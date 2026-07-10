東京ゲームショウ2026、330万円の「30周年記念純金メダルセット付きチケット」を7月11日から抽選販売へ

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、東京ゲームショウ（TGS）の30周年を記念した特別チケット「30周年記念チケット」を発売する。価格はTGS史上最高額となる330万円（税込）で、日本の人気ゲームタイトルなどが刻印された純金メダル6枚セットが付属する。日本国内在住者を対象に、2026年7月11日正午からチケット販売プラットフォーム「アソビュー！」で抽選申し込みの受付が開始される予定だ。

■330万円の記念チケット、その豪華な内訳

東京ゲームショウ（TGS）の30年の歴史において最も高額なチケットが、今週末に抽選販売される。価格は330万円（約2,039万円、1ドル＝162円換算）で、日本のゲーム業界を代表する名作フランチャイズが刻印された6枚の純金メダルセットが付属する特別なパッケージだ。日本国内在住者を対象に、チケット販売プラットフォーム「アソビュー！」にて7月11日12時（JST）から抽選受付が開始される。

この「30周年記念チケット」は、1996年の創設以来TGSを主催してきた一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）が発表した完全受注生産のコレクターズアイテムだ。節目となる「東京ゲームショウ2026」は、千葉・幕張メッセにて9月17日から21日までの5日間、史上初めて5日間にわたって開催される予定となっている。

本パッケージには、以下の3つの要素が含まれている。

1. 一般公開日（9月19日、20日、21日）のいずれか1日に1回入場できる1日入場券

2. 24金（K24）のメダル6枚を収めた「額装純金メダルセット」

3. 保証書

メダルセットは完全受注生産のため、購入者の支払いが完了した後に製造が開始され、配送は2026年12月末までに完了する予定だ。CESAおよびアソビュー！は、購入後のキャンセルや注文内容の変更は一切受け付けないとしている。日本国内の希望者は7月11日から15日まで抽選に申し込むことができ、当選者は7月17日から19日までに支払いを済ませる必要がある。残数がある場合のみ、7月20日から先着順での一般販売が行われる。なお、本チケットは日本国内在住者限定となっており、海外からの購入ルートは用意されていない。

■刻印される6つのデザインと、その歴史的価値

付属する24金（K24、純度99.9%以上の日本製）のメダルは、1枚あたり約24.5mm × 24.5mm、厚さ約0.85mm、重量約8グラムで、セット全体で約48グラムの純金が使用されている。これらは、購入者の氏名とシリアルナンバーが刻印された樹脂およびガラス製のディスプレイフレーム（約154mm × 322mm × 22mm）に収められて届けられる。

メダルに刻印される5つのゲームタイトルと、記念ロゴのデザインは以下の通りだ。

・ロックマン：デュアルオーバーライド（カプコン）

・信長の野望（コーエーテクモゲームス）

・悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲（コナミデジタルエンタテインメント）

・ソニック・ザ・ヘッジホッグ（セガ）

・エースコンバット8：Wings of Theve（バンダイナムコエンターテインメント）

・TGS 30周年記念ロゴ

このラインナップは、日本のゲーム史を象徴する顔ぶれとなっている。たとえば、1983年に誕生した『信長の野望』はTGSの創設よりも13年古く、日本で最も長く続いているシミュレーションゲームシリーズの一つだ。また、1987年誕生の『ロックマン』、1991年の『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』、そして1997年の『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』は、いわゆる「メトロイドヴァニア」というジャンルを決定づけた名作として知られている。

これらのパブリッシャー（カプコン、コーエーテクモ、コナミ、セガ、バンダイナムコ）は、いずれもTGSをアジア最大級のゲーム展示会へと育て上げた創設期からの主要企業だ。さらに、2026年発売予定の最新作である『エースコンバット8』や『ロックマン：デュアルオーバーライド』が含まれていることで、ノスタルジーだけでなく未来への展望も表現されている。そして6枚目のメダルにTGSの30周年記念ロゴが採用されたことは、展示会そのもののブランドを、これまでホストしてきた名作タイトルと同等に称える意図的な演出と言えるだろう。

■史上初の5日間開催となる「TGS 2026」

この記念チケットの規模は、史上初めて5日間の開催へと拡大した「TGS 2026」のスケールを反映している。TGSは2002年に年1回（秋）の開催に統合されて以来、毎年秋に開催されてきた。2026年開催回は、世界51カ国から759社の出展、3,500以上の出展ブース、そして累計30万人の来場者が見込まれており、これを受けてCESAは一般公開日を3日間に増やす決定を下した。

この日程延長は、単なる記念行事ではなく実用的な理由によるものだ。これまでの一般公開日は1日あたり10万人近くが来場しており、混雑のために目的のゲーム試遊にたどり着けない来場者が多く存在していた。一般公開日を従来の2日間から3日間に分散させることで、会場の収容能力に適した混雑度へと緩和することを目指している。

ビジネスデイは9月17日と18日の2日間、一般公開日は9月19日から21日までの3日間で、会場はいずれも幕張メッセとなる。

■完全受注生産が意味することと、ターゲット層

CESAが330万円という高額なチケットを販売できる背景には、完全受注生産という仕組みがある。事前にメダルセットの在庫を抱えるわけではなく、当選者の支払いが確認された後に、注文ごとにメダルとフレームの製造および刻印が行われる。この生産モデルにより過剰在庫のリスクを排除しているが、その引き換えとして、配送時期はイベント終了から約3カ月後の2026年12月となる。7月の抽選で当選し、7月19日までに支払いを済ませた購入者は、約5カ月後に製品を受け取ることになる。

また、購入者都合による注文後のキャンセルや変更は一切認められない。330万円という高額な買い物において、これは非常に重い条件となる。

一般公開日の通常入場券が1日あたり3,000円であることを考えると、この30周年記念チケットはその約1,100倍の価格に相当する。この価格差からも明らかなように、本チケットは一般的な来場者向けではなく、ゲームの歴史を象徴する記念品として価値を見出すコレクターや企業、あるいは熱狂的なファンといった極めて限定的な層をターゲットにしている。

■注目ポイントQ&A

●TGS 2026の「30周年記念チケット」の抽選にはどのように応募すればよいですか？

抽選受付は2026年7月11日（土）12:00（JST）から開始され、チケット販売プラットフォーム「アソビュー！」でのみ申し込みを受け付けます。抽選期間は7月15日までで、当選者への通知および支払いは7月17日から19日の間に行われます。残数がある場合のみ、7月20日から先着順での販売が行われます。なお、本チケットは日本国内在住者限定となっており、海外からの購入ルートは用意されていません。

●純金メダルに採用されているゲームタイトルと、その選定理由はどのようなものですか？

メダルに採用されているのは、『ロックマン：デュアルオーバーライド』（カプコン）、『信長の野望』（コーエーテクモゲームス）、『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』（コナミデジタルエンタテインメント）、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』（セガ）、『エースコンバット8：Wings of Theve』（バンダイナムコエンターテインメント）の5タイトルと、TGS 30周年記念ロゴの計6種類です。これらは日本のゲーム業界の歴史を築いてきた代表的なフランチャイズであり、各パブリッシャーはTGSの創設期からイベントを支えてきた主要企業です。

●なぜ直接販売ではなく、抽選販売の形式をとっているのですか？

CESAは、まず7月11日から15日まで抽選受付を行い、その後7月20日から先着順での販売を行う予定です。日本において、高額かつ数量限定の希少なアイテムを販売する際、先着順によるアクセスの集中を避け、公平に購入機会を提供するために抽選方式を採用することは一般的です。用意されている具体的な限定数は公表されていませんが、予定数に達し次第、販売は終了すると案内されています。

●メダルの素材である「K24/AU999」とはどういう意味ですか？ また、金としての価値以外にも価値はありますか？

K24（またはAU999）は24金、すなわち純度99.9%以上の純金であることを意味します。メダルは1枚あたり約8グラムで、6枚セットで約48グラムの純金が含まれています。2026年7月時点の金相場から換算すると、純金そのものの資産価値は330万円という価格の一部に過ぎません。この価格の大部分は、限定デザイン、購入者の氏名刻印、限定生産の希少性、そしてCESAが公式に認定したTGSの記念碑的アイテムとしての歴史的価値（プレミアム）を反映したものです。

元記事: Tokyo Game Show 2026 Opens Pre-Orders Saturday for $22,600 30th Anniversary Gold Medal Set