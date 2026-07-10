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東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
*15:54JST 東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
金属製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、情報・通信業、証券業、機械なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか小売業、保険業、鉱業、食料品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 金属製品 ／ 2,311.93 ／ 4.55
2. 非鉄金属 ／ 5,897.21 ／ 4.47
3. 情報・通信業 ／ 7,998.13 ／ 3.05
4. 証券業 ／ 935.86 ／ 1.74
5. 機械 ／ 5,087.82 ／ 1.19
6. 化学工業 ／ 3,230.29 ／ 1.16
7. 電気機器 ／ 8,904.95 ／ 1.04
8. 精密機器 ／ 13,952.82 ／ 0.80
9. その他金融業 ／ 1,598.67 ／ 0.41
10. 銀行業 ／ 726.69 ／ 0.36
11. 輸送用機器 ／ 4,581.78 ／ 0.18
12. ゴム製品 ／ 5,766.83 ／ 0.13
13. 医薬品 ／ 3,885.76 ／ -0.11
14. 石油・石炭製品 ／ 2,673.91 ／ -0.20
15. ガラス・土石製品 ／ 2,593.58 ／ -0.22
16. パルプ・紙 ／ 643.1 ／ -0.31
17. 建設業 ／ 2,712.84 ／ -0.50
18. 不動産業 ／ 2,560.68 ／ -0.51
19. 卸売業 ／ 5,501.93 ／ -0.53
20. 繊維業 ／ 933.13 ／ -0.58
21. その他製品 ／ 5,760.4 ／ -0.63
22. 鉄鋼 ／ 728.09 ／ -0.65
23. 陸運業 ／ 2,244.84 ／ -0.82
24. 水産・農林業 ／ 743.79 ／ -0.88
25. 電力・ガス業 ／ 668.35 ／ -1.03
26. サービス業 ／ 3,772.05 ／ -1.16
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,852.25 ／ -1.24
28. 空運業 ／ 241.64 ／ -1.26
29. 食料品 ／ 2,814.26 ／ -1.40
30. 鉱業 ／ 984.7 ／ -1.66
31. 保険業 ／ 3,886.18 ／ -2.12
32. 小売業 ／ 2,332.03 ／ -2.13
33. 海運業 ／ 1,964.89 ／ -2.51《CS》
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