関連記事
東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
*15:47JST 東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
金属製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、不動産業、機械、サービス業、陸運業なども上昇。一方、下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 金属製品 ／ 2,332.95 ／ 4.54
2. 繊維業 ／ 958.79 ／ 2.60
3. 不動産業 ／ 2,578.31 ／ 1.94
4. 機械 ／ 5,189.64 ／ 1.85
5. サービス業 ／ 3,690.81 ／ 1.84
6. 陸運業 ／ 2,216.91 ／ 1.63
7. 空運業 ／ 251. ／ 1.60
8. 精密機器 ／ 14,410.91 ／ 1.53
9. ガラス・土石製品 ／ 2,769.53 ／ 1.51
10. 鉄鋼 ／ 735.85 ／ 1.51
11. 輸送用機器 ／ 4,625.35 ／ 1.43
12. 銀行業 ／ 707.73 ／ 1.39
13. 証券業 ／ 896.59 ／ 1.36
14. 海運業 ／ 1,936.77 ／ 1.35
15. 電気機器 ／ 9,178.75 ／ 1.31
16. 小売業 ／ 2,342.15 ／ 1.30
17. 保険業 ／ 3,889.52 ／ 1.27
18. その他金融業 ／ 1,576.18 ／ 1.25
19. 鉱業 ／ 952.95 ／ 1.23
20. その他製品 ／ 5,793.06 ／ 1.08
21. 卸売業 ／ 5,551.79 ／ 1.06
22. ゴム製品 ／ 5,735.74 ／ 1.04
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,851.12 ／ 0.96
24. 建設業 ／ 2,785.99 ／ 0.94
25. 化学工業 ／ 3,261.42 ／ 0.91
26. 医薬品 ／ 3,902.46 ／ 0.91
27. 電力・ガス業 ／ 666.99 ／ 0.91
28. 食料品 ／ 2,846.63 ／ 0.70
29. 非鉄金属 ／ 6,172.41 ／ 0.45
30. 水産・農林業 ／ 744.45 ／ 0.41
31. パルプ・紙 ／ 641.84 ／ 0.35
32. 石油・石炭製品 ／ 2,615.79 ／ 0.32
33. 情報・通信業 ／ 7,816.15 ／ 0.16《CS》
スポンサードリンク