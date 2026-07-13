宇宙の「ものさし」が始動：NASAのCLARREO Pathfinderが初の科学観測データを取得

国際宇宙ステーション（ISS）の外側に取り付けられたNASAの新しい観測機器が、軌道上からの初の科学的測定（ファーストライト）に成功した。この「CLARREO Pathfinder」は、自ら気候データを収集するのではなく、他のすべての地球観測衛星の測定精度を監査・補正するための「宇宙の基準器」として機能する。これにより、長年の課題であった衛星センサーの経年劣化による測定値のズレを解消し、気候変動の兆候を従来予測より最大16年早く検出できる可能性が期待されている。

■地球観測衛星が抱える「キャリブレーション」の隠れた課題

衛星データから長期的な気候記録を構築しようとする気候学者たちは、個々の衛星だけでは解決できない課題に直面してきた。各観測機器は異なるチームによって製造され、異なる時期に打ち上げられており、低地球軌道の紫外線や熱サイクルにさらされて以来、それぞれ異なる速度で劣化が進んでいる。例えば、1999年の打ち上げ時に正確だったセンサーが、2026年には同じ光景を異なる数値として読み取ってしまう可能性がある。これは地球が変化したからではなく、センサーが経年劣化（ドリフト）したためだ。共通の参照基準がなければ、データに現れた傾向のうち、どこまでが本物の地球の変化で、どこまでが機器の誤差なのかを判別することは不可能だった。

これまでのアプローチでは、地上に設定された砂漠の基準地や月、あるいは軌道が接近した機器同士の直接比較に頼っていた。しかし、これらの方法によるキャリブレーションの不確実性は3〜5％にとどまり、気候科学が測定ノイズから本物の気候シグナルを確実に見分けるために必要な精度の10分の1にすぎなかった。CLARREO Pathfinderは、太陽そのものを軌道上のキャリブレーション対象として利用する設計により、測定値を国際単位系（SI）に直接結びつけ、不確実性を0.3％にまで引き下げることを目指している。これは既存のセンサーと比べて5〜10倍の精度向上に相当する。

この精度ギャップを埋めることの意義は極めて大きい。CLARREO Pathfinderとの相互キャリブレーションを行うことで、科学者たちは早ければ2039年にも衛星記録から気候変動のシグナルを検出できるようになるとみられている。これは、改善されたキャリブレーション基準がない場合の予測よりも、約16年早い検出を意味する。

■ケープカナベラルからの打ち上げと初データの取得

CLARREO Pathfinderは、2026年5月15日にフロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地第40発射施設から、SpaceXのFalcon 9ロケットによって打ち上げられた。これはNASA向けの第34回商業補給サービスミッションの一環である。同機器を搭載したDragon宇宙船は2日後にISSに到着。5月22日にはロボットアームによってDragonのトランクから取り出され、ISSのトラス構造上にある標準化された外部ポート「ExPRESS Logistics Carrier-1」プラットフォームに設置された。このプラットフォームから、遠隔科学運用のための電力、熱制御、データインターフェースが提供される。

その後、数週間にわたる初期調整（コミッショニング）が行われた。技術チームは、打ち上げ中に2軸ポインティングシステムを固定していた3つのロックを解除し、システムの初期動作テストを実施した。光学系、機械系、そしてキャリブレーションチェーンがロケットの打ち上げと設置の衝撃に耐え、正常であることを確認した上で、初の科学的測定が行われた。取得されたデータは、カナダ西方の太平洋上からアルバータ州カルガリーのすぐ東まで伸びる、反射太陽光の帯状の領域である。

NASAとコロラド大学ボルダー校の大気宇宙物理学研究所（LASP）が公開したファーストライトの合成画像には、観測帯の西端にあたる海洋上の特徴的な雲から、東端のカナディアンロッキー上空の雲へと変化する様子が鮮明に写し出されている。このデータには、3次元データ構造であるハイパースペクトル「キューブ」も含まれており、600以上の波長帯にわたって地球表面の単一地点のスペクトルシグネチャを記録している。

■HySICSの仕組み：ミニチュアの2軸太陽観測所

CLARREO Pathfinderの中核を担うのが、コロラド大学LASPが開発した気候科学用ハイパースペクトルイメージャ「HySICS（Hyperspectral Imager for Climate Science）」である。HySICSはプッシュブルーム型の分光計で、ISSが軌道上を進むにつれてスリットを地表に向けて走査し、各地点の反射太陽光を検出器アレイに分散させて全スペクトルを同時に捉える。観測波長は350〜2300ナノメートル、スペクトル分解能は3ナノメートルで、近紫外線から可視光、近赤外線、短波長赤外線までを連続的にカバーし、地球が宇宙に反射する全太陽エネルギーの95％以上を捉えることができる。

HySICSが従来の地球観測分光計と一線を画すのは、2軸ポインティングジンバルに組み込まれたキャリブレーションアーキテクチャにある。多くの衛星機器は打ち上げ前に地上で一度だけキャリブレーションされ、その後は地上基準地や他の衛星との比較といった間接的な方法でドリフトを追跡するが、これには前述の通り3〜5％の不確実性が伴う。一方、HySICSはジンバルを使って機器全体を地球からそらし、太陽物理学において最も正確に特性が解明されている「太陽の分光放射輝度」を直接測定することができる。地球の測定値と太陽の直接測定値を定期的に比較することで、外部の基準に頼ることなく、自身の感度劣化を継続的に補正できる。また、反射率の変化が極めて緩やかな「月」も、長期的な性能追跡のための副次的なキャリブレーション基準として利用される。

この設計により、CLARREO Pathfinderは従来のキャリブレーション手法とは根本的に異なるものとなっている。他の衛星が気づかないうちに劣化していくのに対し、HySICSは自らのドリフトを検知し、自己補正できるように設計されている。

■世界の地球観測衛星群をクロスキャリブレーションする

CLARREO Pathfinderが相互キャリブレーション（クロスキャリブレーション）を行う主な対象は、気象衛星NOAA-20に搭載されている「VIIRS（可視赤外撮像放射計スイート）」と「CERES（雲および地球放射エネルギーシステム）」の2つの機器である。これらは米国の地球観測インフラの主力であり、雲量、海面温度、植生指数、地球の放射収支などのデータを収集し、気候モデルや天気予報に提供している。

相互キャリブレーションは、タイミングを合わせて実施される。CLARREO Pathfinderの2軸ジンバルにより、対象となる観測機器が同じ地球の大気領域を通過するわずかな時間枠内に、その観測幾何学（角度など）を一致させることができる。ほぼ同時に、同様の角度から、重複するスペクトル帯を測定することで、それぞれの機器が見ているものを比較し、CLARREO PathfinderのSIトレーサブルな測定値を基準として相手側の数値を調整する。目標は、VIIRSとCERESの相互キャリブレーションの不確実性を、CLARREO Pathfinder自身の精度基準である0.3％にまで引き下げることだ。

この取り組みの影響はNOAA-20にとどまらない。ISSの軌道特性を活かし、MODIS、Landsat、Sentinel-2a/b、さらにはSEVIRIやABIといった静止気象衛星を含む、低軌道および静止軌道の反射太陽光観測機器の全スキャン幅にわたって、時間・空間・角度・スペクトルを一致させた観測データを取得できる。宇宙ステーションにある単一の精密機器が、政府系・民間を問わず、世界の地球観測衛星群の大部分のキャリブレーションアンカー（基準の錨）として機能する可能性を秘めている。すでにオーストラリア宇宙庁が、補完的な衛星クロスキャリブレーション放射計（SCCR）コンステレーションの開発計画を発表しており、国際的なパートナーもCLARREO Pathfinderが狙う課題の重要性を認識している。

■このミッションが「まだ行わないこと」と「次のステップ」

CLARREO Pathfinderは、あくまで技術実証ミッションである。その0.3％という不確実性の目標は、米国研究評議会（NRC）が2007年のデケーダルサーベイ（10箇年計画極限）で最優先課題（ティア1）として特定したフルスケールの「CLARREO」ミッションが掲げていた0.15％という目標から、予算削減などの影響で2倍に緩和されたものである。また、Pathfinderの2年間の主要ミッション期間は、科学的に必要とされる数十年にわたる気候記録を単独で構築するには短すぎる。しかし、このミッションが果たすべき役割は、軌道上でのSIトレーサブルなキャリブレーションが可能であること、定量化された不確実性をもってある衛星から別の衛星へ精度を転送できること、そして月が世界の衛星群の信頼できる長期キャリブレーション基準になり得ることを証明することにある。

ミッションは現在、初期調整期間の第1フェーズにあり、今後数ヶ月にわたって科学および機器のテストが予定されている。取得されたデータ製品は、NASAラングレー研究センターの大気科学データセンター（ASDC）を通じて一般に無料公開される予定である。本ミッションはNASAラングレーが管理し、コロラド大学LASP、米国国立標準技術研究所（NIST）、Teledyne Scientific Imaging、Zeiss、Moog、Northrop Grumman Aerospace Systems、デンマーク工科大学との提携により開発された。

これまで共通のキャリブレーション基準を持たない様々な機器のパッチワークから、数十年にわたる信頼できる気候記録を構築しようと奮闘してきた科学者たちにとって、CLARREO Pathfinderが取得した最初のデータは、単なる技術実証以上の意味を持つ。それは、数十年に及ぶ衛星記録のキャリブレーション不確実性という課題に対し、単に指摘するだけでなく、軌道上から実際に解決できることを示した初の運用実証なのである。

■注目ポイントQ&A

●なぜ既存の地球観測衛星をキャリブレーションするために、外部の機器が必要なのですか？

衛星は打ち上げ前に地上でキャリブレーションされますが、宇宙環境（紫外線、熱サイクル、粒子線の照射など）によって、センサーは打ち上げ後に絶えず劣化していきます。この劣化を正確に予測することは困難です。絶対的な正確性を独自に検証できる基準機器がなければ、個々の衛星は自らの測定値がどれだけズレているか、またデータに現れた気候の傾向が本物の地球の変化なのか、それともセンサーの緩やかな劣化によるものなのかを判断できません。CLARREO Pathfinderは、地上の研究所と同じ国際単位に裏付けられた「宇宙の物理基準」を初めて提供することで、他の機器の測定値を共通の検証可能な尺度に合わせることを可能にします。

●HySICS観測機器は、どのようにして既存のセンサーの10倍もの高精度を達成しているのですか？

HySICSは、太陽を軌道上のキャリブレーション対象として直接利用します。太陽の分光放射輝度は太陽物理学において最も正確に解明されている数値の一つであり、2軸ジンバルを使って定期的に太陽を直接測定し、地球の観測データと比較することで、自身の感度劣化を継続的に検知・補正できます。これは、地上で一度だけキャリブレーションを行い、その後は3〜5％の不確実性を伴う砂漠地帯や月の反射率測定によって間接的に監視していた従来の衛星アプローチとは根本的に異なります。

●CLARREO Pathfinderの相互キャリブレーション手法が検証されると、気候科学にどのような影響がありますか？

2年間の主要ミッションで、SIトレーサブルな精度をVIIRSやCERESなどの世界の衛星群に転送できることが実証されれば、科学者たちは1999年からデータを収集しているCERESのような過去の機器にまで遡り、数十年にわたる衛星記録を共通のキャリブレーション基準に適合させることができるようになります。これにより、既存データから測定器の誤差を排除して本物の気候シグナルを識別できるようになり、現在のキャリブレーション方法よりも最大16年早く、確実な気候変動の傾向を検出できる可能性があります。

●CLARREO Pathfinderが収集したデータには誰がアクセスできますか？

NASAの地球科学ミッションにおけるオープンデータポリシーに基づき、CLARREO Pathfinderのデータ製品は、NASAラングレー研究センターの大気科学データセンター（ASDC）を通じて、誰でも無料で一般公開される予定です。具体的なデータ製品の提供や公開スケジュールは、今後数ヶ月間の初期調整と科学的検証の進捗状況によって決定されます。

元記事: CLARREO Pathfinder Captures First Light: NASA’s Flying Climate Calibration Standard Is Live