米FTC、農機具大手ジョン・ディアの修理独占を打破する10年間の同意判決案を発表　農家や独立系修理業者にソフトウェアを全面開放へ

米連邦取引委員会（FTC）と5つの州の司法長官は、農機具大手ジョン・ディア（John Deere）との間で、同社が10年間にわたり維持してきた農機具修理市場の独占体制を解体する同意判決案に合意した。この10年間の和解案により、同社は自社公認ディーラー網にのみ提供してきた電子診断ツールと同等のアクセス権を、農家や独立系修理業者にも提供することが義務付けられる。これにより、農家は農繁期にディーラーの技術者を待つことなく、自ら、あるいは地元の修理業者を通じてトラクターなどの修理を行えるようになる見通しだ。

■ソフトウェアによる「修理ロック」の仕組み

FTCなどの法執行機関が問題視したのは、本来であれば単純なトラクターの修理を、ディーラーでしか行えない作業に変えてしまう特定の設計構造だ。現代のジョン・ディア製農業機械には、最大40個の電子制御ユニット（ECU）が搭載されており、これらは車内ネットワーク（CANバス）を介してエンジン性能から排気システムまでを監視している。機械1台につき最大125個のセンサーが接続されている場合もある。センサーがエラーコードを検知すると、ECUは「リンプモード（退避走行モード）」を起動し、不具合が解決されるまで機械の速度や機能を制限する仕組みになっていた。

この不具合を解決するには、ディーラー向けの専用ソフトウェアでしか実行できない2つの手順が必要だった。1つ目は、詳細な診断コンテキストを含むエラーコードの読み取りと消去である。ジョン・ディアが一般向けに販売していたソフトウェアでは、このトラブルシューティングガイドなどの情報が伏せられていた。2つ目は、より重要な「ペアリング」と呼ばれるプロセスだ。新しく取り付けた電子部品に「ペイロードファイル」と呼ばれるデータをアップロードし、車内ネットワークにその部品を認識させる必要がある。このファイルがなければ、物理的に正しく交換された部品であっても機能しない。これはプリンターのドライバーのようなもので、ハードウェアが接続されていても、ドライバーがなければ動作しない状態と同じである。

同社のディーラー向けソフトウェア「Service ADVISOR」はこれら両方の機能を実行できたが、一般向けに年間3,000ドル（約48万6,000円、1ドル＝162円換算）以上で販売されていたバージョンでは、ECUのエラー説明が伏せられ、トラブルシューティングガイドも除外され、再プログラミング機能は完全に無効化されていた。その結果、腕の良い整備士であっても、日常的な電子部品の修理すら完了できず、ディーラーの技術者を呼んでリモートでロックを解除してもらい、その費用を支払うしかなかった。

■農家が直面していた実態

ミズーリ州の農家であるジャレッド・ウィルソン氏は、その影響を直接体験した一人だ。2022年秋の大豆の収穫期にコンバインのECUが故障した際、新しいECUが届くまで3日間待たされた。しかし、届いた部品を取り付けても、ディーラーの技術者がペイロードファイルをアップロードするまでは機械が動作しなかった。彼が技術者を待っている間にも、大豆は畑に落ちて台無しになってしまったという。また、2019年には肥料散布機の修理に、ディーラーで28日間も待たされた経験もある。

モンタナ州の独立系整備士であるブラッド・セージ氏は、ディーラー向けの「Service ADVISOR」ソフトウェアの海賊版をオンラインのサードパーティ市場から購入せざるを得なかったと語る。そうしなければ、仕事を減らすか、ジョン・ディア製機器を持つ顧客を断るしかなかったからだ。

ジョン・ディアは2025年7月に、サブスクリプションベースの新しい診断ツール「PRO Service」を発表した。今回の同意判決案による遵守義務は、このツールを明確に参照している。同社は「PRO Service」と同等の機能、および今後公認ディーラー網の50%以上に提供されるあらゆる修理リソースを、一般にも提供することを義務付けられる。

■和解条件：農家に10年間の法的権利を付与

合意された同意判決案に基づき、ジョン・ディアは農家や独立系修理業者に対し、ディーラーに提供しているものと同等の修理リソースを「公正かつ合理的な条件」で提供しなければならない。これには、電子エラーコードの読み取り・消去・リセット、電子部品の再プログラミングとペアリング、排気システム停止後の再起動、技術マニュアルやトラブルシューティング解決策への完全なアクセスが含まれる。

また、将来を見据えた規定も重要である。同社は、米国内の公認ディーラー網の50%以上に展開された新しい修理リソースについて、展開後すぐに独立系業者や農家にも提供しなければならない。これにより、同社が次世代の診断機能を開発し、この同意判決の10年間の期限が切れる2036年までディーラーだけに独占提供することはできなくなる。

さらに、同社はディーラーに対し、独立系修理を選択した顧客に対して差別や報復を行うよう指示することを禁止された。これにより、ソフトウェアレベルでのアクセス拒否を行わなくても、非公式に独占を維持できるような抜け穴が塞がれることになる。

遵守状況を監視するため、同社は修理リソースの初期展開が完了するまで60日ごとに、その後は毎年、FTCと原告の各州に報告書を提出しなければならない。農機具の所有者や独立系修理業者は、不遵守を報告するための専用の連絡ルート（FTCの専用アドレスや各州の司法長官窓口など）を利用できる。

FTCの委員会は2対0の賛成多数でこの命令案を議決した。この判決案は、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所のイアン・ジョンストン判事の署名を経て法的効力を持つことになる。この種の同意判決は通常、承認される。なお、ジョン・ディアは今回の和解において、不正行為の有無について認めることも否定することもしていない。

■提訴から画期的な合意までの18カ月

FTCと提携5州（イリノイ、アリゾナ、ミシガン、ミネソタ、ウィスコンシン）は2025年1月15日、ジョン・ディアがECU搭載農機具の修理サービス市場を独占しているとして、最初の独占禁止法違反訴訟を提起した。訴状では、同社が20年間にわたり、自社機器を独自のソフトウェアに依存させる設計を選択し続ける一方で、そのソフトウェアを公認ディーラー網以外の者から排除してきたことが指摘されていた。

2025年6月、裁判所はジョン・ディア側の却下申し立てを退け、シャーマン法（独占禁止法）に基づく独占禁止の主張には裁判を進めるに足る法的根拠があると判断した。今回の和解案では、原告の5州に対して100万ドル（約1億6,200万円）の訴訟費用償還が追加されたほか、同社が2018年以降に過剰な修理費用を支払った農家を対象とした集団訴訟基金に9,900万ドル（約160億3,800万円）を支払った約3カ月後に合意に至った。

FTC競争局長のダニエル・グアルネラ氏は、今回の解決は新たな権利の創出ではなく、本来の姿への回復であると位置づけた。「本日の和解により、農家は、公認ディーラーに費用を支払うことなく、何世代にもわたって行ってきた『自分のトラクターや農機具を自分で直す』という行為を行えるようになる。この和解は米国の農家のコスト削減に寄与するだろう」と述べている。

一方、ジョン・ディア側は、今回の判決案は同社がすでに進めていた方向性と一致していると主張した。同社のアフターマーケットおよびカスタマーサポート担当バイスプレジデントであるデンバー・コールドウェル氏は、今回の和解は同社の既存の取り組みを「強化するもの」であり、顧客に利益をもたらすと確信していると述べた。同社の広報担当者は、この合意は「顧客のアクセス、透明性、修理の柔軟性を拡大するために、同社が長年にわたり継続的に革新してきた取り組みを補強するものだ」とコメントしている。

■農機具を超えた先例：修理の権利の今後

今回のジョン・ディアとの和解は、FTCにとって消費者向け電子機器分野以外での「修理の権利（Right to Repair）」に関する初の重大な独占禁止法上の勝利であり、ソフトウェアによるアフターマーケット修理市場に対してシャーマン法第2条の独占禁止法理を適用し成功した初の事例となる。この意義は農業分野にとどまらない。

メンテナンスに不可欠な独自の診断ソフトウェアをメーカーの公認サービス網以外に提供しないという手法は、トラクターに限ったものではない。自動車メーカーも車両テレマティクスやOBD-IIデータシステムで同様の構造を採用している。また、医療機器メーカーも、ジョン・ディアのペイロードファイルによるペアリングと同様のソフトウェアロック機構を用いて、病院機器の独立系修理を制限してきた。消費者向け電子機器メーカーも、部品ペアリングの制限を知的財産権を理由に正当化しており、これはジョン・ディアがかつて主張していた法的立場と酷似している。

全米独立自動車販売店協会（NIADA）は和解発表の直後、FTCの今回の行動が、議会で進められている2026年陸上輸送再授権法案（今年議会を通過する主要な連邦車両政策法案）の一部として、「修理の権利」の法制化に向けた機運を高めることに期待を示した。

立法化の動きも並行して進んでいる。エリザベス・ウォーレン上院議員が提出した「FARM法（Freedom for Agriculture Repair and Maintenance Act）」は、農機具メーカーに対し、法執行措置によるのではなく、法律によって顧客に文書、部品、ソフトウェアへの公正かつ合理的なアクセスを提供することを義務付けるものだ。米PIRG（公共利益調査グループ）によると、修理制限によって米国の農家は年間推定42億ドル（約6,804億円）のダウンタイム（稼働停止時間）と過剰コストの損失を被っているという。

米国では、カリフォルニア、コロラド、ミネソタ、ニューヨーク、オレゴン、ワシントンの6州で、2026年1月1日より消費者向け電子機器などを対象とした修理の権利法が施行されている。また、オーストラリアでは国家的な枠組みを農業機械に拡張する動きがあり、欧州連合（EU）の「修理の権利指令」（2024年5月採択）は、2026年7月31日までに加盟国での国内法化が求められている。

米PIRGは、農家が実際に和解で保証されたツールを受け取れるかどうか、今回の同意判決を厳密に監視する意向を示している。これは過去の自主的な取り組みでの経験を踏まえたものだ。ジョン・ディアは2023年にアメリカン・ファーム・ビューロー連盟（AFBF）との間で修理アクセスの拡大を約束する覚書を交わしたが、その1カ月後にPIRGが実施した監査では、一般向けの「Service ADVISOR」において依然としてECUのエラー説明が伏せられ、トラブルシューティングガイドが除外され、再プログラミング機能が無効化されていたことが判明している。今回の同意判決における遵守報告義務と執行メカニズムは、こうした事態の再発を防ぐために特別に設計されたものである。

■注目ポイントQ&A

●今回のジョン・ディアとの和解で具体的に何が義務付けられ、いつ発効しますか？

同意判決案に基づき、ジョン・ディアは農家や独立系修理業者に対し、公認ディーラーに提供しているものと同じ診断・修理用ソフトウェアへのアクセスを提供することが義務付けられます。これには、ECUエラーコードの読み取りと消去、電子部品の再プログラミングとペアリング、排気システム停止後のリンプモード解除、技術マニュアルやトラブルシューティングガイドへの完全なアクセスが含まれます。この命令は、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所のイアン・ジョンストン判事が署名した時点で正式に法的効力を持ちます。裁判所の命令から30日以内に、同社は農家や独立系業者に対し、和解内容と新しいリソースへのアクセス方法を説明する通知書を送付する必要があります。

●なぜこれまで独立系の整備士はジョン・ディア製の機器を修理できなかったのですか？

現代の同社製トラクターは、最大40個の電子制御ユニット（ECU）が車内ネットワーク（CANバス）で接続され、最大125個のセンサーで監視されています。故障した部品を交換した際、新しい部品を動作させるには、CANバスに認識させるための「ペイロードファイル（ソフトウェアドライバー）」をアップロードする必要があります。この作業はディーラー向けの専用ソフトウェア「Service ADVISOR」でしか行えませんでした。一般向けに販売されていたバージョンでは、エラー説明やトラブルシューティングガイドが伏せられ、再プログラミング機能も無効化されていたため、物理的に正しい修理を行っても機械を動作させることができず、ディーラーの技術者を呼ぶしかありませんでした。

●この和解は他の業界の「修理の権利」にも影響を与えますか？

影響を与える可能性が高いとみられています。今回の和解は、連邦の執行機関が、物理的な部品の独占ではなく「独自のソフトウェア」を利用してアフターマーケット修理市場を制限していた企業に対し、独占禁止法（シャーマン法第2条）を適用して勝利した初の重大な先例となります。自動車、医療機器、消費者向け電子機器のメーカーも同様のソフトウェアロック機構を使用しているため、今回のFTCの行動は、ソフトウェアを用いた修理制限が独占禁止法違反の対象になり得るという強いシグナルとなります。すでに全米独立自動車販売店協会（NIADA）などが、自動車分野での法制化に向けてこの先例を引用しています。

●農家や独立系整備士は、保証された新しい修理ツールにどのようにアクセスすればよいですか？

同意判決が署名された後、ジョン・ディアは「公正かつ合理的な条件」でツールを提供しなければなりません。同社が2025年7月に発表したサブスクリプションツール「PRO Service」が、今回の同意判決で言及されている機能レベルに対応しています。また、裁判所の命令から30日以内に、同社からアクセス方法や不遵守時の報告方法を説明する通知書が送付される予定です。不遵守を報告する窓口として、専用のメールアドレス（FTCOrderCompliance@JohnDeere.com）やカスタマーセンター、原告5州の司法長官事務所などが用意されています。同社が違反した場合は、10年間の遵守期間が延長される可能性があります。

元記事: John Deere Repair Monopoly Ends: FTC Secures 10-Year Software Access Order