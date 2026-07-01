AIボイスレコーダー「Pocket」が1100万ドル調達も、米国一部の州では無断録音で「重罪」になる法的リスク

AIボイスレコーダー「Pocket」を開発するOpen Vision Engineeringが、1100万ドル（約17億8200万円）の資金調達を完了した。同製品はスマートフォンに装着してオフラインで録音し、AIで文字起こしができる利便性から急速に普及している。しかし、米国の多くの州では、全当事者の同意なしに録音を行うことは刑事罰（重罪）の対象となる可能性があり、ビジネス利用における法的リスクが浮き彫りになっている。

■注目を集めるAIハードウェアと巨額の資金調達

Open Vision Engineeringは2026年6月29日、Accelが主導し、Y CombinatorやElevenLabsの共同創業者兼CEOであるMati Staniszewski氏らが参加する1100万ドル（約17億8200万円、1ドル=162円換算）の資金調達ラウンドを発表した。

同社は2025年末の発売以来、13万台以上の「Pocket」を出荷し、年換算売上高（ARR）は2700万ドル（約43億7400万円）に達しているという。

特に音声AI分野の大手ElevenLabsのCEOが投資に参加したことは、クラウドにデータを送る前のハードウェア層で音声をキャプチャする技術への戦略的な期待を示しているとみられる。

しかし、この129ドル（約2万900円）のデバイスの製品ページには書かれていない、重大な法的リスクが存在する。

■米国12州で「無断録音」は重罪に

米国連邦法（1986年電子通信プライバシー法の一部である盗聴法）では、会話の参加者のうち1人が同意していれば録音可能な「1当事者同意（one-party consent）」ルールが採用されている。

しかし、これは最低限の基準に過ぎない。カリフォルニア、コネチカット、フロリダ、イリノイ、メリーランド、マサチューセッツ、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴン、ペンシルベニア、ワシントンの11州に加え、民事責任を課すデラウェア州を含む少なくとも12の州（法改正により13州とカウントする情報源もある）では、会話に参加する全員の同意を求める「全当事者同意（all-party consent）」が義務付けられている。

これらの州で無断録音を行った場合、厳しい刑事罰が科される可能性がある。例えば、マサチューセッツ州では最大5年の禁錮刑と1万ドル（約162万円）の罰金、ペンシルベニア州では最大7年の禁錮刑と1万5000ドル（約243万円）の罰金、フロリダ州では最大5年の禁錮刑と5000ドル（約81万円）の罰金が科される重罪（フェロニー）となる。

さらに、州をまたぐ通話やオンライン会議では、より厳しい州の法律が適用されるのが一般的である。例えば、1当事者同意のテキサス州にいる営業担当者が、マサチューセッツ州の顧客との通話を無断で録音した場合、マサチューセッツ州の重罪法に抵触するリスクが生じる。

■ウェアラブルAIレコーダー4製品の異なるアプローチ

ウェアラブルAIレコーダー市場は急速に拡大しており、各社で同意に対するアプローチが異なる。

Pocket：手動で録音を開始するモデル。オフラインでローカルに録音を保存し、セッション終了後にコンパニオンアプリで文字起こしやAI要約を行う。DoorDashなどの企業顧客も導入している。

Plaud NotePin S：物理的な録音ボタンを毎回押す必要がある。開発元は100万台以上をグローバルで販売している。

Amazon Bee：常時録音モデル。Amazonが2025年7月に買収を発表し、CES 2026でAlexaエコシステムの一部として公開された。49.99ドル（約8100円）と安価だが、常時オンのマイクロフォンを会議に持ち込むことへの法務上の懸念は根強い。

Limitless Pendant：Metaが2025年12月に買収し、新規販売を停止した。かつて搭載されていた「同意モード」は、新しい話者の声を検知して口頭での同意が得られるまで録音を一時停止する高度な仕組みだった。なお、Metaは買収後、データ保護法の遵守コストを理由にEUおよび英国でのサービスを即座に停止している。

■録音同意だけでは防げない「生体情報保護法（BIPA）」の罠

法的リスクは盗聴法にとどまらない。AIレコーダーの多くが搭載する「話者識別（スピーカー・ラベリング）」機能が、新たな法的リスクを生み出している。

AIが「話者1」「話者2」のように声を識別する際、単に文字起こしをするだけでなく、声の音響的特徴から「声紋（voiceprint）」を生成している。

米国イリノイ州の「生体情報プライバシー法（BIPA）」では、声紋は指紋や顔の形状と同様に「生体識別子」として明示的に保護されている。BIPAは、民間企業が生体情報を収集する前に「書面による同意」を得ることや、保存・破棄方針を公開することを義務付けている。

違反した場合、過失による違反1件につき1000ドル（約16万2000円）、故意の違反1件につき5000ドル（約81万円）の法定損害賠償が科される可能性があり、原告は実際の被害を証明する必要なく提訴できる。

実際に、AI会議録音ツールを巡る訴訟（Cruz v. Fireflies.AI Corp.、2025年12月提訴）などが起きており、AIレコーダーの文字起こしプロセスに話者識別が含まれる場合、同様の理論が適用される可能性がある。

つまり、口頭で「録音します」と伝えて盗聴法のハードルをクリアしたとしても、書面による同意がなければ、BIPAなどの生体情報保護法に違反するリスクが残る。

■注目ポイントQ&A

●AIボイスレコーダーで相手の許可なく録音することは違法ですか？

米国連邦法では、自分が会話に参加していれば相手の同意がなくても録音可能（1当事者同意）とされています。しかし、カリフォルニア州やマサチューセッツ州など少なくとも12の州では、会話に参加する全員の同意（全当事者同意）が必要です。これらの州で無断録音を行うと刑事罰（重罪）の対象となるほか、州をまたぐ通話ではより厳しい州の法律が適用されるのが一般的です。

●無断録音が重罪となる具体的な州と罰則はどのようなものですか？

全員同意を必要とする主な州には、マサチューセッツ州（最大5年の禁錮刑、1万ドルの罰金）、ペンシルベニア州（最大7年の禁錮刑、1万5000ドルの罰金）、フロリダ州（最大5年の禁錮刑、5000ドルの罰金）などがあります。カリフォルニア州やイリノイ州なども全員同意を求めており、違反には厳しい刑事罰や民事上の罰則が科される可能性があります。

●AIレコーダーの話者識別機能がなぜ別の法的リスクになるのですか？

AIが「話者1」「話者2」と声を識別する際、声の特徴から「声紋（生体情報）」を生成するためです。米国イリノイ州の生体情報プライバシー法（BIPA）などでは、声紋の収集に「書面による同意」を義務付けています。口頭で録音の同意を得ていても、書面による生体情報収集の同意がない場合、1件あたり1000ドルから5000ドルの法定損害賠償を請求されるリスクがあります。

●ビジネスでAIレコーダーを安全に使うための注意点は何ですか？

自身が所在する州だけでなく、会話の相手が所在するすべての州の法律を確認することが重要です。全員同意が必要な州の相手と会話する場合は、録音開始前に全員の明示的な同意を得てください。また、話者識別機能を使用する場合は、生体情報保護法に基づく書面同意が必要か確認する必要があります。さらに、医療（HIPAA）や金融（FINRA）、弁護士の守秘義務など、業界特有の規制にも注意が必要です。

元記事: AI Voice Recorder Raises $11M: Using It Without Consent Is a Felony in These States