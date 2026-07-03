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7/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 7/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（52900.07、+594.83）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（68733.15、-1741.81）
・ナスダック総合指数は下落（25832.67、-207.36）
・SOX指数は下落（12626.22、-727.06）
・シカゴ日経225先物は下落（68325、-535）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月サービス業PMI
・6月総合PMI
・需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
・連合が2026年春季生活闘争(春闘)の最終回答集計結果公表
・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2025年度運用結果公表
・6月中国RatingDogサービス業PMI
・6月中国RatingDog総合PMI
・6月インドサービス業PMI確定値
・6月インド総合PMI確定値
・6月ドイツサービス業PMI確報値
・6月ドイツ総合PMI確報値
・6月ユーロ圏サービス業PMI確報値
・6月ユーロ圏総合PMI確報値
・5月ブラジル鉱工業生産
・6ブラジルサービス業PMI
・6月ブラジル総合PMI
・フランス国際経済会議(4日まで)、ラガルドECB総裁が講演
・米国株式市場は祝日のため休場(独立記念日の振替)《YY》
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