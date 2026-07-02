*22:16JST 【市場反応】米6月雇用統計のネガティブサプライズでドル売り加速

米労働省が発表した6月失業率は4.2％と、予想外に3月4.3％から低下し、昨年3月以降ほぼ1年ぶり低水準となった。非農業部門雇用者数は＋5.7万人となった。5月＋12.9万人から伸びが予想以上に鈍化し2月来で最低。5月、4月の2カ月分は7.4万人下方修正された。平均時給は前月比＋0.3％と5月と同水準。前年比では＋3.5％と、5月＋3.4％から予想通り加速。労働参加率は61.5％と、予想外に61.8％から低下し、21年3月来で最低となった。

先週分新規失業保険申請件数（6/27）は1000件減の21.5万件と前回21.6万件から増加予想に反し減少し、5月来で最低となり、労働市場の底堅さを示した。失業保険継続受給者数(6/20)は181.4万人と、前回181.2万人から増加も予想を下回った。

雇用者数が予想を下回るネガティブサプライズでドル売りが加速した。ドル・円は161円62銭から160円64銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1400ドルから1.1473ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3300ドルから1.3383ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・6月失業率：4.2％（・予想：4.3％、3月4.3％）

・米・6月非農業部門雇用者数：＋5.7万人（予想＋11.3万人、5月＋12.9万人←＋17.2万人）

・米・6月平均時給：前月比＋0.3％、前年比＋3.5％（予想＋0.3％、＋3.5％、5月＋0.3％、＋3.4％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（6/27）：21.5万件（予想：21.8万件、前回：21.6万件←21.5万件）

・米・失業保険継続受給者数(6/20)：181.4万人（予想：182.0万人、前回：181.2万人←182.1万人）《KY》