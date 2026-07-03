*07:59JST 米国株式市場はまちまち、利上げへの警戒感が後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

JUL2

Ｏ 69795（ドル建て）

Ｈ 70150

Ｌ 67730

Ｃ 68420 大証比-1275（イブニング比+95）

Vol 8171



JUL2

Ｏ 69700（円建て）

Ｈ 70060

Ｌ 67615

Ｃ 68325 大証比-1370（イブニング比+0）

Vol 38136

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.25円換算）で、TDK＜6758＞、リクルートHD＜

6098＞、ダイキン工業＜6367＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2079 -173.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.80 0.18 6289 2

9

8035 (TOELY) 住友商事 39.36 0.40 6347 1

1

6758 (SONY.N) TDK 22.21 -0.26 3581 -7

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.94 0.59 2732 8.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.92 0.10 942 -9.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 28.81 1.37 4646 -2

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.45 0.74 5950 -24

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.30 4970 26

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.61 -0.56 6969 -5

5

8001 (ITOCY) 丸紅 298.11 4.00 4807

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.95 0.15 8022 4

9

8031 (MITSY) 東京エレク 219.40 -6.60 70757 -218

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11288 -34

2

4568 (DSNKY) 第一三共 16.45 0.47 2653 1

2

9433 (KDDIY) 関西電力 7.49 0.10 2416 12

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.64 0.21 939 -94

7

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.20 0.80 1516

4

7267 (HMC.N) スズキ 51.22 1.85 2065 2.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.92 0.50 6102 1

3

6902 (DNZOY) ファナック 22.24 -0.20 7172 -3

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.38 1.08 7540 12

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.43 0.33 2488 -1

7

8411 (MFG.N) オリックス 39.06 0.66 6298 2

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.41 0.18 24849 -25

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.77 0.82 5408 13

4

7741 (HOCPY) キヤノン 26.13 0.41 4213

9

6503 (MIELY) 三菱電機 72.99 -1.32 5885 -2

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.05 0.48 3233

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.09 0.34 7153 1

6

6273 (SMCAY) SMC 22.38 -0.81 72176 -50

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.87 0.04 312

0

6146 (DSCSY) ディスコ 45.10 -2.90 72724 -413

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.44 0.40 2006

6

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.15 0.28 4378 -

7

6702 (FJTSY) 富士通 20.68 0.43 3335 -

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.81 0.32 3486 -1

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.19 -1.11 1966 -271.

5

8002 (MARUY) 三井物産 564.82 5.77 4554

3

6723 (RNECY) ルネサス 14.59 -0.77 4705 -13

7

6954 (FANUY) 京セラ 23.70 0.24 3822 -6

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.78 0.45 1837 12.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.40 0.80 4096

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.16 0.73 6315 -7

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.88 0.24 3509 -

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 0.78 2438 -24

0

6857 (ATEYY) シスメックス 9.45 0.47 1524 -

4

4543 (TRUMY) テルモ 13.71 0.50 2211 -3.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.31 0.22 1662 1

5

（時価総額上位50位、1ドル161.25円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4970 265

5.63

9433 (KDDIY) 関西電力 7.49 2416 125

5.46

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.19 1966 -271.5 -1

2.13

6594 (NJDCY) 日本電産 3.78 2438 -240 -

8.96

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2079 -173.5 -

7.70



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52900.07 前日比：594.83

始値：52395.22 高値：52903.85 安値：52395.22

年初来高値：52900.07 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25832.67 前日比：-207.36

始値：26047.38 高値：26261.09 安値：25630.51

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7483.24 前日比：0.01

始値：7495.14 高値：7540.75 安値：7427.55

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.978％ 米10年国債 4.486％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は594.83ドル高の52900.07ドル、ナスダックは2

07.36ポイント安の25832.67で取引を終了した。

雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。利上げ警戒感も

緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、

連日で過去最高値を更新した。セクターロテーションが目立ち、ナスダックは売り

に転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発が

上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

防衛会社のロッキード・マーチン（LMT）はアナリストの投資判断・目標株価引き上

げに加え、カナダの防衛拡大計画が報じられ、売り上げ増加期待に買われた。同業

のRTX（RTX）も上昇。エネルギーのコンステレーション・エナジー（CEG）は猛暑に

よる売り上げ拡大期待に上昇。アルコール飲料などを扱う飲料会社のコンステレー

ション・ブランズ（STZ）は第1四半期決算が予想を上回る内容となり、通期見通し

を確認したため、買われた。

ソフトウエアプラットフォームなどを提供するパランティア・テクノロジーズ（PLT

R）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・

プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホ

ール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られな

い、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落した。フラッシュメモリー、半導体

部品製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）やサンディスク（SNDK）はセク

タ―入れ替えで利益確定売りが先行した。

ハセット国家経済会議（NEC）委員長は連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル前議

長の留任は「異例」と批判した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》