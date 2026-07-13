iRobot初の非ロボット掃除機「Roomba Electro Plus」登場、中国企業傘下でのデータ主権をめぐる懸念

米iRobotは2026年7月7日、同社史上初となるロボットではない手動式のコードレス硬質床用掃除機「Roomba Electro Plus」を発表した。同時に5機種の新型ロボット掃除機ルンバも発表されたが、2025年末の破産を経て中国の深セン市樹雨科技（Picea Robotics）の完全子会社となった同社には、中国の国家情報法に伴うデータプライバシー上の懸念がつきまとっている。本記事では、新製品の技術的特徴と、中国親会社傘下におけるデータ主権の課題について解説する。

■破産から半年、新生iRobotが激戦のコードレス掃除機市場に参入

1990年にマサチューセッツ工科大学（MIT）のロボット工学者たちによって設立され、2025年末までに破産したiRobotは、現在、中国・深センのPicea Roboticsの完全子会社となっている。同社は2026年7月7日（月曜日）、同社史上最も重要な製品拡充となる「Roomba Electro Plus」を発表した。価格は399.99ドル（約6万4,800円、1ドル＝162円換算）で、ルンバブランドとしては初となるロボットではないコードレスの硬質床用掃除機である。

同時に、599.99ドル（約9万7,200円）から999.99ドル（約16万2,000円）の価格帯の新型ロボット掃除機ルンバ5機種も発表され、公式サイト（irobot.com）で予約受付が開始された。今月後半には一部の小売店でも販売が開始される予定だという。

Piceaの傘下に入ってからの最初の6カ月間、iRobotはアプリの運営維持、保証の履行、マサチューセッツ州ベッドフォードのスタッフの維持、そして2026年3月に英国および欧州でコンパクトモデル「Roomba Mini」を発売するなど、再建に注力してきた。今回の新製品発表は、同社の野心の大きさを物語っている。「Roomba Electro Plus」は、自律走行やスケジュール機能、アプリ連携を必要としない、ユーザーが手動で操作する掃除機だ。タイル、フローリング、ラミネート、ビニール、石材などの硬質床向けに、吸引、モップ掛け、除菌、自動洗浄、自動乾燥を1台で行うことができる。

しかし、同製品が参入する市場には、すでに強力な競合が存在する。Tineco（ティネコ）、Dreame（ドリーミー）、Roborock（ロボロック）といった中国ブランドが、コードレスの水拭き・乾拭き両用掃除機を長年にわたり販売してきた。専門メディア「VacuumWars」の最新ランキングでは、スチームと吸引を組み合わせた「Tineco Floor One S9 Artist Steam」が首位に立ち、高コスパの選択肢として「Dreame Aero Pro」が挙げられている。iRobotはこれまで手掛けていなかったセグメントへの新規参入者であり、保証の実績やサービス体制、実際の性能については、予約購入者が独自に検証できる段階にはない。

■電解水除菌の仕組みと、効果を発揮するための条件

「Roomba Electro Plus」の最大の売りは、化学薬品を一切追加せずに細菌、ウイルス、真菌を99.99%殺菌できるという主張だ。その仕組みは科学的根拠に基づいている。デバイス内の電解槽に水道水を通し、電流を流すことで、水道水に含まれる塩化物イオンが陽極で酸化され、次亜塩素酸（HClO）が生成される。次亜塩素酸は人間の免疫システムの白血球が生成するものと同じ化合物である。iRobotのチーフエンジニアであるアダム・ポープ氏はCNETに対し、「水道水に自然に含まれる塩素を利用し、電流を用いて次亜塩素酸を作り出すシステムだ」と説明している。次亜塩素酸は細胞膜を透過して病原体のタンパク質を破壊するため、希釈した漂白剤と同等の強力な除菌効果を持ちながら、漂白剤特有の臭気や残留物、腐食性の心配がない。

この技術が、詰め替え式の化学薬品タンクではなく、オンデマンドの生成システムを必要とする工学的な理由は、電解水が生成後に急速に劣化するためである。電解水は生成から数分以内に効果が低下するため、Electro Plusは電解水を貯蔵せず、使用中に連続して生成する設計を採用している。この設計により「化学薬品不使用」という主張が成り立っているが、同時に、デバイスがアクティブに動作し、新鮮な電解水を生成している間しか除菌効果が維持されないことも意味する。床を素早く滑らせるだけの使用や、水道水に高濃度のミネラル成分が含まれる地域での使用では、99.99%の殺菌率を記録した実験室環境と同等の効果が得られない可能性がある。

硬質床があり、乳幼児やペットが床に近い位置で過ごす家庭にとって、本物の除菌化学と化学物質フリーの安全性が両立している点は、従来のモップやスチームクリーナーに対する大きな優位性となる。スチームクリーナーは熱を利用するため予熱時間が必要で、床材に熱ダメージを与えるリスクがある。また、化学洗剤を使用する場合は換気が必要で、床が乾くまで子供やペットを近づけられない。「Roomba Electro Plus」はこれらの課題を解決するが、ユーザーは「ラベルに明記された除菌剤の確実性」と「電解槽によるオンデマンドの化学作用」を天秤にかける必要がある。

なお、専用の「ThermaClean」ドックは、掃除後にローラーモップを自動で洗浄、除菌、乾燥する。ただし、使用後に汚水タンクを空にし、清水タンクに手動で給水する作業は依然として必要である。

■新型ロボット掃除機ルンバのラインナップ

同時に発表された5機種の新型ロボット掃除機は、599.99ドルから999.99ドルの価格帯で、すべて予約受付中である。各モデルは「ClearView Pro LiDAR」または「Dual-line LiDAR」ナビゲーションと、「PrecisionVision AI」障害物回避技術を組み合わせて搭載している。LiDARがレーザーパルスを照射して室内の精密な3Dポイントクラウドを作成し、PrecisionVision AIカメラがペットの排泄物、ケーブル、靴下などの特定の障害物を認識して回避ルートを設定したり、アプリ上で通知したりする仕組みだ。

最上位モデルの「Roomba Max 775 Combo」（999.99ドル）は、従来のMaxモデルの4倍の吸引力を誇り、約75℃（167°F）の温水によるモップ洗浄サイクルと、カーペットを検知すると自動で格納されるモップを搭載している。これにより、濡れたモップをラグに引きずることなく、1回の走行で吸引と水拭きを同時に行える。一方、「Max 715 Vacuum」（699.99ドル）は、30,000 Paの強力な吸引力を備えつつ水拭き機能を省いた、吸引性能を最優先する家庭向けのモデルである。

「Plus 575 Combo」（799.99ドル）は、従来モデルより46%小型化された新設計のボディを採用し、家具の下などの狭い隙間にも進入可能となった。また、硬質床をより強力にこすり洗いする「SmartScrub」技術も搭載している。さらに、モップパッドやナビゲーションの構成を抑えた低価格帯モデルとして、「Plus 515 Combo」（699.99ドル）と「Plus 415 Combo」（599.99ドル）がラインナップを固める。

全機種共通で、温風乾燥機能付きの「AutoWash」または「AutoEmpty」ドックがモップパッドの洗浄やゴミ収集を自動で行い、iRobotは最大3カ月間は手動でのメンテナンスが不要であると主張している。ただし、ペットの毛が多い家庭や人の出入りが激しい環境でこの数値が維持されるかどうかは、今後の検証が必要である。

■競合ブランドとの比較と、共通する「中国企業傘下」の法的リスク

Roborock、Dreame、Ecovacs（エコバックス）といった中国ブランドは、すでに成熟したナビゲーションシステムと長年のソフトウェア改善実績を持ち、プレミアムロボット掃除機市場で確固たる地位を築いている。Roborockの「ReactiveAI」障害物回避技術は複数世代にわたり洗練されており、Dreameの「MopExtend」技術（モップパッドを物理的に外側に伸ばして壁際や幅木を掃除する機能）など、iRobotの新型ラインナップにはない強みも持っている。また、Electro Plusが競合する手動式硬質床用掃除機の分野でも、TinecoやDreameの「H15 Pro」ラインなどの先行製品の方が、現時点では市場での実績が長い。

一方で、iRobotがこれら競合に対して持っている強みは、米国をはじめとする一般的な消費者における圧倒的なブランド認知度である。しかし、このブランドの優位性が新カテゴリーにおける信頼につながるか、あるいは競合との厳しい比較にさらされる結果になるかは、今後の第三者レビューを待つ必要がある。

しかし、現在のiRobotがRoborockやDreameと共通して抱えているのが、中国企業傘下にあるという構造的な法的リスクである。2025年3月のVacuumWarsによる分析では、Roborockの更新されたプライバシーポリシーにおいて、ユーザーデータが中国国内で処理され、関連会社と共有される可能性があることが明記されていることが判明した。また、ドイツのセキュリティ評価機関「AV-TEST」の監査でも、Roborockのデータ送信体制に不備があると指摘されている。2026年1月23日以降、iRobotもこれらと同じ法的カテゴリーに属することになった。

■中国の法律と間取りデータ：新親会社が法的に約束できないこと

このセクションで述べる内容は、Piceaの意図に関する推測ではなく、中国本土に本社を置く、またはそこから実質的に支配されているすべての企業に現在適用されている中国の法律の事実関係である。

中国の「国家情報法」（2017年制定）第7条は、すべての組織および市民に対し、「法に従って国家の情報活動を支持し、これに協力し、これと協調しなければならない」と定めている。同法第14条は、情報機関がこれらの組織に「協力を求める」権限を与えている。さらに、中国の「反スパイ法」（2014年制定）では、国家安全機関が調査を行い証拠収集を求める際、「関係する組織および個人はこれをありのままに提供しなければならず、拒否してはならない」とされている。また、「データセキュリティー法」（2021年制定）や「サイバーセキュリティー法」（2016年制定）も、データの分類、保存義務、およびネットワークデータへの政府のアクセスを規定している。

これらの法律は、iRobotの株式を100%所有する深センのPiceaに適用される。米国消費者のデータを管理するためにiRobotが1月23日に設立した米国法人「iRobot Safe Corporation」には直接適用されない。しかし、iRobot SafeのPiceaからの業務上の独立性について第三者による監査は行われておらず、Piceaに対して直接なされた中国政府からのデータ開示要求に対する防波堤として、同法人が法的に機能するかどうかは裁判で争われたことがない。また、1月23日の買収完了前後に、対米外国投資委員会（CFIUS）による審査や承認が公表された事実はない。米国司法省は1月21日、デラウェア州の破産裁判所に対し、CFIUSの審査が取引に影響を与える可能性があると正式に通知していたが、取引はその2日後に完了している。

ルンバが収集するどのようなデータが問題になるのだろうか。PrecisionVision AIは障害物の位置だけでなく、その種類（ペットの排泄物、ケーブルなど）も記録する。LiDARベースのSLAM技術は、各部屋の形状、家具の配置、居住パターンなどの精密な3D間取り図を構築する。iRobotアプリはデフォルトでスマートマップをクラウドサーバーに保存し、デバイス間で同期する。家庭においては、これらのデータは詳細な空間的・行動的記録となる。オフィスや病院、商業施設でルンバを使用する場合、それはドアの位置、高価値な機器の保管場所、最も人通りの多いエリアを示す地図そのものとなる。この買収について言及した法分析家は、これらの懸念は仮定の話ではなく、マッピングロボットが収集するデータは「単なる郊外の住宅のリビングルームの情報にとどまらない」と指摘している。

iRobotのゲイリー・コーエンCEOは、同社のデータは「米国内のサーバーに保管され、暗号化されている」こと、そしてiRobot Safeがこの構造的懸念に対処するために特別に設計された組織であることを明言している。これらの保証は実務上は維持されるかもしれない。しかし、これらはあくまで運用上の約束であり、中国政府がデータアクセスや情報協力の正式な要求を行った場合に、Piceaが中国法の下で負う法的義務を無効にすることはできない。「私の間取り図は安全か？」という問いに対する誠実な回答は、「iRobot SafeのPiceaからの独立性次第であり、その独立性は外部から検証されていない」ということになる。

購入前にユーザーが取れる対策は以下の通りである：

1. iRobotアプリの設定で、クラウドへの「スマートマップ」保存機能をオフにする（ロボットは通常通り掃除を行うが、間取り図はiRobotのサーバーに同期されなくなる）。

2. アプリ経由で保存されたマップを定期的に削除する。

3. iRobot Homeアプリのプライバシー設定で、データ共有権限を確認し、制限する。

4. セキュリティ要件の厳しい商業施設でルンバを使用する場合、データの保存場所に関わらず、中国企業傘下のLiDARマッピング技術を導入することが適切かどうかを検討する。

5. カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）の権利に基づき、iRobotのサーバーからのデータ確認および削除を請求する（対象地域居住者の場合）。

■iRobotが今後半年で証明すべきこと

iRobotが「Electro Plus」を投入する戦略的論理は明確だ。ロボット掃除機セグメントは、Roborock、Dreame、Ecovacsの間でスペックの過酷な値下げ競争に陥っている。ロボット掃除機を所有する誰もが薄々気づいている課題（階段やこぼした液体、キッチンの床などには依然として手動の掃除機が必要であるという事実）を解決する補完的な製品カテゴリーを提供することで、iRobotは「ルンバ」のブランド力が通用する価格帯で差別化されたストーリーを提示できる。

注目すべきは、この電解水技術がiRobotのベッドフォードの研究開発チームではなく、親会社であるPiceaの製造能力からもたらされたという点だ。破産後初の製品拡充が、米国のレガシーなエンジニアリング部門ではなく、新たな中国の親会社が開発した技術に基づいているという事実は、両者の関係性の方向性を示している。Piceaは単なる受動的な資金提供者ではなく、能動的な技術提供者である。ベッドフォードのエンジニアが今後の製品開発を主導するのか、あるいは主にPiceaのイノベーションロードマップを実行する役割にとどまるのかは、現時点では不明である。

現時点で、iRobotは「撤退はしない」という明確な意思表示を行った。データ主権を重視する購入者が予約注文でこれに応えるべきかどうかは、製品の性能と、法的なリスクのどちらを重く見るかによって決まるだろう。

■注目ポイントQ&A

●「電解水」とは何ですか？本当に化学薬品を使わずに除菌できるのですか？

電解水は、塩分を含む水に電流を流すことで生成される次亜塩素酸を含む水のことです。次亜塩素酸は、細菌やウイルスの細胞膜を透過してタンパク質構造を破壊する天然の酸化化合物であり、食品加工や医療施設、商業用清掃などで広く使われています。「Roomba Electro Plus」は、掃除中にこの電解水をオンデマンドで生成します（生成後数分で劣化するため貯蔵はできません）。追加の洗剤や漂白剤を必要としないという意味で「化学薬品不使用」という主張は正確ですが、99.99%の殺菌率は実験室環境での数値であり、実際の効果は床に触れている時間や水道水の水質（ミネラル含有量）によって変動します。

●iRobotが中国企業の傘下に入った今、製品を購入しても安全ですか？

製品の機能面においては、開発チームは米国マサチューセッツ州ベッドフォードに留まっており、設計通りに動作するとみられます。しかし、データプライバシーの観点からは構造的・法的な懸念が存在します。iRobotを100%所有するPiceaは、中国政府の情報活動への協力を義務付ける「国家情報法」（2017年）や「反スパイ法」（2014年）の適用を受けます。iRobotは米国消費者のデータを分離管理するために「iRobot Safe Corporation」を設立し、データは米国内のAWSサーバーに保管されていると説明していますが、これらは運用上の取り組みであり、中国政府からPiceaへの直接的なデータ開示要求に対する法的な防御壁になるかは不透明です。また、この独立性に関する外部監査や、買収完了前のCFIUS（対米外国投資委員会）による正式な承認は公表されていません。

●ルンバの間取りマッピング機能は、RoborockやDreameなどの競合と比べてどうですか？また、データリスクの違いは？

RoborockやDreameもLiDARを用いたSLAM技術で精密な3D間取り図を作成し、クラウドサーバーに保存しています。これらも中国企業であるため、中国の国家情報法に基づく同様の構造的リスクを抱えています。例えば、Roborockの2025年3月のプライバシーポリシーには、データが中国国内で処理され関連会社と共有される可能性が明記されており、セキュリティ監査でもデータ送信の不備が指摘されています。実質的な違いとして、RoborockやDreameが中国国内のサーバーでデータを処理する傾向があるのに対し、iRobotは米国内のAWSサーバーで処理している点が挙げられます。ただし、この地理的な違いが、親会社へのデータ開示要求に対して実質的な保護になるかどうかは未検証です。

●プライバシーを保護するために、ユーザーが今すぐ取れる対策はありますか？

主に4つの対策があります。1つ目は、iRobot Homeアプリの設定で「スマートマップ」のクラウド保存を無効にすることです（ロボットは通常通り掃除を行いますが、間取りデータはサーバーに同期されなくなります）。2つ目は、保存されているマップをアプリから定期的に削除すること。3つ目は、アプリのプライバシー設定でデータ共有権限を制限し、製品改善のためのデータ提供などをオフにすること。4つ目は、カリフォルニア州などの居住者であればCCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）に基づきデータの削除請求を行うことです。これらの対策によりサーバー上のデータ量を減らすことはできますが、親会社に対する中国政府の法的強制力そのものを排除することはできません。

元記事: iRobot Launches First Non-Robot Cleaner: Chinese Laws Govern Its Home-Mapping Data