大気汚染が精子のDNAを書き換える？ 受精後も残る遺伝子への影響、米研究チームが発表

自動車の排気ガスなどに含まれるオゾンや二酸化窒素が、形成過程にある精子のDNAを化学的に書き換える可能性があることが、最新の研究で明らかになった。特に、受精後に通常行われる父親側DNAの初期化（リセット）を免れる遺伝子において、顕著な変化が確認されたという。この研究結果は、父親が受精前の約3ヶ月間に浴びた大気汚染の影響が、受精卵そのものにまで及ぶ可能性を示唆している。

■大気汚染が精子に与える「分子レベル」の影響メカニズム

都市部の大気汚染環境に暮らす男性は、精子数や運動率が低下し、奇形率が高まる傾向にあることが、これまでの研究で数十年にわたり報告されてきた。2025年1月までのデータをまとめた2026年のメタ分析でも、大気汚染と精子機能低下との間に統計的に有意な関連があることが確認されている。しかし、吸入されたガスがどのような生物学的プロセスを経て不妊リスクにつながるのか、その具体的なメカニズムは解明されていなかった。

マサチューセッツ大学アマースト校の生殖・環境疫学者であるキャリー・ノーブルズ（Carrie Nobles）博士らの研究チームは、このメカニズムの特定に挑んだ。チームは2013年から2017年にかけて、ユタ州ソルトレイクシティで不妊治療を求めていた2,000人以上の男性から得られたデータを分析。最終的に6ヶ月間の追跡調査を完了した1,220人の男性を対象に、精子DNAの「メチル化」を解析した。

DNAメチル化とは、塩基配列そのものを変えることなく、遺伝子の働きを制御する仕組み（エピジェネティクス）の一つである。ゲノム上の特定の部位（CpGサイト）にメチル基が結合すると、遺伝子の読み取りがブロックされ、いわば「遺伝子のスイッチがオフ」になる。これまでの大気汚染研究は、精子数や運動性といった目に見える精液検査の数値にとどまっていたが、今回の研究は、精子が作られる過程でゲノム全体のオン／オフスイッチがどう変化しているかという、分子レベルの挙動を測定した点が画期的である。

■精子形成の「74日間の窓」が意味すること

この研究における重要な鍵は「タイミング」にある。精子は体内に長期間保存されているわけではなく、絶えず新しく作られている。精巣の精細管で幹細胞が分裂を開始してから、完全に成熟した精子になるまでのプロセス（精子形成）には約74日間かかる。さらに、精巣上体を通って運動能を獲得するまでの約2週間の成熟期間を加えると、前駆細胞から射精される精子になるまでの全サイクルは約90日間（約3ヶ月）となる。

これは、受精時の精子の状態が、受精したその瞬間の健康状態ではなく、過去3ヶ月間の環境ばく露を反映していることを意味する。女性の妊活前（プレコンセプション）ケアは広く認知されているが、男性においても同様に、この「74日間の窓」における環境管理が極めて重要であることが、今回の研究で改めて浮き彫りになった。

ノーブルズ博士らのチームは、各参加者が精液サンプルを提供する前の3ヶ月間に浴びた屋外大気汚染（オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄、微小粒子状物質 PM2.5）のばく露量をモデル化した。その結果、大気汚染物質へのばく露に関連する39箇所の精子DNAメチル化の変化が特定され、なかでもオゾン（O3）と二酸化窒素（NO2）の影響が最も強いことが分かった。米国環境保護庁（EPA）のデータによると、これら2つの物質は主に自動車の排気ガスや天然ガスの燃焼から発生しており、都市部における主要な汚染源となっている。

■なぜ父親のばく露が受精卵に届くのか

今回の発見で最も臨床的に重要なのは、メチル化の変化が確認された39箇所のうち、特に「GNAS」と呼ばれる遺伝子に変化が起きていた点である。GNASは、精液の質の低下や、胚および胎児の発達異常に関連することが知られている「インプリント遺伝子」である。

通常の遺伝子の場合、受精直後に初期化（エピジェネティック・リプログラミング）が行われ、父親由来のゲノムからほとんどのメチル化マークが剥ぎ取られてリセットされる。そのため、父親が浴びた環境ばく露の影響がそのまま受精卵の遺伝子発現に引き継がれることは基本的にない。

しかし、インプリント遺伝子は例外である。これらの遺伝子は、特殊なタンパク質などによって受精後のリセット（消去波）から保護される領域（DMR）を持っている。GNASはその保護対象の一つだ。つまり、大気汚染によってGNAS遺伝子のメチル化が書き換えられた精子が受精に至った場合、その変化はリセットされずに、発達中の受精卵（胚）へとそのまま維持される可能性が高い。

ノーブルズ博士は、「インプリント遺伝子であるGNASの変化との関連は特に重要です。インプリント遺伝子は初期胚の発達過程を通じて維持されるため、父親の環境ばく露が不妊症だけでなく、妊娠や子供の健康にまで影響を与えるのではないかという重要な疑問が提起されます」と述べている。

■酸化ストレスが引き起こす精子ゲノムの書き換え

肺から吸入されたガスが精巣の細胞に影響を与えるメカニズムは、「酸化ストレス」を介していると考えられている。オゾンや二酸化窒素が呼吸器と反応すると、活性酸素種（ROS）が発生し、これが血流に乗って精巣の血管に達する。また、肺胞膜を通過するほど微細なPM2.5は、有害物質から精子を守る「血液精巣関門」を破壊することが動物実験で示されている。

精巣内で活性酸素種が増加すると、DNAメチル化酵素の働きが妨げられ、精子形成プロセスにおけるメチル化マークの配置が狂ってしまう。その結果、オゾンや二酸化窒素のばく露量が多い男性において、ゲノム上の39箇所で規則的なメチル化パターンの変化が検出された。これらの変化はランダムに起きているわけではなく、精子の発達や染色体の構成、細胞の品質管理など、生殖の成功に直接関わる遺伝子群に集中していた。

■妊活前の男性ができる対策はあるか

精子形成に約74日（成熟期間を含め約90日）かかるという事実は、懸念材料であると同時に、対策が可能であることも意味している。遺伝子の突然変異とは異なり、エピジェネティックなメチル化の変化は不可逆的なものではない。精子はサイクルで作られているため、受精前の3ヶ月間に大気汚染へのばく露を減らせば、理論的には受精時の精子のメチル化状態を改善できる可能性がある。

ただし、今回の研究では、ばく露を減らすことが実際に臨床的に意味のある変化（精子DNAメチル化の改善や、妊娠結果の向上）をもたらすかどうかまでは実証されておらず、今後の検証が必要とされている。

現時点で男性が取り得る合理的な対策としては、大気汚染のピーク時間帯（都市部における朝夕のラッシュアワーなど）の屋外運動を避ける、交通量の少ないルートを選ぶ、室内のガス燃焼源（ガスコンロや換気のないヒーターなど）の使用を減らす、といった行動が挙げられる。これらが精子のメチル化改善に直接結びつくという因果関係の証拠はまだないが、生物学的なメカニズムからは十分に推奨される選択肢である。

■専門家たちの見解と今後の課題

この研究発表に対し、外部の専門家からは慎重ながらも重要性を認める声が上がっている。

ノッティンガム大学の生殖生物学教授であるリチャード・リー（Richard Lea）氏は、「大気汚染物質が精子の質に悪影響を及ぼすという、増え続ける証拠に新たな一歩を加える重要な研究だ」と評価し、分析手法の堅牢性を認めつつも、他の集団での再現性の確認を求めた。また、マンチェスター大学の男性科学教授であるアラン・ペイシー（Allan Pacey）氏は、分子レベルの影響が確認されたことを認めつつも、「観察された精子DNAメチル化の変化が、男性不妊において臨床的にどれほど意味を持つのかを結論付けることは現時点ではできない」と指摘した。

今回の研究には、すでに不妊治療を受けている男性を対象としているため一般の男性にそのまま当てはまるか不明である点や、季節的な大気汚染の変動があるソルトレイクシティという1都市のみのデータである点、屋外の大気汚染のみを測定し、室内でのばく露を考慮していない点などの限界もある。大気汚染へのばく露が、実際に妊娠率の低下や流産率の上昇、子供の発達にどう影響するのかという「臨床的な因果関係」の解明は、今後の研究課題である。

■注目ポイントQ&A

●大気汚染は、精子数や運動率の低下とは異なる形で精子DNAに影響を与えるのですか？

はい、異なります。従来の検査で測定される精子数や運動率、形態の悪化とは異なり、今回の研究ではオゾンや二酸化窒素が精子の「DNAメチル化」という分子レベルの化学スイッチを書き換えることが示されました。この変化は通常の精液検査では検出できないため、精子数が正常に見える男性であっても影響が生じている可能性があります。

●なぜ「GNAS」遺伝子における変化が特に重要視されているのですか？

受精直後、受精卵は父親由来のDNAからほとんどのメチル化マークを消去してリセットしますが、GNASのような「インプリント遺伝子」はこのリセットから保護される領域にあります。そのため、大気汚染によってGNASに生じたメチル化の変化は受精後も消えずに残り、胚の発達や子供のエネルギー代謝、内分泌系に影響を及ぼす可能性があるため、最も重要な発見とされています。

●受精前に大気汚染へのばく露を減らせば、精子のDNA健康状態は改善しますか？

精子が作られて射精されるまでには約90日のサイクルがあるため、受精前3ヶ月間のばく露を減らすことは、理論上、精子のエピジェネティックな状態に影響を与え得ます。ただし、ばく露を減らすことで実際に精子のDNAメチル化が改善するか、またそれが妊娠結果の向上につながるかという直接的な因果関係は、まだ科学的に証明されておらず、今後の研究が待たれます。

元記事: Air Pollution Rewrites Sperm DNA at Genes That Survive Fertilization, Study Finds