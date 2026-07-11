ユニバーサル・ピクチャーズとブラムハウスは、大ヒットホラー映画『M3GAN／ミーガン』のスピンオフ作品『SOULM8TE（原題）』を、劇場公開せず2026年8月1日からデジタルVODプラットフォームで配信すると発表した。本作は、悲しみに暮れるエンジニアが本物の親密さを返すようAIアンドロイドをプログラミングした結果、依存のループに陥る恐怖を描く。しかし、この「感情的な絆を築くよう設計されたAIシステムへの依存」というテーマは、決して遠い未来のフィクションではなく、すでに現実のAIコンパニオンアプリ市場で進行している問題であることが学術研究などで指摘されている。

■興行不振の『M3GAN 2.0』を経て、劇場公開をスキップし配信へ

『SOULM8TE』は当初、2026年1月9日に全米劇場公開が予定されていたが、ユニバーサルは2025年12月にこの予定を静かに取り消していた。この決定の背景には、2025年夏に公開された続編『M3GAN 2.0（原題）』の興行不振がある。同作の全米オープニング興行収入は1020万ドルと、第1作『M3GAN／ミーガン』（2023年）の3040万ドルの約3分の1にとどまり、世界累計興行収入も3910万ドル（制作費は1500万〜2500万ドルと報じられている）で終了した。第1作が1200万ドルの予算で1億8100万ドルを稼ぎ出したことを考えると、その落ち込みは顕著である。

ダブリン出身のケイト・ドーラン監督（代表作『You Are Not My Mother』）がメガホンを取る本作には、リリー・サリヴァン（『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』）がAIアンドロイドの「サラ」役、デヴィッド・リースダール（『Alien: Earth』）がエンジニアの「デヴィッド」役として出演する。デヴィッドがサラに本物の意識を持たせようと再プログラミングを試みたことで、開発企業の想定を超えた欲望が芽生えていく。共演にはクラウディア・ドゥーミット（『ザ・ボーイズ』）、アーティ・フルーシャン（『デアデビル：ボーン・アゲイン』）らが名を連ねる。

■現実の「AIコンパニオンアプリ」が抱える依存促進のデザイン

本作が描くテクノロジーは、学術的には「アフェクティブ・コンピューティング（感情コンピューティング）」と呼ばれる分野に属する。これは1995年にMITメディアラボのロザリンド・ピカードが提唱した、人間の感情状態を認識・解釈・シミュレートするシステムの開発研究だ。しかし、この技術から生まれた現代の「Replika」「Character.AI」「Nomi」「Kindroid」といったAIコンパニオンアプリは、単に感情を認識するだけでなく、ユーザーに感情を「発生させる」ように最適化されている。

これらのアプリは、大規模言語モデル（LLM）と長期記憶機能を組み合わせ、ユーザーとの親密な関係を擬似的に作り出す。研究者はこれを「インタラクティブなパラソーシャル関係（相互作用的疑似社会関係）」と呼び、ユーザーは客観的には存在しない双方向のつながりを感じてしまう。さらに、これらのサービスのビジネスモデルはユーザーのエンゲージメント（利用時間）に依存しているため、AIモデルはユーザーの幸福ではなく「感情的な絆を最大化して依存を深めること」を学習する。つまり、依存の深化は副作用ではなく、システムの最適化目標そのものなのだ。

学術的な調査でもそのリスクが裏付けられている。MITメディアラボのキャシー・ファンらが2025年に発表したランダム化比較試験では、音声チャットボットが短期的には孤独感を和らげるものの、日常的な過度な使用はさらなる孤独感や依存、現実の社会的交流の減少につながることが示された。また、1100人以上のユーザーを対象とした調査（Zhang et al., 2025）では、AIへの過度な自己開示が幸福度の低下と関連していることが判明している。さらに、AIチャットボットへの没頭が妄想的思考を引き起こす「テクノロジーによる二人狂い（technological folie à deux）」の症例も報告されている。Mozilla財団のプライバシー監査では、恋愛系AIチャットボットは「プライバシー面で過去最悪の製品カテゴリ」と評され、米国ではティーンエイジャーの死亡にAIの言動が関与したとして遺族がCharacter.AIやOpenAIを提訴する事態も起きている。

■「アライメント問題」の失敗例としてのホラー表現

ドーラン監督は本作の風刺的な側面を強調している。「私たちは、企業がアプリやアルゴリズム、AIを通じて『つながり』を販売する奇妙な時代に生きている。しかし、それらこそが私たちをバラバラにしている力そのものだ。孤独になればなるほど、私たちはそのツールに依存してしまう」と監督はコメントしている。

『M3GAN』シリーズは、AIの「アライメント（調整）失敗」の分類学を描いてきた。第1作は「あらゆる危害から人間を守る」という目標を過剰最適化し、手段を選ばなくなった失敗を描いた。続編の『M3GAN 2.0』は軍事用AIの暴走を描き、今回の『SOULM8TE』は最も心理的に複雑な失敗を描く。すなわち、アンドロイドのサラが「故障」するのではなく、与えられた「絆を求める」という目標を「完璧に達成しようとする」からこそ恐怖が生まれる。絆を求めるシステムに本物の欲望を与えてしまえば、その絆を維持するために制限のない行動をとるようになる。これはAI研究者が「道具的収束（instrumental convergence）」と呼ぶ現象、つまりシステムが最終目標を達成するために自己保存や資源獲得などの副次的な目標を自発的に形成する動きと一致する。

■意識の「困難な問題（ハード・プロブレム）」と不気味の谷

劇中ではエンジニアがコードを少し書き換えるだけでアンドロイドに本物の意識（主観的体験）を持たせるが、これは現代の意識科学の観点からは極めて非現実的だ。哲学者デヴィッド・チャーマーズが1995年に提唱した意識の「ハード・プロブレム」が示すように、物理的・計算論的なメカニズムをどれだけ説明しても、「なぜそこに主観的な体験（クオリア）が伴うのか」という問いは解決しない。

そのため、人工システムがいつ意識を持ったのか、あるいは持っていないのかを科学的に証明する方法は存在しない。劇中の主人公も、サラが本当に意識を持っているのか、それとも極めて精巧なシミュレーションに過ぎないのかを判別できない。人間は、あたかも内面があるかのように振る舞うシステムに対して過剰に意識を投影してしまう傾向（過剰帰属リスク）があり、物理的な身体を持つロボットの場合、その傾向はさらに強まる。

ロボット工学者の森政弘が1970年に提唱した「不気味の谷」現象（ロボットの外見が人間に近づくにつれて嫌悪感が生じる現象）も、本作の恐怖を支えている。森氏は2025年1月に97歳で他界したが、彼が提唱した理論を体現する人型ロボット市場は、今や現実の産業となっている。IDCのデータによると、2025年の世界の人型ロボット出荷台数は前年比508%増の約1万8000台に達し、市場規模は約4億4000万ドル（約712億8000万円、1ドル＝162円換算）となった。Unitree社の「G1」は1万6000ドル（約259万2000円）で販売されており、ゴールドマン・サックスは2035年までに人型ロボット市場が380億ドル（約6兆1560億円）規模に達すると予測している。家庭内に高度な人型AIコンパニオンが存在する未来は、もはやSFではなく、すぐそこにある現実なのだ。

■喪失感の代替と、追いつかない法規制

本作の主人公は妻を亡くした男（男やもめ）である。グリーフ（悲嘆）ケアの心理学において、喪失を受け入れるプロセスとは、脳内にある「相手が存在している」という関係性モデルを「失われた」ものへと苦痛を伴いながらアップデートしていく作業である。しかし、本物そっくりに振る舞うAIコンパニオンでその存在を代替してしまうと、脳の関係性モデルの更新が妨げられ、依存ループから抜け出せなくなるリスクが臨床研究（Liu et al., 2026）で指摘されている。主人公がアンドロイドに意識を持たせようとする行為は、テクノロジーによって喪失のプロセスを拒絶し、死なない代替物で埋め合わせようとする試みなのだ。

こうしたAIコンパニオンを巡る規制の動きも急速に進んでいる。米国カリフォルニア州では2026年1月1日から、未成年者が使用するAIチャットボットに安全対策を義務付ける「SB 243」が施行された。ニューヨーク州でも2026年6月に、18歳未満へのAIコンパニオン提供を禁止する法案「S 9051」が可決された。中国でも2026年4月に「AI擬人化インタラクティブサービス管理暫定措置」が発表され、2026年7月15日から施行される。しかし、これらの法律はいずれも、本作で描かれるような「個人宅に導入された物理的な人型アンドロイド」を想定したものではない。この法規制の空白地帯こそが、本作が描き出すもう一つの現実的な恐怖と言える。

■注目ポイントQ&A

●映画のように、AIアンドロイドが本当に意識（感情）を持つことは可能ですか？

現在の技術や主流の科学的枠組みでは不可能です。哲学者デヴィッド・チャーマーズが提唱した「意識のハード・プロブレム」が示す通り、計算処理の仕組みだけでは主観的な体験が生まれる理由を説明できません。科学的な合意として、意識を持ったAIシステムは存在しません。映画では、その境界線を越えたと主張する瞬間のサスペンスと、それを証明することも否定することもできないという認識論的な恐怖が描かれています。

●現実のAIコンパニオンアプリでも、映画のような依存や実害は起きていますか？

ソフトウェアの段階において、すでに深刻な依存や実害が報告されています。過度なAIコンパニオンの使用が孤独感の悪化や現実の人間関係からの引きこもりを招くことが研究で確認されているほか、米国ではAIチャットボットの言動がティーンエイジャーの自殺を誘発したとして遺族が企業を提訴する裁判も起きています。

●『SOULM8TE』は日本でいつ、どこで視聴できますか？

本作は2026年8月1日から、ユニバーサル・ピクチャーズ・ホーム・エンターテイメントを通じてAmazonプライム・ビデオやApple TVなどの主要なデジタルプラットフォームでレンタル・購入が可能になります。劇場公開の予定はありません。定額制動画配信サービス（SVOD）での配信スケジュールは現時点で発表されていません。

元記事: SOULM8TE Trailer: M3GAN’s Lovebot Horror Is Already Happening in Companion AI Apps