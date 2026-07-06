*11:41JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:エクスモーション、JINSHD、中国塗料など

＜340A＞ ジグザグ 340 +14

続伸。3日の取引終了後、台湾子会社吉克サ克股フン有限公司(ジグザグ台湾)がW2と越境EC・台湾進出支援領域における業務連携を開始すると発表し、好材料視されている。同連携により、ジグザグが提供する越境ECソリューション「WorldShopping BIZ」を活用して海外販売を開始した国内ブランド・EC事業者が、W2が提供する台湾・アジア進出支援サービス「W2 Commerce Asia」を通じて、現地PRから現地EC構築など本格的な現地展開へとシームレスに進める環境を整備する。

＜7112＞ キューブ 708 -3

反落。26年6月度直営店月次売上速報を発表、これを嫌気した売りが先行している。26年6月の全社売上高(実店舗およびEC合算)は前年同月比98.8%となった。夏シーズン向け新商品発売やロイヤルカスタマー向け施策を行ったが、台風が相次いで日本付近を通過する等の天候不順の影響も受け、売上高は前年を下回る結果となった。7月中旬より盛夏シーズン新商品の展開を開始し、ブランド認知の拡大と顧客の深耕に向けた各種施策を推進することで、さらなる事業拡大とブランド価値の向上を目指すとしている。

＜4394＞ エクスモーション - -

ストップ高買い気配。3日の取引終了後に、株主優待制度の導入を発表し、好材料視されている。毎年11月30日現在の同社株主名簿に記載または記録された同社株式1単元(100株)以上を保有している株主を対象に、1,500円相当のデジタルギフト(ギフトパッドが提供する株主優待システム)を贈呈する。また、26年11月期第2四半期の業績も発表しており、売上高7.06億円(前年同期比4.6%増)、経常利益1.00億円(同29.5%増)と、増収増益だった。

＜6264＞ マルマエ 2551 -411

大幅反落。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は26.4億円で前年同期比84.1％増となり、上半期の同単独比64.6％増から増益率は拡大する形に。通期予想は6月11日に発表した上方修正値の41億円、前期比98.3％増を据え置いている。精密部品事業における半導体分野の売上が過去最高水準に拡大している。ただ、上方修正後に株価は上昇しており、進捗率などにサプライズがないことから、目先の出尽くし感につながる状況のもよう。

＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 6530 -520

下記の通り修正します。

（誤）6-5月期

（正）3-5月期

大幅反落。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は82億円で前年同期比12.5％減となり、上半期の同67.8％増から一転して減益となる形に。通期予想の265億円、前期比40.0％増は据え置いている。3-5月期の収益水準鈍化をネガティブ視する動きが先行。なお、物件売却のタイミング次第で業績変動は大きく、会社側では、第4四半期に売却・収益化を予定している案件について、現時点では概ね計画どおり進捗としている。

＜3046＞ JINSHD 7780 -400

大幅反落。先週末に6月の月次動向を発表、既存店売上高は前年同月比0.1％減となっている。23年1月以来、41カ月ぶりのマイナスに転じた形であり、ネガティブなインパクトが先行しているようだ。4月、5月は2ケタ成長であった。インバウンド需要の取り込みや高単価商品の販売が下支えとなったものの、休日が前年よりも1日少なかったことや悪天候による影響を受けたようだ。

＜4617＞ 中国塗料 3725 +240

大幅続伸。未定としていた27年3月期の業績予想を先週末に発表している。売上高は1400-1600億円のレンジ予想としていたが、その上限となる1600億円と予想。営業利益は175億円で前期比ほぼ横ばい水準としている。中東情勢の変化等により原材料コストや調達に関するリスクが低減したことで今回業績見通しを公表。船舶用・工業用塗料ともに需要が堅調に推移し、原材料コストの上昇を受けた販売価格の調整も進んでいるもよう。

＜3612＞ ワールド 1672 +74

下記の通り修正します。

（誤）営業利益

（正）事業利益

大幅続伸。先週末に第1四半期決算を発表、事業利益は71.7億円で前年同期比13.0％増となっている。据え置きの上半期計画は83.5億円で同0.6％増となっており、需要期とみられる第1四半期好業績をポジティブに評価。B2C事業においては新規連結化効果が大きく貢献し、B2B事業も主にエムシーファッションの着実な外販拡大が支えとなって売り上げを伸ばしている。《AT》