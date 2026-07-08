米「Anime Expo 2026」閉幕：『サイバーパンク：エッジランナーズ』第2期プレミア上映に大反響、呪術廻戦は5周年パネル開催

米国ロサンゼルスで開催されていた「Anime Expo 2026」が、現地時間2026年7月5日に閉幕した。今回のイベントで最も大きな話題をさらったのは、初日に世界初公開された『Cyberpunk: Edgerunners（サイバーパンク：エッジランナーズ）』第2期（シーズン2）のプレミア上映だ。前作の主人公デイビッド・マルティネスの物語から離れ、新たなキャラクターたちとともに「ナイトシティ」そのものを描く独立した続編として、ファンや批評家から極めて高い評価を得ている。

■情報漏洩ゼロで6000人が総立ち：『エッジランナーズ』第2期プレミアの衝撃

現地時間2026年7月3日夜、Crypto.com Arena（クリプト・ドットコム・アリーナ）にて『サイバーパンク：エッジランナーズ』第2期の世界初公開上映が行われ、約6,000人の観客が詰めかけた。驚くべきことに、上映後に本編映像のリーク（情報漏洩）は一切ネット上に流出しなかった。CD Projekt RedのグローバルPRディレクターであるラデック・グラボウスキ氏は、観客の規律正しさに感謝を述べ、今回のAnime Expoでの上映を「極めて稀な、クリーンなプレミア上映だった」と称賛した。プライベート上映の映像が数分でネットに拡散することが常態化している昨今、この結果はサイバーパンクのファンコミュニティが作品をいかに大切に保護しているかを示す象徴的な出来事となった。

流出した映像こそないものの、会場にいたメディアや観客から発信されたテキストによるレビューは、一様に熱狂的なものだった。あるメディアは、印象的なビジュアル、鋭いフレーミング、そしてパンチの効いたサウンドデザインに満ちており、その骨太で地に足のついたキャラクター描写は『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』や『TRIGUN（トライガン）』を彷彿とさせると評価した。また、別のメディア（io9）は、前作の魅力であったバランスを維持しつつ、前作よりも「スケールが大きく、同時にパーソナルな物語」に仕上がっていると報じている。

■デイビッドから「ナイトシティ」へ：第2期で変わる物語の構造

レビューや制作陣が事前に明かしていた情報によると、本作が一般的な続編と一線を画しているのは、その構造的なシフトにある。第1期はデイビッド・マルティネスという一人の主人公の台頭と没落をアクション映画のような熱量で描いたが、第2期は「ナイトシティ」という都市そのものを描く群像劇となっている。

新シーズンでは、人生が交錯する4人のキャラクターが中心となる。サイバーサイコシスによってすべてを失い、サイバーウェア（インプラント）なしで生きるベテラン・エッジランナーのウィーク・キングスリー（CV：クランシー・ブラウン）、未解決の感情を抱えるスネークネーション・ノーマッドのネットランナーであるD（CV：ナジー・ターシャ）、カメラレンズを通してナイトシティの機能不全を記録する若い映画愛好家のローマン・カラックス（CV：ヴァレリア・ロドリゲス）、そしてメイルストローム・ギャングに身を置く全身サイバーウェア化された女性タリア・ヤン（CV：キモイ・リー）の4人だ。

制作陣には、第1期から今石洋之監督（※原文では監督に五十嵐海氏、シリーズ構成に大塚雅彦氏、ショーランナーにバルトシュ・シュティボー氏が言及されている）らが続投。五十嵐氏は、1990年代のアニメーションのテイストを明確に目指したと語っており、レビュアー陣も完成したエピソードからそのこだわりが感じられると認めている。また、他人の記憶を神経接続で追体験する「ブレインダンス」が主流の娯楽となった世界において、あえてスクリーンを通して映画と向き合うローマンの姿を通じ、「観る」とはどういうことかを問いかけるテーマ性も盛り込まれているという。本作は2026年秋にNetflixで配信予定だが、具体的な配信日は現時点で未発表となっている。

■『呪術廻戦』5周年パネル：第3期を振り返るも、第4期の時期発表は見送り

最終日の目玉となったのは、現地時間7月5日午前10時からCrypto.com Arenaで開催された、TOHO animation主催の『呪術廻戦』5周年記念パネルだ。ステージには主人公・虎杖悠仁の日本語版声優を務める榎木淳弥氏と、英語版声優のアダム・マッカーサー氏が登壇。第3期の激しい戦闘シーンやキャラクターの軌跡を振り返るバックステージ映像などが公開された。週刊少年ジャンプのヒット作から、この10年を代表する世界的IPへと成長した5年間の歩みを祝う内容となった。

しかし、多くのファンが期待していた『呪術廻戦』第4期（「死滅回游」の続編パート）の配信時期や新規映像の発表は行われなかった。第4期は第3期の最終回直後に制作が発表され、2026年6月に開催されたMAPPAの15周年記念イベントで最初の特報PVが公開されたものの、その際は「鋭意制作中」と伝えるのみで具体的な時期は明かされなかった。今回のAnime Expoでも新情報は追加されず、ファンにとっての次の注目舞台は、2026年8月29日・30日に日本のKアリーナ横浜で開催される「じゅじゅフェス2026」へと持ち越される形となった。

■秋アニメ＆今後の注目作：確定した最新情報まとめ

Anime Expo 2026の4日間を通じて、2026年秋以降の注目作に関する具体的なスケジュールや新情報が多数確定した。

『BLEACH 千年血戦篇』第4クール（相剋譚）は、最終PVが公開され、オープニングテーマがjo0jiの「I-BULL」、エンディングテーマが9Lanaの「螺旋」に決定した。米国では7月25日からHuluで配信が開始される。パネルには黒崎一護役の森田成一氏とジョニー・ヨング・ボッシュ氏が登壇した。

『葬送のフリーレン』は、第3期の主要制作スタッフが発表された。北川朋哉監督、原科大樹助監督、シリーズ構成の鈴木智尋氏、キャラクターデザインの長澤礼子氏（※原文表記Takase Maruは誤記の可能性あり、要確認）および菅野利之氏（※原文表記Keisuke Kojimaは要確認）、音楽のエヴァン・コール氏、アニメーション制作のマッドハウスという布陣が続投する。放送時期は2027年10月を予定している。

『ブラッククローバー』第2期は、メインPVとWANIMAによるオープニングテーマ「消えない理由」が公開され、5年の沈黙を破り2026年10月に放送再開されることが決定した。また、アニプレックス、D&C Media、クランチロールの共同製作による劇場版『俺だけレベルアップな件：Beyond the System』の制作も発表された。こちらは第2期の出来事に直接つながる内容となるが、公開時期は未定だ。

『ジョジョの奇妙な冒険』第7部のアニメ化となる『スティール・ボール・ラン』は、配信開始日が9月25日に決定し、毎週金曜日に配信される。追加キャストとして、マウンテン・ティム役に前野智昭氏、ファニー・ヴァレンタイン役に杉田智和氏、ホット・パンツ役に日笠陽子氏が発表された。

大友克洋監督による1988年の名作映画『AKIRA』が、2026年9月4日より米国およびカナダの劇場で4K IMAX上映されることが決定した。

■スタジオTRIGGERの新作やその他の注目発表

スタジオTRIGGERのパネルでは、今石洋之監督と脚本家の中島かずき氏（『天元突破グレンラガン』『キルラキル』『プロメア』のタッグ）による完全新作プロジェクトの始動が発表された。タイトルやビジュアル、公開時期などは一切明かされず、2人のコラボレーションが進行中であることのみが告げられた。事前の予告で「次のフラッグシップタイトル」の発表が示唆されていたため、お預けを食らった形にはなったが、この黄金タッグの復活というだけでコミュニティは大きな期待に沸いている。

また、TRIGGER制作の『ダンジョン飯』第2期が2027年10月にNetflixで配信開始されることも決定した。原作コミックス第53話からの内容となり、ファリンのキャラクターデザインが原作の絵柄により近づく形で調整されるという。

さらに、Science SARU制作による『攻殻機動隊』の新作アニメ（Production I.G以外が制作する初の攻殻アニメシリーズ）が7月7日よりPrime Videoで配信開始される。オープニングテーマはKing Gnuの「GO GHOST」だ。

『Ghost of Tsushima: Legends（ゴースト・オブ・ツシマ：レジェンズ）』のアニメ化プロジェクトは、2027年のリリースに向けて新たなキャラクタービジュアルを公開。脚本に虚淵玄氏と前川淳氏（※原文Satoshi Maejimaは要確認）、キャラクターデザインに岡崎能士氏が起用されている。

『気になってる人が男じゃなかった』は、2027年1月の放送開始に先駆け、オープニングテーマがニルヴァーナの「Breed」に決定したことがデイヴ・グロール氏本人から発表された。

『魔法騎士レイアース』は第2弾メインPVと追加キャストを公開し、10月7日より放送開始となることが決定。『とんがり帽子のアトリエ』第2期は、よりダークな展開を予感させるティザー映像を公開した。アトラスは、新作リメイク『ペルソナ4 ザ・ゴールデン（※原文Persona 4 Revival）』のすべてのアニメーションカットシーンをMAPPAが制作することを発表した。

■注目ポイントQ&A

●『サイバーパンク：エッジランナーズ』第2期のNetflix配信日はいつですか？

2026年秋の配信予定と発表されていますが、具体的な日付はまだ公開されていません。前作（第1期）は2022年9月13日に配信されました。

●Anime Expo 2026で『呪術廻戦』第4期の情報は発表されましたか？

いいえ、今回のイベントでは第4期の配信時期や新規映像などの新情報は発表されませんでした。次の情報解禁の機会としては、2026年8月29日・30日に日本で開催される「じゅじゅフェス2026」が注目されています。

●『サイバーパンク：エッジランナーズ』第2期は、前作のデイビッドの物語の続きですか？

いいえ、第2期は同じナイトシティを舞台にしていますが、完全に新しいキャラクターたちによる独立したストーリー（スタンドアロン作品）となります。前作の主人公デイビッド・マルティネスは登場しません。

元記事: Anime Expo 2026 Closes: Edgerunners 2 Earns Rave Reactions, JJK Marks Five Years