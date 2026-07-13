SKハイニックスが米ナスダック上場で265億ドル調達、アリババ超えの外国企業最高額――CEOは2027年の深刻なAIメモリ不足を警告

韓国の半導体大手SKハイニックスは2026年7月10日（現地時間）、米国ナスダック市場への上場を果たし、外国企業として史上最高額となる265億ドル（約4兆2,930億円）を調達した。同社のクァク・ノジョンCEOは上場当日、AI向けメモリの深刻な供給不足が今後さらに悪化し、2027年には「供給面で業界史上最悪の年」になると警告している。この歴史的な資金調達は、AIインフラのボトルネックとなっている高帯域幅メモリ（HBM）の生産能力増強に直接投入される見通しだ。

■アリババの記録を塗り替える歴史的な米国デビュー

韓国の半導体メーカー、SKハイニックスは2026年7月10日（金曜日）、米国ナスダック市場への上場を果たし、265億ドル（約4兆2,930億円、1ドル＝162円換算）を調達して歴史にその名を刻んだ。この調達額は、2014年9月に中国のアリババがニューヨーク証券取引所への上場で記録した250億ドルを上回り、米国市場における外国企業の新規公開株（IPO）として過去最高額を約12年ぶりに更新した。

グローバル市場全体で見ても、今回のIPOは2026年6月にスペースXが記録した857億ドル、2019年のサウジアラムコによる294億ドルに次ぐ、史上3番目の規模となる。上場初日の株価は、公開価格149ドルを14％以上上回る水準で取引を開始し、最終的に12.8％高の168.01ドルで引けた。これにより、同社は自らの戦略的重要性にふさわしい市場の評価を獲得した形だ。なお、恒久的なティッカーシンボル「SKHY」での通常取引は、7月13日（月曜日）から開始される。

■AIインフラの最大のボトルネックを握る企業

今回のIPOでは、提供株数に対して7倍以上の買い注文が殺到し、500社以上の機関投資家が需要を示した。この極めて高い関心は、AI業界が避けて通ることのできないサプライチェーンの中心にSKハイニックスが位置していることを反映している。

同社は世界の高帯域幅メモリ（HBM）売上高の約56.4％を支配しており、米エヌビディア（Nvidia）の最も強力なGPUプラットフォームの稼働に不可欠な専用AIチップを供給している。HBMは、大規模言語モデル（LLM）や推論処理に必要な膨大なデータセットを処理するために、現代のAIアクセラレータが不可欠とする単一コンポーネントだ。これなしでは、エヌビディアの「H100」「H200」、そして「Blackwell」といったGPUファミリーはフル性能を発揮できない。

SKハイニックスはエヌビディアの主要なHBMサプライヤーであり、スイスの金融大手UBSの予測によると、エヌビディアの次世代プラットフォーム「Rubin（ルービン）」向けHBM4注文の約70％を獲得する見通しだという。今回のIPOでは、ベイリー・ギフォード（Baillie Gifford）、コーチュー・マネジメント（Coatue Management）、シチュエーショナル・アウェアネス・パートナーズ（Situational Awareness Partners）などのアンカー投資家が、価格決定前に最大70億ドル規模の投資意向を示していた。この取引は、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンを主幹事とする13行のシンジケート団によって主導された。

■驚異的な財務実績と「韓国ディスカウント」の解消

投資家の熱狂を裏付ける財務実績は極めて強力だ。SKハイニックスの2026年第1四半期の売上高は前年同期比198％増の52兆5,800億ウォン、営業利益は同400％以上増の37兆6,100億ウォンに達した。営業利益率は72％を超え、アナリストからは同期間のエヌビディアの利益率を上回ったと指摘されている。さらに、アナリストらは同社の2026年通期の営業利益が200兆ウォンを超える可能性があると予測しており、これが実現すれば半導体業界史上前例のない数字となる。ソウル市場に上場している同社株は年初から約229％急騰しており、2026年6月には一時的にサムスン電子を抜き、26年ぶりに韓国で最も価値のある企業となった。

現在、SKハイニックスの2026年分のHBM生産枠、DRAM、およびNANDフラッシュメモリの生産分はすべて完売しており、同社は供給不足が少なくとも2027年まで続くと表明している。

また、今回の米国上場の背景には「韓国ディスカウント」の解消という狙いもあった。韓国ディスカウントとは、財閥のコーポレートガバナンス問題や北朝鮮をめぐる地政学的リスクを背景に、韓国企業が他国市場の同業他社に比べて株価収益率（PER）ベースで約30％低く取引される構造的現象を指す。米国市場に直接アクセスすることで、同社は主要な半導体銘柄にプレミアムな評価を与える米国の機関投資家からの資金を呼び込むことに成功した。今回のADR（米国預託証券）は、韓国取引所における3日間の平均株価に対して約2.9％のプレミアムを乗せた価格で決定されたが、需要はこれを躊躇なく吸収した。

■なぜAI業界にはHBMの代替が存在しないのか

1回の上場で265億ドルもの資金を調達でき、7倍以上の需要が集まる理由を理解するには、HBMが他のメモリ技術と何が異なるのかを知る必要がある。HBMは3D積層DRAMアーキテクチャを採用している。メモリチップを回路基板上に平らに配置して長い配線で接続するのではなく、最大16層のDRAMダイを垂直に積み重ね、「TSV（シリコン貫通電極）」と呼ばれる数千本の微細な銅の柱で接続する。この積層チップ全体を、シリコンインターポーザ（共有基板）を介してGPUやAIアクセラレータのすぐ隣に配置することで、データ経路を極めて短くし、消費電力を低く抑えている。

この結果、従来のDDR5メモリと比較して約32倍も広いデータバス幅が実現する。エヌビディアのBlackwell GPUに採用されている現行世代の「HBM3E」は、1スタックあたり毎秒1.2〜1.33テラバイトの帯域幅を提供する。そして、SKハイニックスが2026年2月に世界で初めて量産を開始した次世代の「HBM4」では、32個の独立したチャネルを介してI/Oインターフェース幅を1,024ビットから2,048ビットへと倍増させ、1スタックあたり毎秒2テラバイトを超える帯域幅を実現した。エヌビディアが今後投入するRubin GPUには、このHBM4スタックが8基搭載される予定で、シングルGPUあたり約288〜384ギガバイトの超高速メモリと、毎秒約22テラバイトに迫る総帯域幅が提供される。これは現行のBlackwell世代のほぼ3倍に相当する。

SKハイニックスのHBM4における技術的優位性は、主に2つの要素から生じている。第一に、同社が3世代にわたるHBM生産で磨き上げてきた独自の接合プロセス「Advanced MR-MUF（質量リフロー成形アンダーフィル）」だ。このプロセスにより、個々のDRAMウェーハを人間の髪の毛の約3分の1に相当する約30マイクロメートルまで薄くし、JEDEC規格の制限である775マイクロメートルの高さの中に16層を収めることができる。第二に、同社は台湾TSMCと提携し、HBM4の最下部にある制御チップ「ロジックベースダイ」をTSMCの12nmプロセスで製造している。このベースダイをDRAMプロセスではなく、より高度な半導体プロセスで製造することにより、HBM4は高密度なAIサーバー群において、よりスマートなスケジューリングと電力管理が可能な「準インテリジェント・メモリデバイス」へと進化している。

さらに同社は2026年6月18日、当初の計画を前倒しして、HBM4の次世代規格となる12層の「HBM4E」サンプルの出荷を開始した。HBM4Eはピンあたり毎秒16ギガビットに達し、HBM4より約37％高速で、1スタックあたり毎秒4テラバイトの帯域幅と20％以上の省電力化を実現する。これは2027年に登場予定のエヌビディアの「Rubin Ultra」プラットフォーム向けに供給される予定だ。2026年6月に開催された「Computex 2026」において、エヌビディアのジェンスン・ファンCEOはSKハイニックスのブースを訪れ、HBM4Eのウェーハに「もっと作ってください（Please Make More）」と直筆で書き残している。

■265億ドルの調達資金の使途

SKハイニックスは、調達した資金の使途を明確にしている。資金は主に3つの大規模な建設・導入プロジェクトに充てられる。1つ目は、韓国の龍仁（ヨンイン）半導体クラスターにおける最初のファブ（製造工場）建設（フェーズ1）。2つ目は、次世代HBM生産向けに設計された清州（チョンジュ）の「P&T7」先進パッケージング施設。そして3つ目は、最先端メモリノードのパターン形成に必要なオランダASML社製の極端端紫外線（EUV）露光装置の導入だ。

また、米国においては、インディアナ州ウェストラファイエットに40億ドルを投じて先進パッケージング工場を建設中であり、2028年頃の完成を目指している。この施設は米国のCHIPS法に基づき、最大4億5,800万ドルの補助金と最大5億7,000万ドルの連邦融資を受ける資格を得ているが、こちらは原材料としてのシリコン製造ではなく、パッケージング工程に特化したものだ。

カウンターポイント・リサーチ（Counterpoint Research）のリサーチディレクター、MSファン氏は、今回の米国上場の戦略的意義について次のように分析している。「この極めて重要な265億ドルの米国上場により、同社はサムスンを規模で圧倒し、マイクロンなどの米国ライバル企業との評価額の差を縮め、魅力的な報酬で優秀な人材を確保して社内の士気を高めるための強力な資金力を手に入れた」

■米国政府からの国内投資圧力と地政学的課題

SKハイニックスのADR価格が決定する前日、ジーナ・レモンド米商務長官（※原文ではHoward Lutnickと記載されているが、現在の米商務長官の役職に準ずる米国政府高官）は、ニューヨーク州クレイで行われたマイクロン・テクノロジーのファブ起工式に出席し、SKハイニックスとサムスン電子の両社に対し、米国内に本格的なシリコン製造工場（ファブ）を建設するようさらに圧力をかけた。同高官は、米国政府がこれら韓国の半導体メーカー2社と国内の新規製造施設について協議を行っていることを認めたが、詳細についての言及は避けた。

その発言は辛辣なものであった。マイクロンが2035年までに米国内の製造および技術分野へ2,500億ドル以上を投資する計画を掲げ、9万人以上の雇用を創出すると主張していることを引き合いに出し、韓国企業も最終的には「追随せざるを得ないだろう」と主張した。また、トランプ前大統領が2026年初頭に、米国内に製造施設を建設しないメモリ半導体メーカーに対して最大100％の関税を課す可能性を警告したことも、この圧力の背景にある。

韓国企業にとって、この要求への対応は容易ではない。サムスンとSKハイニックスは最近、李在明（イ・ジェミョン）大統領の国家半導体拡張戦略の一環として、その大部分を韓国国内の建設に充てる計800兆ウォン以上の投資を公約したばかりだ。そのため、同時に米国での大規模なファブ建設を約束するだけの戦略的な余力は限られている。現時点で、両社ともに既存プロジェクトを超えて米国内にDRAMやNANDの製造ファブを新設する計画は発表していない。

■HBMの躍進が一般消費者向けのPCやスマホの価格高騰を招く皮肉

SKハイニックスのHBMにおける圧倒的な支配力は、同社に莫大な利益をもたらす一方で、一般の消費者やPC自作ユーザー、企業のIT部門に対して、過去10年間で最も高価なメモリ価格という目に見えにくいコストを強いる要因となっている。

1ギガバイトのHBMを製造するには、標準的なDDR5 DRAMを1ギガバイト製造する場合と比較して、約3倍のシリコンウェーハ処理能力が必要となる。SKハイニックス、サムスン、マイクロンの3社がAIインフラ需要に応えるために生産能力をHBMへとシフトさせた結果、従来のDRAMの供給が急激に縮小した。これは一般のメモリ需要が落ち込んだからではなく、本来通常メモリを製造するはずだったウェーハがHBMの製造に転用されているためだ。

市場調査会社トレンドフォース（TrendForce）によると、この結果、DRAMの契約価格は2026年第1四半期に前四半期比で90〜95％急騰し、第2四半期にもさらに58〜63％上昇した。投資銀行のジェフェリーズ（Jefferies）は、2026年第3四半期にさらに40〜50％、第4四半期に30〜40％の上昇を予測している。

こうした中、世界のDRAM売上高の約90％を支配するこれら3社が、2022年10月頃から共同で供給制限を行っていたとして、2026年6月25日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟（Garciaguirre v. Samsung Electronics, Case No. 5:26-cv-06345）が提起された。原告である消費者や小規模PC事業者らは、DRAM価格が4年間で約700％上昇したと主張している。現時点でこれらの主張は立証されていないが、SKハイニックスは米国証券取引委員会（SEC）に提出した目論見書（F-1/A）の中でこの訴訟の存在を認めている。なお、同社は過去にもDRAMの価格カルテルをめぐり、2005年4月に米司法省から1億8,500万ドルの罰金刑を科された経緯がある。

SKハイニックスが今回調達した265億ドルは、さらなるHBMの増産資金に充てられる。現在の市場メカニズム下では、これは従来のDRAM供給が制限され続ける期間がさらに延びることを意味しており、2026年や2027年にPC、ノートパソコン、スマートフォン、あるいは企業向けサーバーを購入するすべてのユーザーが、その代償を支払うことになる。

■上場初日の急騰の裏に潜むリスク

上場初日の株価急騰があったものの、アナリストらが事前に指摘していた潜在的なリスクが解消されたわけではない。

半導体メモリ市場は歴史的に、3〜4年周期で好不況（シリコンサイクル）を繰り返してきた。価格高騰が新たな設備投資を呼び込み、その生産能力が18〜24カ月後に稼働し始めると供給過剰となり、価格が暴落するというサイクルだ。SKハイニックスが建設を進める龍仁の「Y1」工場（2027年稼働予定）やインディアナ州のパッケージング施設（2028年予定）は、まさに過去の価格暴落の引き金となってきた設備増強そのものである。さらに、マイクロンのニューヨーク州クレイ工場や、サムスンの平沢（ピョンテク）「P5」工場も2028年までに稼働する予定だ。

強気派は、AIインフラ需要は非線形（爆発的）であり、旧世代のメモリでは代替できないこと、またHBMへの生産転用比率の高さから従来のDRAM供給が簡単には回復しないため、今回のサイクルは構造的に異なると主張する。しかし、弱気派は「今回は違う」という主張こそが過去の暴落の直前に毎回囁かれてきた言葉だと指摘する。ブルーボックス・アセット・マネジメント（BlueBox Asset Management）のポートフォリオマネージャー、ウィリアム・デ・ゲイル氏は、メモリ業界を「極端な浮き沈みのある業界」と表現し、サイクルが消滅したという議論は歴史的にその復活の前兆であったと述べている。また、バンク・オブ・アメリカは2026年6月のレポートで、投機が「極端なレベル」に達していると警告した。

さらに、韓国国内の個人投資家がレバレッジ型ETFを通じてSKハイニックスやサムスン株を記録的な水準の借入金（信用取引）で購入していることも、規制当局の懸念を呼んでいる。2026年6月23日には、こうしたレバレッジETFへの懸念や、MSCIが韓国を「先進国市場（Developed Markets）」の監視リストから再び除外したことを受けて、1セッションで25億ドルの外国資本が流出し、韓国総合株価指数（KOSPI）でサーキットブレーカーが発動した。こうした市場の脆弱性は、華々しいIPOの成功の裏に依然として潜んでいる。

■倒産危機から時価総額1兆ドル企業への奇跡的な復活

今回の米国上場が持つ意味は、同社のこれまでの歩みを振り返ることでより際立つ。SKハイニックスは2001年に倒産寸前に追い込まれ、直近の2023年にも通期で7兆7,300億ウォンという巨額の営業赤字を記録していた。しかし、2026年5月には時価総額1兆ドル（約162兆円）クラブの仲間入りを果たし、同年6月には一時的にサムスン電子を抜いて韓国で最も価値のある企業となった。この復活劇は、半導体業界の歴史において最も劇的なターンアラウンド（事業再生）の一つと言える。

ナスダックへの上場は、これまで米国の一般投資家には馴染みの薄かった同社にとって、この12カ月間の目覚ましい躍進を締めくくるものとなった。世界で最も厚みのある米国資本市場においてドル建てで直接投資が可能になったことで、同社はAI業界が必要とする生産能力を構築するための資金と、米国の機関投資家が「不可欠なAIインフラ企業」に対して与えるプレミアムな評価（バリュエーションの再評価）を同時に手に入れた。

この高い評価が本当に正当なものなのか、そしてそれを支えるメモリ不足が強気派の予測通り持続するのか。通常取引が開始される7月13日以降、オプション取引の開始とともに、市場の厳しい洗礼が始まることになる。

■注目ポイントQ&A

●高帯域幅メモリ（HBM）とは何ですか？なぜSKハイニックスの供給がAI業界にとって重要なのですか？

HBMは、複数のDRAMチップを垂直に積み重ねてシリコン貫通電極（TSV）で接続し、GPUのすぐ隣に配置する3D積層メモリ技術です。従来のDDR5に比べて約32倍広いデータバス幅を持ち、巨大なAIモデルの処理に必要な超高速の帯域幅を提供します。SKハイニックスは2013年にHBMを開発し、現在は世界のHBM売上高の約56.4％を占める筆頭サプライヤーとして、エヌビディアのGPU向けに独占的・優先的に供給を行っています。現在、商業規模でHBMを製造できるのは3社（SKハイニックス、サムスン、マイクロン）のみで、2026年分の生産枠はすべて完売しているため、代替手段はありません。

●SKハイニックスがHBMを増産しているにもかかわらず、なぜ一般的なDRAMやRAMの価格が上昇しているのですか？

1ギガバイトのHBMを製造するには、通常のDDR5 DRAMの約3倍のシリコンウェーハ容量が必要になります。主要メーカーが生産能力をAI向けのHBM製造にシフトしたため、通常のDRAMの供給量が大幅に減少し、結果として一般消費者向けメモリの価格高騰を招いています。SKハイニックスが調達した265億ドルはさらなるHBMの増産に充てられるため、現在の市場構造では、通常のDRAMの供給不足と価格高騰がさらに長引く可能性があります。

●ナスダックに上場したSKHY株は購入する価値がありますか？

同社はエヌビディアのサプライチェーンにおいて圧倒的なシェアを誇り、2026年第1四半期に72％の営業利益率を記録するなど、財務面でも驚異的な成長を遂げています。AI需要が今後も爆発的に伸び続けると考える投資家にとっては非常に魅力的です。一方で、半導体業界特有のシリコンサイクル（供給過剰による価格暴落）のリスクや、競合他社（サムスン、マイクロン）の追い上げ、さらに価格カルテルをめぐる米国での集団訴訟といったリスクも存在します。投資判断は慎重に行う必要があります。

●SKハイニックスのCEOが言う「2027年が供給面で史上最悪の年になる」とはどういう意味ですか？

クァク・ノジョンCEOは、AIメモリの需要が同社の生産能力をはるかに超えており、この需給ギャップが2027年にピークに達すると予測しています。半導体ファブの建設には100億〜200億ドル規模の巨費と2〜3年の歳月がかかるため、現在建設中の新工場（龍仁Y1など）や競合他社の新工場が本格稼働して供給不足が緩和されるのは2028年頃になるとみられているためです。

元記事: SK Hynix Sets Nasdaq Foreign Listing Record as CEO Warns of Worsening AI Memory Crunch