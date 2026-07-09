トランプ大統領、5カ月で3度目のデル推奨：家族管理の信託では「利益相反」を解消できずと専門家指摘

トランプ大統領は2026年7月6日（現地時間）、ホワイトハウスの式典で「デルのコンピュータを買いに行こう」と国民に呼びかけた。トランプ氏がデル製品の購入を公に推奨したのはこの5カ月間で3度目となるが、同氏がデル株を大量に保有していることから、政府倫理の専門家からは利益相反を懸念する声が上がっている。ホワイトハウスは利益相反はないと主張するが、専門家は家族が管理する信託ではその主張を正当化できないと指摘している。

■5カ月間で3回に及ぶ推奨の経緯

米国政府倫理局（OGE）の開示資料と当時の報道記録によると、トランプ氏によるデル株の取引と推奨発言は以下のようなタイムラインで進んでいる。

2026年2月10日、トランプ氏名義の口座が、1株あたり約126ドルで100万ドルから500万ドルのデル株を購入した。そのわずか9日後の2月19日、トランプ氏はジョージア州ロームでの集会で「デルのコンピュータを買いに行こう」と発言し、初の公的な推奨を行った。この時点では、株価に目立った動きは見られなかった。

その後、5月8日のホワイトハウスのイベントでトランプ氏は再び推奨発言を行った。同日、トランプ氏は第1四半期の取引を記録したOGEの定期取引報告書に自ら署名している。また5月には、国防総省がデルに対し、米軍およびインテリジェンス・コミュニティ全体のソフトウェアライセンスを統合する5カ年・総額97億ドル（約1兆5714億円、1ドル＝162円換算）の契約を授与した。当局によれば、この契約により年間約4億2200万ドル（約684億円）が削減される見込みだという。

そして7月6日、トランプ氏が署名した法案に基づき創設された子供向けの新しい連邦貯蓄プログラム「トランプ・アカウント」の発足式典において、トランプ氏はデルのCEOであるマイケル・デル氏夫妻による62億5000万ドル（約1兆125億円）の寄付表明を称賛した上で、「デルのコンピュータを買いに行こう」と3度目の推奨を行った。この発言を受けてデルの株価は日中に8%以上急騰し、一時427.50ドルを記録。デル株の2倍レバレッジETF（DLLL）は約17%上昇した。

■エリック・トランプ氏の受託者就任が「利益相反」を解消できない理由

ホワイトハウスは、トランプ氏の資産は子供たちが管理する信託に預けられており、息子のエリック・トランプ氏が財務管理を監督しているため「利益相反は存在しない」と説明している。

しかし、政府の倫理規定が定義する真正な「ブラインド・トラスト（白紙委任信託）」とは、受益者と個人的な関係のない独立した受託者が管理し、受益者の関与や指示なしに売買を行うものを指す。これにより、公職者が自身の決定によって保有資産が影響を受けるのを防ぐ仕組みとなっている。そのため、即自的な家族が管理する信託は、定義上この独立性の要件を満たさない。

非営利の監視団体「ワシントンにおける責任と倫理を求める市民（CREW）」のシニア倫理カウンセル、シンシア・ブラウン氏は、トランプ氏が「大統領の権威を私企業のために利用し、特定の企業を優良な投資先として際立たせ、さらに政府調達契約を与えることでその利益を押し上げている」と批判している。これに対しトランプ氏は2026年7月の記者会見で、「私は関与していない。資金はファンドが管理しており、彼らとは意図的に一切話をしていない」と反論した。

なお、現行の政府倫理規定には、大統領が自身で開示している保有株の企業を公に推奨することを明示的に禁止する条項はない。2012年に制定されたSTOCK法（議会知識インサイダー取引禁止法）は、非公開情報を利用した私的利益の追求を禁止しているが、公的な推奨行為自体は規制していない。エリザベス・ウォーレン上院議員は証券取引委員会（SEC）に対し、トランプ氏の取引パターンの調査を求めているが、スコット・ベセント財務長官は「外部のマネージャーが管理していた」として懸念を一蹴している。

■大統領の推奨なしでも際立つデルのAI業績

倫理的な議論が交わされる一方で、デル自体のビジネス変革は、大統領の推奨がなくともウォール街の注目を集めるに十分な実績を残している。

5月28日に発表されたデルの2027会計年度第1四半期決算は、メリアス・リサーチのテクノロジー責任者ベン・レイツェス氏が「これまでに見たことがないレベル」と評するほどの好決算だった。売上高は前年同期比88%増の438億ドル（約7兆956億円）に達し、市場予想の約357億ドルを大幅に上回った。特にAI最適化サーバーの売上高は、新規のAI受注244億ドルに支えられ、前年同期比757%増の161億ドル（約2兆6082億円）を記録。AI関連の受注残高は過去最高の513億ドル（約8兆3106億円）に達した。

デルは2027会計年度通期の売上高見通しの中央値を1650億〜1690億ドルに引き上げ、通期のAIサーバー売上目標を前四半期予想の500億ドルから600億ドル（約9兆7200億円）へと上方修正した。デルのインフラ部門責任者アーサー・ルイス氏は、現在の見通しは「供給側の制約のみがボトルネック」と述べており、企業からの受注の見通しは2028年まで見えているという。

これを受けてウォール街のアナリストらは目標株価を引き上げており、ウェルズ・ファーゴが505ドル、JPモルガンが500ドル、サスケハナが700ドルなどを提示している。デルの株価は2026年に入ってから年初来で230%以上上昇しており、NVIDIAやAMD、インテル、マイクロソフト、OpenAIと共同で構築した「AI Factory」の導入実績は5000件を超えている。

■「トランプ・アカウント」とデル財団の寄付

7月6日の式典は、2025年7月4日にトランプ氏が署名した「One Big Beautiful Bill Act」に基づき創設された、子供向けの非課税投資プログラム「トランプ・アカウント（530A口座）」の正式な開始を記念するものだった。このプログラムは、2025年1月1日から2028年12月31日までに生まれた子供に対し、財務省から1回限り1000ドルのシード資金を提供し、低コストのS&P 500インデックスファンドで運用するものだ。

デル家がこのプログラムにおいて重要な役割を果たしていることが、トランプ氏が式典でマイケル・デル氏を名指しで称賛した理由である。2025年12月、マイケル・デル氏と妻のスーザン氏は、世帯所得の中央値が15万ドル未満の地域に住む10歳以下のアメリカ人の子供2500万人に対し、トランプ・アカウントにそれぞれ250ドル（計62億5000万ドル）を寄付することを約束した。この寄付額は、1999年の財団設立以来のデル家の慈善寄付総額を超える規模となる。

CNBCが報じたデル財団の担当者のデータによると、ニューヨーク市だけでも約75万4200人の子供がこの給付の対象となり、デル財団からの寄付額は推定1億8850万ドル（約305億円）にのぼるという。

トランプ氏は式典で、この資金的な結びつきについて直接言及し、「何らかの方法で彼にその資金を還元するつもりだ。そして、さらに60億ドルを要求し、プロセスを最初からやり直す」と語った。

■デル以外にも広がる同様のパターン

トランプ氏による特定の企業への言及と株価の変動は、デルに限ったことではない。2026年4月30日、トランプ氏はTruth Socialでインテルを称賛し、「インテル株は上昇し続けている」と投稿した。これによりインテル株は時間外取引で約3%上昇した。また、国防総省の主要契約業者であるパランティアも、年初にトランプ氏が言及した後に株価が上昇している。

CREWのドナルド・K・シャーマン代表は、トランプ氏が自身の政権による規制対象となる業界の取引を続けていると指摘する。2026年7月1日に公開されたトランプ氏の2025年次財務開示書（927ページ）によると、同氏は2025年中に暗号資産関連で約14億ドル（約2268億円）の収入を得ており、これは大統領経験者の個人暗号資産収入としては過去最高額である。

■インサイダーの動向と株価の評価

一方で、デルの内部関係者は株式の売却を進めている。デルの取締役を務めるシルバーレイクの共同CEOエゴン・ダーバン氏は2026年6月に2700万ドル以上のデル株を売却し、法務責任者のリチャード・ロスバーグ氏も同月に410ドルで2万株を売却した。アナリストらは、これらを業績好調に伴う通常の利益確定売りと見ており、シルバーレイクは依然として2700万株以上のクラスBコンバーチブル株を保有している。

現在のデル株の株価収益率（PER）は約34倍と、歴史的な水準から見ると高値圏にある。しかしアナリストらは、AIサーバーの需要が供給を上回る構造的な成長軌道を反映したものだと主張している。

投資家にとっての課題は、現在の株価のうち、検証可能なAIインフラの成長ストーリーがどれだけを占め、大統領による推奨という政治的要因がどれだけ影響しているかを見極めることだ。市場にはこれら2つの要素を切り離して価格設定する仕組みは存在しない。

■注目ポイントQ&A

●トランプ氏はデル株を保有していますか？また、推奨する前に開示していましたか？

はい、どちらも事実です。米国政府倫理局（OGE）の開示資料によると、トランプ氏の口座は2026年2月10日に100万ドルから500万ドル相当のデル株を購入しており、これは2月19日の最初の公的推奨の9日前です。これらの取引は5月にOGEが定期取引報告書を公開したことで明らかになりました。

●なぜ家族が管理する信託では利益相反を防げないのですか？

真正なブラインド・トラスト（白紙委任信託）は、受益者と個人的な関係のない独立した受託者が資産を管理する必要があります。トランプ氏の資産は息子のエリック・トランプ氏が管理する信託に預けられているため、政府の倫理規定が求める独立性の基準を満たしておらず、利益相反の懸念を解消できていません。

●デルの株価上昇は業績によるものですか、それともトランプ氏の発言によるものですか？

両方の要因が影響しています。デルの2027会計年度第1四半期決算は、売上高が市場予想を23%上回るなど非常に強力なものでした。一方で、トランプ氏の発言直後に株価が8%急騰するなど、政治的な発言が短期的な株価上昇の引き金になっていることも事実です。

元記事: Trump’s Three Dell Endorsements: Family-Managed Trust Does Not Remove Conflict of Interest