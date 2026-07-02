Nintendo Switch Onlineが国内で8年ぶりの値上げ、背景に歴史的円安とAI需要によるDRAM高騰

任天堂は2026年7月1日、日本国内における「Nintendo Switch Online（NSO）」の利用料金を改定した。2018年9月の有料サービス開始以来、初の値上げとなる。この改定は自動更新が有効な既存ユーザーにも順次適用されるため、新料金での更新を避けたい場合は、次回請求日の48時間前までに自動更新を解除する必要がある。

■国内の新料金プラン一覧

今回の改定により、各プランの料金（税込）は以下のように変更された。

・個人プラン 1ヶ月：306円 → 400円（31%増）

・個人プラン 3ヶ月：815円 → 1,000円（23%増）

・個人プラン 12ヶ月：2,400円 → 3,000円（25%増）

・ファミリープラン 12ヶ月：4,500円 → 5,800円（29%増）

・個人プラン＋追加パック 12ヶ月：4,900円 → 5,900円（20%増）

・ファミリープラン＋追加パック 12ヶ月：8,900円 → 9,900円（11%増）

新料金となる個人12ヶ月プランの3,000円は、現在の為替レート（1ドル＝163円換算）で約18.40ドルに相当する。これにより、米国の価格である19.99ドル（約3,258円）との差は1.50ドル（約245円）未満に縮小した。改定前、同プランの日本での価格はドル換算で約14.85ドル（約2,421円）であり、長年の円安を反映して5.14ドル（約838円）もの価格差が生じていた。

■自動更新の解除方法と旧料金での延長

自動更新が有効なユーザーの場合、サブスクリプションの有効期限が切れる最大48時間前に請求処理が行われると任天堂は説明している。利用期間中の途中解約や返金はできず、新料金での更新を防ぐには自動更新をオフにする必要がある。なお、一度自動更新をオフにすると、現在の利用期間中は再有効化できない。

また、任天堂の公式発表によると、既存のユーザーは旧料金のまま、残りの利用期間を最大1,095日（3年）分まで延長することが可能である。

自動更新を解除するには、任天堂のアカウント設定ページ（accounts.nintendo.com/portal）にログインし、「Nintendo Switch Online」を選択して自動継続購入の更新を停止する手続きを行う必要がある。

■値上げを牽引する2つの構造的要因

任天堂は値上げの理由として「市場環境の変化」や「グローバルなビジネス展望」といった広範な説明にとどめているが、実際には2つの具体的な構造的要因が影響しているとみられる。

1つ目は円安の影響である。米ドル対日本円の為替レートは昨年、1986年以来の歴史的な円安水準を記録し、一時1ドル＝160円を超える局面もあった。2021年から2024年中頃にかけて、円は対ドルで50%以上の価値を失った。これは日米の金利差によるものであり、任天堂固有の要因ではない。しかし、ハードウェアやサービスを円建てで販売し、部品調達をドル建てで行う同社にとって、この為替差は実質的な収益減少を意味する。

2つ目は世界的なDRAMメモリの不足である。一部でスペックが報じられている次世代機「Nintendo Switch 2」は、12GBのLPDDR5X DRAMを搭載するとされている。この種のチップは、2025年以降、AIデータセンターの運営企業によって前例のない規模で買い占められている。世界シェアの95%以上を占めるサムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社は、生産能力をAIアクセラレータ向けの「高帯域幅メモリ（HBM）」にシフトさせており、消費者向けのLPDDR5Xは供給不足に陥っている。

Counterpoint ResearchおよびIEEE Spectrumの分析によると、2026年第1四半期のDRAM価格は前四半期比で80〜90%急騰しており、2027年まで大幅な増産は見込めないとされている。任天堂も、ハードウェア価格の改定を発表した際、「昨今のメモリをはじめとする部品価格の高騰」が中長期的に継続する見通しであることを明示的に挙げていた。

■ハードウェアを含む広範な価格改定

今回のNSO料金改定は、任天堂が5月8日に発表した一連の価格見直しの一環である。日本国内では5月25日にハードウェアの価格改定が実施され、Nintendo Switch 2（仮称）が49,980円から59,980円に、Nintendo Switch 有機ELモデルが37,980円から47,980円に、通常のNintendo Switchが32,978円から43,980円に、Switch Liteが21,978円から29,980円にそれぞれ値上げされた。

さらに、米国、カナダ、欧州でも2026年9月1日にNintendo Switch 2（仮称）の価格改定が予定されており、米国では449.99ドル（約73,348円）から499.99ドル（約81,498円）に引き上げられる。現行価格で購入できる期間は残り2ヶ月未満となっている。

任天堂は、韓国でもNSOの料金改定を予定していることを確認しているが、実施日は未定である。現時点で米国や欧州はサブスクリプション料金改定の対象として指名されておらず、Nintendo of Americaからの発表も行われていない。

■競合サービスとの比較と加入者数の推移

値上げ後であっても、Nintendo Switch Onlineは主要な3大ゲームハードプラットフォームの中で最も手頃な年額サブスクリプションであることに変わりはない。

競合する「Xbox Game Pass Ultimate」は、ユーザーの反発を受けて2026年4月に29.99ドル（約4,888円）から値下げされたものの、現在は月額22.99ドル（約3,747円）となっている。また、「PlayStation Plus エッセンシャル」は月額9.99ドル（約1,628円）、または年額79.99ドル（約13,038円）である。日本国内におけるNSOの新料金3,000円（約18.40ドル相当）は、Xbox Game Pass Ultimateの1ヶ月分の料金よりも安い。

ただし、提供されるコンテンツの充実度には差がある。Xbox Game Pass Ultimateにはマイクロソフトの新作タイトルの発売日当日プレイ特典や400以上のタイトルが含まれ、PlayStation Plusも毎月更新されるゲームカタログを提供する。一方、NSOの通常プランはオンラインマルチプレイ、セーブデータお預かり、ファミコンやスーパーファミコンなどのレトロゲームライブラリへのアクセスが中心である。追加パックプラン（年額5,900円、約36.20ドル相当）では、N64やゲームボーイアドバンスなどのタイトルが加わるが、競合のような最新作の即時提供はない。

また、公開されたデータによると、NSOのグローバル加入者数は2023年11月の約3,800万人から2024年11月には約3,400万人へと、1年間で約400万人減少している。この加入者減少のトレンドの中で行われる今回の値上げは、ユーザーがサービスの価値をどのように評価するかを測る試金石となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●米国など日本以外の地域でもNintendo Switch Onlineの料金は上がりますか？

現時点で、任天堂は米国や欧州でのNSO料金改定を発表していません。2026年5月8日の発表で対象とされたのは日本と韓国のみです。ただし、過去にハードウェア価格の改定において日本が先行した事例があるため、将来的な改定の可能性は否定できません。

●新料金の適用を避けるにはどうすればよいですか？

自動更新をオフにする必要があります。任天堂のアカウント設定ページ（accounts.nintendo.com/portal）にログインし、「Nintendo Switch Online」から自動継続購入の更新を停止する手続きを行ってください。この手続きは、更新日の48時間前までに完了する必要があります。

●なぜこのタイミングで値上げが行われたのですか？

主に2つの要因があります。1つは2021年以降に大幅に下落した歴史的な円安による影響です。もう1つは、AI需要の急増に伴い半導体メーカーが生産ラインをAI向けチップにシフトしたことで、世界的なDRAM（メモリ）価格が2025年初頭から約2倍に高騰しているためです。

●値上げ後もNintendo Switch Onlineは他社サービスと比べてお得ですか？

年額3,000円（個人プラン）という価格は、Xbox Game Pass Ultimate（米国で月額22.99ドル＝約3,747円）やPlayStation Plus（年額79.99ドル＝約13,038円）と比較して非常に安価です。ただし、提供されるコンテンツ（レトロゲームのライブラリなど）の規模や最新作の即時プレイ特典などは競合と異なるため、個人の利用状況によって価値の判断は分かれます。

元記事: Nintendo Switch Online Fees Rise in Japan Today: First Increase in 8 Years