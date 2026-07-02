【アマゾン】ChatGPT広告に参入、プライムデーで「AI経由の購入率」が検索を40%上回る驚きの結果に

2026年の米Amazon.comの「プライムデー」において、AIチャットボット経由でECサイトを訪れたユーザーの購買率（コンバージョン率）が、検索やSNS経由のユーザーを40%も上回ったことが明らかになった。これに合わせ、アマゾンがChatGPT内にスポンサー広告を出稿していたことも判明した。急速に進化するAI検索と、自社の顧客データを死守したいアマゾンの思惑が交錯している。

■AI経由の購買率が「検索」を初めて逆転

アドビ・アナリティクス（Adobe Analytics）が発表したデータによると、4日間にわたり開催された2026年のアマゾン（Amazon）「プライムデー」期間中、AIチャットボットを経由して小売サイトに流入した買い物客は、検索や電子メール、SNS経由の訪問者よりも購入に至る確率が40%高かった。プライムデーの歴史において、AI経由の顧客が最も購買意欲の高い層となったのは今回が初めてである。

このデータ発表と同時に、アマゾンがChatGPT内にスポンサー広告枠を購入し、セールをプロモーションしていたことも確認された。これは、広告業界がこれまで構築してきたものとは構造的に異なる新しいチャネルに対し、大手ブランドが本格的に投資を始めた最新の事例となる。

アマゾンはChatGPTでの広告枠購入についてコメントを控えたが、EC市場分析企業マーケットプレイス・パルス（Marketplace Pulse）の創業者であるユオザス・カジウケナス（Juozas Kaziukėnas）氏は、LinkedInで広告のスクリーンショットを共有し、米メディアのモダン・リテール（Modern Retail）に対し「これは実質的にテスト運用だ」と述べた。実際にChatGPTで「Apple 11インチiPadの最安値」を検索すると、プライムデーのスポンサー広告が表示され、クリックするとチャット画面内での決済ではなく、Amazon.comのサイトへ遷移する仕様になっていた。

■すべてのクリックを自社で管理するアマゾンの狙い

アマゾンのChatGPT広告への参入で特徴的なのは、単に出稿したことではなく、その「手法」にある。オープンAI（OpenAI）が提供する、小売業者が商品カタログを連携して会話の意図に応じた広告を自動生成する「プロダクトフィードシステム」に参加するのではなく、アマゾンはChatGPTを純粋な「トラフィック獲得チャネル」として利用した。

スポンサー広告のクリックはすべてAmazon.comの自社ストアフロントにリダイレクトされる。これにより、アマゾンは取引、顧客関係、そして購買データを自社で完全にコントロールし続けることができる。

カジウケナス氏はこのアプローチを「象徴的」と表現する。アマゾンはAIを介した商品発見プロセスには参加したいものの、その下層にあるeコマースの主導権を渡すつもりは一切ないのだ。同社はChatGPTのクローラーによる自社商品リストの読み込みをブロックしているほか、AIブラウザがユーザーに代わって無断で買い物をしたとしてAI検索スタートアップのパープレキシティ（Perplexity）を提訴しており、現在も約100のAIボットによる自社サイトへのアクセスを遮断している。

米金融大手J.P.モルガン（J.P. Morgan）のデータによると、主要オンラインストアのトラフィックに占める自律型AI（エージェントAI）の割合は1%未満であり、アマゾンはその中でも最低水準の約0.4%にとどまっている。

■キーワード入札のない「意図ターゲット型」広告の仕組み

ChatGPTの広告は、アマゾンの「スポンサープロダクト広告」やグーグル（Google）の「ショッピング広告」とは異なる技術的アーキテクチャで動作する。無料プランまたは「Go」プランのユーザーがChatGPTに製品に関する質問をすると、OpenAIの広告システムは会話の文脈（ユーザーが何を話しているか、どんな課題を解決しようとしているか、購買プロセスのどの段階にいるか）を読み取り、合致するスポンサー広告を選択する。

ここにはキーワードのオークションは存在しない。広告主は特定の検索キーワードや製品識別子に入札するのではなく、Googleショッピングに送信しているものと同じ形式の構造化された製品カタログをSFTP経由で提出する。OpenAIのプラットフォームがそのフィードを取り込み、製品名、画像、属性から広告ユニットを自動生成する仕組みだ。

このフォーマットは、構造的にはアマゾンのスポンサープロダクト広告よりも、グーグルの「P-MAX（パフォーマンス最大化広告）」に近い。カタログを入力し、文脈にマッチした広告が出力される。広告はChatGPTのオーガニック（通常）回答の中ではなく、その下に明確にラベル付けされた色付きのボックス内に表示される。OpenAIはこの設計原則を「回答の独立性（answer independence）」と呼んでおり、スポンサーコンテンツがAIの回答内容に影響を与えることはないとしている。広告はチャットモデルとは別のシステムで実行されるため、広告主がChatGPTのオーガニックな回答を形成、ランク付け、または変更することはできない。

■会話型インターフェースが抱える「信頼性」のジレンマ

この違いは、従来の検索結果ページよりも会話型インターフェースにおいて極めて重要になる。ユーザーがグーグルで検索する際は、オーガニックな結果と有料広告が混在していることを想定している。しかし、ChatGPTに「どのヘッドホンを買うべきか」と尋ねる場合、通常は中立的な推奨を期待する。OpenAIの「回答の独立性」アーキテクチャはこの期待に応えるものだが、根本的な懸念を完全に解消しているわけではない。

元OpenAIのリサーチサイエンティストであるゾーイ・ヒッツィグ（Zoë Hitzig）氏は、広告機能がローンチされた2026年2月に辞職した。彼女は、ChatGPTが医療の悩み、財務状況、人間関係のトラブルなど、かつてないほど親密でプライベートな個人データを蓄積していることを指摘し、これを広告のターゲティングに利用することは、業界がこれまで行ってきたこととは根本的に異なると主張した。

米調査会社イーマーケター（EMARKETER）が引用した2026年1月のイプソス（Ipsos）の調査によると、米国の成人の63%が「AIの検索結果に広告が表示されると、その出力に対する信頼性が低下する」と回答した。また、パートナーセントリック（Partnercentric）による別の調査では、57%が「AIチャットボット広告は、広告を出しているブランド自体への信頼を低下させる」と答えている。

■大手アマゾンの参入で信頼性を獲得したOpenAI

OpenAIは2026年2月9日、米国の無料プランおよびGoプランのユーザーを対象にChatGPTでの広告テストを開始した。初期の広告主にはウィリアムズ・ソノマ（Williams Sonoma）、ベッド・バス・アンド・ビヨンド（Bed Bath & Beyond）、ザ・ノット（The Knot）などが名を連ねていた。世界最大級の小売ブランドであるアマゾンの参入は、同プラットフォームが大規模な小売広告予算を獲得するのに必要な信頼性の基準をクリアしたことを示している。

2026年6月2日、OpenAIは製品フィード管理機能を「ChatGPT Ads Manager」の専用セクションに移行し、小売業者が広告主1社あたり最大100万SKU（最小管理単位）のカタログを連携できるようにした。プラットフォームの利用には、フルアクセスを開放する前に100製品のサンプル提出が必要で、システム全体では最大200万製品までサポートしている。広告主はキーワードやマッチタイプを選択せず、プラットフォームがフィードに基づいて広告を自動生成し、会話の意図シグナルに合わせて配信する。

OpenAIはその後、より大きな画像と「今すぐ購入」「今すぐ予約」「登録する」といったパーソナライズされたコール・トゥ・アクション（CTA）ボタンを備えた最新の広告フォーマットを追加し、従来の「見出し・説明文・画像・リンク」のユニットよりも行動を起こしやすい設計に改良している。

EMARKETERの予測によると、2026年のAIチャットボット広告の業界全体の売上高は10億ドル（約1630億円、1ドル=163円換算）未満にとどまり、AI広告支出全体の約3%にすぎない。参考までに、米テックメディアのギークワイヤー（GeekWire）が報じたプライムデーのデータによると、J.P.モルガンはアマゾン自身の広告事業の今年の売上高を約830億ドル（約13兆5290億円）と予測しており、これはアマゾンの営業利益の約3分の1を占めている。

■カタログ提供を拒むアマゾンが、なぜ広告を買うのか

ChatGPTにオーガニックな製品アクセスを拒否しながら、広告枠は購入するというアマゾンの決定は、同社のこれまでの行動パターンと一致している。同社は昨年、米国版Googleショッピングから1カ月以上にわたって製品フィードを引き揚げ（近年で最も劇的なグーグル広告エコシステムからの離脱劇の一つ）、その後、自社に有利な条件で復帰した。

また、パープレキシティに対しては、ログインが必要なページへの無断クローリングを禁止する仮処分を勝ち取った。さらに、自社のショッピングチャットボット「Rufus」を「Alexa for Shopping」に置き換え、AIによる製品発見を自社エコシステム内に留めようとしている。そして、OpenAIの親会社関連の事業に500億ドル（約8兆1500億円）を投資する一方で、OpenAIのクローラーによる自社マーケットプレイスの読み込みはブロックし続けている。

この論理は一貫している。アマゾンの広告収入は、買い物客がAmazon.comを訪れて検索、比較、購入することに依存している。競合他社に顧客を誘導しかねない外部のAIエージェントにその決定権を委ねるわけにはいかないのだ。アマゾンの直近の決算説明会で、アンディ・ジャシー（Andy Jassy）CEOは、サードパーティ製AIエージェントの体験について「あまり優れていない」と言及し、不正確な価格設定、不完全な製品データ、パーソナライズされた購買履歴の欠如などの問題を指摘した。

ChatGPTは現在、ユーザーのアマゾンでの購入履歴やプライム会員ステータス、保存された決済情報を表示できない。これらこそが、アマゾン独自の「Alexa for Shopping」を熱心なプライム会員にとって魅力的なツールにしているパーソナライズの強みである。

アマゾンがプライムデー期間中にChatGPTで行ったことは、購買意欲の高いチャットボットユーザーをAmazon.comに呼び戻すための、イベント限定のブランド認知キャンペーンという極めて限定的かつ意図的なものだった。カジウケナス氏は、今後の真の試金石は、アマゾンがイベント限定の広告を超えて、個々の製品リストへの入札に踏み切るかどうかだと指摘する。そのステップに進めば、単に「一人でも多くの買い物客にリーチしたい年に一度のイベント」での認知拡大ツールとしてではなく、ChatGPTを長期的なパフォーマンスチャネルとして本格的に位置付けたことを意味するからだ。

■「AIコンバージョン効果」が小売業界にもたらす意味

2026年のプライムデーにおいて、AIチャットボット経由のコンバージョン率が検索、メール、SNSを40%上回ったというアドビの調査結果は、これまでの傾向を大きく覆すものだ。前年までのデータでは、初期のAIエージェントの使い勝手の悪さを反映し、AI経由の買い物客は最も購入に至りにくい層だった。今回AI経由のユーザーが最もコンバージョン率の高い層になったことは、大規模言語モデル（LLM）ベースのアシスタントが進化し、ユーザーが購入の意思決定をほぼ済ませた状態でECサイトに到達していることを示唆している。彼らはサイト内を「閲覧」しているのではなく、購入を「実行」しに来ているのだ。

この高いコンバージョン率は、アマゾンが築き上げた広告帝国の構造的論理を脅かす可能性がある。アマゾンのリテールメディアにおける支配力は、買い物客がAmazon.comを訪れて検索・発見し、スポンサー広告を見て購入にいたるという「クローズドループ（完結型）」モデルに基づいている。アマゾンはこのシステム内で効果測定データを独占し、ブランドから広告費を徴収している。

もし、ユーザーがAmazon.comを開く前に、製品発見の大部分がChatGPT、Claude、Gemini、PerplexityなどのAI上で移行してしまえば、アマゾン内のスポンサー広告の価値は低下し始める。ChatGPTの段階で買い手にアプローチできたブランドは、もはやアマゾンのキーワードオークションで競合他社と競い合う必要がなくなるからだ。

ECプラットフォーム大手のショッピファイ（Shopify）は先週、ChatGPTを含むAIサービスからのトラフィックと売上を測定できる新しい分析ツールを導入し、AI経由のアクセスが独立した測定カテゴリに値することを認めた。また、EMARKETERが報じたアマゾン自身のデータによると、「Alexa for Shopping」でブランドのプロンプトに反応した買い物客の約20%がそのブランドに関する会話を継続し、アマゾンのAIコンテキスト内のスポンサープロンプト経由で購入したユーザーの約70%が新規顧客だった。この数値は、会話型AIにおけるスポンサー付きの製品発見が、キーワード検索だけではブランドを見つけられなかった新たな買い手を開拓できる可能性を示している。

■注目ポイントQ&A

●アマゾンはChatGPTに広告を出稿しているのですか？

はい。アマゾンは2026年のプライムデーをプロモーションするため、ChatGPT内にスポンサー広告を出稿しました。この広告は、チャット画面内での購入ではなく、ユーザーをAmazon.comのサイトへ誘導する仕様になっていました。アマゾンがこのキャンペーンをプライムデー以降も継続するかどうかは公表されておらず、同社はコメントを控えています。

●ChatGPTの広告は、アマゾンのスポンサープロダクト広告とどう違うのですか？

ChatGPTの広告は「会話の文脈（インテント）」をターゲットにします。ユーザーの質問の文脈を読み取って関連する広告を表示するため、キーワード入札や製品ごとのオークションはありません。広告はAIのオーガニックな回答の下に色付きのボックスで表示され、AIの回答内容自体に影響を与えることはありません。一方、アマゾンのスポンサープロダクト広告は、広告主が直接管理するキーワードや製品レベルの入札に基づいて、アマゾン内の検索結果に表示されます。

●アマゾンはなぜChatGPTのクローラーをブロックしながら、広告は出稿するのですか？

アマゾンの広告ビジネスは、ユーザーがAmazon.comを訪れて検索・購入することに依存しています。ChatGPTのクローラーをブロックすることで、自社の製品データを外部のAIに無断で収集・利用されるのを防ぎつつ、ChatGPTで製品を調べている購買意欲の高いユーザーに対しては広告を出稿して自社サイトへ呼び戻し、取引や顧客データを自社で管理し続けるためです。

●会話型AIの中での広告表示には、どのような懸念がありますか？

ユーザーが「中立的なアドバイザー」として信頼しているインターフェースの中に広告が入り込む点です。OpenAIは広告がAIの回答に影響を与えない「回答の独立性」を掲げていますが、調査では多くのユーザーが「AI検索に広告が入ると信頼性が下がる」と回答しています。また、ChatGPTには極めてプライベートな個人データが蓄積されているため、それを広告のターゲティングに利用することへの倫理的な懸念も指摘されています。

元記事: Amazon ChatGPT Ads: AI Shoppers Converted 40% Better Than Search During Prime Day