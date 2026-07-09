自動検出をすり抜けた超低光度銀河「Andromeda XXXVI」：アマチュア天文家が発見した125億年前の宇宙の化石

アンドロメダ銀河の軌道を周回する新たな矮小銀河「Andromeda XXXVI」の存在が確認された。この銀河は含まれる星の数が極めて少なく、自動検出アルゴリズムでは完全に無視されていたが、その「見えにくさ」こそが科学的に極めて重要な意味を持っている。約125億年前に形成された星々で構成されるこの超低光度銀河は、標準宇宙論モデルの予測を検証するための重要な鍵として、物理学者たちから熱い視線を浴びている。

■機械が見落としたものを捉えたアマチュアの眼

Andromeda XXXVI（アンドロメダ36）を発見したのはアルゴリズムではない。イタリアのアマチュア天文学者でありアストロフォトグラファーでもあるジュゼッペ・ドナティエッロ（Giuseppe Donatiello）氏が、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡によるM31（アンドロメダ銀河）のハローの広視野測光マップ「Pan-Andromeda Archaeological Survey（PAndAS）」の公開画像を、入念に目視でスキャンする中で見つけ出した。この捜索から11個の候補が浮上し、その中でプロの観測機器による追跡観測対象として選ばれた最も確実性の高い2個のうちの1個が、Andromeda XXXVIであった。

2026年1月22日、スペイン・カナリア諸島のラ・パルマ島にあるロケ・デ・ロス・ムチャチョス天文台の、口径10.4メートルを誇る世界最大の単一鏡光学望遠鏡「カナリア大望遠鏡（GTC）」に搭載された観測装置「OSIRIS+」を用いて、詳細な画像が取得された。得られた画像から、なぜ自動検出パイプラインがこの天体を検知できなかったのかがすぐに明らかになった。この天体は「スローン・デジタル・スカイサーベイ（SDSS）」や「PanSTARRS」のデータではほとんど見えず、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡のより深い画像でようやくその姿が現れ、GTCのデータによって初めて確実なものとなったのである。

この発見は、研究チームが繰り返し記録してきたパターンを裏付けている。光度関数の極限的な暗い端においては、半分解または限界近くまで分解された恒星の過密領域（オーバーデンシティ）を検出する際、人間の視覚によるパターン認識が、自動ソース抽出や機械学習アルゴリズムを一貫して上回るという事実だ。論文の著者らは、既存の最高性能の観測機器であっても検出限界の境界に位置するような天体を扱う場合、目視による検査は自動化アプローチを補完するものとして極めて有効であると明記している。

■46個の星に対する「等時線フィッティング」による年齢特定

Andromeda XXXVIの特性評価は、技術的に大きな困難を極めた。この天体に関連付けられた星はわずか46個ほどであり、天文学者が通常依存している、恒星集団の大きな統計サンプルを必要とする標準的な距離測定技術を適用することは信頼性の観点から不可能だった。「このように星の数が極めて少ないため、通常はより大きな恒星集団をベースにする銀河距離の測定方法を適用することは非常に困難です」と、共同研究者であるカナリア天体物理学研究所（IAC）のマッテオ・モネッリ（Matteo Monelli）氏は述べている。

そこで研究チームは、色等級図（CMD）分析を頼りにした。これは、特定された各星の明るさと色（星の表面温度の指標となる）をプロットするものだ。同じ年齢と金属量を持つ星は、主系列から外れて赤色巨星分岐（RGB）を上昇する進化の過程で、この図上で予測可能な経路をたどる。特定の年齢と鉄の含有量を持つ星の予想されるCMD上の位置を示す理論的な曲線（等時線：アイソクロン）を、観測された恒星分布に重ね合わせることで、チームはAndromeda XXXVIの星々が、約125億年前、金属量 [Fe/H] = −2.5の恒星集団に最もよく一致することを突き止めた。

この金属量の数値は注目に値する。太陽の組成に対する対数スケールにおいて、[Fe/H] = −2.5という値は、これらの星に含まれる鉄の量が太陽の約300分の1であることを意味する。これらの星は、前の世代の星々によってほとんど処理されていないガスから形成された。彼らが形成された当時、宇宙に存在していたヘリウムより重い元素のほぼすべては、わずか第1世代か第2世代の大質量星によって合成されたばかりであり、元素合成はまだ初期段階にあった。

ただし、論文では慎重に指摘されている系統的な注意点がある。通常、高精度な独立した距離指標として使用される「赤色巨星分岐の先端（TRGB）」のサンプル数が少なすぎるため、これ単独で距離測定の基準とすることはできない。また、独立した年齢や距離の制約に使用される別の恒星集団である「水平分岐星」も見つからなかった。そのため、距離はAndromeda XXXVI単独で測定されたものではなく、アンドロメダ銀河自体の想定距離（776キロパーセク、約250万光年）に固定されている。完全に独立した星形成史を明らかにするには、ハッブル宇宙望遠鏡のような宇宙望遠鏡を用いて、十分に深い画像で古い主系列星の転向点（ターンオフ）を捉える宇宙ベースの測光観測が必要となる。

■宇宙誕生から10億年未満で成長を止めた銀河

Andromeda XXXVIの極端な年齢と金属量の少なさは、宇宙論学者が「再電離の化石（reionization fossils）」と呼ぶ天体のクラスに完全に合致する。これらは宇宙の最初の10億年の間に星を形成し、その後、宇宙の再電離エポックによってガスの供給が絶たれた銀河である。

再電離とは、ビッグバンから約4億〜10億年後に、最初の巨大な恒星やクエーサーから放出された強力な紫外線放射が、銀河間物質を満たしていた中性水素ガスを電離させた時期のことだ。重力の深いポテンシャルの谷を持つ大きな銀河にとって、これによる影響はほとんどなく、ガスを引き寄せて星形成を続けた。しかし、後に超低光度矮小銀河の骨組みとなるような、最も小さなダークマター・ハローにとっては状況が異なっていた。紫外線放射が周囲のガスを加熱したため、それ以上のガスの降着や収縮が妨げられ、星形成が永久に停止してしまったのだ。その結果、このような銀河が現代まで生き残ると、時間が凍りついたような恒星集団となる。一様に古く、一様に金属量が少なく、宇宙が10億歳になる前と本質的に変わらない姿を保ち続ける。

「私たちの研究は、And XXXVIが約125億年前という極めて古い銀河であり、重元素が著しく不足していることを示唆しています」と、研究の筆頭著者であるアンダルシア天体物理学研究所（IAA）のジョアンナ・サコウスカ（Joanna Sakowska）氏は述べている。「しかし、その距離、年齢、化学組成をより高い精度で特定するには、ハッブルのような宇宙望遠鏡による観測が必要になるでしょう」

And XXXVIが、アンドロメダ銀河との潮汐相互作用や自身の内部的な恒星フィードバックによって後に星形成が停止した銀河ではなく、真に「再電離の化石」と呼べるものであるかどうかは、現在のデータからはまだ判断できない。宇宙望遠鏡による深い画像から詳細な星形成史が得られれば、天体の恒星集団が、天の川銀河の超低光度伴銀河で記録されているパターンと同様に、再電離による停止と一致する急激な初期のカットオフを示しているのか、あるいは他のメカニズムを示唆するより緩やかな衰退を示しているのかを検証できる。

同じチームが以前にアンドロメダ銀河の他の2つの超低光度伴銀河「Pisces VII」と「Pegasus V」を対象に行った研究では、いずれも再電離によって星形成が停止したことを示唆する星形成史が見つかっており、これは天の川銀河の伴銀河ではより一般的なシナリオである。このパターンがAnd XXXVIにも当てはまるのか、そしてそれが2つのホスト銀河のガス降着史の違いについて何を意味しているのかは、依然として未解明のままである。

■天の川銀河だけでは提供できなくなった検証の場

天文学者が「消えた伴銀河問題（missing satellites problem）」と呼ぶ、標準宇宙論シミュレーションが予測するダークマター・サブハローの数と、実際に観測される矮小伴銀河の数との間の不一致は、何十年もの間、ほぼ天の川銀河のみを対象に議論されてきた。しかし、その枠組みは科学的な限界を迎えつつある。

2020年代を通じてより暗い光度へと進められた天の川銀河の伴銀河調査により、私たちの銀河におけるこのギャップは大幅に縮小した。天の川銀河においては問題が逆転しており、2024年のいくつかの分析では、予測よりも少ないのではなく、むしろ多くの淡い伴銀河が見つかっている。しかし、アンドロメダ銀河においては、その調査はまだ完了にはほど遠い。絶対等級 M_V = −5.5 より明るい伴銀河として理論上予測される約92個に対し、M31の周囲で確認されている矮小伴銀河は約43個にとどまっており、Andromeda XXXVI自体はこの光度しきい値のちょうど境界に位置している。予測されている伴銀河のうち、約49個が未検出のままだ。

このギャップには、単なる数の勘定を超えた直接的な科学的意味合いがある。もし天の川銀河の伴銀河数が理論的予測と一致する一方で、アンドロメダ銀河が一致しないのであれば、一つの可能性として、天の川銀河が統計的に特異なホスト銀河であり、そこから得られた結論が一般化できないということが考えられる。あるいは、残りのアンドロメダ銀河の伴銀河は、測光調査が十分に深くなる前に天の川銀河の調査を阻んでいたのと同じ検出問題により、より暗い光度で発見されるのを待っているだけなのかもしれない。

「Andromeda XXXVIの発見は、宇宙で最も小さな銀河に対する新たな視点を提供します」と、ポツダム・ライプニッツ天体物理学研究所（AIP）の共同著者であるイザベル・サントス＝サントス（Isabel Santos-Santos）氏は語る。「標準宇宙論モデル、いわゆるラムダ冷たいダークマター（ΛCDM）モデルの枠組みでは、アンドロメダのような銀河は何百ものこうした小さな伴銀河に囲まれていると予想されますが、その多くは光度が低いためにこれまで隠されたままでした。新たに発見される超低光度矮小銀河の一つひとつが、銀河形成の限界を探り、私たちの宇宙論モデルを検証する助けになります」

超低光度矮小銀河は、宇宙論の単なる数合わせにとどまらない。これらの天体は質量対光度比が極端であり、星の光の太陽質量1単位に対して、数百から数千太陽質量分もの総質量（その大部分はダークマター）を含んでいる可能性があるため、ダークマターの正体を検証するための最高の自然の実験室の一つとなっている。ダークマターが標準ΛCDMモデルの仮定通りに「冷たくて衝突しない」ものなのか、あるいは「温かい」「ファジー（揺らぐ）」「自己相互作用する」といった別の性質を持つのかによって、最も暗い銀河の予測される存在量や構造的特徴に明確な痕跡が残る。And XXXVIは、その検証における新たなデータ点となる。

■超低光度矮小銀河とは何か、なぜ存在し得るのか

Andromeda XXXVIの絶対可視光等級は約−5.9である。天の川銀河の輝く円盤全体の明るさは約−20.9であり、その差である15等級は、光度比にして約100万倍に相当する。Andromeda XXXVIを100万個並べてようやく、天の川銀河1個分と同じ明るさになる計算だ。M31の中心から推定約119キロパーセク（約39万光年）という投影距離に位置するこの銀河は、伴銀河がホスト銀河に重力的に束縛されているとみなされる境界である「ビリアル半径」の内部にしっかりと収まっている。また、全光度の半分を囲む半径である「半光度半径」は約64パーセク（約210光年）であり、この銀河の星が存在する全領域は、太陽から最も近い星団までの距離の約2倍という極めて狭い領域に収まる。

銀河光度関数のこの極限に位置する天体は、その暗さだけでなく、その構造によっても区別される。数千から数万個の星を含む古典的な矮小楕円体銀河とは異なり、And XXXVIの恒星集団は非常にまばらであるため、無関係な2つの明るい手前の星（前景星）の間にある、かろうじて感知できる程度の拡散した過密領域としてしか見えない。これは最も深い地上観測画像でのみ視認可能であり、恒星の色等級分布の注意深い統計的比較を通じて初めて確認されたものである。

「Andromeda XXXVIのような新しい発見の一つひとつが重要です。なぜなら、私たちはまだ、極めて暗い銀河のより巨大な集団の氷山の一角を見ているにすぎない可能性を示唆しているからです」と、筆頭著者のサコウスカ氏は語る。

■ダークマターに関する知見は変わるのか

直接的には変わらない。単一の天体だけでダークマターの性質に関する疑問を解決することはできない。しかし、Andromeda XXXVIがもたらすのは、これらの疑問に対する統計的な基準を、天の川銀河とは独立した第2の巨大渦巻銀河へと拡張することだ。これにより、超低光度矮小銀河に関するすべての結論が、私たちの銀河近傍に特有の性質に依存してしまう度合いを減らすことができる。

極めて重要な点として、And XXXVIには、アンドロメダ銀河に本当に重力的に束縛されているかを確認したり、距離を独立して制約したり、質量対光度比を通じてダークマターの含有量を測定したりするために必要な「運動学的データ」（個々の恒星の速度の分光測定）がまだ不足している。これらの観測を行うには、大型望遠鏡の高解像度分光器を用いて個々の赤色巨星（RGB）を標的にする必要があり、GTCなどの施設における将来の所長裁量時間（Director's Discretionary time）や、次世代の超大型望遠鏡による将来の観測の自然なターゲットとなるだろう。

このような天体を求める捜索は続けられている。アンドロメダ銀河の予測される伴銀河の約半分が未検出のままである中、研究チームがPAndASアーカイブを通じて進めている目視検査プログラムには、同じ調査キャンペーンから未分析の候補がもう1つ残されている。将来の広視野観測所、特に2026年6月30日に「宇宙時空間レガシー調査（LSST）」を開始した「ベラ・C・ルービン天文台」は、これまでアクセスできなかった領域や深さを探ることになる。しかし、アンドロメダ銀河に関しては、ルービン天文台も欧州宇宙機関（ESA）の「ユークリッド」衛星も、直接的な深いカバレッジを提供するわけではない。アンドロメダ銀河の完全な伴銀河センサスへの最も直接的な道は、依然として大型地上望遠鏡によるピンポイントの追跡観測と、アーカイブ画像を通じた人間の目視検査という根気のいる作業にかかっている。

■注目ポイントQ&A

●アルゴリズムではなく、アマチュア天文学者がこの銀河を発見したことにはどのような意味がありますか？

現在の自動検出パイプラインにおける技術的な限界を示しています。Andromeda XXXVIは極めて暗く、背景に対する星の過密状態がわずかであるため、SDSSやPanSTARRSの画像を処理する自動検出アルゴリズムでは検知できませんでした。ジュゼッペ・ドナティエッロ氏によるPAndAS領域全体の系統的な目視検査によって、11個の候補の1つとして特定されました。約46個の星で銀河全体が構成されるような極限の暗さにおいては、次世代のディープイメージング調査によってSN比が大幅に向上したデータが得られるまでは、人間のパターン認識能力が機械学習アプローチを上回ることを示唆しています。

●天の川銀河の「消えた伴銀河問題」とは何ですか？また、それは現在も問題なのでしょうか？

標準宇宙論モデル（ΛCDMモデル）に基づく銀河形成シミュレーションが予測するダークマター・サブハローの数と、実際に観測される矮小伴銀河の数との間の不一致を指します。当初は予測に対して観測される伴銀河が少なすぎるとされていましたが、過去10年間の調査でより暗い伴銀河が多数発見され、2024年の分析では天の川銀河の伴銀河数は予測と一致するか、わずかに上回るレベルに達しています。しかし、アンドロメダ銀河においては、検出閾値より明るいと予測される伴銀河のうち約49個が未発見であり、依然として現実の問題です。だからこそ、アンドロメダ銀河の超低光度伴銀河の調査を進めることが科学的に極めて重要です。

●この銀河は宇宙誕生から最初の10億年とどのように結びついているのですか？

ビッグバンから約4億〜10億年後の「宇宙の再電離」の時期に、星形成が永久に停止した「再電離の化石」である可能性があります。当時、初代星やクエーサーからの紫外線放射によって銀河間物質が加熱され、小さな重力構造へのガスの降着が妨げられたため、小さなハローで形成された銀河は星形成の材料を失いました。その結果、120億年以上変化していない恒星集団が残されました。Andromeda XXXVIの推定年齢約125億年と、太陽の約300分の1という極端な鉄の少なさは、再電離が完了する前に星形成を停止した銀河の特徴と一致しています。

●なぜ現在の望遠鏡でアンドロメダ銀河の伴銀河の完全な調査を完了できないのですか？

主な制約は「観測の深さ」と「検出アルゴリズム」の2点です。Andromeda XXXVIのように絶対等級が約−5.9という極めて暗い天体は、250万光年先のアンドロメダ銀河であっても、広視野地上調査の検出限界かそれ以下に位置します。これらを発見するには、大型望遠鏡によるピンポイントの深い観測か、極めて深い広視野調査が必要ですが、現在のM31向け調査ではそれが提供されていません。また、この光度レベルでは前景や背景の星に埋もれた銀河の信号が微弱なため、自動パイプラインでは誤検出率が非常に高くなり、候補を絞り込むために人間の目視による検証が必要となります。

元記事: Ultra-Faint Galaxy Found Near Andromeda Tests Dark Matter Theory With Only 46 Stars