FIFA、2026年W杯チケット価格アルゴリズムを巡り米4州から調査：早期購入者が不利益を被る仕組みが波紋

2026年FIFAワールドカップ（W杯）が決勝トーナメントを迎える中、FIFA（国際サッカー連盟）のチケット販売システムを巡り、米国の4州が本格的な調査に乗り出した。今回の調査の焦点は、大会史上初めて導入されたアルゴリズムによる価格設定システムである。このシステムは全104試合中90試合以上でチケット価格を押し上げただけでなく、最も早く購入を決意して支払いを済ませた熱心なファンに構造的な不利益をもたらしたとされている。

■価格設定アルゴリズムがもたらした「逆転現象」

一般的なダイナミックプライシング（変動料金制）の理論では、需要がピークに達する前に購入を決断した「早期購入者」が、その柔軟性の見返りとして安価にチケットを手に入れられるため、明確な受益者となるはずである。しかし、FIFAが導入したシステムはこの結果を完全に逆転させた。

ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官が共同で提出した召喚状によると、2025年10月から2026年4月までの間に、主要な3つの座席カテゴリーのチケット価格は平均34％上昇した。ダイナミックプライシングにおいて最も優遇されるべき「第1次販売フェーズ」で購入したファンは、FIFAが2026年4月に導入した構造変更によって、かえってペナルティを科される形となった。

FIFAは既存の各チケット階層の中に、最も見晴らしの良い座席で構成される「フロントカテゴリー（Front Category）」という新しいゾーンを新設した。すでに資金を支払っていた早期購入者はこの優良ゾーンから除外され、事前の通知もないまま、ピッチから遠い席やゴール裏などの不人気な座席に割り当てられたという。

■法的な争点と各州司法長官の追及

FIFAは公的にはこのシステムを「バリアブルプライシング（可変価格制）」と呼び、価格は「自動的には変更されない」と説明している。しかし、司法長官らはこの技術的な区別が、ファンが実際に支払った金額に対して実質的な影響を及ぼしていないと指摘する。

ニューヨーク州一般ビジネス法349条や、2024年7月1日に施行されたカリフォルニア州の「誠実価格法（Honest Pricing Law：上院法案478）」において、イベントチケット販売者に適用される中心的な論点は、FIFAが提示した「目安（indicative）」としての座席表が、合理的な消費者に対して誤解を招く表示にあたるかどうかである。さらに、2025年11月に施行されたニューヨーク州の「アルゴリズム価格開示法」は、消費者の個人データを用いて価格が設定された場合の開示を義務付けており、FIFAはこの法律の施行期間中もニューヨーク周辺のファンにチケットを販売していた。

ニュージャージー州のジェニファー・ダベンポート司法長官は、この発券システムを「混乱、偽りの希少性、そして不可能なほど高額な価格の試練」と非難した。ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は「いかなるファンも、法外な価格を支払うよう操作されるべきではない」と述べた。カリフォルニア州のロブ・ボンタ司法長官は座席カテゴリーのマーケティングと割り当て方法に焦点を当てた情報提供を求め、テキサス州のケン・パクストン司法長官は、商品やサービスの品質・特徴の虚偽表示を禁じる「テキサス消費者保護法」に基づき並行して調査を開始した。

■二重に手数料を徴収する公式転売市場

FIFAによる二次流通（転売）市場の支配は、法的に最も問題視される可能性がある商業的イノベーションである。2026年大会において、FIFAは転売価格の上限を完全に撤廃し、公式プラットフォームを自由な取引所として指定した。FIFAはここでルール策定者、一次販売者、そしてすべての転売取引の決済処理者として同時に機能している。

この立場において、FIFAは売り手から15％、買い手からも15％の手数料を徴収しており、1回の転売取引から合計30％もの手数料を吸い上げている。これに対し、2026年3月に米国司法省がチケットマスター（Ticketmaster）と合意した和解案では、ライブ・ネイション所有の音楽堂におけるサービス手数料の上限を15％に制限している。FIFAが1回の取引の片側から徴収するだけで、この上限に達する計算だ。

7月19日にメットライフ・スタジアムで開催される決勝戦のチケットは、グループステージ期間中にFIFAの公式プラットフォーム上で1席200万ドル（約3億2200万円、1ドル＝161円換算）を超える価格で出品された。7月2日時点では、最安値の席でも約1万300ドル（約165万8300円）まで下落したものの、過去のW杯決勝戦の最高額チケットと比較しても数倍の価格を維持している。

■給水タイムが生み出した「7.5時間の新たな広告枠」

FIFAは2025年12月、選手の健康を守るためとして、全104試合で3分間の「給水タイム（ハイドレーションブレイク）」を義務付けると発表した。しかし、このブレイクの商業的構造は極めて緻密に設計されていた。

放送局は給水タイム開始から20秒後にCMの放送を開始でき、試合再開の30秒前には生中継に戻らなければならない。これにより、1回の給水タイムにつき正確に2分10秒の販売可能な広告枠が生まれる。1試合あたり2回の給水タイムを全104試合に掛け合わせると、FIFAのこの方針によって、サッカー界がこれまで提供したことのなかった約7.5時間分ものプレミアムな生中継広告枠が新たに創出されたことになる。

ハリウッド・レポーター誌によると、約4億8500万ドル（約780億8500万円）で米国向け英語放送権を獲得したフォックス・スポーツ（Fox Sports）は、この給水タイムの広告枠だけで2億5000万ドルから6億ドル（約402億5000万〜966億円）の増収を得ると予測されている。後半ラウンドの広告枠はスーパーボウルの広告枠に匹敵する価格となり、30秒のスポットCMは試合に応じて20万ドルから75万ドル（約3220万〜1億2075万円）で取引されている。世界全体では、この給水タイムにより大会を通じて10億ドル（約1610億円）以上の追加広告収入が放送局にもたらされると推定されている。

■130億ドルの巨大ビジネスと非営利団体の実態

FIFAの2023〜2026年商業サイクルにおける総予測収入は約130億ドル（約2兆930億円）に達し、前回のカタール2022年大会のサイクルより約72％増加した。放送権収入が推定40億ドル（約6440億円）、スポンサーシップが約24億ドル（約3864億円）、そしてチケットやホスピタリティを含むマッチデー収入はカタール大会の同等額から216％増となる最大30億ドル（約4830億円）に上る。

この130億ドルは、登録された非営利団体を通過して流れる。211の加盟サッカー協会に分配され、その大部分は発展途上国のユースプログラムや女子サッカーの支援に充てられる。この会計処理自体は事実であるが、2025年10月にカテゴリー1のチケットを購入したファンが、2026年4月に座席を再分類された際に味わった失望を解決するものではない。世界的な競技普及を支えるための商業インフラは、スタジアムに入る前のファンから容赦なく資金を搾り取っている。

7月19日の決勝戦のホイッスルが鳴る前に、米4州の司法長官がFIFAにシステムの変更を強制できるかどうかは不透明である。しかし、FIFAが構築した価格設定システムが、ダイナミックプライシング理論が予測する福祉効果とは真逆の結果をもたらしたという事実は、すでに確立され、現在も捜査の対象となっている。

■注目ポイントQ&A

●FIFAのダイナミックプライシングは、早期にチケットを購入したファンにどのような影響を与えましたか？

一般的な理論とは異なり、早期購入者が不利益を被る結果となりました。2025年10月から2026年4月の間に主要座席の価格は平均34％上昇したほか、2026年4月に新設された優良席「フロントカテゴリー」から早期購入者が除外され、事前の通知なくゴール裏やピッチから遠い不人気な座席に割り当てられました。

●FIFAのチケット価格に関して、どのような法的調査が行われていますか？

米国の4州（ニューヨーク、ニュージャージー、カリフォルニア、テキサス）の司法長官が、消費者保護法や誠実価格法、不公正競争防止法などに抵触する疑いで調査や情報提供の要求を行っています。また、欧州のサポーター団体なども欧州委員会に対してFIFAの独占禁止法違反を訴える正式な苦情を申し立てています。

●FIFA公式転売プラットフォームの手数料は、米司法省の基準と比べてどうですか？

FIFAは公式転売プラットフォームにおいて、売り手から15％、買い手から15％の計30％の手数料を徴収しています。これは、米司法省がチケットマスターとの和解で定めたサービス手数料の上限（15％）の2倍に相当する極めて高い水準です。

●座席の割り当てに不満を持つファンは、FIFAに対して法的措置を取ることができますか？

複数の集団訴訟法律事務所が、カテゴリー1の価格を支払ったにもかかわらず不適切な座席を割り当てられた購入者を対象に調査を開始しています。専門家は、購入後に「フロントカテゴリー」を導入した行為が、米国の消費者保護法における「おとり広告（ベイト・アンド・スイッチ）」に該当する可能性があると指摘しています。

元記事: FIFA World Cup 2026 Tickets Under Four-State Probe: Price Algorithm Punished Early Buyers