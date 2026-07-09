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前日に動いた銘柄 part2アスタリスク、放電精密、MIRAINIなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2アスタリスク、放電精密、MIRAINIなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
大成建設＜1801＞ 14050 -820
中東情勢再緊迫化でゼネコン株にも売り。
MIRAINI＜546A＞ 2213 -117
上値到達感も広がり見切り売り優勢続く。
三井ハイテック＜6966＞ 953 -33
短期リバウンド一巡であらためて手仕舞い売り優勢。
レノバ＜9519＞ 938 -40
1000円超レベルでは上値の重さも意識。
清水建設＜1803＞ 2501 -138
大手ゼネコンの一角が軟調な動きに。
マルマエ＜6264＞ 2124 -157
半導体株安の流れに押される形。
武蔵精密工業＜7220＞ 3465 -240
AIインフラ関連株安の影響が続く。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 9834 -406
サムスン電子の株安をマイナス視続く。
リガク＜268A＞ 2173 -113
AI・半導体関連株安の影響受ける。
パルグループHD＜2726＞ 1470 -78
第1四半期は小幅な増益率にとどまり。
東京ボード工業＜7815＞ 446 +80
スピード調整一巡感で戻り試す動きに。
放電精密＜6469＞ 3235 +500
第1四半期好決算で業績上方修正。
Link-U グループ＜4446＞ 929 +76
特に新規材料なく短期資金の値幅取りの動き中心か。
note＜5243＞ 2289 +70
26年11月期業績予想を上方修正。買い一巡後は失速。
ジャパニアス＜9558＞ 1875 +11
上期営業利益35.6％減と第1四半期の10.4％増から減益に転じ
7日売られる。8日は押し目買いも。
リボミック＜4591＞ 79 -19
富士フイルム富山化学と業務提携で7日ストップ高。8日は反動安。
アスタリスク＜6522＞ 2400 +304
7日ストップ高の買い人気が継続。
オンデック＜7360＞ 657 -46
75日線が上値を阻む。
NPC＜6255＞ 686 -8
リサイクル装置が水平リサイクル化を実現。上値は限定的。
Fusic＜5256＞ 2300 -168
シンガポールの南洋理工大学と地上局技術で覚書締結で
7日買われる。8日は売り先行。
サクシード<9256> 4215 +360
25日線が下値を支える形。
テックファーム<3625> 615 -28
7日ストップ高の反動安。
坪田ラボ<4890> 250 +4
ドライアイを対象とした第2a相臨床試験で最終被験者の観察が完了。《CS》
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