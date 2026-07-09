*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2アスタリスク、放電精密、MIRAINIなど

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

大成建設＜1801＞ 14050 -820

中東情勢再緊迫化でゼネコン株にも売り。

MIRAINI＜546A＞ 2213 -117

上値到達感も広がり見切り売り優勢続く。

三井ハイテック＜6966＞ 953 -33

短期リバウンド一巡であらためて手仕舞い売り優勢。

レノバ＜9519＞ 938 -40

1000円超レベルでは上値の重さも意識。

清水建設＜1803＞ 2501 -138

大手ゼネコンの一角が軟調な動きに。

マルマエ＜6264＞ 2124 -157

半導体株安の流れに押される形。

武蔵精密工業＜7220＞ 3465 -240

AIインフラ関連株安の影響が続く。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 9834 -406

サムスン電子の株安をマイナス視続く。

リガク＜268A＞ 2173 -113

AI・半導体関連株安の影響受ける。

パルグループHD＜2726＞ 1470 -78

第1四半期は小幅な増益率にとどまり。

東京ボード工業＜7815＞ 446 +80

スピード調整一巡感で戻り試す動きに。

放電精密＜6469＞ 3235 +500

第1四半期好決算で業績上方修正。

Link-U グループ＜4446＞ 929 +76

特に新規材料なく短期資金の値幅取りの動き中心か。

note＜5243＞ 2289 +70

26年11月期業績予想を上方修正。買い一巡後は失速。

ジャパニアス＜9558＞ 1875 +11

上期営業利益35.6％減と第1四半期の10.4％増から減益に転じ

7日売られる。8日は押し目買いも。

リボミック＜4591＞ 79 -19

富士フイルム富山化学と業務提携で7日ストップ高。8日は反動安。

アスタリスク＜6522＞ 2400 +304

7日ストップ高の買い人気が継続。

オンデック＜7360＞ 657 -46

75日線が上値を阻む。

NPC＜6255＞ 686 -8

リサイクル装置が水平リサイクル化を実現。上値は限定的。

Fusic＜5256＞ 2300 -168

シンガポールの南洋理工大学と地上局技術で覚書締結で

7日買われる。8日は売り先行。

サクシード<9256> 4215 +360

25日線が下値を支える形。

テックファーム<3625> 615 -28

7日ストップ高の反動安。

坪田ラボ<4890> 250 +4

ドライアイを対象とした第2a相臨床試験で最終被験者の観察が完了。《CS》