メタのAIエージェント開発に遅れ、ザッカーバーグCEOが社内で認める――1450億ドルの巨額投資も「期待通りの加速見られず」

Meta（メタ）のマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）が、同社が注力する自律型AIエージェントの開発について、想定していたほどのペースで進展していないことを社内会議で認めていたことが明らかになった。ロイター通信が入手した録音データによると、この発言は2026年7月2日の社内タウンホールミーティングで行われたものだ。同社は今年、最大1450億ドル（約23兆3450億円）の設備投資や大規模な人員削減・配置転換を断行してAIシフトを強めていたが、その成果はまだ十分に現れていないとみられる。

■4カ月前の大規模組織再編も開発加速につながらず

ザッカーバーグ氏は従業員に対し、「少なくとも過去4カ月間におけるエージェント開発の軌道は、期待していたほどには加速していない」と語り、新たに再編された組織への賭けが「まだ実を結んでいない」と明かした。同氏は、今回の組織再編が想定ほど「スムーズ」には進まなかったこと、そして経営陣が変更の「タイミングを見誤った」ことを認めている。

この組織再編は、競合への強い危機感から設計されたものだった。Metaの指導部が今年1月と2月に改革の計画を始めた際、技術部門の幹部らとの間では、他社との競争において自社の開発スピードが十分に速くないという懸念が議論されていた。ザッカーバーグ氏によると、当時経営陣は、開発者の間で大きな支持を集めていたAIスタートアップAnthropic（アンスロピック）のコード生成エージェント「Claude Code」などのツールを非常に楽観視しており、これが分野の方向性を示すものと考えていたという。

しかし、その後に実行されたプロセスは、計画よりも混乱を極めた。Metaは5月に全従業員約7万8000人の約10％に相当する約8000人を削減。同時に、約7000人の従業員を「Applied AI Engineering」部門や「Agent Transformation Accelerator」などの新設されたAI専門チームへと異動させた。これらの変更は、同社の全従業員の5分の1近くに影響を与えたことになる。

この急激な変化は社内に大きな痛みを伴った。最高技術責任者（CTO）のアンドリュー・ボズワース氏は6月、社内の士気について「おそらく過去20年間で最悪の部類に入る」と表現した。また、1600人以上の従業員が、会社による従業員監視プログラムに反対する署名活動を行った。ザッカーバーグ氏は6月12日にメモを送り、Metaが「過ちを犯した」ことを認めて謝罪し、2026年の残りの期間は全社規模の人員削減を行わないことを約束していた。

■1450億ドルの巨額投資が目指したもの

Metaは2026年に、AIインフラに対して1250億ドルから1450億ドル（約20兆1250億〜23兆3450億円、1ドル＝161円換算）を投じる計画だ。部品コストの上昇とデータセンターの容量ニーズ拡大に伴い、当初の予測（1150億〜1350億ドル）から引き上げられた。この投資規模は業界全体のトレンドを反映しており、大手テック4社（Amazon、Alphabet、Meta、Microsoft）が2026年に計画している設備投資額は、合計で6500億ドルから7250億ドル（約104兆6500億〜116兆7250億円）に達する。これはテクノロジー業界の歴史において、単一年度のインフラ投資としては過去最大規模となる。

これほどの巨額投資を正当化する根拠となっているのが「自律型AIエージェント（Agentic AI）」だ。これは、人間が都度承認することなく、自律的に計画を立て、外部ツールを呼び出し、複数ステップのタスクを実行し、フィードバックに基づいて調整を行うことができるソフトウェアシステムを指す。単一の質問に答えるだけのチャットボットとは異なり、エージェントシステムは、大まかな目標を与えるだけで、データの検索、文書の作成、フォローアップのスケジュール設定、結果の記録といった一連のワークフローを人間の介入なしに完結できるとされる。この投資に対する経済的合理性は、こうした機能がインフラコストを相殺するほどの測定可能な生産性向上をもたらすかどうかにかかっている。

記録的な投資を続ける一方で、ザッカーバーグ氏は従業員に対し、AI投資から「より大きな恩恵」が得られるのは今後3〜6カ月以内になるとの見通しを示した。この予測が正しければ、有意義なリターンが得られるのは2026年の第4四半期にずれ込むことになる。

■実運用（プロダクション）の壁に阻まれるAIエージェント

ザッカーバーグ氏が認めた開発の遅れは、Meta特有の失敗ではなく、AIエージェント分野全体が直面している構造的な課題を反映している。現在、多くの企業において、動作するプロトタイプの作成と、それを実際の業務環境（プロダクション環境）で安定して稼働させることとの間にある「ギャップ」が、導入の障壁となっている。

技術的な制約は明確だ。エージェントシステムは、大規模言語モデル（LLM）の柔軟な推論能力と、API呼び出し、コード実行、データベースクエリといった決定論的なツールの使用を、「認識・計画・実行・評価」の連続的なループの中で組み合わせている。デモ環境ではこのアーキテクチャはうまく機能するが、実運用環境ではデモでは見えない失敗パターンが表面化する。例えば、継続的な負荷によるコンテキストウィンドウの劣化、複数ユーザーが同時にシステムにアクセスした際のツール呼び出しスキーマの不整合、そして複数ステップに及ぶタスクチェーンにおけるエラーの累積（ステップ2での小さなミスが、ステップ7に達する頃にはワークフロー全体の失敗につながるなど）が挙げられる。

これらの制約はMetaのモデルに限ったことではない。Gartner、McKinsey、Digital Appliedのデータを統合した調査によると、AIエージェントを導入している企業の約79％は実験またはパイロット段階にとどまっており、実際の業務環境で稼働させているのはわずか11％にすぎない。またGartnerは、コストの急増、不透明な投資対効果（ROI）、ガバナンスインフラの不足などを理由に、2027年末までにAIエージェントプロジェクトの40％以上が中止されると予測している。業界が現在、数千億ドルを投じて解決しようとしているのは、まさにこのギャップである。

Metaは6月3日にロンドンで開催されたカンファレンスで、企業向け製品「Meta Business Agent」を発表し、WhatsApp、Messenger、Instagramでグローバルに提供を開始した。同プラットフォームは7月1日に開発者パートナー向けに提供が開始され、8月1日から課金が始まる。この製品が、単なる高度なチャットボットではなく、真のエージェントとしての自律的なワークフローの信頼性を示せるかどうかが、今後の焦点となる。

■AWSとマイクロソフトによる「35億ドルの賭け」が示すもの

実運用への移行におけるギャップを埋めるための構造的な解決策は、モデルの性能向上だけではない。クライアント企業に直接入り込んで支援する「人間によるエンジニアリングサポート」が必要であり、Metaの競合2社はその答えを明確に示している。

Amazon Web Services（AWS）は6月30日、10億ドルを投じた新組織を発表し、数千人のエンジニアをクライアント企業に派遣して実用的なAIエージェントシステムの構築を支援すると発表した。また、Microsoftは7月2日（ザッカーバーグ氏のタウンホールと同日）、25億ドルを投じた新事業部門「Microsoft Frontier Company」を設立し、約6000人のエンジニアを企業クライアントの現場に直接常駐させる計画を発表した。

AnthropicやOpenAIも同様の取り組みを開始している。これら4社に共通するパターンは、モデル自体は十分に強力であり、インフラも歴史的な規模で構築されているものの、複雑なレガシーシステムやガバナンス要件、ワークフローの依存関係を持つ組織内で自律型AIを安定して稼働させるには、モデルの性能だけでは代替できない強力な人間によるエンジニアリングサポートが必要だという認識だ。約20年前にPalantir（パランティア）が先駆けて導入したこの「現場常駐型エンジニアリングモデル」が、現在、ザッカーバーグ氏が直面している課題に対する業界の標準的な解決策となっている。

この背景を考えると、ザッカーバーグ氏の告白は単なるスケジュールの遅れ以上の意味を持つ。Metaは組織再編だけでモデルの能力から実用的なワークフローへの移行を加速できると賭けたが、AWSとMicrosoftが今週投じた計35億ドル（約5635億円）の投資は、その道のりがより長く、各クライアントに深く入り込んだ手厚いエンジニアリングサポートを必要とすることを示唆している。

■従業員監視プログラム「MCI」に新たな条件

木曜日のタウンホールミーティングでは、CTOのアンドリュー・ボズワース氏が、Metaの「Model Capability Initiative（MCI）」（社内ではAgent Transformation Acceleratorと呼ばれる）に関する別の問題についても言及した。このプログラムは、AIエージェントの学習データを生成するため、4月以降、米国の従業員の業務用ノートPCにソフトウェアを配備し、キー入力、マウスの動き、クリック位置、定期的なスクリーンショットをオプトアウト（拒否）不可で記録していたものだ。

しかし、セキュリティレビューによって、従業員の機密データが社内システムを通じて誰でもアクセスできる状態になっていたことが判明し、同プログラムは先月一時停止された。すでに1600人以上の従業員がプログラムの完全中止を求める署名に賛同していた。ボズワース氏は木曜日、レビューの結果、AIモデルの学習に従業員のデータは含まれていなかったと結論づけたと説明。もしプログラムを再開する場合は、当初の強制的な導入とは異なり、オプトイン（同意）ベースで実施すると述べた。

なお、欧州の従業員は、同意なしにコンピュータの活動を監視することが一般データ保護規則（GDPR）で禁止されているため、当初からこのプログラムの対象外となっていた。米国では、会社所有のデバイスで監視される従業員を保護する同等の連邦法は存在しない。

■今後の展望：2026年第4四半期以降の試金石

ザッカーバーグ氏は、今回の遅れを「方針転換」とは表現しなかった。同氏は従業員に対し、MetaのAI投資から有意義な利益が得られるのは今後3〜6カ月以内であるとの期待を改めて示し、経営陣は方針を完全に逆戻りさせることなく、年初に導入した組織変更の一部を調整していると述べた。

このタイムラインの最初の具体的な試金石となるのが、7月1日に稼働し、8月1日に課金が開始される「Meta Business Agent Platform」だ。この製品が、既存のツールが提供していたような「強化されたチャットボット」にとどまらず、真の自律型AIエージェントとしての信頼性を発揮できるかどうかは、年末を待たずに導入データを通じて明らかになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●MetaのAIエージェント開発が予定より遅れている理由は何ですか？

ザッカーバーグCEOは、組織再編に伴う混乱やタイミングの見誤りを要因として挙げました。しかし、より根本的な要因は業界共通の構造的課題にあります。AIエージェントはデモ環境ではうまく機能するものの、実運用環境ではコンテキストウィンドウの劣化やエラーの累積などにより、失敗する確率が非常に高くなります。実際にAIエージェントを導入している企業のうち、実運用にこぎ着けているのはわずか11％にとどまっています。

●自律型AIエージェント（Agentic AI）と従来のチャットボットの違いは何ですか？

従来のチャットボットは、ユーザーからの1つの質問に回答して終了します。一方、自律型AIエージェントは、大まかな目標を受け取ると、それをサブタスクに分解し、APIやデータベースなどの外部ツールを自律的に呼び出し、中間結果を評価しながら、人間の介入を最小限に抑えて複数ステップのワークフローを完結させることができます。

●今回の遅れにより、MetaのAI投資は危機に瀕しているのでしょうか？

必ずしもそうとは言えません。ザッカーバーグ氏は今回の遅れを能力の限界ではなく、一時的なタイミングの問題（今後3〜6カ月以内にリターンが期待できる）と位置づけています。ただし、業界全体では慎重な見方が広がっており、Gartnerはコスト高や不透明なROIを理由に、2027年末までにAIエージェントプロジェクトの40％以上が中止されると予測しています。

●Metaの従業員監視プログラム（MCI）で何が起きたのですか？

Metaは2026年4月、AIの学習データを収集するため、米国の従業員の業務用PCにキー入力やスクリーンショットを強制的に記録するソフトを導入しました。しかし、セキュリティレビューで機密データが社内で広く閲覧可能な状態になっていたことが発覚し、プログラムは一時停止されました。CTOのボズワース氏は、学習データへの従業員データの混入はなかったとし、再開する場合はオプトイン（同意）制にすると表明しました。

元記事: Meta AI Agents Behind Schedule: Zuckerberg Tells Staff $145B Bet Hasn’t Delivered