なりますか？

トークン化預金は、規制された商業銀行のバランスシートに対する直接の請求権であり、従来の銀行預金と同じ法的・財務的関係をプログラム可能なトークンとして表現したものです。一方、ステーブルコインは非銀行機関によって発行され、預金関係ではなく準備資産によって裏付けられており、銀行に適用される預金保険や自己資本比率規制の枠組みの外にあります。決済速度の面では、ステーブルコインがオンチェーンでの即時確定（アトミック決済）を提供するのに対し、Swiftのトークン化預金は週末や夜間の価値移動を可能にしつつも、最終的な現金決済は既存のコルレス銀行網を経由して行われます。

●この実証実験（パイロット）にはどの銀行が参加していますか？

参加しているのは、ANZ、BNP Paribas、BNY、Citi、DBS、First Abu Dhabi Bank、FirstRand、HSBC、Itaú Unibanco、Lloyds、Mashreq、三菱UFJ銀行（MUFG）、OCBC、Standard Chartered、UBS、UOB、Wells Fargoの17行です。パイロット運用では、シミュレーションではなく、実際の機関投資家向け決済フローの一部を制御された環境下でこの台帳にルーティングします。

●Swiftが独自のブロックチェーンを開発せず、Hyperledger Besuを採用した理由は何ですか？

Hyperledger Besuは、パブリックなイーサリアムネットワークと同じEVM（Ethereum Virtual Machine）規格を実行するオープンソースの企業向けクライアントです。これを選択することで、Swiftの開発者はイーサリアムのエコシステムで広く使われているSolidity言語や開発ツールをそのまま利用でき、同時に許可された銀行ノードのみが参加する安全なプライベートネットワークを維持できます。また、Chainlink CCIPを介して他のイーサリアム互換ネットワークと相互運用するための技術的な経路も確保しやすくなります。

●中央銀行デジタル通貨（CBDC）が普及した場合、この台帳は不要になりますか？

Swiftは、この台帳とCBDCインフラを競合するものではなく、相互に補完するものと位置づけています。CBDCは世界的にまだ実証実験や設計の段階にあり、大規模に実用化されている主要経済国はありません。Swiftのトークン化預金モデルは、将来的なCBDCの流通をサポートできる設計にしつつ、まずは既存の規制・通貨枠組みの中で即座に機能するように構築されています。

元記事: Swift’s Blockchain Ledger Goes Live: 17 Banks to Pilot 24/7 Settlement