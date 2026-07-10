ispace、SpaceXの「スターシップ」月輸送枠を5000万ドルで確保――「ラストワンマイル」を担う統合輸送サービスへ参入

日本の宇宙スタートアップispaceは、SpaceXとの間で5000万ドル（約81億円）規模の商業契約を締結した。これにより、2030年を目標とする「スターシップ（Starship）」の月ミッションにおいて500kgのペイロード（積載物）容量を確保し、月面への貨物輸送を仲介・統合する「ルナ・アクセス・インテグレーター」事業に乗り出す。過去2回の月着陸失敗を経て、同社は自社着陸船の成否に依存しない新たなビジネスモデルの構築を目指す。

■スターシップの月輸送枠をバルク購入、相乗りサービスを展開

日本のispaceは2026年7月8日、SpaceXとの間で5000万ドル（約81億円、1ドル＝162円換算）の商業契約を締結したと発表した。この契約により、ispaceは2030年を目標とするスターシップの月ミッションにおいて500kgのペイロード容量を確保する。これにより、東京に拠点を置く同社は、SpaceXの巨大ロケットと、月へ物資を送りたい多様な顧客層との間を繋ぐ「物流レイヤー」としての地位を狙う。自社の着陸船が月面着陸に成功するかどうかにかかわらず、史上最大のロケットへのアクセスを確保した「貨物インテグレーター」としての新たな一歩を踏み出すことになる。

この発表は、東京で開催された宇宙ビジネス国際会議「SPACETIDE 2026」で行われた。ispaceはこの提携とともに、「ルナ・アクセス・インテグレーター（Lunar Access Integrator）」と呼ぶ新たなサービスカテゴリーを公開した。その仕組みはシンプルだ。ispaceがスターシップの輸送枠をバルク（一括）購入し、政府機関、研究機関、民間事業者などの小口ペイロードを取りまとめて統合。地上での統合プロセスから、月面着陸後の運用までを一貫して管理する。SpaceXの商業販売担当バイスプレジデントであるステファニー・ベドナレク氏もこの契約を認め、ispaceの統合サービスについて「小口のペイロードが月への切符を確保するための貴重な経路になる」とコメントした。注目すべきは、このインテグレーターのコンセプトを最初に提案したのはSpaceX側だったという点であり、これはSpaceXの商業戦略とispaceの戦略の双方を物語っている。

ispaceが提示するビジネスモデルの最大の特徴は、そのアーキテクチャの違いにある。同社が開発中の既存の月着陸船「ULTRA」は、顧客が着陸地点を指定し、エンドツーエンドでフルコントロールできる「タクシー」のような専用車両だ。これに対し、スターシップを利用した新サービスは「バス」に例えられる。容量が大きく、1kgあたりの輸送コストは低いが、SpaceXが決定した着陸地点（ほぼ確実にNASAの月面基地計画が進む月南極付近とされる）へ、複数の乗客が相乗りで向かうことになる。このトレードオフにより、ispaceは顧客のニーズに応じて使い分けられる、対極に位置する2つの製品ラインを揃えることになる。

■月面での「ラストワンマイル」を解決する移動式貨物システム（MCS）

SPACETIDE 2026のブリーフィングに登壇したispaceの神谷英里執行役員副社長は、この2層モデルを物流業界に馴染みのある言葉で説明した。10kgの科学観測機器を持ち、輸送時期に柔軟性がある顧客にとっては、専用の着陸船ミッションは不要であり、必要なのは相乗り車両の確実なスロットと、ロケットの着陸脚から月面の目的地まで貨物を運んでくれる信頼できるパートナーだ。この「ラストワンマイル」の課題こそが、ispaceの差別化の源泉となる。

この課題を解決するため、同社は「モバイル・カーゴ・システム（Mobile Cargo System：MCS）」と呼ばれる、パレットのような平らな形状のローバー（月面探査車）を自社開発している。MCSはスターシップに搭載されて月面へ向かい、着陸後に展開される。スターシップの着陸地点から、数キロメートル離れた最終目的地まで顧客のペイロードを運ぶ役割を果たす。ispaceの袴田武史CEOは、このシステムはルクセンブルクにある欧州子会社のローバー技術を活かして自社開発するとし、「技術的なブレイクスルー」は必要なく、物理的な新発見ではなくエンジニアリング上の統合課題であると述べた。将来的には、月面需要の拡大に伴い、トン級のペイロードにも対応できるようMCSをスケールアップさせる構想だ。

ただし、顧客が理解しておくべきエンジニアリング上の詳細として、ispaceがSpaceXから購入した500kgの容量にはMCS自体の質量も含まれる。そのため、実際に顧客が利用できるペイロード容量は「数百キログラム」と説明されている。1kgあたりの平均コストは約10万ドル（約1620万円、1ドル＝162円換算）と見積もられており、地球上の物流基準からすれば極めて高額だが、専用の月着陸船ミッションをチャーターする（これには個別のロケット打ち上げ、統合プログラム、ミッション全体の設計が必要になる）ことに比べれば、はるかにアクセスしやすい価格帯となる。

この発表を受け、2026年7月8日の東京証券取引所でispaceの株価は前日比18.69%急騰し、この日の高値で取引を終えた。市場は同社の2系統戦略を好感した形だが、同社は2027年度に約130億円（約8700万ドル）の純損失を予想しており、依然として政府のSBIRや宇宙戦略基金などの補助金に依存した重投資フェーズにある。アナリストらは、同社の高い資金依存度を指摘し、SpaceXが自ら垂直統合を進める前に5000万ドルを投じてインテグレーター層を押さえるという今回の戦略は、余裕のある多角化ではなく、計算された時間との戦いであると分析している。

■スターシップの未完成リスクと月面物流の主導権争い

MCSはispaceの新しいビジネスモデルの技術的中核であり、その設計が「バス」の比喩を成立させる鍵となる。スターシップは機体全体で着陸する設計であり、貨物室からパラシュートでペイロードを投下することはできない。また、NASAの有人着陸システム（HLS）の概要が示すように、顧客が個別に着陸座標を指定することもできない。ispaceのMCSは、着陸後にスターシップからペイロードを回収し、顧客が求める場所まで自走して届けることで、この制約を解決する。

このローバー開発には、ミッション2で搭載されたマイクロローバー「TENACIOUS（テネイシャス）」（ただし月面には到達せず）で培った欧州子会社の知見が活かされる。袴田CEOは、MCSをゼロベースの設計ではなく、これまでの月面移動技術の「進化形」と位置づけている。最初のスターシップミッションでは、着陸地点から数キロメートルの範囲をカバーする予定だが、将来的には月面基地のエコシステム成熟に伴い、より長距離の移動や大型貨物の輸送にも対応させる計画だ。

しかし、MCSがどれほど優れていても、スターシップがまだ実用化されていないというリスクを補うことはできない。2026年5月22日に実施された最新の「フライト12」試験の時点で、スターシップは12回の試験飛行（すべて弾道飛行または準軌道飛行）を完了している。最新のV3バージョンでは、宇宙船側のペイロード放出試験には成功したものの、スーパーヘビー・ブースターをメキシコ湾上空で紛失した。スターシップはまだ軌道飛行を達成しておらず、月ミッションの前提条件となる宇宙空間での推進剤転送や、無人での月着陸実証も完了していない。NASAの監査総監室が2026年3月に発表した報告書では、これらの技術的ギャップが2028年の「アルテミスIV」有人着陸計画のスケジュールに対するリスクとして指摘されている。ispaceが掲げる2030年のMCSミッション目標は、SpaceXが今後4年間でこれらのマイルストーンをクリアできるかどうかにかかっている。

■SpaceXが自社統合する前に「防衛線」を築けるか

今回の提携の戦略的論理は、SpaceX側から提案されたという経緯を見るとより明確になる。袴田CEOは、SpaceXからインテグレーターのコンセプトを持ちかけられたことを認めた。これは、SpaceXがペイロードの取りまとめや月面運用のレイヤーの必要性を認識しつつも、少なくとも現時点では自社で直接所有しない選択をしたことを意味する。ispaceはこの好機を捉えるために5000万ドルを投じたのだ。

しかし、競合リスクは厳然として存在する。発表当日に公開されたTradingKeyの分析レポートは、核心となる疑問として「SpaceXが将来的にエンドツーエンドの月面サービスを統合する前に、ispaceがペイロード顧客を確保し、運用価格の決定権を確立できるか」を挙げている。SpaceXはすでに地球低軌道において「トランスポーター（Transporter）」プログラムを通じ、小型衛星の相乗り（ライドシェア）ビジネスを自社で展開し、高い収益性を上げている。月面で同様のモデルを行うには月面での運用レイヤーが追加で必要となり、SpaceXは現在これを提供していない。ispaceはこの部分を自社の「参入障壁（堀）」として位置づけている。

ispaceが主張する強みは、着陸後のサポート体制だ。MCSや、同社が「月面インフラ」ポートフォリオと呼ぶ広範なサービスを通じて、単に貨物を届けるだけでなく、着陸後の運用まで支援する能力をアピールする。袴田CEOはSPACETIDEのブリーフィングで、「他社の参入も否定はできないが、着陸後に貨物を統合し、サービスを提供し続けられる企業は極めて少ないのではないか」と自信をのぞかせた。ただし、この主張が説得力を持つためには、過去2回のミッションで達成できなかった「月面での運用実績」を実際に示す必要がある。

2026年7月9日時点で、ispaceはMCSスターシップミッションにおける確定顧客を発表しておらず、2030年のマニフェスト（積載目録）は空欄のままだ。これがこの提携における最大の短期リスクである。ispaceは、まだ月へ飛んでいないロケットのスロットを、まだ契約していない顧客のために、4年後のミッションに向けて購入したことになる。

■2度の失敗、再設計、そしてリスク分散へのピボット

ispaceのこれまでの月着陸への挑戦の歴史は、同社が現在掲げている約束の現実味を評価する上で重要だ。同社の最初の着陸船「HAKUTO-R」ミッション1は、2022年12月にSpaceXのファルコン9で打ち上げられた。2023年3月に月軌道に到達し降下を開始したものの、同年4月25日、搭載ソフトウェアがレーザー高度計からの正しい高度データを無視し、まだ上空5kmにいるにもかかわらず着陸したと誤判定。フリーフォール（自由落下）状態で燃料を使い果たし、月面に激突した。

続くミッション2の着陸船「RESILIENCE（レジリエンス）」は、2025年1月に打ち上げられ、同年5月に月軌道に到達した。しかし、2025年6月6日、レーザー高度計のハードウェア障害（ミッション1のソフトウェアエラーとは異なるセンサー）により高度データの受信が遅れ、適時の減速ができずに高速で月面に衝突し、ミッションは失敗に終わった。同社の技術分析により、原因はミッション1後に修正されたソフトウェアではなく、純粋なハードウェア故障であることが確認されている。

2度の失敗を経て、ispaceは日本と米国の個別の着陸船開発プログラムを「ULTRA」と呼ばれる単一の設計に統合した（2026年3月の発表による）。同社は現在、3つのULTRAミッションを計画している。2028年目標のミッション3、2029年目標のミッション4、そして2030年目標のミッション5だ。NASAの「商業月面輸送サービス（CLPS）」のペイロードを搭載するミッション5（Draperが率いる「チーム・ドレイパー」との提携）は、ULTRAへの再設計に伴い、現在もNASAの正式承認を待っている状態だ。このCLPSミッションのスケジュールは、当初の2026年目標からすでに2030年へと延期されており、未成熟な技術のフロンティアにおける運用の難しさを示している。

袴田CEOの言葉を借りれば、今回のスターシップ契約は、こうしたリスクに対する意図的なヘッジ（リスク分散）である。ispaceはもはや、自社開発の着陸船の着陸だけにすべてを賭けているわけではない。仮にULTRAミッション3や4が失敗したとしても、スターシップを利用したMCSミッションによって、2030年までに月面運用と顧客売上を確保するための「第2のルート」を構築しようとしている。

■拡大する商業月面市場と今後のマイルストーン

スターシップの月輸送能力に期待を寄せるのはispaceだけではない。米国のスタートアップAstrolabは、自社の「FLEX」ローバーのためにスターシップのスロットを予約している。また、NASAは有人月着陸ミッション「アルテミスIV」（現在2028年初頭を目標）において、スターシップHLS（有人着陸システム）を使用する契約をSpaceXと結んでいる。ただし、アルテミスIVの着陸船としてスターシップとブルーオリジンの「ブルームーン（Blue Moon）」のどちらが最終選定されるかは、2027年に予定されているアルテミスIIIの地球低軌道ランデブー試験の結果次第となる。アポロ17号（1972年12月）以来、50年以上ぶりとなる有人月着陸ミッションは、2026年2月の計画再編によりアルテミスIVへとシフトしている。

これらのミッションを支える商業月面市場は実在するものの、その規模はまだ予測の域を出ない。PwCが2026年3月に発表した月面市場予測によると、2026年から2050年までの月面活動による累積売上高は939億ドルから1273億ドルに達すると試算されている。同報告書は、短期的には輸送コストがインフラコスト全体の70〜80％を占めると指摘しており、これこそがispaceがMCSサービスを通じて主導権を握ろうとしているレイヤーだ。しかし、同報告書や独立系アナリストは、月面での持続的な運用においては、輸送よりも「エネルギーインフラ」がより深刻なボトルネックになる可能性があると警告している。太陽光発電だけでは、14日間に及ぶ極寒の月の夜を乗り切ることができないためだ。

NASAが2026年3月に発表した「月面基地（Moon Base）」構想は、Astrolab、Lunar Outpost、Blue Origin、Firefly Aerospaceなどの企業に対する約10億ドルの新規契約によって裏付けられており、ispaceのインテグレーター事業にとって最も有望な需要シグナルとなっている。袴田CEOは、MCSが電力システム、通信機器、移動用ハードウェアなどのインフラペイロードをNASA主導の月面基地に届ける役割を担える可能性を示唆しており、人類初の地球外建設プロジェクトのサプライチェーンにおいて先行者利益を得ることを狙っている。

ispaceが次に達成すべき最も重要な短期マイルストーンは明確だ。第一に、自社の着陸船を月面に軟着陸させ、スターシップの顧客に売り込んでいる「月面運用能力」を実証すること。2028年のミッション3がその最初の機会となる。第二に、2030年のスターシップMCSミッションに向けて実際のペイロード顧客を獲得し、5000万ドルの投資をサンクコスト（埋没費用）にする前に収益化の道筋をつけることだ。

これらの成否は、ispaceのコントロールが及ばない外部要因にも左右される。2030年までにスターシップが月ミッションに対応できるかは、SpaceXが軌道飛行、宇宙空間での燃料補給、無人月着陸といった未達のマイルストーンをクリアできるかにかかっている。また、SpaceXが最終的に独自のペイロード統合・月面運用サービスを立ち上げ、ispaceのようなミドルウェアレイヤーを排除する決定を下すかどうかも、依然として不透明なままだ。

宇宙産業全体にとって、SPACETIDE 2026での発表は真に新しいモデルを提示した。2回月に到達し、2回とも墜落した企業が、自らを「着陸サービス」ではなく、世界最大のロケットと月面アクセスを求める多様な顧客とを結ぶ「管理レイヤー」として再定義したのだ。このモデルが成立するかどうかは、ispaceが2030年までに、そのサービスにお金を払う価値があることを証明できるかどうかにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●ispaceの新しい「ルナ・アクセス・インテグレーター」サービスとはどのようなものですか？

ispaceがSpaceXのスターシップ月ミッションの輸送枠（500kg分）を5000万ドルで一括購入し、それを月面へ物資を送りたい複数の小口顧客（政府機関、研究機関、民間企業など）に切り売りするサービスです。ispaceは地上での貨物の取りまとめ（統合）から、着陸後に自社開発のローバー「MCS」を使って月面の目的地まで貨物を届けるラストワンマイル輸送までをワンストップで管理します。自社着陸船「ULTRA」による個別輸送サービスとは異なり、相乗りによる低コストな輸送手段として提供されます。

●月への貨物輸送費はなぜこれほど高額なのですか？

ispaceのサービスでは1kgあたり約10万ドル（約1620万円）と試算されています。月への輸送には、地球の重力を振り切り、約38万4000kmを旅して月軌道に入り、さらに月面へ向けてエンジンを噴射しながら精密に降下・着陸する必要があります。これには膨大なエネルギーが必要であり、月面着陸の失敗率（ispaceの過去2回の挑戦を含む）も依然として高いためです。スターシップのような超大型ロケットを利用することで、1回あたりの固定ミッションコストを大容量のペイロードで分散できるため、個別で小型着陸船を仕立てるよりも1kgあたりの単価を抑えることが可能になります。

●SpaceXが将来的にispaceを排除して、自社でこの物流サービスを行う可能性はありますか？

その可能性は十分にあり、ispaceにとって最大の競争リスクとなっています。SpaceXはすでに地球低軌道において、小型衛星の相乗りサービス「トランスポーター」を自社で運営し成功させています。しかし、月面においては着陸後の移動や夜間を乗り切るサポートなど、複雑な「月面運用」が必要となります。ispaceは、この月面でのラストワンマイル技術やインフラ運用能力を先に確立することで、SpaceXが容易に代替できない独自の強み（参入障壁）にしようとしています。SpaceX側からこの共同事業を提案してきたという経緯は、現時点でSpaceXがこのレイヤーを自社で抱え込まない判断をしていることを示唆しています。

●ispaceはいつ実際に月面着陸を達成する予定ですか？

ispaceの次の月面着陸への挑戦は、新しい着陸船デザイン「ULTRA」を採用した「ミッション3」で、2028年を目標としています。同社は2023年4月のミッション1（ソフトウェアの高度認識エラー）と、2025年6月のミッション2（レーザー高度計のハードウェア故障）で着陸に失敗しており、ULTRA設計ではこれらの教訓を反映したセンサー変更や試験強化が行われています。その後、2029年にミッション4、2030年にミッション5（NASAのCLPSペイロードを搭載予定、正式承認待ち）を計画しています。スターシップを利用したMCSミッションも2030年を目標としており、自社着陸船ミッションと並行して進められます。

元記事: ispace Bets $50M on Starship to Deliver Moon Cargo Before SpaceX Takes Over