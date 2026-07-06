Anthropicの「Claude Tag」が示す、チャットボットから「自律型エージェント」への進化

Slackを利用する企業チームは、2026年8月3日までに従来の「Claude in Slack」アプリから新しい「Claude Tag」への移行を迫られている。Anthropicはこれに合わせ、モデルレベルの利用権限管理や消費アラートなどのガバナンス機能をClaude Tagに追加した。本記事では、単なるチャットボットのアップグレードにとどまらない、Claude Tagの「自律型エージェント」としての本質とアーキテクチャを深く掘り下げる。

■従来のSlack向けAIツールとの決定的な違い

これまでのすべてのAIアシスタントに共通していた構造的な特徴は、「待機する」ということだった。人間からのメッセージだけが唯一のトリガーであり、それに応答すると動作を停止する。これは意図的かつ保守的なデフォルト設定ではあったが、人間が明示的に指示しない限り、AI側から気づきを得ることは不可能な構造的限界を生んでいた。

あるエンタープライズ向けAIインテグレーションプロバイダーが2026年6月に行ったSlack AI市場の分析によると、競合システムは「受動的」であり、誰かが明示的に質問したときにのみ応答可能で、チャンネルを能動的に監視したり未回答の要求を検知したりする能力はないと指摘されていた。Claude Tagが登場するまで、この受動性こそが一般的なAIツールの定義だった。

■転換点1：能動的トリガーによる「人間起点」からの脱却

エージェントを能動的（プロアクティブ）にすることは、単なる設定のマイナーチェンジではない。Claude Tagはトリガーの対象を、従来の「人間からのメッセージ」から、「メッセージストリーム（チャンネル内の全新規投稿）」「外部イベント（ウェブフック、リポジトリのアクティビティ、監視アラートなど）」「スケジュール（タイマー）」「内部状態（エージェント自身が要フォローアップと判断した項目）」の4つのカテゴリに拡大した。

Anthropicのローンチドキュメントによると、能動性の目標は、従来のしきい値ベースの自動アラートではなく、「そのシグナルが人間の注意を引く価値があるかどうかを判断すること」であるという。従来のシステムはしきい値を超えれば機械的にアラートを発するが、能動的なエージェントは状況を読み取って判断する。

Claude Tagの能動的動作は主に6つのパターンに分類される。非同期タスクやスケジュールされたジョブが完了すると、指示されずとも結果を元のスレッドに投稿する。会話が未解決のまま静かになると、関係者をタグ付けして未解決事項を再浮上させる。条件付き監視では、ユーザーが実験の成功指標の監視を指示すると、Claudeは自らトリガーを構築して定期チェックを実行し、統計的に有意な変化があった場合にのみ、ロールアウト用のプルリクエストを伴って結果を提示する。サポートチャンネルでは、ドキュメントから回答できるものは回答し、残りは適切な担当者にルーティングする。また、ミーティング前にはスタンドアップ用のブロッカーレポートを送信する。

具体的な例として、AnthropicのClaude CodeおよびCowork担当製品責任者であるキャット・ウー（Cat Wu）氏は、Claudeを自身のGmailに接続し、優先度の高いメールが届いた際には、自身がオフラインであってもSlackで通知するよう設定しているという。

■能動性を実現する5つのインフラ前提条件

この能動性を実現するためには、5つの前提条件が同時に揃う必要があった。1つ目は、人々がすでに働いている場所にエージェントが存在する「永続的なインターフェース」。2つ目は、メッセージストリームやウェブフックなどの「イベント購読インフラ」。3つ目は、ノイズにならずに価値あるシグナルを判断できる「関連性の判断力（近年のモデル世代でようやく信頼できるレベルに達した）」。4つ目は、誰が何を所有しているかを理解する「組織知識」。そして5つ目は、個々のユーザーがログアウトしても失効しない「エージェントID（認証情報）」である。この最後の条件が、2つ目の転換点へと直接つながっている。

なお、Anthropicは能動性を「オール・オア・ナッシング」の選択肢にはしていない。Claudeはデフォルトではタグ付けされたときのみ応答するようになっており、公式ドキュメントではこれを「意図的で安全なスタートライン」と説明している。能動性のレベルはチャンネルごとに管理者が設定でき、メンバーが自然言語で調整することも可能だ。

■転換点2：非同期実行による「人間の立ち会い」要件の排除

従来のモデルでは、「会話」と「タスク」は同義であり、チャットウィンドウが閉じられれば作業も終了していた。しかし、Claude Tagは「Claudeをタグ付けしたら、ノートPCを閉じてよい」というモデルへの転換を明示している。ユーザーがオフラインになっても作業は継続され、同僚が途中で介入して指示を軌道修正し、どのデバイスからでも最初から説明し直すことなくスレッドを引き継ぐことができる。

この非同期実行は、3つのトリガータイプ（時間ベース、APIエンドポイント、リポジトリやツールのウェブフックイベント）を組み合わせることで実現している。ただし、イベント量がレート制限を超えた場合には、イベントがキューに溜まらずに破棄されるという制約には注意が必要だ。

非同期実行における最大の課題である「状態の継続性」について、Claude Tagは「エフェメラル（一時的）なクラウドサンドボックス（実行環境）」「永続的なSlackスレッド（最大50件の過去メッセージを遡及可能）」「チャンネルおよびワークスペースレベルのメモリ」という3つのレイヤーに分離して管理している。これにより、コスト効率と再開可能性の両立を実現した。

■自律性を支える「アクセスアーキテクチャ」とガバナンス

これらの機能を可能にしたのが、エンタープライズソフトウェアにおける「人間以外の認証主体（エージェントID）」の導入というアーキテクチャの変更だ。従来の統合ツールは個々のユーザーの権限下で動作していたため、複数人での共同操作や非同期実行が構造的に不可能だった。

Claude Tagでは、Claudeは特定のユーザーとしてではなく、接続されたシステムごとに独自のサービスアカウント（エージェントID）を持って動作する。認証情報の管理は「Agent Proxy」と呼ばれるコンポーネントが担い、モデルやタスクサンドボックスに生の認証情報が渡ることはない。ネットワークの境界で認証情報が注入され、管理者があらかじめ設定した許可ルールに適合しているかどうかがチェックされる。

AnthropicのClaude Codeチームのテクニカルスタッフであるノア・ツウェベン（Noah Zweben）氏は公式投稿で、このモデルにより「特定のユーザーに何ができるか」ではなく「特定のエージェントに特定のチャンネル内で何ができるか」という問いに置き換わると説明している。

さらに、今週追加されたモデル利用権限管理（Model Entitlements）と消費アラートにより、管理者はデフォルトモデルを設定して日常業務で高コストなモデルが浪費されるのを防ぎ、チャンネルレベルのトークン予算の75%および95%に達した時点でアラートを受け取ることができるようになった。

■2つの転換点が合わさることで可能になること

「能動的トリガー」と「非同期実行」が組み合わさることで、初めて真の「同僚」のような振る舞いが可能になる。例えば、実験データを能動的に監視し、人間が不在の間も数時間にわたって監視を継続し、結果が統計的に有意になった時点でプルリクエストを作成して報告するという一連の流れは、両方の機能とエージェントIDの存在があって初めて実現する。

2026年8月3日の移行期限が重要な意味を持つのは、このためだ。Claude Tagを設定し、チャンネルに接続してメモリを蓄積していくことは、時間の経過とともに組織のコンテキスト（文脈）を構築していくことを意味する。半年間にわたりコードベースの規約や命名パターン、設計判断を追跡してきたAIは、単なる初期状態のツールとは異なる価値を持つ。この蓄積されたコンテキストこそが移行の真の価値であり、だからこそ監査ログやチャンネルごとのIDプロファイルといったガバナンスアーキテクチャが極めて重要になる。

■注目ポイントQ&A

●Claude Tagと従来の「Claude in Slack」アプリの違いは何ですか？

従来のアプリは個々のユーザーの権限で動作し、チャンネル内の過去の会話メモリを保持していませんでした。これに対し、Claude Tagはチャンネルごとに固有の「エージェントID」を持ち、接続されたシステムでのサービスアカウント、永続的なチャンネルメモリ、そしてタグ付けを待たずに自律的にアクションを開始する「能動的トリガー」と「非同期実行」の能力を備えています。

●2026年8月3日までに移行を行わなかった場合はどうなりますか？

従来の「Claude in Slack」アプリは2026年8月3日に廃止されます。この日までに移行手続きを行わなかったワークスペースは、Anthropicによって自動的に移行され、デフォルト設定が適用されます。管理者が事前にチャンネル固有のIDやツール接続、トークン消費制限などを設定していない場合、組織のガバナンス方針ではなくAnthropicのデフォルト設定が反映されることになります。

●Agent Proxyはどのようにして企業の認証情報を保護していますか？

管理者がツールを接続すると、認証情報はAgent Proxyによって独立して保存され、チャンネルのIDプロファイルにマッピングされます。Claudeが外部リクエストを行う際、認証情報はネットワーク境界で注入され、モデルやタスクサンドボックスに直接渡されることはありません。また、許可されていないホストへの送信トラフィックはネットワークエッジで遮断されます。

●Claude Tagは個人プランやProプランのユーザーでも利用できますか？

いいえ、Claude Tagは現在ベータ版であり、Claude EnterpriseおよびClaude Teamプランの契約者のみに提供されています。無料プランおよびProプランのユーザーは、引き続きClaude.aiのチャットインターフェースなどを利用することになります。Anthropicは将来的に他のプラットフォームやプラン層への提供拡大を目指すとしています。

元記事: Claude Tag Deep Dive: Proactive Triggers and Async Execution Are What Make It an Agent, Not a Chatbot