東京ゲームショウ2026、混雑緩和に向け初の5日間開催へ　出展社数は現時点で759社と発表

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は2026年7月8日、同年9月に開催される「東京ゲームショウ2026（TGS 2026）」の出展社リストを公開した。現時点で51の国と地域から過去最多となる759社の出展が決定している。さらに今回のTGS 2026では、30年の歴史の中で最も大きな構造改革として、従来の4日間から史上初となる「5日間」へと開催期間が延長される。

■混雑解消に向けた初の5日間開催：フォーマット変更の背景

TGSを主催するCESAは、出展社向けの公式発表の中で混雑問題を率直に認めている。これまでの一般公開日は1日あたり約10万人の来場者を集めていたが、この規模は試遊ブースが許容できる限界を超えていた。この混雑により、多くの来場者が目的のゲームをプレイできないという状況が発生しており、ファンと開発者の双方に未発売ソフトの試遊機会を提供するという、イベントの本質的な価値が損なわれる構造的な課題となっていた。

この課題に対する解決策が、一般公開日を3日間に増やすことだ。2026年の新フォーマットでは、最初の2日間（9月17日〜18日の木曜・金曜）は従来通りビジネスデイ（業界関係者および報道関係者向け）とし、後半の3日間（9月19日〜21日の土曜〜月曜・祝日）を一般公開日とする。最終日となる9月21日（月）は日本の祝日である「敬老の日」であり、平日に一般公開日を追加することなく、3連休を利用して国内来場者のアクセスを確保する形となる。なお、最終日は現地時間午後4時に閉幕する予定だ。

CESAは5日間の総来場者数を約30万人と予測している。一般来場者を2日間から3日間に分散させることで、試遊の回転率を制限していた1日あたり約10万人というピーク時の混雑を緩和し、幕張メッセの収容力に見合った快適な体験の提供を目指す。

一般向け入場券は7月中旬にTGS公式サイトで発売される予定で、海外からの購入者向けに国際クレジットカード決済にも対応する。ビジネスデイのパスは7月下旬に発売予定。ビジネス来場者向けには、プレミアムラウンジや専用入り口の利用、一般公開日の入場特典が含まれる新しい「ブラックパス」が導入される。

■過去最多の国・地域から出展、おなじみの顔ぶれも

現時点で出展が確定している759社のうち、国内企業は484社、海外企業は275社で、国・地域数（51）は過去最多となる。参考として、前年のTGS 2025では同時期（2025年7月8日時点）の確定出展社数が772社で、最終的な9月の開幕時には1,136社まで増加した。この推移を考慮すると、今回の759社という数字は暫定的なものであり、9月の開幕に向けて最終的な出展社数は大幅に増加する見込みだ。

国内の主な出展企業には、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（PlayStation）、スクウェア・エニックス、カプコン、セガ、バンダイナムコエンターテインメント、コナミデジタルエンタテインメント、コーエーテクモゲームス、レベルファイブ、Cygames、ゲームフリーク、ポケットペアなどが名を連ねている。海外からは、HoYoverse、Nexon、Netmarble、VRChat、Smilegateなどが参加するほか、韓国、台湾、ポーランド、ブラジル、インド、マレーシア、イタリア、ノルウェー、タイなどの国別パビリオンも設置される。

特に「ポケットモンスター」シリーズの開発元であるゲームフリークの出展は、同社がTGSにブースを構えることが極めて稀であるため注目を集めている。今回は新作タイトル『Beast of Reincarnation』のリリースに伴う出展となる。

なお、任天堂もCESAの公式出展社リストに掲載されているが、出展エリアは一般来場者が入場できないB2B向けの「ビジネスミーティングエリア」のみとなっている。任天堂はTGS 2026において一般向けのブース出展を行わない。これは、一般公開日のショーフロアへの出展を見送り、独自のダイレクトイベントを優先するという同社の長年の基本方針に沿ったものである。

■ゲームフリークの復帰、レッドブルのステージ、ジュリ仕様のバイクも登場

CESAは出展社数に加え、2026年ショウの具体的なプログラムをいくつか発表した。

特別協賛のレッドブルが再び参加し、5日間を通じて専用ステージを運営する。一般公開の最終日である9月21日には、同ステージにて『ストリートファイター6』の招待制マッチ「Red Bull Revenge」が開催される。これは同シリーズの競技シーンにおいて歴史的な因縁を持つ対戦カードを軸に構成されたイベントとなる。これに連動し、カプコンのブースでは、スズキが『ストリートファイター6』のキャラクター「ジュリ」をモチーフにしたカスタムバイク「隼（ハヤブサ）」を展示する。両社によるTGSでのコラボ展示は2年連続となる。

また、TGS 2026のオフィシャルサポーターには、アイドルグループ Kis-My-Ft2の宮田俊哉氏が就任し、9月の開幕に向けてイベントのプロモーション活動やキャンペーンに登場する。

メインビジュアルは、イラストレーターの zashikiwarashi 氏が2年連続で担当する。今回は5日間への会期延長に合わせ、ティザーキャンペーンから登場している中心キャラクターを描いた5枚の連動イラストが制作される。このアートワークは、2年連続でオフィシャルアパレルスポンサーを務めるファッションブランド「BEAMS」が提供する公式スタッフユニフォームにも採用される。

さらに、CESAは30回目の開催を記念した「30周年記念チケット」を販売することも発表した。このチケットには、歴代のTGSアーカイブ作品のビジュアルが刻印された記念ゴールドメダルが付属する。

■30回目のTGS：アジア市場における重要性の高まり

東京ゲームショウは1996年にスタートし、当初は年2回（春・秋）、2002年からは年1回開催となり、2026年で30回目の節目を迎える。30年間で出展社数は初回の87社から拡大し、アジア最大、そして世界でも有数の影響力を持つゲーム業界の見本市へと成長した。

ゲーム業界の重心がシフトする中で、このイベントの存在感はさらに増している。ゲーム市場の調査会社 Niko Partners によると、アジアおよび中東・北アフリカ（MENA）地域における2025年のゲーム市場規模は889億ドル（約14兆4,907億円、1ドル＝163円換算）に達し、世界全体のゲーム支出の約46％を占めている。同市場は2026年に918億ドル（約14兆9,634億円）に達し、2030年までに1,000億ドル（約16兆3,000億円）を突破すると予測されている。2020年代後半に向けてタイトルリリースを計画するパブリッシャーやデベロッパーにとって、日本国外から275社が参加し、6大陸に及ぶパビリオンが出展するTGSは、これらの市場を動かす意思決定者と直接つながる重要な機会となっている。

前回のTGS 2025は4日間で263,101人の来場者を記録した。2026年は会期延長により、CESAはさらに多い30万人の来場者を見込んでいる。この増大する来場者を一般公開日の追加によって分散させ、1人あたりの体験価値を向上させることができるかどうかが、この5日間フォーマットが今後の新たな標準となるかを左右する運営上の鍵となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●東京ゲームショウ2026の開催日程とチケットの購入方法を教えてください。

東京ゲームショウ2026は、2026年9月17日から21日まで、千葉県の幕張メッセで開催されます。最初の2日間（9月17日〜18日）は業界関係者および報道向けのビジネスデイで、後半の3日間（9月19日〜21日）が一般公開日です。一般向けチケットは7月中旬、ビジネスデイのパスは7月下旬にTGS公式サイトで発売予定です。公式サイトでは海外購入者向けにVisaやMastercardなどのクレジットカード決済も利用可能です。なお、当日券の販売はなく、事前購入が必要となります。

●なぜ東京ゲームショウ2026は従来の4日間から5日間に延長されたのですか？

主催のCESAによると、従来の一般公開日は1日あたり約10万人近くの来場者が集まり、試遊ブースの処理能力を超えていました。この混雑により、来場者が目的のゲームをプレイできないという問題が生じ、イベントの核心的な価値が損なわれていました。一般公開日を3日間に増やすことで混雑を分散させ、来場者の試遊機会を改善することが目的です。CESAは5日間で合計約30万人の来場者を予測しています。

●任天堂は東京ゲームショウ2026に出展しますか？

任天堂は公式出展社リストに掲載されていますが、出展はB2B向けの「ビジネスミーティングエリア」のみとなります。一般来場者が入場できるエリアに一般向けのブースは出展しません。これは、一般公開日のショーフロアへの出展を行わず、独自のイベント（Nintendo Directなど）を優先するという同社の従来の方針に沿ったものです。

●アジアのゲーム市場は世界全体と比べてどのくらいの規模ですか？

調査会社 Niko Partners によると、アジアおよびMENA（中東・北アフリカ）を合わせたゲーム市場は、2025年時点で889億ドル（約14兆4,907億円、1ドル＝163円換算）規模に達し、世界全体のゲーム売上高の約46％を占めています。中国、日本、韓国が主要な市場であり、地域全体では2030年までに年間支出額が1,000億ドル（約16兆3,000億円）を超えると予測されています。この市場規模こそが、海外のパブリッシャーにとってTGSの戦略的重要性が高まっている主な理由です。

元記事: Tokyo Game Show 2026 Expands to Five Days to Fix Overcrowding, 759 Exhibitors Confirmed