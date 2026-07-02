サムスン、次期「Galaxy A18」で自社製Exynosの採用見送りか　4G版にMediaTek、5G版にQualcomm採用の報道

サムスンが次期低価格スマートフォン「Galaxy A18」において、自社製プロセッサ「Exynos」の採用を完全に見送り、4G版にMediaTek製、5G版にQualcomm製のチップを採用する見通しであることが報じられた。この決定はコスト削減を優先したためとみられ、出荷量の多い低価格帯での自社製チップ不採用は、同社の半導体部門の売上に影響を与える可能性がある。現時点でサムスンからの公式発表は行われていない。

■Exynos不採用、MediaTekとQualcommの2社供給体制へ

韓国メディアのZDNet Koreaが業界関係者の話として報じたところによると、サムスンは低価格スマートフォン「Galaxy A18」の4GモデルにMediaTek製のアプリケーションプロセッサ（AP）を、5GモデルにQualcomm製のチップを採用する見通しであるという。これにより、同社はコスト削減を理由に、自社製の「Exynos」プロセッサの採用を再び見送ることになると報じられている。

■前モデルからの変更と量産スケジュール

前モデルである「Galaxy A17」では、4GモデルにMediaTekの「Helio G99」が、5Gモデルにサムスン自社製の「Exynos 1330」が採用されていた。しかし今回の報道によると、Galaxy A18では両モデルともExynosの採用が見送られるという。硬性有機EL（リジッドOLED）ディスプレイを搭載する低価格帯の「Galaxy A1x」シリーズは、出荷台数が非常に多く、サプライチェーン全体の固定費を相殺する役割を担っている。そのため、搭載されるチップのコストは同シリーズの採算性に極めて大きな影響を与える。

調査会社Counterpoint Researchによると、Galaxy A17は2026年第1四半期の世界スマートフォン出荷台数でトップ10入りを果たしており、5Gモデルが5位、4Gモデルが9位を記録している。

業界関係者によると、サムスンはGalaxy A18 4Gの完成品としての量産を8月に開始する計画だという。月間の生産計画は8月に10万台、9月に240万台、10月に250万台とされているが、この数値は変更される可能性がある。また、4Gモデルの部品の量産はすでに始まっており、5GモデルはQualcommのスケジュールに沿って進められる見込みであると関係者は語っている。

■自社製チップ「Exynos」を見送る経済的背景

自社でExynosプロセッサの設計と製造を手がけるサムスンが、自社製スマートフォン向けにMediaTekやQualcommからチップを調達することは一見奇妙に思えるかもしれない。しかし、低価格帯の製品においては、その決定の大部分が経済的な合理性に基づいている。

Galaxy A1xシリーズのような製品は、極めて薄い利益率で大量に販売される。スマートフォンにおいてAPは最も高価な単一部品の一つであるため、そのコストが全体の採算に重くのしかかる。特にメモリチップの価格が急騰する中、サムスンを含む各メーカーは製造コストの抑制に注力している。このコスト圧迫は低価格スマートフォンに最も深刻な影響を与えており、中国のメーカーも計画の縮小を余儀なくされ、MediaTekもその影響を感じていると報じられている。アナリストらは、サムスンがGalaxy A18の両モデルでExynosを採用しない決定を下した背景には、こうした価格面での要因があると分析している。

■サムスン半導体部門への影響とAP市場の現状

この選択は、サムスンの半導体部門（System LSI事業部）にとっては痛手となる。これらの低価格スマートフォンに搭載されるExynosチップは、比較的古い「レガシー」プロセスノードで製造されており（Galaxy A17のExynos 1330は5nmプロセス）、利益率は低いものの出荷量が多いビジネスである。そのため、サムスンのモバイル部門が外部からAPを調達するたびに、System LSI事業部はExynosによる売上機会を失うことになる。

一方で、System LSI事業部はローエンド市場で苦戦しつつも、ハイエンド市場では好調を維持している。一部の「Galaxy S26」モデルに搭載される「Exynos 2600」は、最先端の2nmプロセスで製造されるプレミアム部品であり、その採用拡大が同事業部の財務改善に貢献している。調査会社Sigmaintellによると、サムスンは2026年第1四半期の世界スマートフォンAP出荷台数で5位にランクインし、前年同期比で11%増加、シェアは1ポイント上昇して7%となった。サムスンの半導体部門は、プレミアム向けExynosで回復を見せる一方で、低価格帯のボリュームゾーンを競合他社に譲り渡すという、二極化の状況に直面している。

Counterpoint Researchの2026年第1四半期のデータによると、スマートフォンAP市場のシェアはMediaTekが33%（9700万個）で首位を走り、Qualcommが24%（7100万個）、Appleが18%（5300万個）、UniSOCが10%（3000万個）、サムスンのExynosが7%（2100万個）、HuaweiのHiSiliconが5%（1600万個）と続いている。この順位は、Galaxy A18における決定の背景を裏付けている。すなわち、サムスンは低価格ラインにおいて、出荷量で市場をリードするMediaTekとQualcommに依存せざるを得ず、Exynosは依然としてサムスン自身のデバイスに集中する小規模なプレイヤーにとどまっている。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy A18にはどのプロセッサが搭載されますか？

報道によると、Galaxy A18 of 4GモデルにはMediaTek製、5GモデルにはQualcomm製のプロセッサが搭載される見通しです。具体的なチップの型番は明らかになっておらず、サムスンからの公式発表も現時点ではありません。

●なぜサムスンはGalaxy A18に自社製のExynosを採用しないのですか？

アナリストはコスト削減が主な理由であると分析しています。メモリ価格の高騰に伴い、薄利多売の低価格スマホにおいて製造コストを抑えるため、外部からより安価なプロセッサを調達する方が経済的に合理的であると判断されたためとみられます。

●Galaxy A18の発売時期はいつ頃ですか？

2026年後半に発売されると予想されています。報道によると、4Gモデルの完成品としての量産は8月に開始され、9月と10月にそれぞれ200万台以上の生産が計画されているとのことですが、これらの計画は変更される可能性があります。

●スマートフォン向けプロセッサ市場のシェアはどうなっていますか？

Counterpoint Researchの2026年第1四半期のデータによると、MediaTekが33%で首位、次いでQualcommが24%、Appleが18%、UniSOCが10%、サムスンのExynosが7%、HuaweiのHiSiliconが5%となっています。

元記事: Samsung to Use MediaTek Chips in Galaxy A18 4G, Qualcomm in the 5G Model