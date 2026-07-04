人気動画管理アプリ「TV Time」が7月15日にサービス終了へ、2600万人の視聴履歴が永久削除の危機

テレビ番組や映画の視聴管理アプリとして米国や英国で人気あり、2600万回以上の累計インストール数を誇る「TV Time」が、2026年7月15日をもってサービスを完全に終了することが明らかになった。この日までにデータをエクスポートしなかったユーザーは、長年にわたる視聴履歴や評価、コミュニティ活動のデータをすべて失うことになり、救済措置は用意されていない。親会社であるWhip Mediaは7月1日にアプリ内通知でこの閉鎖を発表し、公式サポートページでも事実を認めている。

■データ救出の期限は7月15日まで：視聴履歴を保存する方法

TV Timeへのアクセスは2026年7月15日まで可能だ。この期日を過ぎると、アプリはAppleのApp StoreおよびGoogle Playから削除され、公式サイト（tvtime.com）もオフラインになる。すべての個人ユーザーデータは永久に削除され、Whip Mediaは復元オプションを提供しないことを明言している。

データを保存したいユーザーに残された唯一の手段は、GDPR（EU一般データ保護規則）に準拠したセルフサービス型のエクスポートツール（gdpr.tvtime.com）を利用することだ。このツールを使用すると、視聴履歴、エピソードのチェックイン、評価、アカウント情報を含むダウンロード可能なファイルが生成される。Whip Mediaによると、閉鎖後に同社が保持するのは内部用または規制対応用の匿名化・集計済みデータのみであり、個人の消費者データはすべて削除されるという。

一方で、コメント、GIF、エピソードへのリアクション、キャラクター投票、アンケートなどの「コミュニティコンテンツ」はエクスポートの対象外であり、ユーザーがどのような操作を行っても永久に失われることになる。

■移行先は？「TVmaze」がインポーターを迅速に公開

他サービスへの移行手段はすでに用意されている。13年の運営実績を持つ独立系テレビ番組管理プラットフォーム「TVmaze」は、TV Timeの閉鎖報道が広がった2026年7月2日に、専用のTV Timeインポーターを公開した。

このインポーターは、TV Timeの公式GDPRエクスポート機能によって生成される「tracking-prod-records-v2.csv」ファイルに対応している。視聴履歴や番組の視聴進行状況の移行をサポートしているが、一部のデータは正常にマッピングされない可能性がある。TVmazeのデータベースに存在しない番組や、一致しないエピソードがある場合は、サイレントで削除されるのではなくフラグが立てられ、後からデータが修正された際に見落としを補正して再インポートすることが可能だ。

TVmazeは発表の中で、同サイトが独立して所有・運営されており、メディア企業やスタジオ、データブローカーからの資金援助を受けていないことを強調した。これは、エンターテインメント業界向けのデータ収集チャネルとして機能してきたTV Timeの歴史とは対照的な姿勢を示したものと言える。

その他の移行先候補としては、データのサポートレベルは異なるものの、Simkl、BetaSeries、Serializd、Showly、SeriesGuideなどが挙げられる。また、「TV Time Liberator」と呼ばれる有志開発のChrome拡張機能を使用すれば、公式エクスポートには含まれない追加データを抽出できる可能性もある。

■売却ではなく「閉鎖」を選んだ理由

多くのユーザーが「なぜTV Timeを他社に売却せず閉鎖するのか」という疑問を抱いているが、その理由は競争上の戦略にあるとみられる。もし他社に売却すれば、買い手はアプリやコミュニティだけでなく、2600万人以上のユーザーから得られるリアルタイムの視聴行動データという強力な情報源も手に入れることになる。これこそが、Whip Mediaが現在「Helix」プラットフォームを通じて企業向けに構築しているメディア分析ビジネスの根幹をなすインテリジェンスそのものなのだ。

メディアインテリジェンス分野の競合他社にTV Timeを売却することは、自社を有利にしていたデータ資産をそのままライバルに渡すことを意味する。Whip Mediaは、TV Timeを通じて収集されたデータについて、閉鎖後は商業サービスに一切使用しないと明言しており、この約束を果たすためにも売却という選択肢は事実上排除されたと考えられる。

アプリ分析企業Appfiguresのデータによると、2026年上半期におけるTV Timeのダウンロード数の伸びは鈍化しており、財務的な観点だけでも売却の正当化は難しかった可能性がある。しかし、競合対策としての論理のほうがすっきりとした説明になる。同社は単に消費者向けアプリから撤退するだけでなく、競合が利用できるデータパイプの蛇口を完全に閉めようとしているのだ。

■Whip Mediaが注力する企業向けAI製品「Helix」とは

TV Timeが担っていた戦略的役割に代わる企業向け製品が、Whip Mediaが2025年4月3日にラスベガスで開催された「NAB2025」カンファレンスで発表したAIネイティブのSaaSプラットフォーム「Helix」だ。個人消費者を対象としていたTV Timeとは異なり、Helixはスタジオ、配給会社、ストリーミングサービス向けに構築されている。

Helixは、コンテンツの配信可能データ（アベイルズ）の取り込みと標準化、ライセンス収益予測、契約および権利管理、ロイヤリティの追跡、収益予測の生成など、これまでメディア企業がスプレッドシートや手作業で行ってきたコンテンツサプライチェーンのワークフローを自動化する。Whip Mediaは、このプラットフォームによりアベイルズの処理時間を50％以上削減できると主張している。

システムのアーキテクチャには、各ワークフローのタスクを実行する専用の機械学習モデルとエージェントが組み込まれており、教師あり学習と強化学習を組み合わせたオーケストレーションフレームワークによって、実際の運用を通じてシステムが自律的に改善されていく。クライアントのデータは厳格に分離されつつ、モデルはクロス client（複数顧客間）の学習を活用するため、各スタジオは自社の機密データを競合にさらすことなく、最適化された出力を得ることができる。

Helixの初期モジュールは、2025年後半に戦略的クライアント向けに限定リリースされた。投資会社Blue Torch Capitalによる2025年2月の買収以降、Whip Mediaは消費者データに依存する分析仲介業者から、エンターテインメント業界向けSaaS市場の直接的なプレイヤーへと自らを再定義している。

■加速する「データ収集用無料アプリ」の終焉パターン

TV Timeの閉鎖は、近年加速している業界のパターンに合致する。Mozillaは2025年7月8日、2017年に買収し数百万人もの熱心なユーザーを抱えていた「あとで読む」アプリ「Pocket」を終了した。ブラウジング習慣の変化や、FirefoxおよびAI機能へのリソース集中を理由に挙げている。MozillaもWhip Mediaと同様に、アカウント削除前にGDPRに基づくデータエクスポート期間を提供していた。

これら2つの閉鎖劇には共通の構造的論理がある。かつてデータ収集チャネルやユーザーエンゲージメントの原動力として機能していた消費者向け製品が、親組織の戦略シフトに伴って「お荷物」へと変わってしまったのだ。AI投資の波により、プライベートキャピタル（民間資本）にとって、広告やデータライセンスモデルが構造的圧力にさらされている消費者向けアプリよりも、企業向けSaaS製品のほうがはるかに魅力的な投資先となっている。

影響を受けるユーザーにとって、結果はどちらも同じだ。個人データを保存するための限られた猶予期間が与えられ、それを過ぎればデータは永久に消え去る。TV Timeの場合、2600万人という規模の大きさと、残された時間の短さが事態をより深刻にしている。

■「データと引き換えの無料アプリ」は永遠ではない

GDPR（EU一般データ保護規則）に基づき、TV Timeのユーザーはデータが削除される前に、構造化された機械読取可能な形式で個人データを受け取る権利があり、Whip Mediaはエクスポートツールを通じてその義務を果たしている。しかし、法律上の権利としての「データポータビリティ（データの持ち運びやすさ）」は、エクスポートされたデータを受け入れられる別のサービスが存在して初めて成り立つ。GDPR第20条はユーザーにエクスポートの権利を認めているが、その移行先が用意されていることまでは保証していない。TVmazeのインポーターはテレビ番組管理データにおいてその隙間を埋めたが、コミュニティコンテンツやソーシャルなつながり、アプリ固有の機能などは持ち出すことができず、閉鎖とともに完全に消滅する。

この閉鎖が浮き彫りにした本質的な問題は、すべての無料消費者向けアプリに共通するものだ。製品の経済的価値が、サブスクリプションや購入ではなく、ユーザーが生成する行動データから得られている場合、そのデータパイプラインが戦略的に不要になれば、製品はいつでも終了され得る。そしてユーザーには契約上の対抗手段がない。TV Timeが無料だったのは、Whip Mediaがユーザーの視聴習慣から価値を抽出し、それを商業インテリジェンスとしてスタジオやタレントエージェンシーに販売していたからだ。そのエコシステムは、ビジネスモデルが変化するまでの間だけ機能していたに過ぎない。

■注目ポイントQ&A

●TV Timeのデータが削除される前にエクスポートするにはどうすればよいですか？

GDPRセルフサービスエクスポートツール（gdpr.tvtime.com）にアクセスし、TV Timeのアカウントでサインインしてください。視聴履歴の容量によっては、ダウンロードファイルの作成に数分かかる場合があります。作成されたファイルは安全な場所に保存してください。このファイルはTVmazeのインポーターでも使用できます。パスワードを忘れた場合は、エクスポートをリクエストする前に再設定を行ってください。このツールは2026年7月15日まで利用可能です。

●TVmazeはTV Timeのデータをインポートできますか？また、何が移行されますか？

はい、TVmazeは2026年7月2日に専用のインポーター（tvmaze.com/migrate/tvtime）を公開しました。TV Timeの公式GDPRエクスポートから取得した「tracking-prod-records-v2.csv」ファイルをアップロードすることで、視聴履歴と番組の追跡データを移行できます。ただし、投票データなど一部のデータは移行開始時点ではマッピングに対応していません。また、コミュニティコンテンツ、コメント、リアクション、ソーシャルなつながりはTV Timeの公式エクスポートに含まれていないため、どのプラットフォームにも移行できません。

●なぜTV Timeは他社に売却されず、閉鎖されるのですか？

Whip Mediaは公に具体的な理由を説明していませんが、競合対策としての理由が最も有力視されています。他社に売却した場合、買い手は2600万人のユーザーから得られるリアルタイムの視聴行動データという強力な情報源を引き継ぐことになります。これはWhip Mediaが現在「Helix」プラットフォームで構築している企業向けメディア分析製品の競合を利することになります。同社が「閉鎖後にTV Timeのデータを商業利用しない」と明言していることも、データパイプを他社に渡さず完全に閉鎖したいという意図と一致します。

●TV Timeのような無料アプリを、個人の長期的なアーカイブとして信頼しても大丈夫でしょうか？

今回の閉鎖は、ユーザーの行動データから収益を得ている無料アプリに共通する構造的なリスクを示しています。買収やAIへのシフト、企業向けビジネスへの移行などによって企業のデータ戦略が変わると、消費者向け製品は極めて短い猶予期間で閉鎖される可能性があります。ユーザーはTV Timeの顧客ではなく、データソースだったのです。実用的な対策としては、どれほど規模が大きく安定しているように見えるサービスであっても、依存しているデータは定期的にエクスポートし、無料アプリは「一時的に利用可能なもの」として捉えておくことが推奨されます。

元記事: TV Time Closes July 15: 26 Million Users Face Permanent Watch History Deletion