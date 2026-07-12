アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の真価が問われる――AAIC 2026で注目のリアルワールドデータ発表へ

世界最大のアルツハイマー病研究学会「アルツハイマー病協会国際会議（AAIC 2026）」が、ロンドンで現地時間2026年7月12日から15日まで開催される。今回の学会では、承認後の実臨床におけるレカネマブの有効性を示す重要なデータが発表される予定だ。これは、抗アミロイド抗体薬の効果を「極めて限定的」としたコクラン共同計画のレビュー発表からわずか3カ月後のタイミングであり、現代神経科学における最大の有効性論争に決着をつけるか、あるいはさらに議論を深める契機になるとみられている。

■レカネマブの実臨床エビデンス「LEADER」研究に集まる注目

今回の学会の中心となるのは、レカネマブの共同開発元であるエーザイが3年を費やして収集してきたデータ群である。同社はAAIC 2026において、アルツハイマー病ポートフォリオ全体から52本の抄録を発表する予定だが、最大の注目は現地時間7月14日のセッションで発表される「LEADER」研究（米国における多施設共同・リアルワールド・レトロスペクティブ研究）である。

LEADER研究は、厳格に管理された臨床試験ではなく、米国の実際の医療現場から得られたデータを基にしている。対象となる患者群は、2023年7月のFDA（米国食品医薬品局）承認の根拠となった第3相試験「CLARITY-AD」の参加者（1,795人）よりも多様で、高齢かつ複雑な合併症を抱える。このセッションでは、患者の予後、月1回の維持投与スケジュールの結果、医師および患者の満足度に加え、2025年8月にFDAから維持投与向けに承認された皮下注オートインジェクター（製品名：Leqembi Iqlik）による、初の在宅自己投与の実臨床データも報告される予定だ。

このデータの重要性は極めて高い。2026年4月、国際的な医療評価機関であるコクラン共同計画は、レカネマブやドナネマブを含むアミロイド標的抗体薬の第3相試験17件（計2万人以上）を分析したレビューを公表し、認知機能低下や認知症の重症度に対する絶対的な効果は「存在しないか無視できるレベルであり、臨床的に意味のある差の基準を大きく下回る」と結論付けた。

このコクランの結論に対し、アルツハイマー病研究者からは猛烈な反論が上がった。英国認知症研究所（UK DRI）は、コクランの分析手法について「根本的な欠陥がある」とし、大規模なランダム化比較試験で有意な低下抑制効果を示したレカネマブとドナネマブの2剤を、開発中止や失敗に終わった他の15剤と同一にプールして分析した点を批判した。エーザイも「最長4年にわたる長期臨床データと、世界中の数万人におよぶ実臨床経験から、レカネマブの投与を受けた患者は継続的な治療効果を得られている」と反論している。LEADER研究は、コクランのレビューでは検証できなかった「管理された治験環境から離れた、日常の医療現場での実際の効果」を示すものとなる。

■通院負担を軽減する「皮下注製剤」の実臨床データ

学会初日の7月12日には、レカネマブの皮下注製剤に関するセッションが予定されている。ここでは、在宅でのオートインジェクター使用に関する臨床試験データと初期の実臨床経験が発表され、安全性プロファイルや患者報告アウトカム、治療センターにおける実務上の留意点が議論される。

レカネマブはもともと、2週間に1回の点滴静注（10mg/kg）として開発された。このプロトコルでは、患者は定期的に専門の点滴センターに通院する必要がある。点滴静注は、脳内のアミロイドベータを急速に減少させるために必要な血中濃度を迅速かつ安定して届けるために不可欠な初期導入フェーズである。

しかし、アミロイドが目標値まで除去された後は、治療の目的が「除去」から「維持」へと移行する。ここで皮下注オートインジェクターが役割を果たす。月1回の皮下投与により、通院を必要とせずに脳内の薬物濃度を一定に保ち、アミロイドの再蓄積を防ぐ。FDAは2025年8月にこの維持療法用途で皮下注製剤を承認しており、日本でも2025年11月に承認申請が行われている。点滴静注は、特に地方や医療過疎地において治療普及のボトルネックとなっていたため、在宅自己投与の選択肢が確立されれば、治療対象となる患者層が大幅に広がり、医療システムへの負担も軽減されると期待されている。

■アミロイドの先へ：SEMA4D阻害と神経炎症へのアプローチ

7月13日のセッションでは、アミロイド除去とは異なるメカニズムである「神経炎症」を標的とした治療法が紹介される。米ニューヨーク州ロチェスターを拠点とするバイオテクノロジー企業Vaccinexは、Semaphorin 4D（SEMA4D）を標的とするヒト化IgG4モノクローナル抗体「pepinemab」の第1b/2相試験（SIGNAL-AD）から得られた新たなバイオマーカーデータを発表する。

SEMA4Dは、病気が進行するにつれてストレスを受けたニューロン（神経細胞）上で発現が上昇するシグナルタンパク質である。SEMA4Dがアストロサイト（神経細胞を保護・支援する脳細胞）上のplexin-B1受容体に結合すると、アストロサイトは神経毒性を持つ活性化状態へと変化し、神経細胞への代謝支援を停止して炎症性化合物を放出、シナプスの消失や認知機能低下を直接引き起こす。pepinemabはSEMA4Dをブロックすることで、アストロサイトの活性化を防ぐ仕組みだ。

米コロンビア大学医療センターのフィリップ・デ・ジェイガー博士らが主導した独立したトランスクリプトーム・メタ解析でも、認知機能障害や病勢進行に強く関連する特定の活性化アストロサイトのサブセットが同定されており、これがVaccinexの研究で示されたSEMA4D阻害によって制御されるサブセットと一致した。この独立した科学的整合性は、SIGNAL-ADのバイオマーカー知見の信頼性を高めている。Vaccinexは今回のセッションで、早期アルツハイマー病患者における病勢進行関連のグリアバイオマーカーの制御データを示すとともに、次相となる第2b相試験（SIGNAL-AD2）の計画を明らかにする。

■タウタンパク質の産生を根本から抑える「diranersen」の可能性

バイオジェン（Biogen）は、タウタンパク質を標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）製剤「diranersen（BIIB080）」の第2相試験（CELIA）の詳細な臨床、バイオマーカー、および安全性データを発表する。同試験の主要結果（トップラインデータ）は2026年5月に公表されていたが、今回さらに詳細が明らかになる。

diranersenは、タウタンパク質をコードするMAPT mRNAに結合してその翻訳を阻害し、タウタンパク質の産生を分子レベルの根本から減少させる。このアプローチは、すでに形成されたタウ凝集体を除去しようとする従来の抗体薬とは異なり、細胞内と細胞外の両方のタウを減少させることができる技術的特徴を持つ。投与は髄腔内注射（脳脊髄液への直接投与）によって行われる。

CELIA試験の結果では、すべての用量においてタウ病理の強力な減少が確認され、事前に規定された認知機能エンドポイントの分析では、特に24週ごとに60mgを投与した群で臨床的な低下の抑制が示された。76週時点での主要評価項目（CDR-SBの用量反応性）は達成できなかったものの、バイオジェンは2025年に取得したFDAのファストトラック（優先審査）指定に基づき、diranersenの承認申請に向けた開発を進める方針だ。タウ標的療法において、バイオマーカーへの影響と認知機能への有益性の両方をランダム化第2相試験で同時に示したのはdiranersenが初であり、将来的なアミロイド標的薬との併用療法の可能性を開くものとして注目されている。

■血液検査による早期診断は治療アクセスを変えるか

イーライリリー（Eli Lilly）は、認知機能が低下していない（無症状の）個人を対象に、血液バイオマーカー「P-tau217」検査とアミロイドPETイメージングを比較した分析結果などを発表する。

現在、レカネマブやドナネマブの処方前にアミロイド病理を確認する標準基準となっているアミロイドPET検査は、1回あたり約3,000ドルから5,000ドル（約48万6,000円〜81万円、1ドル＝162円換算）と高額であり、専門の核医学施設が必要なため地域的な偏在がある。一方、P-tau217は標準的な採血のみで検査可能であり、2025年5月にFDAが初の血液検査キットを承認している。P-tau217検査がPET検査の代替として信頼できることが証明されれば、早期介入のための大規模スクリーニングが現実的なものとなり、治療を早期に開始できる患者が劇的に増える可能性がある。

■社会的・経済的危機の規模が求めるもの

学会の開催に合わせて、アルツハイマー病協会は「2026年版 アルツハイマー病の事実と数値（Facts and Figures）」レポートを公表した。同レポートによると、米国における認知症患者の医療および長期ケア費用は、2026年単年で4,090億ドル（約66兆2,580億円、1ドル＝162円換算）に達すると予測され、2050年までに1兆ドルに迫る見通しだという。メディケア（高齢者向け医療保険）およびメディケイド（低所得者向け医療保険）の年間直接支出は、すでに心臓病やがんの合計支出を上回っている。

また、米国人の99％が「脳の健康は身体の健康と同じくらい重要」と回答しているにもかかわらず、その維持方法を知っていると答えたのはわずか9％にとどまるという深刻なギャップも明らかになった。これを受けて同協会は、一般市民の意識を具体的な予防行動へと促すための新しい科学的イニシアチブ「(re)think your brain」を立ち上げる。

7月14日のプレナリーセッションでは、こうした社会全体の疾病負荷や、自覚症状のないアミロイド蓄積者の割合について、エーザイのスウェーデンの開発パートナーであるバイオアークティック（BioArctic）も参加して議論が行われる予定だ。

■注目ポイントQ&A

●レカネマブは本当に効果があるのですか？コクランのレビュー結果と何が違うのですか？

効果の解釈については議論が続いています。レカネマブの第3相試験（CLARITY-AD）では、18カ月時点で偽薬と比較して認知機能低下を統計学的に有意に抑制することが示されました。しかし、2026年4月のコクラン共同計画のレビューでは、レカネマブを含むアミロイド標的薬の効果は「臨床的に意味のある基準を下回り、極めて限定的である」と結論付けられました。これに対し研究者らは、コクランの分析が「効果のあった薬（レカネマブ等）と、過去に失敗した15の薬を一緒にプールして評価しているため不適切だ」と反論しています。AAIC 2026で発表される3年間の実臨床データ（LEADER研究）が、この論争に新たな判断材料を提供するとみられます。

●LEADER研究とは何ですか？なぜCLARITY-AD試験よりも重要なのですか？

CLARITY-ADは厳格な基準で選ばれた患者（合併症のない人など）を対象とした臨床試験でしたが、LEADER研究は米国の実際の医療現場（実臨床）で治療を受けた、より高齢で多様な、合併症を持つ複雑な患者群のデータを追跡したものです。一般に、治験と実臨床では薬の効果や安全性が異なる場合があるため、レカネマブが日常の医療現場で本当に意味のある効果を発揮しているかを検証する上で、この3年間の実臨床データは極めて重要視されています。

●レカネマブの点滴静注と皮下注（自己投与）の違いは何ですか？

点滴静注は2週間に1回、医療機関で行われ、脳内のアミロイドを急速に減少させる初期段階で用いられます。一方、皮下注オートインジェクター（製品名：Leqembi Iqlik、2025年8月米国承認）は、初期除去後の「維持療法」として月1回、自宅などで自己投与するものです。皮下注の登場により、通院や点滴設備の有無といった治療のハードルが下がり、特に地方在住の患者などのアクセスが改善されると期待されています。

●タウを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）とは何ですか？アミロイド標的薬とどう違うのですか？

レカネマブなどは脳内に蓄積したアミロイドベータタンパク質を除去する抗体薬ですが、タウ標的ASO（開発中のdiranersenなど）は、タウタンパク質が作られる前段階のmRNAに結合し、その産生自体を根本から抑制するDNA技術を用いた薬剤です。タウの蓄積はアミロイドよりも認知機能の低下と直接的に相関しているため、この上流を叩くアプローチは、将来的にアミロイド標的薬との併用も含め、より高い治療効果をもたらす可能性があるとして期待されています。

元記事: Alzheimer’s Conference Opens Sunday as Lecanemab’s Real-World Test Arrives