*08:42JST 7/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（52900.07、+594.83）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（68733.15、-1741.81）

・ナスダック総合指数は下落（25832.67、-207.36）

・SOX指数は下落（12626.22、-727.06）

・シカゴ日経225先物は下落（68325、-535）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月サービス業PMI

・6月総合PMI

・需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)

・連合が2026年春季生活闘争(春闘)の最終回答集計結果公表

・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2025年度運用結果公表

・6月中国RatingDogサービス業PMI

・6月中国RatingDog総合PMI

・6月インドサービス業PMI確定値

・6月インド総合PMI確定値

・6月ドイツサービス業PMI確報値

・6月ドイツ総合PMI確報値

・6月ユーロ圏サービス業PMI確報値

・6月ユーロ圏総合PMI確報値

・5月ブラジル鉱工業生産

・6ブラジルサービス業PMI

・6月ブラジル総合PMI

・フランス国際経済会議(4日まで)、ラガルドECB総裁が講演

・米国株式市場は祝日のため休場(独立記念日の振替)《YY》